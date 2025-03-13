全球就业平台（GEP） - 最热门应用

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全球就业平台 (GEP) 是软件即服务 (SaaS) 应用程序，使公司能够在全球范围内进行招聘，而无需在其他国家/地区建立合法存在。他们通过作为法人实体（例如登记雇主 (EOR)、专业雇主组织 (PEO) 或登记代理人 (AOR)）来实现这一目标。这种设置允许该平台充当事实上的雇主，为公司提供在全球范围内雇用工人的灵活性。 虽然 GEP 与 PEO 提供商和记录服务雇主等类似服务类别具有相同的特征，但它们的特点是以软件为中心的方法和对现代技术的广泛使用。尽管它们可能提供人力资源建议、咨询或其他支持，但这些平台主要作为软件解决方案运行，通过中央仪表板为用户提供灵活性和控制力。
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Rippling
rippling.com
Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。
Deel
deel.com
Deel是一个综合人力资源平台，使企业能够合规雇佣、管理员工和处理全球薪资，简化国际团队管理。
Remote
remote.com
Remote是一个全球雇佣管理平台，处理员工薪资、福利、税务及合规等事务，确保安全和简明的费用结构。
Justworks
justworks.com
Justworks是一个人力资源管理平台，提供工资管理、员工福利、合规支持和时间跟踪等服务，简化企业的HR任务。
Ontop
getontop.com
Ontop是一款全球薪资解决方案，可以轻松管理和支付国际团队，快速创建合同，支持多种支付方式。
Papaya
papayaglobal.com
木瓜应用提供全球工资和付款管理解决方案，简化企业在多个国家的劳动力管理，支持合规性和数据分析。
Multiplier
usemultiplier.com
乘数是一款全球人力资源管理平台，支持跨国招聘、薪资处理和法规合规，适用于各种规模的企业。
Borderless AI
hireborderless.com
无边界AI是一个全球薪资解决方案，利用AI技术简化国际员工的入职、管理和支付流程，以及支持人力资源任务。
Skuad
skuad.io
Skuad是一个全球雇佣和薪资平台，帮助企业在160多个国家合法雇用和支付人才，无需预付款或长期合同。
Plane
plane.com
Plane 应用程序为美国企业提供薪资、福利和合规管理，支持在全球范围内雇佣员工和承包商，简化支付流程。
Oyster
oysterhr.com
Oyster是一个全球就业平台，简化跨国招聘、管理和支付，提供合规工具和定制福利，支持180多个国家。
Remofirst
remofirst.com
Remofirst是一款简化全球雇佣和管理员工与承包商的应用，支持180多个国家的合规支付和入职管理。
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent是一个全球雇佣解决方案，简化国际招聘和合规管理，支持160个国家的远程团队和员工管理。
Trinet Expense
app.trinetexpense.com
TRINET费用应用简化企业费用管理，提供跟踪、管理和报告员工费用的平台，支持财务数据组织与合规。
Worca
worca.io
Worca是一个全球人力资源解决方案平台，简化招聘、入职、薪资及合规管理，帮助企业有效管理国际劳动力。
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion是一个人力资源平台，简化全球团队的招聘和管理过程，支持跨国雇用和合规入职。
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global 是一个全球工作平台，简化雇主和人才的招聘、管理与支付，支持在185个国家合法雇佣员工。