全球就业平台（GEP） - 最热门应用

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全球就业平台 (GEP) 是软件即服务 (SaaS) 应用程序，使公司能够在全球范围内进行招聘，而无需在其他国家/地区建立合法存在。他们通过作为法人实体（例如登记雇主 (EOR)、专业雇主组织 (PEO) 或登记代理人 (AOR)）来实现这一目标。这种设置允许该平台充当事实上的雇主，为公司提供在全球范围内雇用工人的灵活性。 虽然 GEP 与 PEO 提供商和记录服务雇主等类似服务类别具有相同的特征，但它们的特点是以软件为中心的方法和对现代技术的广泛使用。尽管它们可能提供人力资源建议、咨询或其他支持，但这些平台主要作为软件解决方案运行，通过中央仪表板为用户提供灵活性和控制力。
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Rippling
rippling.com
Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。
Deel
deel.com
Deel是一个综合人力资源平台，使企业能够合规雇佣、管理员工和处理全球薪资，简化国际团队管理。
Remote
remote.com
Remote是一个全球雇佣管理平台，处理员工薪资、福利、税务及合规等事务，确保安全和简明的费用结构。
Justworks
justworks.com
Justworks是一个人力资源管理平台，提供工资管理、员工福利、合规支持和时间跟踪等服务，简化企业的HR任务。
Ontop
getontop.com
Ontop是一款全球薪资解决方案，可以轻松管理和支付国际团队，快速创建合同，支持多种支付方式。
Papaya
papayaglobal.com
木瓜应用提供全球工资和付款管理解决方案，简化企业在多个国家的劳动力管理，支持合规性和数据分析。
Multiplier
usemultiplier.com
乘数是一款全球人力资源管理平台，支持跨国招聘、薪资处理和法规合规，适用于各种规模的企业。
Borderless AI
hireborderless.com
无边界AI是一个全球薪资解决方案，利用AI技术简化国际员工的入职、管理和支付流程，以及支持人力资源任务。
Skuad
skuad.io
Skuad是一个全球雇佣和薪资平台，帮助企业在160多个国家合法雇用和支付人才，无需预付款或长期合同。
Plane
plane.com
Plane 应用程序为美国企业提供薪资、福利和合规管理，支持在全球范围内雇佣员工和承包商，简化支付流程。
Oyster
oysterhr.com
Oyster是一个全球就业平台，简化跨国招聘、管理和支付，提供合规工具和定制福利，支持180多个国家。
Trinet Expense
app.trinetexpense.com
TRINET费用应用简化企业费用管理，提供跟踪、管理和报告员工费用的平台，支持财务数据组织与合规。
Remofirst
remofirst.com
Remofirst是一款简化全球雇佣和管理员工与承包商的应用，支持180多个国家的合规支付和入职管理。
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent是一个全球雇佣解决方案，简化国际招聘和合规管理，支持160个国家的远程团队和员工管理。
Worca
worca.io
Worca是一个全球人力资源解决方案平台，简化招聘、入职、薪资及合规管理，帮助企业有效管理国际劳动力。
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion是一个人力资源平台，简化全球团队的招聘和管理过程，支持跨国雇用和合规入职。
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global 加速了超越国界的未来工作。其全球工作平台简化了雇主和人才的体验，让他们可以随时随地以任何方式与任何人合作。雇主和人才只需点击一下其专有的基于云的劳动力管理技术即可进行互动，并以个性化专业知识和无与伦比的全球规模为后盾。作为遍布 185 个国家和全部 50 个美国的最大的全球记录雇主（也称为国际 PEO），超过 1,000 个品牌依靠 Velocity Global 来建立全球团队，而无需建立外国法人实体或国家注册的成本或复杂性。该公司提供额外的服务，包括评估劳动力的独立承包商合规性，以及简化向承包商付款的记录代理人 (AoR)。 Velocity Global 被著名分析公司 NelsonHall 评为全球记录雇主服务领域的“领导者”。该公司成立于2014年，在六大洲拥有数百名员工。