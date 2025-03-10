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全球就业平台 (GEP) 是软件即服务 (SaaS) 应用程序，使公司能够在全球范围内进行招聘，而无需在其他国家/地区建立合法存在。他们通过作为法人实体（例如登记雇主 (EOR)、专业雇主组织 (PEO) 或登记代理人 (AOR)）来实现这一目标。这种设置允许该平台充当事实上的雇主，为公司提供在全球范围内雇用工人的灵活性。 虽然 GEP 与 PEO 提供商和记录服务雇主等类似服务类别具有相同的特征，但它们的特点是以软件为中心的方法和对现代技术的广泛使用。尽管它们可能提供人力资源建议、咨询或其他支持，但这些平台主要作为软件解决方案运行，通过中央仪表板为用户提供灵活性和控制力。
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WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion 使跨国招聘比以往任何时候都更加容易，不受国界限制，从而改变了工作场所。我们以德国效率而闻名，是缩小雇主与全球人才之间差距的欧洲领先企业之一。借助我们的解决方案，我们使公司能够在全球范围内发展团队，而无需建立本地实体。我们的平台可自动执行耗时的入职流程和全球薪资管理，使公司能够以快速、轻松且合规的方式招聘来自 160 多个国家/地区的人才。如果您想了解更多信息，请在此处预订演示：https://workmotion.com/book-a-demo/
Worca
worca.io
Worca 专注于提供具有成本效益的全球人力资源解决方案，帮助处于各个融资阶段的美国初创企业高效扩大规模。我们的 SaaS 平台有助于顶尖人才的快速招聘和入职，以及薪资、法律合规、福利和其他人力资源功能的无缝集成。 Worca 为科技企业家创造了价值，让他们在与大型科技公司的人才争夺战中获得战斗机会。我们的自动化人力资源流程使我们的客户能够配备精英工程师和其他技术专业人员，以确保他们的企业能够成功启动、发展和繁荣。
Remofirst
remofirst.com
Remofirst 代表您在 180 多个国家/地区雇用全职员工和/或承包商。无需花费数月和数万美元建立本地实体来与您的顶尖人才合作。使用当地合规合同支付、管理和入职全职员工和/或承包商，同时避免错误分类风险、通过合规审计并在一个地方管理您的国际员工队伍。
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global 加速了超越国界的未来工作。其全球工作平台简化了雇主和人才的体验，让他们可以随时随地以任何方式与任何人合作。雇主和人才只需点击一下其专有的基于云的劳动力管理技术即可进行互动，并以个性化专业知识和无与伦比的全球规模为后盾。作为遍布 185 个国家和全部 50 个美国的最大的全球记录雇主（也称为国际 PEO），超过 1,000 个品牌依靠 Velocity Global 来建立全球团队，而无需建立外国法人实体或国家注册的成本或复杂性。该公司提供额外的服务，包括评估劳动力的独立承包商合规性，以及简化向承包商付款的记录代理人 (AoR)。 Velocity Global 被著名分析公司 NelsonHall 评为全球记录雇主服务领域的“领导者”。该公司成立于2014年，在六大洲拥有数百名员工。
Plane
plane.com
Plane（以前称为 Pilot）为雇用美国和国际员工及承包商的美国公司管理工资、福利和合规性。在一个安全的基于云的平台上轻松招聘、入职和支付美国和世界各地的员工和承包商的费用。使用 Plane，您可以以最佳汇率向 240 多个国家/地区的承包商付款。 Plane 认为，国际承包商应该拥有与美国员工相同的薪资体验。我们将付款直接发送到承包商的银行账户，以便他们可以从自己的账户中提取资金，而无需使用电子钱包的麻烦或提款费用。想要雇用员工而不是承包商？借助 Plane，您可以轻松地在 100 多个国家/地区雇用全职员工，而无需设立当地实体。 Plane 可以处理就业文书、预扣税等等，让您无需再做这些工作。与许多 EOR 不同，Plane 相信简单的定价，没有隐藏费用。您每月支付固定费用。不确定是否雇用团队成员作为雇员或承包商？ Plane 从第一天起就支持这两种选择，我们的专家团队很乐意指导您找到最适合您需求的选择，无需议程。
Borderless AI
hireborderless.com
无边界AI是一个全球薪资解决方案，利用AI技术简化国际员工的入职、管理和支付流程，以及支持人力资源任务。
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent 是一种全球 EOR 解决方案，使您能够专注于发展世界一流的业务和团队。作为您的合作伙伴，我们让您能够灵活地聘用最优秀的国际人才，而无需建立昂贵的本地实体。作为您的记录雇主，我们让您在世界任何地方都可以轻松进行远程招聘。我们负责 160 个国家/地区的所有就业管理和合规职责，同时为您的员工提供他们需要的工具和支持，让他们感受到自己是您团队的一部分。我们知道您的时间很宝贵，您需要一个值得信赖的合作伙伴来让事情尽可能简单，以便您能够继续经营您的业务。 随时随地就业。无所不在。
Skuad
skuad.io
Skuad是一个全球雇佣和薪资平台，帮助企业在160多个国家合法雇用和支付人才，无需预付款或长期合同。
Trinet Expense
app.trinetexpense.com
TriNet（纽约证券交易所股票代码：TNET）是一家专业雇主组织 (PEO)，为中小型企业 (SMB) 提供按行业量身定制的全方位人力资源解决方案服务。为了使中小型企业摆脱耗时的人力资源复杂性，TriNet 提供人力资本专业知识、福利、风险缓解和合规性、薪资和实时技术。从大街到华尔街，TriNet 使中小型企业能够专注于最重要的事情——发展业务。 TriNet – 以人为本。欲了解更多信息，请访问 TriNet.com 或在 Twitter 上关注我们 (@TriNet)
Deel
deel.com
Deel是一个综合人力资源平台，使企业能够合规雇佣、管理员工和处理全球薪资，简化国际团队管理。
Oyster
oysterhr.com
Oyster是一个全球就业平台，简化跨国招聘、管理和支付，提供合规工具和定制福利，支持180多个国家。
Rippling
rippling.com
Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。
Remote
remote.com
Remote是一个全球雇佣管理平台，处理员工薪资、福利、税务及合规等事务，确保安全和简明的费用结构。
Papaya
papayaglobal.com
木瓜应用提供全球工资和付款管理解决方案，简化企业在多个国家的劳动力管理，支持合规性和数据分析。
Ontop
getontop.com
Ontop是一款全球薪资解决方案，可以轻松管理和支付国际团队，快速创建合同，支持多种支付方式。
Multiplier
usemultiplier.com
乘数是一款全球人力资源管理平台，支持跨国招聘、薪资处理和法规合规，适用于各种规模的企业。
Justworks
justworks.com
Justworks是一个人力资源管理平台，提供工资管理、员工福利、合规支持和时间跟踪等服务，简化企业的HR任务。