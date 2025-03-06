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全球就业平台 (GEP) 是软件即服务 (SaaS) 应用程序，使公司能够在全球范围内进行招聘，而无需在其他国家/地区建立合法存在。他们通过作为法人实体（例如登记雇主 (EOR)、专业雇主组织 (PEO) 或登记代理人 (AOR)）来实现这一目标。这种设置允许该平台充当事实上的雇主，为公司提供在全球范围内雇用工人的灵活性。 虽然 GEP 与 PEO 提供商和记录服务雇主等类似服务类别具有相同的特征，但它们的特点是以软件为中心的方法和对现代技术的广泛使用。尽管它们可能提供人力资源建议、咨询或其他支持，但这些平台主要作为软件解决方案运行，通过中央仪表板为用户提供灵活性和控制力。
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WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion 使跨国招聘比以往任何时候都更加容易，不受国界限制，从而改变了工作场所。我们以德国效率而闻名，是缩小雇主与全球人才之间差距的欧洲领先企业之一。借助我们的解决方案，我们使公司能够在全球范围内发展团队，而无需建立本地实体。我们的平台可自动执行耗时的入职流程和全球薪资管理，使公司能够以快速、轻松且合规的方式招聘来自 160 多个国家/地区的人才。如果您想了解更多信息，请在此处预订演示：https://workmotion.com/book-a-demo/
Worca
worca.io
Worca 专注于提供具有成本效益的全球人力资源解决方案，帮助处于各个融资阶段的美国初创企业高效扩大规模。我们的 SaaS 平台有助于顶尖人才的快速招聘和入职，以及薪资、法律合规、福利和其他人力资源功能的无缝集成。 Worca 为科技企业家创造了价值，让他们在与大型科技公司的人才争夺战中获得战斗机会。我们的自动化人力资源流程使我们的客户能够配备精英工程师和其他技术专业人员，以确保他们的企业能够成功启动、发展和繁荣。
Remofirst
remofirst.com
Remofirst 代表您在 180 多个国家/地区雇用全职员工和/或承包商。无需花费数月和数万美元建立本地实体来与您的顶尖人才合作。使用当地合规合同支付、管理和入职全职员工和/或承包商，同时避免错误分类风险、通过合规审计并在一个地方管理您的国际员工队伍。
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global 加速了超越国界的未来工作。其全球工作平台简化了雇主和人才的体验，让他们可以随时随地以任何方式与任何人合作。雇主和人才只需点击一下其专有的基于云的劳动力管理技术即可进行互动，并以个性化专业知识和无与伦比的全球规模为后盾。作为遍布 185 个国家和全部 50 个美国的最大的全球记录雇主（也称为国际 PEO），超过 1,000 个品牌依靠 Velocity Global 来建立全球团队，而无需建立外国法人实体或国家注册的成本或复杂性。该公司提供额外的服务，包括评估劳动力的独立承包商合规性，以及简化向承包商付款的记录代理人 (AoR)。 Velocity Global 被著名分析公司 NelsonHall 评为全球记录雇主服务领域的“领导者”。该公司成立于2014年，在六大洲拥有数百名员工。
Plane
plane.com
Plane（以前称为 Pilot）为雇用美国和国际员工及承包商的美国公司管理工资、福利和合规性。在一个安全的基于云的平台上轻松招聘、入职和支付美国和世界各地的员工和承包商的费用。使用 Plane，您可以以最佳汇率向 240 多个国家/地区的承包商付款。 Plane 认为，国际承包商应该拥有与美国员工相同的薪资体验。我们将付款直接发送到承包商的银行账户，以便他们可以从自己的账户中提取资金，而无需使用电子钱包的麻烦或提款费用。想要雇用员工而不是承包商？借助 Plane，您可以轻松地在 100 多个国家/地区雇用全职员工，而无需设立当地实体。 Plane 可以处理就业文书、预扣税等等，让您无需再做这些工作。与许多 EOR 不同，Plane 相信简单的定价，没有隐藏费用。您每月支付固定费用。不确定是否雇用团队成员作为雇员或承包商？ Plane 从第一天起就支持这两种选择，我们的专家团队很乐意指导您找到最适合您需求的选择，无需议程。
Borderless AI
hireborderless.com
无边界人工智能是一种独特的全球薪资解决方案，利用生成式人工智能的力量来自动化并加快国际团队成员的入职、管理和支付流程。为什么独特？我们将直观的技术与高接触性的服务融为一体，使组织能够快速、合规地吸引世界各地的员工并为其支付工资。
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent 是一种全球 EOR 解决方案，使您能够专注于发展世界一流的业务和团队。作为您的合作伙伴，我们让您能够灵活地聘用最优秀的国际人才，而无需建立昂贵的本地实体。作为您的记录雇主，我们让您在世界任何地方都可以轻松进行远程招聘。我们负责 160 个国家/地区的所有就业管理和合规职责，同时为您的员工提供他们需要的工具和支持，让他们感受到自己是您团队的一部分。我们知道您的时间很宝贵，您需要一个值得信赖的合作伙伴来让事情尽可能简单，以便您能够继续经营您的业务。 随时随地就业。无所不在。
Skuad
skuad.io
Skuad 是一个快速发展的全球就业和薪资平台，使像您这样的公司能够合规地在世界任何地方雇用优秀人才并为其支付工资。 Skuad 专为新的工作世界而打造，大型企业和新兴初创企业可以在其中接触到全球最优秀的人才，以发展业务并建立多元化的分布式团队。不涉及任何预付费用、隐藏成本或长期锁定。在 160 多个国家/地区招聘 ||以 100 多种货币付款 ||获得 24x5 专家支持
Trinet Expense
app.trinetexpense.com
TriNet（纽约证券交易所股票代码：TNET）是一家专业雇主组织 (PEO)，为中小型企业 (SMB) 提供按行业量身定制的全方位人力资源解决方案服务。为了使中小型企业摆脱耗时的人力资源复杂性，TriNet 提供人力资本专业知识、福利、风险缓解和合规性、薪资和实时技术。从大街到华尔街，TriNet 使中小型企业能够专注于最重要的事情——发展业务。 TriNet – 以人为本。欲了解更多信息，请访问 TriNet.com 或在 Twitter 上关注我们 (@TriNet)
Deel
deel.com
Deel是全球团队的多合一人力资源平台。这意味着任何团队的端到端人力资源管理在任何地方。在几分钟内合规雇用，在船上并向全职员工或独立承包商付款。这是您第一次在一个地方对整个员工队的中心视野。使用Deel，公司通过利用Deel的内部后台和本地拥有的实体来使全球工资成为可能。工人，经理和领导者可以通过Deel的现代自助界面来更新提款细节，可视化团队结构，监督总薪资支出以及完成其他数十项任务。 如今，Deel为从中小型企业到上市公司的25,000多个客户提供服务，帮助超过120,000名工人从任何地方获得报酬。创建本地法律合同，跟踪休假，赠款奖金，管理权益等等。为Deel平台的个人指南预订演示，并立即解锁您的全球劳动力。
Oyster
oysterhr.com
借助 Oyster 的 EOR，无需设立商业实体即可合规招聘，并通过单个自动化平台处理所有雇佣功能。 Oyster 比传统的有记录的雇主更好，部署了深入的就业洞察力以及法律和人力资源专家团队，以确保 180 多个国家/地区的合规性。
Rippling
rippling.com
波纹为企业提供了一个经营人力资源，IT和财务的地方。它汇集了通常散布在公司的所有劳动力系统，例如工资单，费用，福利和计算机。您可以在单个系统中第一次管理和自动化员工生命周期的每个部分。例如，以入职。借助Rippling，您可以在世界上任何地方聘请新员工，并在90秒内建立他们的工资单，公司卡，计算机，福利，甚至是Slack and Microsoft 365（例如Slack and Microsoft 365）。
Remote
remote.com
Remote 是您用于管理和支付全球全职员工和合同工工资的一体化解决方案。我们的平台处理多个国家/地区的国际薪资、福利、税收、股票期权和合规性。无论您的团队位于何处，Remote 都能通过强大的全球就业解决方案确保最佳体验。我们无与伦比的知识产权保护和顶级安全措施让您在全球范围内高枕无忧。此外，Remote 提供统一费率定价模式，无隐藏费用，帮助您有效管理预算，同时专注于推动业务增长。
Papaya
papayaglobal.com
Papaya Global 是一家 SaaS 金融科技公司，提供全球支付和薪资技术 - 唯一为全球劳动力打造的金融科技。 Papaya 全面的自动化解决方案提供了财务团队端到端管理劳动力支出所需的可见性、速度和灵活性。 Papaya 充当连接全球支付和薪资点的大脑，统一流程和数据流，同时与 HCM 和 ERP 工具集成以创建单一事实来源。它将全球工资支付——每家公司最大的开支和负债——变成了可预测的战略资产。
Ontop
getontop.com
3-1 全球薪资解决方案。借助 Ontop，您只需点击几下即可开始组建您的全球团队。管理世界各地的国际团队并为其支付报酬。在全球范围内扩展您的业务，并为您的国际人才提供内置金融服务。 - 简化您的工资管理，在一个地方找到所有内容。 - 只需点击一下即可支付整个员工的工资。从多种支付方式中进行选择，以满足您的财务需求。 - 在 5 分钟内创建合同。在几秒钟内自定义、过滤和更新您的团队的详细信息。
Multiplier
usemultiplier.com
想要更轻松地在另一个国家雇用人才吗？ Multiplier 是您的解决方案——我们的技术使您能够无缝入职、向员工支付工资、遵守监管法律、提供跨境福利，并与您的全球团队保持联系。
Justworks
justworks.com
Justworks 是一个多产品解决方案，提供全球薪资、福利、合规支持、时间跟踪、人力资源工具等，并由人力资源认证专家提供屡获殊荣的支持。我们处理细节，以便您可以专注于重要的事情：建立您的业务和团队。