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生成式人工智能软件是指利用生成式人工智能算法自主创建内容的一类软件应用程序。这些算法通常基于深度学习技术，特别是生成对抗网络（GAN）或变分自动编码器（VAE）。 生成式人工智能软件可用于生成各种类型的内容，包括但不限于： * 图像：生成逼真或抽象的图像、照片般逼真的面孔、风景等。 * 视频：创建视频序列、动画和视觉效果。 * 文本：生成自然语言文本，包括文章、故事、诗歌和代码片段。 * 音乐：创作音乐曲目、旋律，甚至整个作品。 * 设计：创建产品、徽标、用户界面和建筑布局的设计。 这些软件工具对于艺术家、设计师、开发人员和其他寻求简化创作流程、探索新想法或增强现有工作流程的专业人士来说非常有价值。生成式人工智能软件通常允许用户控制各种参数或输入约束，以指导生成过程并实现期望的结果。
提交新应用
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT是一款免费AI应用，支持对话、任务自动化、数据分析和图像处理，以及多语言和个性化设置功能。
Google Gemini
gemini.google.com
Google Gemini是一款多功能AI助手，支持文本、语音和图像输入，帮助用户撰写、搜索信息及生成图像。
Perplexity
perplexity.ai
困惑AI是一个基于聊天机器人的研究搜索引擎，通过自然语言生成准确答案，并引用网页来源。
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek是一款先进的AI平台，提供自然语言处理、文本生成和代码分析等功能，支持多语言，适合各种用户需求。
Claude
claude.ai
克劳德是一款安全、准确的AI助手，支持多种语言，能生成文本、理解图像，适用于内容创建和客户服务等任务。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Microsoft Copilot是一款集成于Microsoft 365中的AI工具，旨在提高用户的生产力和创意，提供实时协助和信息理解。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly是一款AI写作助手，通过实时语法、拼写和风格建议，提高用户的写作清晰度和可读性，适合个人和专业使用。
Leonardo.AI
leonardo.ai
Leonardo.AI是一个AI图像生成平台，将文本提示转换为高质量图像，支持实时生成、3D纹理和样式传输，适合创意项目。
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs是一个AI音频生成应用，提供高度逼真的文本到语音功能，支持32种语言，并允许用户克隆和自定义声音。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney是一款生成式AI程序，通过文本提示生成图像，支持多种图像创建和编辑功能。
QuillBot
quillbot.com
QuillBot是一个AI写作平台，提供重写、语法检查、引用生成等工具，帮助用户提高写作质量与效率。
Playground AI
playground.com
Playground AI是一个免费的在线图像创作工具，利用人工智能帮助用户创建艺术、海报和社交媒体内容，支持高级图像编辑和协作功能。
Runway
runwayml.com
Runway是一款AI视频编辑平台，提供文本到视频、图像生成等功能，支持实时协作，适用于各种创意项目。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer 是一个基于 AI 的设计工具，帮助用户快速创建和编辑图像、贺卡、社交媒体帖子等多种视觉内容。
AWS Console
amazon.com
AWS控制台是管理AWS云服务的界面，用户可以监控和优化资源，支持多账户登录和与多种AWS服务的集成。
VEED
veed.io
VEED是一款视频编辑工具，提供自动字幕、内容检测和易于使用的界面，支持团队实时协作和AI功能，简化视频制作过程。
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform（GCP）提供云计算服务，包括计算、数据存储和机器学习，支持应用程序的构建、部署和扩展。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni AI是一款写作辅助应用，提供自动完成功能、无抄袭检查、引用工具和改写能力，帮助用户高效创作各种文本。
Blackbox
blackbox.ai
Blackbox是一个AI驱动的编码工具，帮助开发人员提高生产力、加速调试、自动化任务和生成内容。
Replit
replit.com
Replit是一款在线集成开发环境（IDE），支持多种编程语言，允许用户编写代码、构建应用和网站，并进行实时协作。
Hugging Face
huggingface.co
拥抱面是一个开源平台，提供NLP预训练模型和数据集，支持文本摘要、分类、问答和翻译等任务，促进AI应用开发。
Speechify
speechify.com
Speechify是一款文本转语音应用，能够将各种书面内容转换为音频，支持多种文件格式与语言，适合渴望以听觉方式获取信息的用户。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp是一款适用于小型企业的全能营销平台，提供营销CRM、电子邮件活动、分析报告等工具，帮助企业提升销售和管理。
Intercom
intercom.com
Intercom是一个客户服务平台，通过自动化和人工支持增强客户体验，帮助企业提高满意度并降低成本。
Podium
podium.com
讲台是一个综合客户通信平台，帮助企业提高网站转化率和客户互动，集成消息、评论、付款和营销功能。
Jasper
jasper.ai
贾斯珀是一款AI内容创作工具，可以在各种在线平台上以品牌语调生成内容，支持博客、社交媒体等格式，并保持数据安全。
AI Writer
ai-writer.com
AI作者是一款利用先进人工智能生成多种类型内容的应用，可根据标题快速产生文章，帮助克服作者的块，并支持自定义设置。
OpusClip
opus.pro
OpusClip是一个AI视频编辑平台，可以轻松将长视频转换为适合社交媒体的短片，并提供自动标题和格式调整功能。
TypingMind
typingmind.com
TypingMind 是一个聊天界面前端，支持使用多个 AI 模型（如 ChatGPT、Claude 等）的 API 密钥，保证隐私并按需支付。
HeyGen
heygen.com
HeyGen是一个AI驱动的视频创建平台，用户通过输入文本生成专业视频，支持多种语言和可自定义的AI头像。
Fotor
fotor.com
Fotor是一款在线图像处理工具，提供AI生成图像、照片编辑、拼贴制作及设计模板等多种功能，适用于各种创意项目。
Qwen
qwenlm.ai
Qwen是一个多功能AI助手，支持对话、文档处理和编码，具有实时搜索和图像生成等功能，适合不同用户的需求。
Mistral AI
mistral.ai
Mistral AI提供快速、开源且安全的语言模型，支持文本生成、分类和代码生成，适用于多种业务场景。
D-ID
d-id.com
D-ID 是一款将静态照片转换为动态视频叙事的应用，允许用户创建和定制 AI 生成的数字化身，适用于教育、营销等领域。
1min.AI
1min.ai
1min.AI是一款综合性AI应用，提供多种AI功能，用户可根据需求灵活使用，无需设置。支持文本、图像、音频和视频生成。
Wordtune
wordtune.com
Wordtune是一款AI写作工具，帮助用户优化文本的清晰度和风格，支持多种语言翻译，并与多个平台兼容。
PromeAI
promeai.com
PromeAI是一款AI工具，可将3D模型和草图转为逼真视觉效果，适用于建筑师、设计师和动画创作者。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai是一款 AI 驱动的写作工具，帮助用户快速生成高质量的营销内容，适用于多种内容类型和语言。
Murf AI
murf.ai
Murf AI是一款文本转语音工具，提供高质量配音和多种语言选择，支持视频、播客等多种应用，无需录音设备。
SEMrush
semrush.com
Semrush是一款SaaS平台，提供搜索引擎优化、广告、社交媒体和内容营销等工具，帮助企业提升在线可见性和市场效果。
ClipDrop
clipdrop.co
ClipDrop是一个AI驱动的视觉编辑工具。它提供图像背景去除、物体清理、图像放大等功能，适用于专业和个人用途。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一个数据驱动的销售参与平台，提供拨号、搜索过滤器和与其他销售工具的集成，帮助销售团队优化工作流程。
getimg.ai
getimg.ai
getimg.ai是一个AI图像生成平台，用户可以根据文本提示创建、修改和扩展图像，并支持集成到外部应用程序中。
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI是一个生成可定制AI化身和视频内容的平台，支持多种语言和视频编辑功能，适用于多行业视频制作需求。
DesiVocal
desivocal.com
DesiVocal是一个免费文本到语音及AI语音生成器，支持多种语言，专注于高质量DESI口音的生成，适用于音乐制作和视频内容创作。
MetaVoice
themetavoice.xyz
Metavoice是一款实时AI语音转换工具，可以改变用户的声音，适用于流媒体、配音等应用，提供多种声音选项。
Paperpal
paperpal.com
Paperpal是一个AI学术写作助手，提供实时语言建议、抄袭检查和语言校对，帮助用户提高写作效率和质量。
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics是一款利用人工智能将真人录像转为3D动画的制作工具，帮助独立电影制作人创建高质量视觉效果。
ProWritingAid
prowritingaid.com
ProWritingAid是一款综合写作工具，提供语法检查、风格建议和可读性分析，帮助用户提升写作质量和风格。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic是一款AI写作工具，帮助用户创建高质量内容，支持多种类型，并与多种平台集成，优化SEO和品牌语音。
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker是一款免费的文本转语音工具，支持多种语言和语音风格，适用于文本读取和音频文件下载。
NovelAI
novelai.net
NovelAI是一个AI驱动的写作工具，帮助用户创造小说、游戏叙事和故事内容，支持多种创作风格和叙事结构。
PolyBuzz
polybuzz.ai
PolyBuzz是一个创新的聊天机器人平台，允许用户与超过2000万个独特角色进行个性化对话，提升角色扮演和闲聊体验。
AKOOL
akool.com
AKOOL是一个生成AI平台，支持个性化视频和图像的创建，适用于营销和内容生成，提供API集成和多种语言功能。
Reface
reface.ai
Reface是一款面部交换应用，用户可以用自拍在视频和GIF中互换面孔，并将照片动画化或变成卡通。
TextCortex
textcortex.com
TextCortex是一款AI驱动的写作助手，通过生成和完善内容来提高沟通效率，适用于电子邮件和多种文本任务。
Synthesia
synthesia.io
Synthesia是一个AI视频创作平台，能将文本转化为专业视频，支持多种语言，适用于培训、市场营销和教育。
GPTZero
gptzero.me
GPTZero是一款AI内容检测工具，能够判断文本是否由AI模型生成，支持句子、段落和文档级别分析。
Fliki
fliki.ai
Fliki 是一个利用生成式AI创建音频和视频内容的工具，能从用户的想法或亚马逊产品链接生成视频。
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