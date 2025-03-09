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生成式人工智能软件是指利用生成式人工智能算法自主创建内容的一类软件应用程序。这些算法通常基于深度学习技术，特别是生成对抗网络（GAN）或变分自动编码器（VAE）。 生成式人工智能软件可用于生成各种类型的内容，包括但不限于： * 图像：生成逼真或抽象的图像、照片般逼真的面孔、风景等。 * 视频：创建视频序列、动画和视觉效果。 * 文本：生成自然语言文本，包括文章、故事、诗歌和代码片段。 * 音乐：创作音乐曲目、旋律，甚至整个作品。 * 设计：创建产品、徽标、用户界面和建筑布局的设计。 这些软件工具对于艺术家、设计师、开发人员和其他寻求简化创作流程、探索新想法或增强现有工作流程的专业人士来说非常有价值。生成式人工智能软件通常允许用户控制各种参数或输入约束，以指导生成过程并实现期望的结果。
提交新应用
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT是一款免费AI应用，支持对话、任务自动化、数据分析和图像处理，以及多语言和个性化设置功能。
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek 提供先进的 AI 和机器学习工具，帮助组织通过改进搜索和数据分析做出更好的数据驱动决策。
Google Gemini
gemini.google.com
Google Gemini是一款多功能AI助手，支持文本、语音和图像输入，帮助用户撰写、搜索信息及生成图像。
Leonardo.AI
leonardo.ai
Leonardo.AI是一个AI图像生成平台，将文本提示转换为高质量图像，支持实时生成、3D纹理和样式传输，适合创意项目。
Perplexity
perplexity.ai
困惑AI是一个基于聊天机器人的研究搜索引擎，通过自然语言生成准确答案，并引用网页来源。
Runway
runwayml.com
Runway是一款AI视频编辑平台，提供文本到视频、图像生成等功能，支持实时协作，适用于各种创意项目。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney是一款生成式AI程序，通过文本提示生成图像，支持多种图像创建和编辑功能。
Claude
claude.ai
克劳德是一款安全、准确的AI助手，支持多种语言，能生成文本、理解图像，适用于内容创建和客户服务等任务。
VEED
veed.io
VEED是一款视频编辑工具，提供自动字幕、内容检测和易于使用的界面，支持团队实时协作和AI功能，简化视频制作过程。
QuillBot
quillbot.com
QuillBot是一个AI写作平台，提供重写、语法检查、引用生成等工具，帮助用户提高写作质量与效率。
ClipDrop
clipdrop.co
ClipDrop是一个AI驱动的视觉编辑工具。它提供图像背景去除、物体清理、图像放大等功能，适用于专业和个人用途。
Qwen
qwenlm.ai
Qwen是一个多功能AI助手，支持对话、文档处理和编码，具有实时搜索和图像生成等功能，适合不同用户的需求。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly是一款AI写作助手，通过实时语法、拼写和风格建议，提高用户的写作清晰度和可读性，适合个人和专业使用。
HeyGen
heygen.com
HeyGen是一个AI驱动的视频创建平台，用户通过输入文本生成专业视频，支持多种语言和可自定义的AI头像。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer 是一个基于 AI 的设计工具，帮助用户快速创建和编辑图像、贺卡、社交媒体帖子等多种视觉内容。
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics是一款利用人工智能将真人录像转为3D动画的制作工具，帮助独立电影制作人创建高质量视觉效果。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一个数据驱动的销售参与平台，提供拨号、搜索过滤器和与其他销售工具的集成，帮助销售团队优化工作流程。
OpusClip
opus.pro
OpusClip是一个AI视频编辑平台，可以轻松将长视频转换为适合社交媒体的短片，并提供自动标题和格式调整功能。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Microsoft Copilot是一款集成于Microsoft 365中的AI工具，旨在提高用户的生产力和创意，提供实时协助和信息理解。
Narakeet
narakeet.com
Narakeet是一个文本到语音平台，用户可以通过输入文本或上传脚本，快速生成超过500种声音的高质量音频或视频，无需注册。
Playground AI
playground.com
Playground AI是一个免费的在线图像创作工具，利用人工智能帮助用户创建艺术、海报和社交媒体内容，支持高级图像编辑和协作功能。
Podium
podium.com
讲台是一个综合客户通信平台，帮助企业提高网站转化率和客户互动，集成消息、评论、付款和营销功能。
AI Writer
ai-writer.com
AI作者是一款利用先进人工智能生成多种类型内容的应用，可根据标题快速产生文章，帮助克服作者的块，并支持自定义设置。
Aha!
aha.io
Aha! 是一款产品开发软件，提供多种工具帮助团队优化产品策略、跟踪反馈和增强协作，适用于产品管理和开发。
Synthesia
synthesia.io
Synthesia是一个AI视频创作平台，能将文本转化为专业视频，支持多种语言，适用于培训、市场营销和教育。
PlayHT
play.ht
PlayHT是一个AI驱动的文本转语音平台，能即时生成自然听感的多种语言和口音的语音，适用于内容创作和开发。
Stockimg.ai
stockimg.ai
Stockimg.ai 是一个利用人工智能生成可定制库存图像的工具，适合企业和创意专业人士使用。
getimg.ai
getimg.ai
getimg.ai是一个AI图像生成平台，用户可以根据文本提示创建、修改和扩展图像，并支持集成到外部应用程序中。
CodePal
codepal.ai
CodePal 是终极编码伴侣。它是一个综合平台，提供一系列编码助手和工具来帮助开发人员。它非常适合学生、初学者、经验丰富的开发人员以及想要改进开发流程的公司。 AI 代码生成器可以执行各种任务，例如编程、对代码应用转换和操作以及许多其他任务。人工智能代码生成器对于学习非常有用，因为它们可以很好地掌握如何用代码编写手头的任务。
SteosVoice
cybervoice.io
每个人的人工智能声带。 1、创造独特的内容； 2. 配音视频、捐款、独立游戏、模组； 3. 创建播客； 4. 祝贺您的顾客； 5.靠你的声音赚钱。
Replit
replit.com
Replit是一款在线集成开发环境（IDE），支持多种编程语言，允许用户编写代码、构建应用和网站，并进行实时协作。
Type
type.ai
Type是一款以AI为中心的文档编辑器，帮助用户生成、编辑和优化高质量内容，简化文本处理任务。
MetaVoice
themetavoice.xyz
Metavoice是一款实时AI语音转换工具，可以改变用户的声音，适用于流媒体、配音等应用，提供多种声音选项。
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs是一个AI音频生成应用，提供高度逼真的文本到语音功能，支持32种语言，并允许用户克隆和自定义声音。
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform（GCP）提供云计算服务，包括计算、数据存储和机器学习，支持应用程序的构建、部署和扩展。
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter是一个SaaS（软件即服务）平台，使用先进的OpenAI人工智能技术GPT4生成各种文本内容，例如33种语言的文章、博客、广告、媒体等。用户还可以通过 OpenAI DALL-E AI 解决方案描述图像来生成 AI 图像。 用户可以在AIWriter中输入提示或主题，平台将使用GPT4技术根据该输入生成完整的文本。
Blackbox
blackbox.ai
Blackbox是一个AI驱动的编码工具，帮助开发人员提高生产力、加速调试、自动化任务和生成内容。
ChatGate
chatgate.ai
Chatgate AI是一个拥有Chatgpt，Gemini和Claude的多合一平台，也是数千种全球AI产品的导航器。 * AI商店：Chatgate AI的最大卖点是AI商店，您可以在其中找到成千上万的AI工具和平台可以尝试，涵盖了所有类型的生成AI。虽然如果您可以分割这些工具来更快地寻找这些工具，那将很方便，但是您不能以各种各样的选择来争论。 * GPTS：Chatgate AI还提供了针对特定需求量身定制的聊天机器人的访问权限，例如代码顾问，激励助手等。这些工具本质上与Chatgpt相同，但是具有新鲜的油漆工作，使它们更适合特定需求。尽管这些不同的应用程序目前没有太大差异，但随着技术的进步，它们有很大的潜力可以改善。 * AI Chatbots：Chatgate AI还具有自己的内置AI功能，可让您使用一系列聊天机器人来提出问题，扩展想法，甚至生成完整的内容，就像我们在上面的示例中所做的那样。
Speechify
speechify.com
Speechify是一款文本转语音应用，能够将各种书面内容转换为音频，支持多种文件格式与语言，适合渴望以听觉方式获取信息的用户。
Dreamlike
dreamlike.art
Dreamlike 是一款AI驱动的图像生成应用，用户可以根据文本提示快速创建和修改高质量的图像。
Craftly.ai
craftly.ai
Craftly.AI 是一款先进的人工智能文案辅助工具，旨在加快写作过程并提高内容质量。它旨在帮助用户在博客、搜索引擎优化、社交媒体、重写、销售、广告和网站等不同领域更快地写作。 该工具使用由行业专家培训的人工智能技术，确保提供的内容可以帮助提高排名并推动销售，无论行业如何。 它专注于制作具有多种语言的无限变体的高性能文案，使企业能够走向全球，而不必担心翻译尴尬。 Craftly.AI 还具有自定义工具和培训功能，提供跟踪、分析和自动版本控制。它还提供了一个用于协作和组织项目的工作场所，包括监控、组织和共享项目的功能。 Craftly.AI 为个人作家、营销人员、小型企业、大型团队、学生、教育工作者、机构和非营利组织提供支持。 Craftly.AI 除了是对抗作家障碍的宝贵工具之外，对于希望简化文案写作流程并提高内容整体质量的企业来说，它也是一种出色的资源。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni AI是一款写作辅助应用，提供自动完成功能、无抄袭检查、引用工具和改写能力，帮助用户高效创作各种文本。
Text Reader
textreader.ai
在几秒钟内生成逼真的音频，非常适合播客、视频旁白、个人问候语、IVR 电话系统等。
Booth AI
booth.ai
利用 AI 创作专业品质的产品摄影。 只需指定您想要的照片并上传一些示例产品图片，即可快速生成高质量的生活照片。
D-ID
d-id.com
D-ID 是一款将静态照片转换为动态视频叙事的应用，允许用户创建和定制 AI 生成的数字化身，适用于教育、营销等领域。
Tabnine
tabnine.com
Tabnine是一个AI驱动的代码助手，提供智能代码建议和实时协作，支持多种编程语言，确保代码的隐私和安全性。
PicLumen
piclumen.com
PicLumen是一个AI图像生成平台，通过文本和图像输入生成高质量图像，支持多语言提示和图像编辑功能。
Free text to speech
text-to-speech.online
免费文本到语音应用程序将文本转换为自然人声，支持多语言和自定义设置，适用于个人和教育用途，方便易用。
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai是一个AI图像生成器，可根据简单的文本和图像提示创建真实且富有创意的图像，适用于各种设计和营销需求。
Imagine Anything
imagineanything.ai
使用 Imagine Anything 生成免费的 AI 图像。使用我们的 AI 生成器轻松创建照片、剪贴画、图形等。 Imagine Anything 目前是一家人工智能图像生成器，但它正在努力为创意人员创建一个一站式平台，以将他们的愿景变为现实。其目标是提供一套全面的人工智能工具，用于生成各种类型的内容，包括图像、视频、脚本、书籍、画外音、字幕和音乐。
Speakatoo
speakatoo.com
Speakatoo是一款文本转语音工具，提供130多种语言和1000种自然声音，可用于教育、营销及内容创建等多种场景。
Real Fake Photos
realfakephotos.com
真实的假照片是一个AI工具，通过上传用户照片生成高质量的约会应用头像，简单易用，支持问题反馈。
Mixart.ai
mixart.ai
借助我们免费的人工智能图像生成器，创建和编辑图像从未如此简单。利用人工智能的潜力，根据您的愿景轻松生成和定制视觉效果。今天就开始创造吧！
FaceMeX
facemex.ai
FaceMeX 是一款全面、免费的 AI 工具包，旨在简化您的创作流程。无论您想要交换面孔、将文本转换为图像还是编辑照片，您都可以在一处找到所需的一切。
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble.ai 是一个生成自定义AI声音的应用，支持多语言文本翻译和音频修改，适用于各种音频项目。
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite是一个利用人工智能生成高质量书面内容的工具，支持自定义、关键词优化和防抄袭功能，简化内容创作过程。
Leelo
leelo-ai.com
Leelo 处于技术创新的前沿，提供先进的文本转语音 (TTS) 工具，利用人工智能的力量将文本转换为高质量、自然的音频。该工具对于企业和个人来说都是一项资产，它提供了从有声读物创建到数字内容配音增强的各种应用程序。 Leelo 专注于提供专业的音频体验，承诺其生成的每一段音频都具有精确性、流畅性和逼真的节奏。 了解 Leelo 文本转语音工具背后的机制是欣赏其功能的关键。通过先进的人工智能算法，将书面文本转换为口语的过程是无缝的。以下是 Leelo 运作方式的一瞥： * 用户将文本输入 Leelo 编辑器。 * 然后，他们从丰富的库中选择自己想要的语言、声音和风格。 * 人工智能处理文本并生成可以实时收听的音频。
illostrationAI
illostration.com
IllustrationAI 是一款人工智能驱动的工具，允许用户在几秒钟内创建人工智能生成的插图。借助 IllustrationAI，您可以从不同风格的库中选择您的风格，描述您想要说明的对象，并通过 AI 升级改进您的结果。您还可以删除背景并添加自定义背景。
Ai Sofiya
aisofiya.com
AI Sofiya是一款多功能人工智能工具，提供文本生成、语音转换和聊天机器人功能，适用于多种应用场景。