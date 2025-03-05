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生成式人工智能软件是指利用生成式人工智能算法自主创建内容的一类软件应用程序。这些算法通常基于深度学习技术，特别是生成对抗网络（GAN）或变分自动编码器（VAE）。 生成式人工智能软件可用于生成各种类型的内容，包括但不限于： * 图像：生成逼真或抽象的图像、照片般逼真的面孔、风景等。 * 视频：创建视频序列、动画和视觉效果。 * 文本：生成自然语言文本，包括文章、故事、诗歌和代码片段。 * 音乐：创作音乐曲目、旋律，甚至整个作品。 * 设计：创建产品、徽标、用户界面和建筑布局的设计。 这些软件工具对于艺术家、设计师、开发人员和其他寻求简化创作流程、探索新想法或增强现有工作流程的专业人士来说非常有价值。生成式人工智能软件通常允许用户控制各种参数或输入约束，以指导生成过程并实现期望的结果。
提交新应用
ChatGPT
chatgpt.com
CHATGPT是一个免费使用的AI系统。使用它来吸引对话，获得见解，自动化任务并见证AI的未来，全部位于一个地方。
Google Gemini
gemini.google.com
双子座使您可以直接访问Google最好的AI模型家族，因此您可以： - 在写作，集思广益，学习等方面获得帮助 - 总结并从Gmail或Google Drive查找快速信息 - 即时生成图像 - 使用文字，语音，照片和相机以新方式获得帮助 以前称为bard。
Playground AI
playground.com
游乐场AI是由人工智能提供动力的免费在线图像创建工具。它旨在满足各种创造性需求，包括创建艺术，社交媒体帖子，演示文稿，海报，视频，徽标等。 它提供了一种新手友好的方式，可以通过其AI支持的功能来编辑像专业人士一样的图像。用户可以制作独特的艺术品，逼真的图像，并尝试使用真实和合成图像融合以产生令人惊叹的视觉效果。 该平台还提供了“混合图像编辑”，这是一种将不同图像混合到引人注目的作品中的动态方式，从而提供了巨大的创意灵活性。 游乐场AI的产品通过允许用户将图像扩展到其原始边界，无缝将对象扩展到各种场景中，并将其想象力概念实现为视觉现实，从而超出了标准图像编辑。 它通过提供将思想与他人相结合的功能，从而扩大创造力的范围，从而进一步增强了协作潜力。尽管具有强大的功能，但Playground AI仍保持对用户友好，可访问性和包容性的承诺，使其成为经验丰富的设计师和新手进行图像创建的理想选择。
Perplexity
perplexity.ai
困惑AI是AI-Chatbot驱动的研究和对话搜索引擎，它使用自然语言预测文本回答查询。 Cllexity于2022年启动，使用网络来源产生答案，并引用文本响应中的链接。
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek提供了利用高级AI和机器学习的工具，通过提高搜索功能和大型数据集的分析来帮助组织做出更好的数据驱动决策。 该网站本身似乎着重于提供AI驱动的见解，使用户可以以更智能，更有效的方式搜索和检索数据。这可能涉及： - 智能搜索：使用AI来增强传统搜索功能，例如理解上下文或搜索中的情感。 -DATA Insights：利用AI揭示可能不会立即显而易见的数据的模式和趋势。 - 业务应用程序：帮助企业使用数据来优化决策和运营。
Claude
claude.ai
克劳德（Claude）是人类的下一代AI助手，由人类众所周知，经过训练，可以安全，准确且有安全，以帮助您尽力而为。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常AI同伴。 Microsoft Copilot利用AI的力量来提高生产力，解锁创造力，并通过简单的聊天体验帮助您更好地了解信息。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位于旧金山的独立研究实验室 Midjourney, Inc. 创建和托管的生成人工智能程序和服务。Midjourney 根据自然语言描述（称为提示）生成图像，类似于 OpenAI 的 DALL-E 和 Stability AI 的 Stable Diffusion。
Runway
runwayml.com
您需要快速编辑视频所需的所有内容。神奇的AI工具，实时协作，精确编辑等等。您的下一代视频创建套件。 Runway是一家研究公司开创了人类想象的新工具。它一直处于多模式AI系统的最前沿，确保了内容创建的未来是可访问，可控制和赋予创意者权力的。跑道的使命是确保任何人都可以讲故事。它认为，应用于视听内容的深度学习技术将永远改变艺术，创造力和设计工具。
Oxolo
oxolo.com
Oxolo 正在为基于人工智能的媒体构建深度技术平台。借助我们的技术，任何人都可以创建自动化视频，例如产品视频、广告、社交媒体内容等等。 我们通过创建人工智能驱动的聊天机器人化身来虚拟化特定的人，这些化身与现实无法区分，并准备好参与和交流。我们完整的技术堆栈基于人工智能和机器学习的最新研究和开发。
Leonardo.AI
leonardo.ai
使用AI驱动的速度和风格一致性为您的创意项目生成生产质量资产。
VEED
veed.io
Veed是想要扩展视频制作的企业的多合一平台。市场营销，销售，L＆D和社交媒体的200多个国家 /地区的客户比以往任何时候都快30倍。 VEED将力量掌握在您的团队手中： *记录质量内容 *轻松编辑视频 *自动转录 忘记学习笨拙且昂贵的编辑软件或依靠代理商。 Veed是您直观的视频工具套件。从首席执行官到实习生的每个人都可以使用它来制作专业视频，而无需专业技能。 Veed Enterprise允许您： *实时与其他团队成员合作 *访问30,000多个股票媒体资产的图书馆 *使用自定义模板节省时间 哦，Veed具有一套AI工具，可使生产提高10倍。 Veed AI让您： *使用AI头像转换为视频 *自动生成准确的字幕 *立即删除视频和图像背景 *等等 VEED是为超过300万创作者提供世界一流视频策略的软件。 * VEED是一个视频编辑平台，可提供自动字幕，内容检测和各种设计选项之类的功能。 *用户经常提及易用性，字幕功能的准确性以及允许创造性编辑和专业质量视频的各种设计选项。 *审稿人遇到了问题，例如基于成员资格级别，偶尔处理时间缓慢的功能以及对基本计划中更高级功能的渴望的限制。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly是全球领先的AI写作援助公司，每天被超过3000万人和70,000个专业团队信任。从立即创建初稿到完善所有信息，Grammarly可以帮助500强财产的96％的人获得观点，并获得结果，而不会损害安全性或隐私。我们认为，伟大的写作能完成工作。 Grammarly的产品产品（Grammarly Business，Grammarly Premium，Grammarly Free和Grammarly用于教育）在您所做的工作中，在500,000多个应用程序和网站上提供上下文相关的写作支持。 Grammarly成立于2009年，在Forbes Cloud 100上排名第7，这是时代最有影响力的公司之一，AI中最具创新性的公司之一，也是Inc.最好的工作场所之一。我们采用遥远的混合工作模型运作，这意味着我们主要在家中工作，并在北美和欧洲的枢纽举行亲自合作。
ElevenLabs
elevenlabs.io
Elevenlabs是AI音频研究和部署公司。 我们的研究团队开发了AI音频模型，以产生现实，通用和上下文感知的语音和声音效果。我们的产品团队可以使这些模型可访问日常用户，生产商和企业，以创建和本地化内容。 我们的技术用于表达有声读物和新闻文章，使视频游戏角色动画，在电影预制作中提供帮助，在娱乐中自动化本地化过程，为社交媒体和广告创建动态音频内容以及培训医疗专业人员。它还向那些失去了它们的人提供了声音，并帮助个人在日常生活中满足了无障碍需求。
QuillBot
quillbot.com
Quillbot是一个由AI驱动的写作平台，可帮助150个国家 /地区的每月活跃用户超过3500万。 Quillbot凭借其创新的人类产品，旨在使写作毫无痛苦，同时保留用户的独特视角和声音。
OpusClip
opus.pro
OpusClip是一个生成的AI视频编辑平台，单击一键将您的长镜头变成病毒准备的短裤。 OpusClip的构建是为了使视频内容创建民主化，使其能够讲述故事或热情分享的任何人，而不仅仅是那些在内容创建或视频编辑方面具有专业知识的人。
D-ID
d-id.com
D-ID是生成AI景观中创新的联系，将静止的照片转变为动态的AI视频叙事和以数字人物为特色的互动体验。它的强大API在实现实时视频生成的能力方面是独一无二的，这对于跨客户体验（CX），营销以及学习和开发等领域的实时流媒体和互动互动至关重要。自助服务Creative Realiale™工作室和移动应用程序扩展了D-ID的创新范围，简化了AI生成的视频的创建和自定义，并体现了D-ID致力于丰富数字通信的承诺。
Replit
replit.com
repl.it是一家位于旧金山的初创企业和在线IDE（集成开发环境）。它的名称来自首字母缩写词，代表“阅读 - 评估 - 打印循环”。该服务是由Jordanian程序员Amjad Masad和Jordanian设计师Haya Odeh在2016年创建的。REPP.IT允许用户使用浏览器编写代码并构建应用程序和网站。此外，REPL.IT允许用户通过各种方式共享项目。他们还主持“果酱”，根据某个主题进行编码。竞赛奖品通常因临时帐户升级，金钱，加密货币或礼品卡而异。 repl repl。它是一个互动的编程环境。您可以在最受欢迎的编程语言中创建一个工作空间，在该语言中，您可以在可以运行代码的虚拟机上给您一个容器。在任何给定的补充中，都有两个主要部分 - 编辑器和控制台。 编辑使用摩纳哥，摩纳哥是为Visual Studio代码提供动力的技术。在移动设备上，编辑器是Ace。 repl。它有一个高级层，称为黑客计划。它允许在项目上提供更多的存储空间，私人代码和无限的合作者，而GitHub教育计划包括3个月免费的黑客计划。 Repl.it上有60多种不同的编程语言，包括Python，Ruby，HTML和Java。 该公司已从Y Combinator，Andreessen Horowitz，Bloomberg Beta和其他公司获得资金。 “该公司拥有超过500,000个活跃的开发人员和超过300万用户。 REPL.it网站还设有一个脱口秀论坛。世界上许多开发人员都使用该论坛来分享他们的创作。该论坛被卧式谈话主持人保持清洁。
HeyGen
heygen.com
专业的AI视频只能通过输入，单击，拖动来完成！ 凭借无与伦比的自定义和个性化经验，Heygen的100多个现实AI头像可以是您引人入胜的发言人，以40多种语言与各种用例进行各种口音，包括营销促销，个性化的销售推销，Elearning，Elearning，Training和Develpment，Divelling和demander和Hogogy视频。 没有更昂贵且耗时的摄像头，视频代理商或演员/女演员。现在，您手中有一个个人视频工作室！ *该产品是一种视频创建工具，允许用户使用AI头像和文本到语音功能生成视频。 *用户喜欢易用性，化身和唇部同步的质量以及创建视频的速度。 *审稿人指出了客户服务的问题，预览的隐藏限制，昂贵的信用系统以及视频翻译功能的问题。
Paperpal
paperpal.com
Paperpal 是一款全面的 AI 学术写作助手，提供生成式 AI 支持、实时语言建议和抄袭检查，帮助您写得更好、更快，并获得更高的成功机会。 Paperpal 专为学术写作量身定制，并由 1,300 多个学科领域的专业学术编辑进行了数百万次语言更正培训，以机器速度提供人类精确度。 借助 Paperpal，您可以通过集思广益来克服写作障碍，通过清晰的大纲加快写作速度，并获得超过 25 种语言的学术翻译。您还可以获得深入的语言和语法检查，并获得根据学术写作惯例和语气量身定制的释义、单词缩减和正确单词选择方面的帮助。 从撰写初稿到确保稿件提交准备就绪，Paperpal 都能满足您的需求。免费探索或订阅 Paperpal Prime（19 美元/月），无限制地使用高级功能，包括我们值得信赖的在线抄袭检查器和 30 多项稿件提交检查。就像编写、检查、纠正、成功一样简单 - 现在就开始！
Speechify
speechify.com
Speechify是一个文本到语音的应用程序，它使世界易于访问信息。 20多人使用我们的Google Chrome扩展名，Web应用程序，iOS应用程序和Android应用程序。我们的任务是确保阅读绝不是学习的障碍。 我们出色的用户是学生，专业人士和生产力爱好者。他们中的许多人都有学习差异，例如阅读障碍和多动症，而许多人只想更快地阅读并在旅途中聆听。使用Speechify，您可以将任何书籍，文档或网站变成音频，然后在车上时听，洗衣服，walking狗，做晚餐，锻炼，跳伞 - 无论您的日常工作是什么！ Speechify还为Medium，The Star Tribune，Direct等人提供动力。轻松地将文本到语音添加到您的网站。 我们无所畏惧的首席执行官克里夫·韦兹曼（Cliff Weitzman）于2017年在布朗大学的一个宿舍内创立了Speechify，因此他可以与他人分享他一直在开发的令人难以置信的文本对语音软件。克里夫患有阅读障碍，他对他阅读的时间和精力感到沮丧。 Advanced TTS Technology是一款全面的Gamechanger，它使他能够比普通读者快3倍，并更好地理解和保留信息。 在语音上，我们的目标是阅读永远不要成为任何人学习的障碍。没有什么可以阻止您快速有效地学习信息。 Speechify已成长为雇用100多名团队成员在短短几年内遍布全球。我们为这支令人难以置信的团队感到自豪，他们以前是Snapchat，Apple，Spotify，Amazon＆Uber等公司的领导者和高级工程师。我们都喜欢并确定所有权的优先级，以速度提供价值，尽可能多地学习，并使用户感到有能力。
Narakeet
narakeet.com
使用逼真的文本转语音轻松创建画外音。 不再浪费时间录制声音、编辑错误以及同步图像与声音。 只需输入或上传您的脚本，从我们的 500 多种声音中选择一种，即可在几分钟内获得听起来专业的音频或视频。 免费试用 Narakeet 逼真的文本转语音，无需注册。
Coqui
coqui.ai
Coqui 致力于开放语音技术，并致力于成为语音研究人员、开发人员和从业者聚集的中心。 我们的项目包括基于深度学习的 STT 和 TTS 引擎、作业调度程序以及更多即将推出的项目。
MetaVoice
themetavoice.xyz
Metaverse 的实时 AI 变声器。自信地说话并通过独特、超逼真的类人语音修改器让您的情感闪耀。
PromeAI
promeai.com
PromeAI 拥有强大的 AI 驱动设计助手和丰富的可控 AIGC (C-AIGC) 模型样式库，使您能够轻松创建令人惊叹的图形、视频和动画。 PromeAI 是建筑师、室内设计师、产品设计师和游戏/动画设计师的必备工具。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer是AI驱动的设计工具，可帮助您在几秒钟内创建设计和编辑照片。 释放您的创造力 - 在Vise -viss创建，设计和编辑您几乎可以通过AI想象的任何内容。使用生成AI的力量，用您的单词，手工艺品的下一级设计来创建引人注目的图像，例如个性化的生日贺卡，节日贺卡和手机的壁纸，甚至使用AI来编辑专家（例如专家）照片中的对象。创建想要的东西，何时何地需要。 关键功能： *图像：创建您可以想象的任何图像。科幻艺术，超现实的场景，有趣的图像？梦见它，描述它并用AI创建它。您的想象力是无限的！ *贴纸：创建一些粘附的东西。制作自定义贴纸，以帮助您介绍消息传递应用程序，社交等。 *使用AI进行编辑：使您的照片和图像与AI完美。 *生成擦除：消除不需要的干扰，以使图像中不想要的物体消失。 *删除背景：说再见对不良背景。一步步轻松删除不需要的图像背景。 *模糊背景：将最重要的关注焦点带入。模糊任何图像的背景，以使您的主题流行。 *添加过滤器，调整亮度，调整大小：自定义以适合您的创意视觉，包括调整大小以将创作变成合适的正方形或自定义尺寸。 *壁纸/背景：将其全部展示。创建自定义墙纸或背景以适合您当前的心情，发表声明或将特殊场合保持在手机屏幕上。 *贺卡：在任何场合制作完美的问候。从生日贺卡到节日贺卡及以后，即使您不知所措，也可以创建带有个性化消息和图像的周到的贺卡。 *会标：标记。在您的日常生活或特殊场合中添加一些个人流行音乐，例如婚礼，并带有定制的会标，这些字母使用字母以及更多来定义您的商标。 *邀请：创建令人惊叹的邀请。自定义您的邀请函，以及任何活动，例如生日，婚礼以及其他任何大小的事件。 *社交帖子：在线脱颖而出。与设计师一起提升和制作您的下一个社交帖子，以创建完美的图像和文本以在线共享。 *图标：视觉上表达自己。创建图标以轻松传达您的愿景并装饰设计。 *表情符号：表达自己！用定制的表情符号对任何心情都有完美的反应。 *着色书页：上色并进入您的流程。创建自定义着色书页，以使着色更令人兴奋。非常适合各个年龄段。 *框架图像：将您的照片变成定制的框架内存，您可以在任何地方共享。 *拼贴：将您喜欢的照片，样式和描述带到您最喜欢的记忆中创建自定义拼贴。 *横幅：为新闻通讯标题，社交资料等横幅创建横幅，以吸引注意力并脱颖而出。
getimg.ai
getimg.ai
使用 AI 创建图像所需的一切。 神奇的人工智能艺术工具。生成原始图像、修改现有图像、将图片扩展到原始边界之外等等。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企业营销团队寻求改进其进入市场策略并简化其内容创建流程的完美解决方案。 借助 Copy.ai，团队可以快速生成有针对性的销售文案，直接针对特定客户群的痛点和需求，帮助他们更有效地与潜在客户互动并达成更多交易。 此外，我们的平台可用于生成有助于建立思想领导力并与潜在客户建立信任的内容，这也有助于提高团队 GTM 方法的有效性。
Mistral AI
mistral.ai
快速、开源且安全的语言模型。利用私有数据和使用反馈，促进业务用例模型的专业化。由欧洲世界级团队打造，面向全球市场。
Fotor
fotor.com
Fotor的AI Image Generator是一种在线工具，旨在从文本提示中生成图像。它允许用户几乎通过基于输入创建AI生成的艺术和图像来立即可视化想法。 除了AI驱动的图像生成功能外，Fotor还提供了一套全面的图像编辑工具。这些包括调整大小，裁剪，模糊，锐化，并在图像中添加文本或边界。 除了传统的编辑外，用户还可以将照片转换为草图或漫画，创建拼贴，合并图像并更改照片背景。该平台还提供了操纵面部特征，高档图像甚至生成PNG文件的工具。 Fotor的功能扩展到了营销徽标，传单和海报的创建，以及YouTube缩略图或Instagram Post Designs等社交媒体资产。 该平台涵盖了广泛的应用程序，例如在图像中编辑文本，为照片着色以及从图像中删除对象或背景。除了照片编辑外，Fotor还提供类似的AI工具来生成和增强视频和GIF，还允许用户删除水印或对象。
Hugging Face
huggingface.co
人工智能社区建设未来。构建、训练和部署由机器学习领域的参考开源提供支持的最先进模型。
Reword
reword.co
Reword 是一款人工智能驱动的写作编辑器，可帮助团队协作为读者制作优秀的文章。它提供了一系列功能，例如将相关信息直接提供给编辑的研究功能、协作工具以及诊断书面内容中的弱点的能力。 根据其网站，Reword 的人工智能模型是“针对读者进行训练的”，可以在内容中添加自然的内部链接，同时突出显示薄弱部分，并检测主题盲点。 该工具的版本控制功能使作者能够通过升级内容和提高用户满意度来更好地与受众建立联系。此外，Reword 的人工智能被设计为透明和道德的，重点是提供作者内容、关键字和短语的公平表示。 该工具与现有文章内容完全集成，可以轻松分析、优化和重新利用已发布的内容。 Reword 旨在优化书面内容的一系列功能使其成为企业、出版商和作家寻求提高内容质量、增加读者参与度并最终扩大受众群体的宝贵工具。
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker是一款免费的文本转语音工具，提供语音合成服务，支持多种语言，包括英语、法语、德语、西班牙语、阿拉伯语、中文、日语、韩语、越南语等，以及各种语音风格。您可以用它来朗读文本和电子书，或下载音频文件用于商业用途（完全免费）。作为一款优秀的免费TTS工具，TTSMaker可以轻松在线将文本转换为语音。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智能助手，旨在帮助您更快、更准确地写作。其功能包括人工智能自动完成、无抄袭结果、文本引用和释义功能。 它可以帮助您撰写博客、论文、电子邮件、个人陈述、故事和演讲等内容。 Jenni 可以用任何语言进行写作，受到谷歌、哈佛大学、剑桥、麻省理工学院和阿斯顿大学等领先机构的作家的喜爱。 Jenni 还可以用于生成准确且富有创意的报告和标题。它结合使用 OpenAI、AI21 等人工智能技术和每个用户的自定义数据来生成最高质量的内容。 Jenni 还具有内置的抄袭检查器，以确保内容的原创性和准确性。您可以免费试用 Jenni，并立即开始使用最先进的 AI 写作助手进行写作。
Free text to speech
text-to-speech.online
免费文本转语音是一款功能强大且免费的在线文本转语音合成工具，可将文本转换为自然流畅的人声，并具有多种自定义功能。 它提供了100+个扬声器供用户选择，支持多语言和方言，甚至可以中英文混合。它在音频参数配置方面也很灵活，允许用户调整语速、音高、发音、停顿等。 该工具广泛应用于新闻阅读、旅游导航、智能硬件和通知广播等领域，甚至可以将文本内容转换成MP3文件下载保存。 此外，它还提供涵盖 129 种语言和变体的各种神经网络语音，使其能够轻松覆盖全球受众。 Chrome、Firefox、Edge 等所有主流浏览器以及微信均支持。 移动用户可以尝试使用Chrome、Firefox以及新版Edge。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一个专为小型企业建造的多合一营销平台。借助报告和分析，营销CRM，电子邮件活动，新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户放在中心，以便您可以更智能营销和更快地发展业务。 MailChimp的Marketing＆CRM移动应用程序可帮助您从第一天开始更智能营销和更快地发展业务。访问您所需的工具，无论您的工作带任何地方都需要您，并在几分钟之内启动并运行 - 无需经验。借助MailChimp，您将永远不会错过任何机会进行销售，带回客户，找到新订户或分享品牌的使命。 使用MailChimp进行： *营销CRM-跟上与MailChimp的营销CRM的联系。使用联系导入工具（例如名片扫描仪）查找并添加新客户。跟踪观众成长并查看有关仪表板上个人联系的见解。在一个地方完成所有操作 - 直接从应用程序中致电，短信和电子邮件。记录注释并在每次交互后添加标签，以记住重要细节。 *报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销业绩。跟踪所有广告系列的结果，并就如何改进获得可行的建议。查看电子邮件活动，登陆页面，Facebook和Instagram广告，社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 *电子邮件和自动化 - 创建，编辑和发送电子邮件营销活动，新闻通讯和自动化。通过一键式重新发送给非开放器和产品重新定位电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook＆Instagram广告 - 草稿和发布广告，设定预算并针对特定组。吸引新朋友，参与现有联系人，设置自定义受众或带回网站访问者。 *营销建议 - 获得可行的建议，以帮助改善营销。知道何时该设置废弃的购物车电子邮件或提醒您设置品牌的徽标。 *品牌管理 - 将设备的图像直接上传到MailChimp中，并在所有广告系列中使用它们。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力于利用人工智能简化语音音频，让每个人都能获得高质量的配音。 Murf 帮助用户在几分钟内创建逼真的配音，无需任何录音设备。 * Murf.ai 是一款将文本转换为语音、制作视频和字幕并提供多种语音定制的工具。 * 审阅者喜欢直观的界面、各种可用的语音、自定义发音的能力以及与 Canva 等其他平台的无缝集成。 * 审阅者提到了一些问题，例如声音有时听起来像机械人、需要更多不同语言和口音的声音以及附加功能的高成本。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商业品牌人工智能始终以您的品牌声音在您在线的任何地方创建内容。 Jasper 是您的创意人工智能助手，可以以您独特的品牌语气学习和写作。无论你是大胆地、厚脸皮地、正式地说话，还是只在网上说话（u do u）。此外，Jasper Everywhere 浏览器扩展使 Jasper 始终陪伴在您身边，从 CMS 到电子邮件、社交媒体，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有随着安全协议的发展而保持最新的内置安全功能，可确保您的数据安全和私密。 利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
Dubverse
dubverse.ai
在快节奏的数字内容创作世界中，Dubverse.ai 成为视频制作人、教育工作者和企业的游戏规则改变者。这个创新平台利用人工智能的功能来简化和增强视频制作流程，特别注重克服语言障碍并使内容普遍可用。 Dubverse.ai 产品的核心是强大的合成媒体引擎，它通过尖端的人工智能技术增强人类的创造力。该过程简单但功能强大： * AI字幕：自动生成多种语言的准确字幕，增强观众的参与度和理解力。 * 文本转语音：将文本转换为听起来自然的画外音，使您的视频更加动态且适合更广泛的受众。 Dubverse.ai 包含一套旨在满足各种内容创建需求的功能： * 多语言支持：通过支持 60 多种语言，内容创作者可以不受语言限制地接触全球受众。 * 选择扬声器：从多种人工智能声音中进行选择，找到最适合您视频语气和风格的声音。 * 脚本编辑器：直观的脚本编辑器具有实时翻译功能，可简化编辑过程。 * 类人声音：Dubverse.ai 的文本转语音引擎提供听起来自然且引人入胜的声音。 * 内置共享：轻松与他人协作并在一处收集反馈。 * 可下载字幕：通过多语言字幕增强视频的搜索引擎优化和可访问性。
Synthesia
synthesia.io
Synthesia是一个AI视频创建平台，可将文本转换为具有可自定义化身的专业视频，而无需相机。快速，成本效益，非常适合培训，营销和教育，它彻底改变了企业和创作者的交流方式。 成千上万的公司使用它来创建120种语言的视频，从而节省了多达80％的时间和预算。由埃森哲，英国广播公司，谷歌，亚马逊等人信任。 通过简单地输入文本来创建AI视频。易于使用，便宜且可扩展。与人类演示者一起制作引人入胜的视频 - 直接从您的浏览器中
iMyFone
imyfone.com
iMyfone，一群充满活力的人，对我们的工作充满热情。我们的使命是开发创新、易于使用且经济实惠的软件，为您带来新鲜体验。 明星产品： 1. iMyFone D-Back：恢复 iPhone、iPad、iPod touch 上的 18 种以上文件类型，包括 WhatsApp、Viber、微信、Kik、Line、照片、视频、消息、联系人和笔记。 2. iMyFone AnyTo：即时更改GPS位置到任何地方，并且可以与基于位置的应用程序（例如AR游戏、社交平台等）配合使用。 3. iMyFone LockWiper：立即删除 iPhone/iPad/iPod touch 上的各种锁。 4. iMyFone Fixppo：专业的 iOS/iPadOS/tvOS 修复工具，让您的 iPhone/iPad/iPod touch/Apple TV 恢复正常！ 5. iMyFone iMyTrans(iTransor for WhatsApp)：最好的WhatsApp传输工具，支持所有iPhone和Android设备。
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI 是一门编码法学硕士，旨在改变我们构建软件的方式。 通过构建 BLACKBOX.AI，我们的目标是： 让工程师构建和发布产品的速度提高 10 倍，从而加快公司内部的创新步伐 加速全球软件工程师的增长，工程师数量从约 1 亿增加到 1B 十倍
Speakatoo
speakatoo.com
Speakatoo 是最值得信赖和领先的基于人工智能的 100% 真人配音文本到语音转换工具之一，专门考虑当前的市场挑战而设计和开发，以克服现有解决方案的成本。无论您是培训师、Youtuber、自由职业者还是为 IVR 和电话服务录制专业视频、录音的公司，Speakatoo 都已被证明是其中最好的。 由于其简单性和强大的管理面板，您可以快速轻松地将任何文本转换为配音。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在彻底改变内容创建和客户体验的格局，成为您制作引人入胜的内容和开发强大的人工智能聊天机器人的可靠伙伴。他们的平台结合了人工智能和创造力的力量，为内容创建、音频生成和图像制作提供了一整套工具。它们使每个人都可以编写任何内容、在任何地方发布并以无与伦比的轻松方式优化其内容。 他们强大的人工智能聊天机器人构建器 Botsonic 与 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台无缝集成，确保全渠道对话不间断。它还提供人类交接功能，促进从机器人到人类交互的平稳过渡。通过 Zapier 集成，他们可以自动化任务并简化工作流程，从而增强客户参与度。 Botsonic 符合 GDPR，承诺安全的客户交互。 他们的工具套件旨在重新定义内容生成和客户体验，使 Writesonic 成为满足您所有数字需求的一站式解决方案。
AfforAI
afforai.com
Afforai 是一个人工智能聊天机器人，可以搜索、总结和翻译多个来源的信息，以产生值得信赖的研究。将冗长的研究文档提供给一堆干巴巴的合规性要求，并提取您需要的关键发现。 Afforai 是您的第二大脑，帮助您提炼无限的知识来进行值得信赖的研究。研究人员利用我们从数千份文档中搜索、总结和提取信息，不受语言和文化障碍的影响。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分钟内生成准确、相关且优质的内容。 AI-Writer 是最准确的内容生成平台，使用最先进的人工智能写作模型从标题生成文章。
Rephrase.ai
rephrase.ai
由生成式人工智能和您提供支持的文本到视频。 Rephrase Studio 是一个文本到视频生成平台，可消除视频制作的复杂性，使您能够在几分钟内使用数字化身创建具有专业外观的视频。
DeepBrain AI
deepbrain.io
Deepbrain AI工具为企业供您选择提供了多种有吸引力的AI头像。该工具配备了各种种族，年龄和样式，以确保适合任何业务需求。 AI工作室还提供80多种语言的这些化身，使其成为全球企业的全球解决方案。 AI头像不仅在多个种族和专业中可用，而且该工具还允许自定义化身满足特定的业务需求。 AI AVATAR工具还包括回忆，视频文本，视频的PowerPoint，Chatgpt，Face Swap和文字到语音等功能。这些功能为企业提供了进一步的灵活性，使他们可以轻松而效率地创建视频。 Deepbrain AI工具在包括金融服务，零售，教育和媒体在内的各个行业都可以有益。 此外，头像可用于多种目的，包括培训视频，操作视频和在线视频制作。总体而言，Deepbrain AI工具为企业提供了针对视频需求的动态解决方案。 它具有多功能性和可定制性，非常适合寻求创造性方法来增强其营销策略的企业。
Qwen
qwenlm.ai
QWEN AI - 来自阿里巴巴Qwen的免费生物AI工作助理。来自Qwen的免费生成AI工作助理。 OpenSource免费chatgpt。免费使用Qwen的AI聊天机器人。您的免费AI助手。立即尝试Qwen聊天！
Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一个完整的客户服务解决方案，可在自动化和人类支持中提供无缝的客户体验，从而在降低成本的同时提高客户满意度。我们正在建立一个未来的未来，大多数客户对话都可以成功解决，而无需人力支持，从而释放了团队进行更高价值的客户对话。 包括Atlassian，Amazon和Lyft业务在内的25,000多个全球组织依靠对讲机以任何规模提供无与伦比的用户体验。 Intercom的平台用于每月发送超过5亿条消息，并可以与超过6亿个每月活跃的最终用户进行互动。 Intercom成立于2011年，并由领先的风险投资家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互联网业务成为个人。
Wavel AI
wavel.ai
Wavel AI 是一个革命性的平台，它的使命是重塑我们对数字内容领域语言解决方案的思考方式。 Wavel AI 专注于创新和质量，开发了一套工具，旨在帮助企业和个人最大限度地发挥多语言音频和视频内容的潜力。本文深入探讨了使用 Wavel AI 的功能、用例和总体优势，让您一睹无缝高效内容本地化的未来。 Wavel AI 作为一种复杂的语言解决方案运行，简化了视频和音频内容本地化的过程。它利用人工智能提供配音、配音生成、文本到语音转换和语音克隆等服务。以下是对该平台如何运作的深入了解： * 配音：Wavel AI 使用户能够以 20 多种语言快速配音视频，从而扩大了全球内容创作者的影响力。 * 配音服务：该平台能够生成以 20 多种口音表达情感的配音，为视听项目增添了深度。 * 文本转语音技术：Wavel AI 提供 20 多种语言的 250 多种语音，为用户提供多种选项来满足其文本转语音需求。 * 字幕、翻译和转录：该平台不仅限于语音选项；它还提供了创建准确字幕、专业自动翻译和转录的工具，以增强可访问性和参与度。 * 语音克隆：一项尖端功能，用户可以克隆各种语言的语音，为其内容添加个性化风格。 * 视频编辑功能：从脚本和字幕编辑到字幕生成，Wavel AI 为用户提供了必备的视频编辑工具。
Humbot
humbot.ai
Humbot 是一款 AI 人性化工具，可以帮助您绕过 AI 检测。使用 Humbot 使 AI 文本人性化并充满信心地书写。 Humbot 提供尖端技术，使 AI 文本人性化，并通过绕过 AI 检测实现 100% 的人类评分。它确保人工智能生成的内容是真实的、原创的，并且大多数检测器无法检测到。该过程快速、简单，并且生成高质量、可读且无语法错误的文本。凭借行业领先的技术，保证重写文本的原创性并提供其有效性的真实示例。用户称赞它在逃避检测方面的有效性，并发现它对于各种内容类型都很有用。 Humbot还确保用户数据的安全和保障。凭借其创新方法，它得到了内容创作者、研究人员和企业的积极反馈。 AI 人性化工具可以使那些试图绕过 AI 检测的人受益，同时又不影响诚实或正直。总体而言，Humbot 提供了可靠的解决方案，可以在内容创建方面保持领先地位，同时轻松绕过人工智能检测
Synthesys
synthesys.io
Synthesys 平台由当季配音和视频演员以及认识到制作 AI 视听内容需求的语言和 AI 专业人士共同开发。我们相信个性化内容和合成媒体是内容的未来。创建一种快速、轻松地分享有价值的内容的文化是我们使命的一个组成部分。无论是自由职业者、企业还是任何其他人群。 AI 配音和 AI 视频生成器。 制作您的下一个专业视听内容，无需花钱聘请演员、摄像机或音频设备
Spike
spikenow.com
Spike通过将电子邮件，团队聊天，协作文档和会议汇总到一个提要中来解决团队和个人的交流混乱。 Spike供个人使用：获得Spike的会话电子邮件应用程序的更好的电子邮件体验，该应用将您的电子邮件变成聊天。这就像拥有一个将您最重要的消息列为优先级的增压消息平台，因此您可以专注于最重要的事情。使用您现有的电子邮件并享受无杂波的电子邮件体验。团队的尖峰：团队的沟通清晰度！ Spike为团队提供了全面的生产力套件。它将团队聊天，电子邮件，视频会议，AI工具和协作文档结合在一起。与内部团队和外部利益相关者（包括同事，合作伙伴，客户和供应商）毫不费力地进行交流和协作，无论他们是否使用Spike。 Spike是为有意义的团队互动而设计的第一项业务电子邮件服务。通过使用自己的电子邮件域或从Spike购买自定义域，保持品牌一致性。享受安全，可靠和可存档的电子邮件和消息传递，以确保沟通平稳。
AKOOL
akool.com
Akool是一个突破性的生成AI平台，用于个性化的视觉营销和广告。该平台使使用AI生成的头像毫不费力地创建了工作室质量的在线培训视频，从而大大节省了成本并扩大了创造性的可能性。 借助Akool，营销创建者和创新者可以建立自定义，引人入胜的体验，以将他们转换为忠实客户的方式将人们吸引到品牌中。 Akool允许企业通过网站和API和企业等级安全选项来大规模地，每个品牌和每个客户的商业质量超级个性化视频和图像。
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite 是一款人工智能驱动的写作助手，可以帮助作家掌握讲故事的艺术并加快他们的创意写作过程。作为最好的人工智能故事生成器之一，该工具的作用不仅仅是修复语法和拼写错误。除此之外，它还为您提供改进写作风格的建议，让新角色栩栩如生，并帮助您使故事更具吸引力。这就像有一位专业的文字大师随时准备帮助您找到正确的单词，改写句子，甚至想出您可能没有想到的情节曲折。 Sudowrite 使用最先进的深度学习技术来生成真实且适合上下文的文本。 Sudowrite 基于 GPT-3 和 GPT-4，即超过 175 亿个参数的 Transformer 模型，可从训练数据中学习一般概念。该模型通过猜测接下来最有可能出现的内容来生成文本，一次一个单词。 Sudowrite 并非旨在为您写作，但可以帮助您极大地提高和加快写作速度。对于作家、创意人员和小说作家来说，它是一个极好的工具。
SEMrush
semrush.com
Semrush是领先的在线可见性管理SaaS平台，它使企业能够在全球范围内运行搜索引擎优化，点击付费，内容，社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush为公司提供了跨各种营销渠道的广告系列的见解和解决方案。 Semrush，拥有超过87,000个付费客户。 Semrush数量：-808m桌面域配置文件和3210万的移动域配置文件 - 超过43万亿个反向链接和超过250亿的URL每天爬行，超过243亿个关键字和2000万个关键字的想法 - 财富500强公司中的30％ - Semrush作为他们的首选营销工具
LOVO
lovo.ai
由生成AI提供动力的视频编辑平台。节省时间，资源和头痛，包括制作产品营销，培训和学习与开发视频。 Lovo是一个专业级的内容创建平台，由生成AI和高级文本提供给语音技术，以创建高质量的音频和视频内容，以供营销，广告，电子学习，入职和本地化目的。 Lovo拥有一个不断增长的图书馆，其中包括100多种语言，粒状音频控制和易于使用的界面，其中包括500多种人类的情感声音。这就是为什么超过1,000,000名专业人士信任Lovo的音频和视频内容需求的原因。 * Lovo是一种文本到ai-voice工具，可让用户从文本中生成音频，提供各种声音和语言，并能够微调性能。 *审稿人经常提到洛沃（Lovo）声音的自然声音，易用性以及通过为小段落或整个脚本生成音频来节省时间和金钱的能力。 *用户报告了语音选择的限制，某些声音清晰的问题以及工具中缺乏“感觉”或“情感”选项。