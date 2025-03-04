生成式人工智能软件 - 最热门应用 - 坦桑尼亚

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生成式人工智能软件是指利用生成式人工智能算法自主创建内容的一类软件应用程序。这些算法通常基于深度学习技术，特别是生成对抗网络（GAN）或变分自动编码器（VAE）。 生成式人工智能软件可用于生成各种类型的内容，包括但不限于： * 图像：生成逼真或抽象的图像、照片般逼真的面孔、风景等。 * 视频：创建视频序列、动画和视觉效果。 * 文本：生成自然语言文本，包括文章、故事、诗歌和代码片段。 * 音乐：创作音乐曲目、旋律，甚至整个作品。 * 设计：创建产品、徽标、用户界面和建筑布局的设计。 这些软件工具对于艺术家、设计师、开发人员和其他寻求简化创作流程、探索新想法或增强现有工作流程的专业人士来说非常有价值。生成式人工智能软件通常允许用户控制各种参数或输入约束，以指导生成过程并实现期望的结果。
提交新应用
ChatGPT
chatgpt.com
CHATGPT是一个免费使用的AI系统。使用它来吸引对话，获得见解，自动化任务并见证AI的未来，全部位于一个地方。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly是全球领先的AI写作援助公司，每天被超过3000万人和70,000个专业团队信任。从立即创建初稿到完善所有信息，Grammarly可以帮助500强财产的96％的人获得观点，并获得结果，而不会损害安全性或隐私。我们认为，伟大的写作能完成工作。 Grammarly的产品产品（Grammarly Business，Grammarly Premium，Grammarly Free和Grammarly用于教育）在您所做的工作中，在500,000多个应用程序和网站上提供上下文相关的写作支持。 Grammarly成立于2009年，在Forbes Cloud 100上排名第7，这是时代最有影响力的公司之一，AI中最具创新性的公司之一，也是Inc.最好的工作场所之一。我们采用遥远的混合工作模型运作，这意味着我们主要在家中工作，并在北美和欧洲的枢纽举行亲自合作。
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek提供了利用高级AI和机器学习的工具，通过提高搜索功能和大型数据集的分析来帮助组织做出更好的数据驱动决策。 该网站本身似乎着重于提供AI驱动的见解，使用户可以以更智能，更有效的方式搜索和检索数据。这可能涉及： - 智能搜索：使用AI来增强传统搜索功能，例如理解上下文或搜索中的情感。 -DATA Insights：利用AI揭示可能不会立即显而易见的数据的模式和趋势。 - 业务应用程序：帮助企业使用数据来优化决策和运营。
Perplexity
perplexity.ai
困惑AI是AI-Chatbot驱动的研究和对话搜索引擎，它使用自然语言预测文本回答查询。 Cllexity于2022年启动，使用网络来源产生答案，并引用文本响应中的链接。
Google Gemini
gemini.google.com
双子座使您可以直接访问Google最好的AI模型家族，因此您可以： - 在写作，集思广益，学习等方面获得帮助 - 总结并从Gmail或Google Drive查找快速信息 - 即时生成图像 - 使用文字，语音，照片和相机以新方式获得帮助 以前称为bard。
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一个提高工作效率的生成式人工智能平台。通过使用可靠的 GenAI，各个领域的专业人士都可以发展自己的职业生涯并在工作中脱颖而出。无论您是在撰写电子邮件、创建文档还是向同事或客户发送即时消息，Wordtune 都能完善您的写作，同时使用 AI 简化您的工作。
ElevenLabs
elevenlabs.io
Elevenlabs是AI音频研究和部署公司。 我们的研究团队开发了AI音频模型，以产生现实，通用和上下文感知的语音和声音效果。我们的产品团队可以使这些模型可访问日常用户，生产商和企业，以创建和本地化内容。 我们的技术用于表达有声读物和新闻文章，使视频游戏角色动画，在电影预制作中提供帮助，在娱乐中自动化本地化过程，为社交媒体和广告创建动态音频内容以及培训医疗专业人员。它还向那些失去了它们的人提供了声音，并帮助个人在日常生活中满足了无障碍需求。
QuillBot
quillbot.com
Quillbot是一个由AI驱动的写作平台，可帮助150个国家 /地区的每月活跃用户超过3500万。 Quillbot凭借其创新的人类产品，旨在使写作毫无痛苦，同时保留用户的独特视角和声音。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常AI同伴。 Microsoft Copilot利用AI的力量来提高生产力，解锁创造力，并通过简单的聊天体验帮助您更好地了解信息。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智能助手，旨在帮助您更快、更准确地写作。其功能包括人工智能自动完成、无抄袭结果、文本引用和释义功能。 它可以帮助您撰写博客、论文、电子邮件、个人陈述、故事和演讲等内容。 Jenni 可以用任何语言进行写作，受到谷歌、哈佛大学、剑桥、麻省理工学院和阿斯顿大学等领先机构的作家的喜爱。 Jenni 还可以用于生成准确且富有创意的报告和标题。它结合使用 OpenAI、AI21 等人工智能技术和每个用户的自定义数据来生成最高质量的内容。 Jenni 还具有内置的抄袭检查器，以确保内容的原创性和准确性。您可以免费试用 Jenni，并立即开始使用最先进的 AI 写作助手进行写作。
Paperpal
paperpal.com
Paperpal 是一款全面的 AI 学术写作助手，提供生成式 AI 支持、实时语言建议和抄袭检查，帮助您写得更好、更快，并获得更高的成功机会。 Paperpal 专为学术写作量身定制，并由 1,300 多个学科领域的专业学术编辑进行了数百万次语言更正培训，以机器速度提供人类精确度。 借助 Paperpal，您可以通过集思广益来克服写作障碍，通过清晰的大纲加快写作速度，并获得超过 25 种语言的学术翻译。您还可以获得深入的语言和语法检查，并获得根据学术写作惯例和语气量身定制的释义、单词缩减和正确单词选择方面的帮助。 从撰写初稿到确保稿件提交准备就绪，Paperpal 都能满足您的需求。免费探索或订阅 Paperpal Prime（19 美元/月），无限制地使用高级功能，包括我们值得信赖的在线抄袭检查器和 30 多项稿件提交检查。就像编写、检查、纠正、成功一样简单 - 现在就开始！
VEED
veed.io
Veed是想要扩展视频制作的企业的多合一平台。市场营销，销售，L＆D和社交媒体的200多个国家 /地区的客户比以往任何时候都快30倍。 VEED将力量掌握在您的团队手中： *记录质量内容 *轻松编辑视频 *自动转录 忘记学习笨拙且昂贵的编辑软件或依靠代理商。 Veed是您直观的视频工具套件。从首席执行官到实习生的每个人都可以使用它来制作专业视频，而无需专业技能。 Veed Enterprise允许您： *实时与其他团队成员合作 *访问30,000多个股票媒体资产的图书馆 *使用自定义模板节省时间 哦，Veed具有一套AI工具，可使生产提高10倍。 Veed AI让您： *使用AI头像转换为视频 *自动生成准确的字幕 *立即删除视频和图像背景 *等等 VEED是为超过300万创作者提供世界一流视频策略的软件。 * VEED是一个视频编辑平台，可提供自动字幕，内容检测和各种设计选项之类的功能。 *用户经常提及易用性，字幕功能的准确性以及允许创造性编辑和专业质量视频的各种设计选项。 *审稿人遇到了问题，例如基于成员资格级别，偶尔处理时间缓慢的功能以及对基本计划中更高级功能的渴望的限制。
Google Cloud Platform
google.com
Google提供的Google Cloud Platform（GCP）是一套云计算服务的套件，该服务在与Google内部用于其最终用户产品的基础架构上运行，例如Google Search，Gmail，Files Storage和YouTube。除了一组管理工具外，它还提供了一系列模块化云服务，包括计算，数据存储，数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。GoogleCloud Platform提供基础架构作为服务，平台作为服务以及无服务器的计算环境。 2008年4月，Google宣布了App Engine，该平台用于在Google管理的数据中心开发和托管Web应用程序，这是该公司的首个云计算服务。该服务通常于2011年11月获得。自App Engine发布以来，Google向平台添加了多个云服务。 Google Cloud Platform是Google Cloud的一部分，其中包括Google Cloud Platform公共云基础架构以及G Suite，Android和Chrome OS的企业版本以及用于机器学习和企业映射服务的应用程序编程接口（API）。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一个专为小型企业建造的多合一营销平台。借助报告和分析，营销CRM，电子邮件活动，新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户放在中心，以便您可以更智能营销和更快地发展业务。 MailChimp的Marketing＆CRM移动应用程序可帮助您从第一天开始更智能营销和更快地发展业务。访问您所需的工具，无论您的工作带任何地方都需要您，并在几分钟之内启动并运行 - 无需经验。借助MailChimp，您将永远不会错过任何机会进行销售，带回客户，找到新订户或分享品牌的使命。 使用MailChimp进行： *营销CRM-跟上与MailChimp的营销CRM的联系。使用联系导入工具（例如名片扫描仪）查找并添加新客户。跟踪观众成长并查看有关仪表板上个人联系的见解。在一个地方完成所有操作 - 直接从应用程序中致电，短信和电子邮件。记录注释并在每次交互后添加标签，以记住重要细节。 *报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销业绩。跟踪所有广告系列的结果，并就如何改进获得可行的建议。查看电子邮件活动，登陆页面，Facebook和Instagram广告，社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 *电子邮件和自动化 - 创建，编辑和发送电子邮件营销活动，新闻通讯和自动化。通过一键式重新发送给非开放器和产品重新定位电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook＆Instagram广告 - 草稿和发布广告，设定预算并针对特定组。吸引新朋友，参与现有联系人，设置自定义受众或带回网站访问者。 *营销建议 - 获得可行的建议，以帮助改善营销。知道何时该设置废弃的购物车电子邮件或提醒您设置品牌的徽标。 *品牌管理 - 将设备的图像直接上传到MailChimp中，并在所有广告系列中使用它们。
Leonardo.AI
leonardo.ai
使用AI驱动的速度和风格一致性为您的创意项目生成生产质量资产。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位于旧金山的独立研究实验室 Midjourney, Inc. 创建和托管的生成人工智能程序和服务。Midjourney 根据自然语言描述（称为提示）生成图像，类似于 OpenAI 的 DALL-E 和 Stability AI 的 Stable Diffusion。
Simplified
simplified.com
简化是一个创建，协作和扩展营销的应用程序。设计，写营销副本，创建视频，协作并发布到社交活动中 - 都位于同一地方。 简化为速度和简单性而建立，可帮助超过40万创作者，营销人员和企业扩展营销，简化其工作流程并单击几下完成工作。借助无代码设计编辑，AI作家，令人惊叹的模板，多个品牌套件，无限制工作区和应用内发布，您可以在不切换选项卡的情况下开始和完成营销。曾经。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer是AI驱动的设计工具，可帮助您在几秒钟内创建设计和编辑照片。 释放您的创造力 - 在Vise -viss创建，设计和编辑您几乎可以通过AI想象的任何内容。使用生成AI的力量，用您的单词，手工艺品的下一级设计来创建引人注目的图像，例如个性化的生日贺卡，节日贺卡和手机的壁纸，甚至使用AI来编辑专家（例如专家）照片中的对象。创建想要的东西，何时何地需要。 关键功能： *图像：创建您可以想象的任何图像。科幻艺术，超现实的场景，有趣的图像？梦见它，描述它并用AI创建它。您的想象力是无限的！ *贴纸：创建一些粘附的东西。制作自定义贴纸，以帮助您介绍消息传递应用程序，社交等。 *使用AI进行编辑：使您的照片和图像与AI完美。 *生成擦除：消除不需要的干扰，以使图像中不想要的物体消失。 *删除背景：说再见对不良背景。一步步轻松删除不需要的图像背景。 *模糊背景：将最重要的关注焦点带入。模糊任何图像的背景，以使您的主题流行。 *添加过滤器，调整亮度，调整大小：自定义以适合您的创意视觉，包括调整大小以将创作变成合适的正方形或自定义尺寸。 *壁纸/背景：将其全部展示。创建自定义墙纸或背景以适合您当前的心情，发表声明或将特殊场合保持在手机屏幕上。 *贺卡：在任何场合制作完美的问候。从生日贺卡到节日贺卡及以后，即使您不知所措，也可以创建带有个性化消息和图像的周到的贺卡。 *会标：标记。在您的日常生活或特殊场合中添加一些个人流行音乐，例如婚礼，并带有定制的会标，这些字母使用字母以及更多来定义您的商标。 *邀请：创建令人惊叹的邀请。自定义您的邀请函，以及任何活动，例如生日，婚礼以及其他任何大小的事件。 *社交帖子：在线脱颖而出。与设计师一起提升和制作您的下一个社交帖子，以创建完美的图像和文本以在线共享。 *图标：视觉上表达自己。创建图标以轻松传达您的愿景并装饰设计。 *表情符号：表达自己！用定制的表情符号对任何心情都有完美的反应。 *着色书页：上色并进入您的流程。创建自定义着色书页，以使着色更令人兴奋。非常适合各个年龄段。 *框架图像：将您的照片变成定制的框架内存，您可以在任何地方共享。 *拼贴：将您喜欢的照片，样式和描述带到您最喜欢的记忆中创建自定义拼贴。 *横幅：为新闻通讯标题，社交资料等横幅创建横幅，以吸引注意力并脱颖而出。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分钟内生成准确、相关且优质的内容。 AI-Writer 是最准确的内容生成平台，使用最先进的人工智能写作模型从标题生成文章。
1min.AI
1min.ai
利用人工智能提高生产力是改善工作和生活的好方法。然而，针对不同的用例切换或学习新工具并不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一体化人工智能应用程序，可解锁所有人工智能功能。您只需为 1min.AI 使用的内容付费，无需其他地方隐藏成本或设置。 1min.AI的独特之处在于提供由各种AI模型支持的各种AI功能。您可以通过与许多助手聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒体功能，如内容、图像、音频、视频也可以与不同的模型一起使用，以发挥它们的能力并给出最佳效果。 最后，我们提供信用评估和透明的使用历史记录，以便您在运行之前准确了解该功能的成本，并可以轻松跟踪使用情况。在做出任何决定之前，免费试用 1min.AI 以确保它适合您！
Claude
claude.ai
克劳德（Claude）是人类的下一代AI助手，由人类众所周知，经过训练，可以安全，准确且有安全，以帮助您尽力而为。
D-ID
d-id.com
D-ID是生成AI景观中创新的联系，将静止的照片转变为动态的AI视频叙事和以数字人物为特色的互动体验。它的强大API在实现实时视频生成的能力方面是独一无二的，这对于跨客户体验（CX），营销以及学习和开发等领域的实时流媒体和互动互动至关重要。自助服务Creative Realiale™工作室和移动应用程序扩展了D-ID的创新范围，简化了AI生成的视频的创建和自定义，并体现了D-ID致力于丰富数字通信的承诺。
Spike
spikenow.com
Spike通过将电子邮件，团队聊天，协作文档和会议汇总到一个提要中来解决团队和个人的交流混乱。 Spike供个人使用：获得Spike的会话电子邮件应用程序的更好的电子邮件体验，该应用将您的电子邮件变成聊天。这就像拥有一个将您最重要的消息列为优先级的增压消息平台，因此您可以专注于最重要的事情。使用您现有的电子邮件并享受无杂波的电子邮件体验。团队的尖峰：团队的沟通清晰度！ Spike为团队提供了全面的生产力套件。它将团队聊天，电子邮件，视频会议，AI工具和协作文档结合在一起。与内部团队和外部利益相关者（包括同事，合作伙伴，客户和供应商）毫不费力地进行交流和协作，无论他们是否使用Spike。 Spike是为有意义的团队互动而设计的第一项业务电子邮件服务。通过使用自己的电子邮件域或从Spike购买自定义域，保持品牌一致性。享受安全，可靠和可存档的电子邮件和消息传递，以确保沟通平稳。
Phrasly
phrasly.ai
Phrasly 是您利用 AI 生成文本的首选解决方案，无需担心被 GPTzero 等 AI 检测器检测到。有了 Phrasly，您就可以确信，当今每个可用的人工智能检测器都会将您的写作视为纯粹的人工创作。 通过尖端的人工智能技术，Phrasly 可以改变机器生成的内容，为其注入人类自然书写所特有的细微变化、微妙的细微差别和偶尔的不一致之处。最终产品？文本完全无缝，与人手书写的内容没有区别。立即体验 Phrasly 的差异，将您的内容提升到一个新的水平！
AI Article Spinner
aiarticlespinner.co
AI Article spinner 是文章重写器，可以消除论文和内容中的抄袭行为。
Replit
replit.com
repl.it是一家位于旧金山的初创企业和在线IDE（集成开发环境）。它的名称来自首字母缩写词，代表“阅读 - 评估 - 打印循环”。该服务是由Jordanian程序员Amjad Masad和Jordanian设计师Haya Odeh在2016年创建的。REPP.IT允许用户使用浏览器编写代码并构建应用程序和网站。此外，REPL.IT允许用户通过各种方式共享项目。他们还主持“果酱”，根据某个主题进行编码。竞赛奖品通常因临时帐户升级，金钱，加密货币或礼品卡而异。 repl repl。它是一个互动的编程环境。您可以在最受欢迎的编程语言中创建一个工作空间，在该语言中，您可以在可以运行代码的虚拟机上给您一个容器。在任何给定的补充中，都有两个主要部分 - 编辑器和控制台。 编辑使用摩纳哥，摩纳哥是为Visual Studio代码提供动力的技术。在移动设备上，编辑器是Ace。 repl。它有一个高级层，称为黑客计划。它允许在项目上提供更多的存储空间，私人代码和无限的合作者，而GitHub教育计划包括3个月免费的黑客计划。 Repl.it上有60多种不同的编程语言，包括Python，Ruby，HTML和Java。 该公司已从Y Combinator，Andreessen Horowitz，Bloomberg Beta和其他公司获得资金。 “该公司拥有超过500,000个活跃的开发人员和超过300万用户。 REPL.it网站还设有一个脱口秀论坛。世界上许多开发人员都使用该论坛来分享他们的创作。该论坛被卧式谈话主持人保持清洁。
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker是一款免费的文本转语音工具，提供语音合成服务，支持多种语言，包括英语、法语、德语、西班牙语、阿拉伯语、中文、日语、韩语、越南语等，以及各种语音风格。您可以用它来朗读文本和电子书，或下载音频文件用于商业用途（完全免费）。作为一款优秀的免费TTS工具，TTSMaker可以轻松在线将文本转换为语音。
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy 是您的数字研究助手，为您阅读论文并为您提供亮点！ Scholarcy 将您的文档转换为可搜索、可共享的摘要抽认卡库，可在任何设备上访问，并具有协作笔记和注释功能。从 PDF、Word、Powerpoint、ePub 或 RIS 文件创建摘要卡，从 Dropbox 导入，然后导出到 Word、Excel、EndNote、Zotero、Mendeley 等！
Playground AI
playground.com
游乐场AI是由人工智能提供动力的免费在线图像创建工具。它旨在满足各种创造性需求，包括创建艺术，社交媒体帖子，演示文稿，海报，视频，徽标等。 它提供了一种新手友好的方式，可以通过其AI支持的功能来编辑像专业人士一样的图像。用户可以制作独特的艺术品，逼真的图像，并尝试使用真实和合成图像融合以产生令人惊叹的视觉效果。 该平台还提供了“混合图像编辑”，这是一种将不同图像混合到引人注目的作品中的动态方式，从而提供了巨大的创意灵活性。 游乐场AI的产品通过允许用户将图像扩展到其原始边界，无缝将对象扩展到各种场景中，并将其想象力概念实现为视觉现实，从而超出了标准图像编辑。 它通过提供将思想与他人相结合的功能，从而扩大创造力的范围，从而进一步增强了协作潜力。尽管具有强大的功能，但Playground AI仍保持对用户友好，可访问性和包容性的承诺，使其成为经验丰富的设计师和新手进行图像创建的理想选择。
Runway
runwayml.com
您需要快速编辑视频所需的所有内容。神奇的AI工具，实时协作，精确编辑等等。您的下一代视频创建套件。 Runway是一家研究公司开创了人类想象的新工具。它一直处于多模式AI系统的最前沿，确保了内容创建的未来是可访问，可控制和赋予创意者权力的。跑道的使命是确保任何人都可以讲故事。它认为，应用于视听内容的深度学习技术将永远改变艺术，创造力和设计工具。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商业品牌人工智能始终以您的品牌声音在您在线的任何地方创建内容。 Jasper 是您的创意人工智能助手，可以以您独特的品牌语气学习和写作。无论你是大胆地、厚脸皮地、正式地说话，还是只在网上说话（u do u）。此外，Jasper Everywhere 浏览器扩展使 Jasper 始终陪伴在您身边，从 CMS 到电子邮件、社交媒体，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有随着安全协议的发展而保持最新的内置安全功能，可确保您的数据安全和私密。 利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
Undetectable AI
undetectable.ai
UnDetectable.ai – 对于任何想要使用 AI 生成文本而又不想被 GPTzero 等 AI 检测器标记为人工文本的人来说，这是终极解决方案。借助 UnDetectable.ai，您可以放心，市场上的每个 AI 检测器都会将您的书写视为人类。 UnDetectable.ai 使用先进的人工智能技术，获取人工智能生成的内容，并通过模仿人类书写模式的细微变化、细微差别和不一致来增强它。结果是最终输出与人类编写的文本无法区分。
SEMrush
semrush.com
Semrush是领先的在线可见性管理SaaS平台，它使企业能够在全球范围内运行搜索引擎优化，点击付费，内容，社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush为公司提供了跨各种营销渠道的广告系列的见解和解决方案。 Semrush，拥有超过87,000个付费客户。 Semrush数量：-808m桌面域配置文件和3210万的移动域配置文件 - 超过43万亿个反向链接和超过250亿的URL每天爬行，超过243亿个关键字和2000万个关键字的想法 - 财富500强公司中的30％ - Semrush作为他们的首选营销工具
VoiceOverMaker
voiceovermaker.io
VoiceOverMaker 在线文本转语音可以将文本转换为自然口语，包含 30 多种语言和语言变体的 600 多种语音。使用突破性的语音合成研究 (WaveNet) 生成一流的音频。易于使用的编辑器允许您创建和编辑高质量的视频语音或创建 MP3 或 WAV 格式的音频文件。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在彻底改变内容创建和客户体验的格局，成为您制作引人入胜的内容和开发强大的人工智能聊天机器人的可靠伙伴。他们的平台结合了人工智能和创造力的力量，为内容创建、音频生成和图像制作提供了一整套工具。它们使每个人都可以编写任何内容、在任何地方发布并以无与伦比的轻松方式优化其内容。 他们强大的人工智能聊天机器人构建器 Botsonic 与 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台无缝集成，确保全渠道对话不间断。它还提供人类交接功能，促进从机器人到人类交互的平稳过渡。通过 Zapier 集成，他们可以自动化任务并简化工作流程，从而增强客户参与度。 Botsonic 符合 GDPR，承诺安全的客户交互。 他们的工具套件旨在重新定义内容生成和客户体验，使 Writesonic 成为满足您所有数字需求的一站式解决方案。
Stockimg.ai
stockimg.ai
团队的 AI 图像生成 - 您可以轻松生成 AI 徽标、AI 书籍封面、AI 海报等 - Stockimg AI Stockimg AI 是一款由人工智能驱动的创新设计和内容创建工具，旨在简化视觉和书面内容的生成过程。 Stockimg AI 非常适合企业、营销人员和社交媒体经理，让用户能够快速高效地创建令人惊叹的设计。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力于利用人工智能简化语音音频，让每个人都能获得高质量的配音。 Murf 帮助用户在几分钟内创建逼真的配音，无需任何录音设备。 * Murf.ai 是一款将文本转换为语音、制作视频和字幕并提供多种语音定制的工具。 * 审阅者喜欢直观的界面、各种可用的语音、自定义发音的能力以及与 Canva 等其他平台的无缝集成。 * 审阅者提到了一些问题，例如声音有时听起来像机械人、需要更多不同语言和口音的声音以及附加功能的高成本。
GPTZero
gptzero.me
GPTZero 是领先的人工智能检测器，用于检查文档是否由 ChatGPT 等大型语言模型编写。 GPTZero 在句子、段落和文档级别检测 AI。 GPTZero 的模型在大型、多样化的人类书写和人工智能生成文本语料库上进行训练，重点关注英语散文。迄今为止，GPTZero 已为全球超过 250 万用户提供服务，并与 100 多个教育、招聘、出版、法律等领域的组织合作。
TextAIssist
textaissist.com
TextAIssist - AI 写作和语法工具是一款功能强大且免费的 AI 写作助手，旨在提升您的电子邮件和消息的写作体验。只需轻轻一按，即可轻松修复语法和调整语气，从而简化您的工作流程。达到您想要的语气，无论是正式还是休闲，并轻松纠正语法和打字问题。 TextAIssist 非常适合电子邮件、报告和营销文案，提供用户友好的界面，实现无缝且有效的写作之旅。
FakeYou
fakeyou.com
FakeYou 是一个人工智能驱动的平台，允许用户使用 Deepfake 技术将文本转换为语音或将录音转换为不同的声音。该服务提供文本到语音、语音到语音转换和视频口型同步。 FakeYou 利用经过数小时语音数据训练的先进深度学习模型来生成逼真、自然的声音。用户可以输入文本或音频，并选择众多支持的语音选项之一，例如名人、卡通、游戏角色等。 文本转语音引擎将分析输入文本并生成类似人类的声音大声朗读文本。语音转换引擎可以将录音转换为不同的声音，如荷马·辛普森或巴拉克·奥巴马。
Meta AI Studio
aistudio.instagram.com
Meta 的 AI Studio 根据灵感和个人兴趣创建 AI 角色，允许用户创建独特的 AI。
Monica
monica.im
莫妮卡（Monica）是由Chatgpt APL提供支持的Chrome扩展，旨在成为您的个人AL助手，以轻松聊天和文案写作。只需点击CMD+M或Ctrl+M，然后开始与她聊天。或者让莫妮卡帮助您撰写和插入文本中的任何网页。从80多个模板中选择以快速生成营销副本。在Web Pageand中选择文本，让Monica为您解释，翻译，重新介绍。
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
FLUX AI 图像生成器是 Black Forest Labs 开发的最先进的文本到图像生成模型。它根据文本提示创建高质量的图像，利用先进的人工智能技术来产生逼真和艺术的视觉效果。
AI Poster Generator
aipostergenerator.net
AI 海报生成器是一款创新的 GPT，专门用于创建令人惊叹的海报。无论您是想设计迪士尼皮克斯海报、经典电影海报还是任何其他类型的海报设计，此 GPT 都能满足您的需求。它是一个多功能的海报制作工具，利用人工智能将您的想法转化为视觉上迷人的设计。 AI 海报生成器非常适合专业人士和爱好者，提供用户友好的界面，简化了海报创建过程。该 GPT 注重设计美学和细节，确保您创建的每张海报都引人注目，并根据您的特定需求量身定制。
Arvin
arvin.chat
Arvin 是由 GPT-4 支持的 AI 浏览器扩展。随时随地与 Arvin 在线聊天，进行即时研究、阅读和创造力。
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI 是一门编码法学硕士，旨在改变我们构建软件的方式。 通过构建 BLACKBOX.AI，我们的目标是： 让工程师构建和发布产品的速度提高 10 倍，从而加快公司内部的创新步伐 加速全球软件工程师的增长，工程师数量从约 1 亿增加到 1B 十倍
Synthesia
synthesia.io
Synthesia是一个AI视频创建平台，可将文本转换为具有可自定义化身的专业视频，而无需相机。快速，成本效益，非常适合培训，营销和教育，它彻底改变了企业和创作者的交流方式。 成千上万的公司使用它来创建120种语言的视频，从而节省了多达80％的时间和预算。由埃森哲，英国广播公司，谷歌，亚马逊等人信任。 通过简单地输入文本来创建AI视频。易于使用，便宜且可扩展。与人类演示者一起制作引人入胜的视频 - 直接从您的浏览器中
Eskritor
eskritor.com
Eskritor 是一款基于人工智能的内容编写工具，只需单击按钮即可帮助人们生成博客文章、产品描述和其他书面内容。 以下是使 Eskritor 在竞争中脱颖而出的强大功能。该软件配备了创新工具和先进功能，具有一系列优势。
Build AI
buildai.space
构建适合您业务的、由人工智能驱动的网络应用程序。无需任何技术技能。 在几分钟内构建人工智能界面。只需描述您的应用程序，让我们的平台完成剩下的工作。无需编码！
Andi
andisearch.com
Andi 正在利用生成式人工智能寻找下一代。 Andi 为您提供答案，而不是链接，就像询问聪明的朋友一样。 Andi 使用语言模型与实时数据相结合来生成问题的答案，并解释和总结来自最佳来源的信息。 由于 SEO 垃圾邮件、广告和监视资本主义，搜索被破坏。 Andi 理清杂乱，让您直接获得所需的知识。它以易于理解的方式直观地呈现它，并保护您免受广告技术和干扰。
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI 是网络出版商的一款工具，可帮助他们确保制作原创内容。 原创内容 = 独特的人类创作内容...谷歌和读者想要的那种！ Originality.AI 确保原创内容能够通过...发布 AI 检测器 - Originality.AI 内部构建的 AI 旨在识别由任何流行的 NLP API 创建的内容，包括 GPT-2、GPT-J、GPT-NEO 和 GPT-3（世界上第一个识别 GPT-3 的工具） ）。 Originality.AI 可以预测内容是否由任何流行的 AI 写作助手制作。 抄袭检查器 - 严肃的网络出版商/内容营销人员需要确保他们发布的内容没有抄袭，以便他们的内容有最好的排名机会。 Originality.AI 是一款抄袭检查器，专为需要管理作家团队的严肃网络出版商而设计。只需输入您的 URL，它即可提供团队管理、仪表板、扫描历史记录、自动积分和完整站点扫描。
LOVO
lovo.ai
由生成AI提供动力的视频编辑平台。节省时间，资源和头痛，包括制作产品营销，培训和学习与开发视频。 Lovo是一个专业级的内容创建平台，由生成AI和高级文本提供给语音技术，以创建高质量的音频和视频内容，以供营销，广告，电子学习，入职和本地化目的。 Lovo拥有一个不断增长的图书馆，其中包括100多种语言，粒状音频控制和易于使用的界面，其中包括500多种人类的情感声音。这就是为什么超过1,000,000名专业人士信任Lovo的音频和视频内容需求的原因。 * Lovo是一种文本到ai-voice工具，可让用户从文本中生成音频，提供各种声音和语言，并能够微调性能。 *审稿人经常提到洛沃（Lovo）声音的自然声音，易用性以及通过为小段落或整个脚本生成音频来节省时间和金钱的能力。 *用户报告了语音选择的限制，某些声音清晰的问题以及工具中缺乏“感觉”或“情感”选项。
ProWritingAid
prowritingaid.com
您的私人写作教练。语法检查器、风格编辑器和写作导师集于一体。最好的写作不仅仅取决于正确的语法。您需要一个编辑工具，该工具还可以突出显示风格问题，并将您的作品与您所在流派的最佳作家进行比较。
Reword
reword.co
Reword 是一款人工智能驱动的写作编辑器，可帮助团队协作为读者制作优秀的文章。它提供了一系列功能，例如将相关信息直接提供给编辑的研究功能、协作工具以及诊断书面内容中的弱点的能力。 根据其网站，Reword 的人工智能模型是“针对读者进行训练的”，可以在内容中添加自然的内部链接，同时突出显示薄弱部分，并检测主题盲点。 该工具的版本控制功能使作者能够通过升级内容和提高用户满意度来更好地与受众建立联系。此外，Reword 的人工智能被设计为透明和道德的，重点是提供作者内容、关键字和短语的公平表示。 该工具与现有文章内容完全集成，可以轻松分析、优化和重新利用已发布的内容。 Reword 旨在优化书面内容的一系列功能使其成为企业、出版商和作家寻求提高内容质量、增加读者参与度并最终扩大受众群体的宝贵工具。
Article Fiesta
articlefiesta.com
Article Fiesta 是一款人工智能驱动的博客生成工具，可以帮助您根据几个关键词制作出精彩的文章。生成的内容无抄袭、可读性强、富含免版税图像、防止重复，并且专注于搜索引擎优化。您甚至可以通过常见问题解答部分和元描述来增强它。所有这些功能均由与 GPT-4 混合的自定义模型支持。 进入在线仪表板后，您会看到一个接受关键字、标题和指向您网站的可选内部链接的界面。然后，您可以生成一篇精彩的文章或博客，并将其直接发布到您的网站。这些博客可以通过免版税图像和优化的元描述来丰富。您还可以添加常见问题解答部分和其他细微差别，让阅读成为真正的乐趣。
Copyleaks
copyleaks.com
Copyleaks 致力于培育鼓励分享想法并增强真实性的安全环境。每天，世界上最大的企业和教育机构以及数以百万计的个人都信任 Copyleaks 独有的人工智能文本分析，以识别潜在的抄袭和人工智能生成的内容，提供负责任的人工智能采用的完全透明度，确保无错误写作并保护知识产权和版权。 建立数字信任和信心：这是 Copyleaks 的方式。
Relevance AI
relevanceai.com
相关性AI是一个综合平台，旨在帮助企业建立和管理AI劳动力。它提供了工具和解决方案来招募可以自动化的AI代理，从销售和营销到客户支持和运营。该平台提供了无代码构建器，使任何人都可以轻松地创建和部署强大的AI代理，而无需高级技术技能。
StudyCrumb
studycrumb.com
Studycrumb.com 是一家学术写作咨询和编辑服务公司，为学生与具有不同研究领域资格的专家校对人员提供联系。
Descript
descript.com
描述是一种新型的视频编辑器，就像文档一样容易。描述的AI功能功能和直观的界面燃料YouTube和Tiktok频道，顶级播客以及使用视频进行营销，销售以及内部培训和协作的企业。描述旨在使视频与文档和幻灯片一起成为每个通信者工具包的主要内容。