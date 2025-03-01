生成式人工智能软件 - 最热门应用 - 特立尼达和多巴哥

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生成式人工智能软件是指利用生成式人工智能算法自主创建内容的一类软件应用程序。这些算法通常基于深度学习技术，特别是生成对抗网络（GAN）或变分自动编码器（VAE）。 生成式人工智能软件可用于生成各种类型的内容，包括但不限于： * 图像：生成逼真或抽象的图像、照片般逼真的面孔、风景等。 * 视频：创建视频序列、动画和视觉效果。 * 文本：生成自然语言文本，包括文章、故事、诗歌和代码片段。 * 音乐：创作音乐曲目、旋律，甚至整个作品。 * 设计：创建产品、徽标、用户界面和建筑布局的设计。 这些软件工具对于艺术家、设计师、开发人员和其他寻求简化创作流程、探索新想法或增强现有工作流程的专业人士来说非常有价值。生成式人工智能软件通常允许用户控制各种参数或输入约束，以指导生成过程并实现期望的结果。
提交新应用
ChatGPT
chatgpt.com
CHATGPT是一个免费使用的AI系统。使用它来吸引对话，获得见解，自动化任务并见证AI的未来，全部位于一个地方。
Google Gemini
gemini.google.com
双子座使您可以直接访问Google最好的AI模型家族，因此您可以： - 在写作，集思广益，学习等方面获得帮助 - 总结并从Gmail或Google Drive查找快速信息 - 即时生成图像 - 使用文字，语音，照片和相机以新方式获得帮助 以前称为bard。
Perplexity
perplexity.ai
困惑AI是AI-Chatbot驱动的研究和对话搜索引擎，它使用自然语言预测文本回答查询。 Cllexity于2022年启动，使用网络来源产生答案，并引用文本响应中的链接。
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek提供了利用高级AI和机器学习的工具，通过提高搜索功能和大型数据集的分析来帮助组织做出更好的数据驱动决策。 该网站本身似乎着重于提供AI驱动的见解，使用户可以以更智能，更有效的方式搜索和检索数据。这可能涉及： - 智能搜索：使用AI来增强传统搜索功能，例如理解上下文或搜索中的情感。 -DATA Insights：利用AI揭示可能不会立即显而易见的数据的模式和趋势。 - 业务应用程序：帮助企业使用数据来优化决策和运营。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常AI同伴。 Microsoft Copilot利用AI的力量来提高生产力，解锁创造力，并通过简单的聊天体验帮助您更好地了解信息。
Speechify
speechify.com
Speechify是一个文本到语音的应用程序，它使世界易于访问信息。 20多人使用我们的Google Chrome扩展名，Web应用程序，iOS应用程序和Android应用程序。我们的任务是确保阅读绝不是学习的障碍。 我们出色的用户是学生，专业人士和生产力爱好者。他们中的许多人都有学习差异，例如阅读障碍和多动症，而许多人只想更快地阅读并在旅途中聆听。使用Speechify，您可以将任何书籍，文档或网站变成音频，然后在车上时听，洗衣服，walking狗，做晚餐，锻炼，跳伞 - 无论您的日常工作是什么！ Speechify还为Medium，The Star Tribune，Direct等人提供动力。轻松地将文本到语音添加到您的网站。 我们无所畏惧的首席执行官克里夫·韦兹曼（Cliff Weitzman）于2017年在布朗大学的一个宿舍内创立了Speechify，因此他可以与他人分享他一直在开发的令人难以置信的文本对语音软件。克里夫患有阅读障碍，他对他阅读的时间和精力感到沮丧。 Advanced TTS Technology是一款全面的Gamechanger，它使他能够比普通读者快3倍，并更好地理解和保留信息。 在语音上，我们的目标是阅读永远不要成为任何人学习的障碍。没有什么可以阻止您快速有效地学习信息。 Speechify已成长为雇用100多名团队成员在短短几年内遍布全球。我们为这支令人难以置信的团队感到自豪，他们以前是Snapchat，Apple，Spotify，Amazon＆Uber等公司的领导者和高级工程师。我们都喜欢并确定所有权的优先级，以速度提供价值，尽可能多地学习，并使用户感到有能力。
ElevenLabs
elevenlabs.io
Elevenlabs是AI音频研究和部署公司。 我们的研究团队开发了AI音频模型，以产生现实，通用和上下文感知的语音和声音效果。我们的产品团队可以使这些模型可访问日常用户，生产商和企业，以创建和本地化内容。 我们的技术用于表达有声读物和新闻文章，使视频游戏角色动画，在电影预制作中提供帮助，在娱乐中自动化本地化过程，为社交媒体和广告创建动态音频内容以及培训医疗专业人员。它还向那些失去了它们的人提供了声音，并帮助个人在日常生活中满足了无障碍需求。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商业品牌人工智能始终以您的品牌声音在您在线的任何地方创建内容。 Jasper 是您的创意人工智能助手，可以以您独特的品牌语气学习和写作。无论你是大胆地、厚脸皮地、正式地说话，还是只在网上说话（u do u）。此外，Jasper Everywhere 浏览器扩展使 Jasper 始终陪伴在您身边，从 CMS 到电子邮件、社交媒体，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有随着安全协议的发展而保持最新的内置安全功能，可确保您的数据安全和私密。 利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
Playground AI
playground.com
游乐场AI是由人工智能提供动力的免费在线图像创建工具。它旨在满足各种创造性需求，包括创建艺术，社交媒体帖子，演示文稿，海报，视频，徽标等。 它提供了一种新手友好的方式，可以通过其AI支持的功能来编辑像专业人士一样的图像。用户可以制作独特的艺术品，逼真的图像，并尝试使用真实和合成图像融合以产生令人惊叹的视觉效果。 该平台还提供了“混合图像编辑”，这是一种将不同图像混合到引人注目的作品中的动态方式，从而提供了巨大的创意灵活性。 游乐场AI的产品通过允许用户将图像扩展到其原始边界，无缝将对象扩展到各种场景中，并将其想象力概念实现为视觉现实，从而超出了标准图像编辑。 它通过提供将思想与他人相结合的功能，从而扩大创造力的范围，从而进一步增强了协作潜力。尽管具有强大的功能，但Playground AI仍保持对用户友好，可访问性和包容性的承诺，使其成为经验丰富的设计师和新手进行图像创建的理想选择。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer是AI驱动的设计工具，可帮助您在几秒钟内创建设计和编辑照片。 释放您的创造力 - 在Vise -viss创建，设计和编辑您几乎可以通过AI想象的任何内容。使用生成AI的力量，用您的单词，手工艺品的下一级设计来创建引人注目的图像，例如个性化的生日贺卡，节日贺卡和手机的壁纸，甚至使用AI来编辑专家（例如专家）照片中的对象。创建想要的东西，何时何地需要。 关键功能： *图像：创建您可以想象的任何图像。科幻艺术，超现实的场景，有趣的图像？梦见它，描述它并用AI创建它。您的想象力是无限的！ *贴纸：创建一些粘附的东西。制作自定义贴纸，以帮助您介绍消息传递应用程序，社交等。 *使用AI进行编辑：使您的照片和图像与AI完美。 *生成擦除：消除不需要的干扰，以使图像中不想要的物体消失。 *删除背景：说再见对不良背景。一步步轻松删除不需要的图像背景。 *模糊背景：将最重要的关注焦点带入。模糊任何图像的背景，以使您的主题流行。 *添加过滤器，调整亮度，调整大小：自定义以适合您的创意视觉，包括调整大小以将创作变成合适的正方形或自定义尺寸。 *壁纸/背景：将其全部展示。创建自定义墙纸或背景以适合您当前的心情，发表声明或将特殊场合保持在手机屏幕上。 *贺卡：在任何场合制作完美的问候。从生日贺卡到节日贺卡及以后，即使您不知所措，也可以创建带有个性化消息和图像的周到的贺卡。 *会标：标记。在您的日常生活或特殊场合中添加一些个人流行音乐，例如婚礼，并带有定制的会标，这些字母使用字母以及更多来定义您的商标。 *邀请：创建令人惊叹的邀请。自定义您的邀请函，以及任何活动，例如生日，婚礼以及其他任何大小的事件。 *社交帖子：在线脱颖而出。与设计师一起提升和制作您的下一个社交帖子，以创建完美的图像和文本以在线共享。 *图标：视觉上表达自己。创建图标以轻松传达您的愿景并装饰设计。 *表情符号：表达自己！用定制的表情符号对任何心情都有完美的反应。 *着色书页：上色并进入您的流程。创建自定义着色书页，以使着色更令人兴奋。非常适合各个年龄段。 *框架图像：将您的照片变成定制的框架内存，您可以在任何地方共享。 *拼贴：将您喜欢的照片，样式和描述带到您最喜欢的记忆中创建自定义拼贴。 *横幅：为新闻通讯标题，社交资料等横幅创建横幅，以吸引注意力并脱颖而出。
Leonardo.AI
leonardo.ai
使用AI驱动的速度和风格一致性为您的创意项目生成生产质量资产。
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer 是一款先进的 AI 检测去除器，可以将 AI 文本转换为人类内容。它可以使用自然的人类书写风格使人工智能文本人性化，使其听起来足够真实以绕过人工智能检测。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly是全球领先的AI写作援助公司，每天被超过3000万人和70,000个专业团队信任。从立即创建初稿到完善所有信息，Grammarly可以帮助500强财产的96％的人获得观点，并获得结果，而不会损害安全性或隐私。我们认为，伟大的写作能完成工作。 Grammarly的产品产品（Grammarly Business，Grammarly Premium，Grammarly Free和Grammarly用于教育）在您所做的工作中，在500,000多个应用程序和网站上提供上下文相关的写作支持。 Grammarly成立于2009年，在Forbes Cloud 100上排名第7，这是时代最有影响力的公司之一，AI中最具创新性的公司之一，也是Inc.最好的工作场所之一。我们采用遥远的混合工作模型运作，这意味着我们主要在家中工作，并在北美和欧洲的枢纽举行亲自合作。
PolyBuzz
polybuzz.ai
PolyBuzz（以前是Poly.ai）是一个创新的聊天机器人平台，旨在使用下一代人工智能促进更深入，更谨慎的对话。它为用户提供了具有超过1000万个独特角色的自由和动态聊天，增强角色扮演体验和休闲对话的能力。
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser 是句子改写和论文重写的最佳释义工具。我们的换词器可以改变句子的结构并替换同义词
illostrationAI
illostration.com
IllustrationAI 是一款人工智能驱动的工具，允许用户在几秒钟内创建人工智能生成的插图。借助 IllustrationAI，您可以从不同风格的库中选择您的风格，描述您想要说明的对象，并通过 AI 升级改进您的结果。您还可以删除背景并添加自定义背景。
AI Anime Generator
aianimegenerator.top
AI动漫生成器是一款基于人工智能技术的工具，用于生成各种动漫角色和插图。它利用深度学习算法和图像生成技术，通过经过训练的模型创建独特且逼真的动漫角色表示。 通过AI动漫生成器，用户可以探索创造动漫角色的无限可能性，并创作出独一无二的动漫角色形象。
Codeium
codeium.com
Codeium 是一款基于人工智能的工具，旨在通过人工智能代码补全、搜索和聊天等有效功能来帮助编码过程，面向开发人员和编码专业人士。 它支持 70 多种语言，并集成到广泛使用的 IDE 中，为用户提供无缝界面。该工具可能会改变开发人员的体验，因为它旨在加速编码流程并提高生产力水平。 Codeium的生成代码功能可以帮助用户节省编码时间，从而实现更快的产品发货。 Codeium 是免费提供的，其自动完成功能不受限制，保持了包容性和不断增长的语言支持范围。 此外，它还具有经过专门训练的内部模型和基础设施，可实现自动完成和搜索功能，以及提供额外支持的聊天功能。 其产品范围从个人使用到企业级，具有多种功能，如快速代码自动完成、编辑器内人工智能聊天助手、无限制使用、通过各种平台支持、代码库的高级个性化和 GPT-4 支持等，具体取决于在所选的套餐上。 它在各种编码存储库上扩展了其代码完成和搜索功能。
Replit
replit.com
repl.it是一家位于旧金山的初创企业和在线IDE（集成开发环境）。它的名称来自首字母缩写词，代表“阅读 - 评估 - 打印循环”。该服务是由Jordanian程序员Amjad Masad和Jordanian设计师Haya Odeh在2016年创建的。REPP.IT允许用户使用浏览器编写代码并构建应用程序和网站。此外，REPL.IT允许用户通过各种方式共享项目。他们还主持“果酱”，根据某个主题进行编码。竞赛奖品通常因临时帐户升级，金钱，加密货币或礼品卡而异。 repl repl。它是一个互动的编程环境。您可以在最受欢迎的编程语言中创建一个工作空间，在该语言中，您可以在可以运行代码的虚拟机上给您一个容器。在任何给定的补充中，都有两个主要部分 - 编辑器和控制台。 编辑使用摩纳哥，摩纳哥是为Visual Studio代码提供动力的技术。在移动设备上，编辑器是Ace。 repl。它有一个高级层，称为黑客计划。它允许在项目上提供更多的存储空间，私人代码和无限的合作者，而GitHub教育计划包括3个月免费的黑客计划。 Repl.it上有60多种不同的编程语言，包括Python，Ruby，HTML和Java。 该公司已从Y Combinator，Andreessen Horowitz，Bloomberg Beta和其他公司获得资金。 “该公司拥有超过500,000个活跃的开发人员和超过300万用户。 REPL.it网站还设有一个脱口秀论坛。世界上许多开发人员都使用该论坛来分享他们的创作。该论坛被卧式谈话主持人保持清洁。
QuillBot
quillbot.com
Quillbot是一个由AI驱动的写作平台，可帮助150个国家 /地区的每月活跃用户超过3500万。 Quillbot凭借其创新的人类产品，旨在使写作毫无痛苦，同时保留用户的独特视角和声音。
Trolly.ai
trolly.ai
AI 生成 SEO 优化文章，速度提高 2 倍
ToMate AI
tomate.ai
ToMate 是一款人工智能助手，致力于彻底改变所有渠道的通信。您的个人人工智能接受过 PDF、文字、Excel、网页和历史电子邮件的训练。 利用人工智能驱动的上下文检测和响应构建的力量来节省时间，并确保您发送的每封电子邮件都与上下文相关且有吸引力。 ToMate AI 通过主动删除任何个人数据来确保隐私 电子邮件和文档，增强信任和安全。 ToMate 可以在您自己的工作区中使用，因为它与 Gmail、Outlook、Web What'sApp、Salesforce、Intercom 等集成。 ToMate 提供永久免费计划，每月最多可发送 100 条消息。借助人工智能，开始节省无尽的响应时间并提高客户满意度。
Epagestore.AI
epagestore.ai
正在寻找一流的内容写作解决方案？ epagestore.ai 就是您的最佳选择！ 我们的一系列服务包括人工智能内容写作、内容生成、文章写作、文章生成等等。 凭借一支由熟练的作家和尖端人工智能技术组成的专业团队，我们是您获取优质内容的首选来源。无论您是在寻找 SEO 内容写作、人工智能聊天机器人，还是只是一名熟练的内容编写者，epagestore.ai 都可以为您提供帮助！
ChatLabs
writingmate.ai
writingmate 的 ChatLabs 是一个功能强大的平台，可以访问 30 多种不同的 AI 模型，包括 GPT-4o、LLaMA 3、Google Gemini Pro、Claude 3 和 Mistral。 ChatLabs 还允许您使用内置的 GPT 助手、分析文件、搜索网络以及创建了解有关您业务的一切的自定义 AI 代理。
Writingo
writingo.ai
writingo 是一种独特的人工智能驱动解决方案，经过人工智能训练和支持，可生成高质量的内容。 writingo 可以轻松处理内容创建，无需您花费时间或精力。
Techxperts Ai
techxperts.tech
Techxperts 是一个 AI 内容创建平台，可帮助您创建各种内容，包括视频、图像和文本。借助 Techxperts，您无需成为专业作家或设计师即可轻松创建高质量内容。 Techxperts 提供多种功能，可帮助您为博客、网站或社交媒体渠道创建内容。以下是 Techxperts 可以做的一些事情： * 撰写不同类型的内容，包括文章、博客文章、社交媒体帖子等 * 创建图像和视频 * 生成不同的创意文本格式，例如诗歌、代码、脚本等 * 翻译语言 * 用不同的语气书写 Techxperts 易于使用。只需向 Techxperts 提供有关您要创建的内容的一些详细信息，Techxperts 就会为您生成内容。然后您可以根据自己的喜好编辑内容。
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI 是 WordPress 的人工智能助手插件。它可以帮助用户使用先进的人工智能在几分钟内生成文章、产品描述和网站副本等内容。 主要特点和优点： * 在几秒钟内撰写文章、博客文章、登陆页面 * 为电子商务网站创建产品描述 * 为页面生成引人入胜的网站副本 * 内置图像生成功能来创建自定义图像 * 可作为 WordPress 插件和 Chrome 扩展使用 * 与所有主要页面构建器和主题集成 * 节省高达 90% 的内容创建时间 * 高级套餐的用户数量不受限制 * 每月包含数百万字 * 经济实惠的月度和年度定价计划 * 7 天退款保证 Bertha AI 利用最先进的人工智能技术来生成类似人类的内容。以下是其工作原理的快速概述： * 用户向 Bertha 提供内容提示、主题或他们想要为其创建内容的想法 * Bertha 分析提示并利用其庞大的知识数据库来创建相关内容 * 生成的内容在几秒内返回给用户 * 用户可以在发布之前轻松编辑和完善人工智能生成的内容 Bertha 接受了数千亿个参数的训练，能够像人类作家一样创作高质量、独特的内容。人工智能已经学习了不同的写作风格、主题、语言规则等，以生成引人入胜、信息丰富且可读的内容。
ContentBlock
contentblock.ai
利用 AI 创建内容的速度提高 10 倍。使用最先进的 AI 写作助手增强您的写作能力，以 10 倍的速度创作令人惊叹的原创内容。
Superflows
superflows.ai
在快节奏的软件世界中，提供直观、无缝的用户体验是成功的关键。 Superflows 处于这一运动的最前沿，提供了一个开源工具包，旨在将类似于 ChatGPT Copilot 的 AI 产品助手集成到您的软件中。该助手可以根据需要为用户提供专家指导，从而大大提高产品的可用性。通过采用 Superflows，您可以邀请客户进入用户交互的新时代，每个软件都变得像与专家交谈一样用户友好。 Superflows 通过引入随时提供专家建议和帮助的人工智能产品助手，重新构想了用户与软件的交互方式。以下是其工作原理的详细说明： * 直观的仪表板：控制仪表板简化了设置和配置过程。 * 快速操作：用户可以执行常见任务，例如向销售渠道添加步骤或使用简单命令导出联系人。 * Playground 功能：这允许在完全部署之前测试和微调助手的功能。 * 无缝集成：Superflows 使用最少的代码嵌入现有代码库，轻松与您的产品生态系统合并。
ContentIn
contentin.io
ContentIn：LinkedIn 内容的个人人工智能写作助手。借助根据您的风格和声音进行训练的个性化 AI 的强大功能，以 10 倍的速度撰写更好的 LinkedIn 帖子。 超过 3000 名用户已经使用 ContentIn 来震撼他们的 LinkedIn 内容。成千上万的企业家和专业人士，就像您一样，将 LinkedIn 游戏提升到了新的水平。 以下是如何开始： 1. 注册 14 天免费试用。 2. 我们在 1 分钟内创建您的个性化 LinkedIn 内容计划。 3. 使用 AI Ghostwriter 在不到 1 小时的时间内撰写并安排第一周的 LinkedIn 帖子。 4. 我们将在接下来的 1-2 周内开始训练您的个人人工智能，以便它以您的声音和风格进行书写。 5. 有了自学人工智能，每周你都会更快地写出更好的帖子。没有更多的借口可以最终震撼您的 LinkedIn 内容游戏。 因此，越早开始，您就能越早看到令人惊叹的结果。 您是否对 LinkedIn Content 的个人 AI 写作助手感兴趣，可以以 10 倍的速度写出更好的 LinkedIn 帖子，并最终建立您的个人品牌？ 然后进行下一步。立即免费注册我们的 SaaS 工具，并在不到 1 小时的时间内写出第一周的帖子。 我们将根据您的风格和声音来分析和训练您的个人人工智能写作助手。是时候让您的 LinkedIn 游戏更上一层楼了。
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com 将帮助您利用智能 AI 在几秒钟内撰写更好、更具吸引力的网站内容、博客文章、社交媒体帖子
Cowriter
cowriter.org
Cowriter 是一款人工智能驱动的文本编辑器和文案生成器，旨在增强作家的能力并加快创意写作过程。 Cowriter 的 AI 编辑器旨在优化作家的工作效率并满足您的所有写作需求，而无需将您的手从键盘上移开。只需几秒钟即可快速轻松地创建、编辑和改进您的内容。 * 根据您的写作风格生成内容：Cowriter 可以按照您独特的写作风格理解、学习和生成内容。随着时间的推移，Cowriter 会向您学习，提供与您的语气和声音相匹配的个性化建议。 * 使用实时数据：使用来自网络的实时数据生成内容！对于每项写作任务，Cowriter 都可以研究可靠的网络资源，并撰写更好、最新和更真实的内容。轻松生成包含最新新闻、事件和趋势的文章、论文和学术论文。 * 与您自己的人工智能写作专家聊天：Cowriter 可以帮助满足各种创意写作需求，例如集思广益，提供提高读者参与度的策略指导，或创建和完善内容。 * 在几秒钟内创建营销文案：创建引人入胜的原创内容，在 Facebook、Google、Linkedin、Twitter 等上分享！
Summarizer
summarizer.org
AI Summarizer 是一款采用先进的人工智能技术来生成各种类型文本（包括文章、博客和论文）的简明摘要的工具。 该工具保留了信息的原始上下文和准确性，同时突出显示了输入材料的关键点。通过其用户界面，该工具允许用户设置所需的摘要长度。 摘要生成器还提取内容的“最佳行”，让您立即理解文本的要点。完成过程不仅仅以一种语言进行，它可以提供多种语言的摘要，而无需在摘要之前进行翻译。该工具通过提供以项目符号或单个最佳行的形式获取摘要内容的选项来提高可读性。 它确保数据安全，向用户保证它不会存储任何个人数据。 AI Summarizer 具有易于使用的方法：用户输入或上传文本，确认 reCAPTCHA，然后单击按钮生成摘要。 可以下载摘要内容、将其复制到剪贴板或清除以进行新一轮的摘要。该工具通过免费使用和无限制的每日输入增加了用户的便利。 事实证明，AI Summarizer 可以为不同职业的个人提供任何文本的精确摘要，因此非常有用。
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts 是一款强大的创新工具，旨在彻底改变您的营销策略。它是一种人工智能驱动的文案写作辅助工具，可以根据您的产品和客户角色制作引人注目、有说服力的脚本。 想象一下，有一个工具可以像您一样了解您的业务和客户，并且可以以最有效的方式传达您的价值主张。这就是 LeadScripts 所做的。它消除了撰写营销文案的猜测和耗时的过程，使您能够专注于业务的其他方面。 借助 LeadScripts，您不仅获得了内容生成器，而且获得了满足您的营销文案需求的全面解决方案。它了解您的受众和产品，并利用这些知识来创建真正引起共鸣的脚本。无论是电子邮件序列、销售信函还是广告文案，LeadScripts 都会精心制作具有吸引力、说服力和转化率的内容。
Engram
engram.us
Engram 是一款人工智能驱动的语法检查器和释义器，针对非英语母语人士进行了优化。我们专有的人工智能与 ChatGPT 相结合，提供复杂的、基于上下文的编辑，使文本听起来更自然
Livy AI
livy.ai
Livy.AI 是一个创新的人工智能平台，旨在帮助内容创作者，特别是娱乐行业的内容创作者满足他们的内容创作需求。 Livy.AI 使用先进的人工智能算法简化了创建原创、引人入胜的高质量内容的过程。 * AI 编剧工具：使用我们的 AI 编剧工具释放 AI 在脚本生成方面的潜力。无论您是为电影、电视节目、播客还是新闻制作剧本，我们的工具都旨在加速创作过程，同时确保精彩故事讲述所需的情感共鸣和结构。它是您的创意助手，可帮助您编织引人入胜的叙述、提高生产力并将想法转化为脚本。 * AI 图像工具：Livy.AI 的 AI 图像工具是您创建具有视觉冲击力的图像以补充您的脚本的伴侣。从概念艺术到角色设计，我们的工具利用先进的人工智能来协助构思和创建讲述故事的视觉效果。这是为了毫不费力地为你的叙述带来视觉维度。 * 还有更多：除了脚本和图像生成之外，Livy.AI 还在不断扩展其工具套件，以满足娱乐行业的动态需求。借助我们的平台，探索一系列解决方案，推动您的内容创作之旅进入人工智能驱动的创造力的新时代。
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI 是一款人工智能驱动的营销文案，可帮助您为广告、登陆页面、电子邮件等创建高质量、有说服力的文案。 MarketingCopy AI 提供了一套强大的功能，可帮助您更快地创建高质量的副本和内容，并组织项目和文档中的工作。
Draftsmith
draftsmith.ai
Draftsmith 是 Microsoft Word 中的人工智能写作助手，它改变了专业人士完善内容的方式。它独特地支持写作的关键中期阶段，即初稿和最终润色之间，从而缩短修改时间。 借助字数减少、简单语言建议和英语流利度帮助等工具，Draftsmith 提供句子级建议来改进现有内容。 你坐在驾驶座上。 Draftsmith 仅在需要时提供句子建议，确保用户导向的体验。 Draftsmith 在 Microsoft 的 Azure OpenAI 服务上安全运行，尊重数据隐私，提供可靠且符合道德的 AI 解决方案，以实现卓越的写作和更快的修订。 无论您是要完善引人注目的营销文案、简化复杂的提案响应，还是在母语之外工作，Draftsmith 都能无缝集成到您的工作流程中，将 AI 的力量直接带入 Word，让您专注于创建有影响力、有同理心和读者的内容- 友好的内容。 使用能够理解专业写作的细微差别并尊重您独特声音的工具。即使截止日期很紧，Draftsmith 也可以帮助您将充足的草稿转化为出色的作品。 立即在 Draftsmith.ai 获取 7 天免费试用
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net是一个综合性写作增强平台，利用先进的人工智能技术，为用户提供多种强大的写作提高工具。该平台包含人工智能重写器，可以自动重写句子或段落，使其更加简洁、清晰和有效。 改写工具可帮助用户在不改变其含义的情况下改写句子。人工智能摘要器，可以自动将大块文本压缩为更短、更易于管理的摘要。还有一个文本扩展工具，允许用户快速轻松地使用相关单词、短语和想法扩展他们的写作。 借助 RewriteTool.net，用户可以提高写作技巧并轻松制作专业、高质量的内容。
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr 是由巴基斯坦公司 SnapRytr 开发的人工智能写作助手和文章撰写器。它旨在帮助小型企业和自由内容作家大规模创作精心撰写和研究的文章。借助 SnapRytr，用户的写入速度可以提高 10 倍，每月节省 100 多个小时。 AI 写作助手附带 80 多个 AI 工具，可生成社交媒体、营销、登陆页面和专业沟通的内容。它还通过智能人工智能文章编写器帮助推平作家的障碍，只需要最少量的输入即可生成高质量的内容。用户可以轻松地与同事共享生成的内容并获得反馈，并且他们可以使用 SnapRytr 的 API 来构建自己的工具或自动化 Google Sheets。 SnapRytr 提供了包含数十个免费小部件的一站式套件，包括 AI 内容写作工具、AI 商业写作工具等。用户可以选择小部件的相关类别，无论他们需要营销还是业务内容，并在一个地方方便地分类所有类型的小部件。 人工智能文章编写器使用起来毫不费力，用户可以根据主题、目录、大纲或关键词生成文章。目标是帮助用户节省写作时间，并在几分钟内写出更出色的文章。 总体而言，SnapRytr 是一款有用的人工智能写作助手，可以为用户节省无数的写作时间，让他们有时间专注于工作中更重要的方面。
DinuAI
dinuai.com
DinuAI 是一个创新的 SaaS 平台，利用 OpenAI 人工智能技术的力量为您的用户提供一系列卓越的功能。 DinuAI，用户可以毫不费力地生成独特且无抄袭的内容和图像，利用多种语言来增强多功能性。它是一个用于生成 AI 内容、图像和代码的一体化 SaaS 平台。它旨在帮助您立即为营销人员、撰稿人、记者、电子商务专业人士、教育工作者、社交媒体经理、博主、SEO 专家、内容作家、支持代理、歌曲作家等所有人生成高质量的文本。您还可以轻松编辑、导出、移动或发布 AI 生成的结果。
Conteudize
conteudize.ai
onteudize 是一个创新的数字平台，利用人工智能来优化和自动化营销内容创建。拥有 50 多个模板，用户可以快速生成高质量的文本、创意图像和音频转录。它专为个人企业家和小型企业打造，即使仅使用移动设备和 4G 连接，也能实现高效、简单和快速的内容制作。
Copyter
copyter.com
Copyter 是一款人工智能文案，为品牌、代理商和营销人员生成内容。该软件是一个网络应用程序，包含用于简化文案写作的模板或人工智能工具。 用户可以首先输入一些有关品牌、服务或产品的单词。 Copyter 可以生成超过 37 种语言的副本，包括英语、西班牙语、法语等。所有内容均属于用户，允许内容用于私人和商业目的。 该人工智能写作平台提供按月订阅和按次付费订阅。 Copyter 主要用于创建网站登陆页面和 SEO 元描述的文本。它还适用于电子商务平台（例如亚马逊）的标题和产品描述。其他常见用例包括 PPC（按点击付费）广告、社交媒体帖子和博客。该系统包括一个集成的可读性和语法检查器，用于编辑文本并确保内容质量。
crear.ai
crear.ai
Crear.ai 是一款人工智能内容助手，可帮助用户更快地编写更好的内容。它为用户提供了 20 多个模板、个性化选项以及改写、扩展、压缩和翻译内容的能力。它还提供多种定价计划，从免费版本到年度或月度计划。
Docsie
docsie.io
Docsie 是一个基于网络的文档平台，使企业能够以多种语言构建、维护和发布优秀的产品文档。 该平台可帮助您分析客户如何与您的文档交互，并为您提供有关如何改进文档的见解。如果您只能随着产品的发展而想象，那么您的产品文档也应该如此。使用 Docsie 制作的文档将使您的客户更容易在文档中找到有关您产品的相关知识，从长远来看，让他们更满意并帮助您成功留住他们。 Docsie 还将您连接到最先进的翻译市场，该市场还可以在经过认证的翻译人员、机器学习以及先进的翻译速度和准确性改进算法的帮助下帮助您翻译产品文档。 Docsie 是一个基于 Web 的一体化文档平台，使公司能够以多种语言构建、维护和发布优秀的产品文档。我们的平台还帮助分析客户如何与其文档交互，并为他们提供有关如何改进文档的见解。
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai，人工智能满足人类潜力的地方。借助 Eleo，您可以前所未有地释放您的生产力和创造力。想象一下，节省数千个小时搜索信息、编写文本、发现想法和采购图像。是时候增强你的大脑了，给自己更多的时间，把你的写作速度提高 20 倍。 Eleo 不仅仅是另一种人工智能服务。与其他平台不同，Eleo 允许您以适当的风格聊天和写作、提出好问题、使用文案功能进行翻译，甚至生成图像。它是一款综合工具，让人工智能的使用变得有趣、快速且实用。最好的部分是什么？它价格实惠，并提供适合您需求的定价计划。 但为什么Eleo超级呢？嗯，领先的公司已经为员工配备了人工智能，以获得竞争优势。 Eleo 为您提供在快速发展的就业市场中保持领先所需的技能。它提高效率、速度和创造力，使您成为所在领域的大师。 使用 Eleo 很简单。只需注册，选择一个计划，让自己沉浸在平台中，然后毫不费力地开始执行您的任务。 Eleo 可在任何设备上使用，因此您可以随时随地访问您的信息、文档和图像。 不要落后。立即拥抱 Eleo.ai 的力量并释放您的全部潜力。与我们一起踏上人工智能世界的非凡之旅，体验生产力和创造力的未来。
Haller AI
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Haller AI：通过我们的一体化 AI 仪表板增强您的业务 我们专门为小型企业和个体企业家提供强大的、数据驱动的人工智能解决方案，我们用户友好的仪表板使内容创建和项目管理变得轻而易举。 Haller AI 可定制、可扩展且经济高效，是您优化工作流程并实现无与伦比的业务效率的一体化解决方案。加入我们的网络，了解最新的人工智能驱动的业务解决方案。
CuantumAI
cuantum.ai
CuantumAI 是一款内容生成软件，它使用人工智能来生成独特的文档、图像、聊天和其他多媒体。该平台提供创建工具和自定义模板来自动化内容制作。它支持多种语言。
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - 人工智能工具改变全世界作家和读者的生活。以极快的速度创建令人惊叹的内容。 Jaq N Jil 是一款功能强大的 AI 写作工具，可让您的内容编写过程更快更好，具有 AI 辅助内容规划、AI 文本扩展和重写、海量库存图片库、文本和语音激活的 AI 聊天机器人等功能更多内容在他们的专业+版本中。它还通过 Zapier 与 5,000 多个工具集成。使用该工具来撰写 SEO 博客文章、社交帖子标题、散文和论文、营销材料等等。 Jaq n Jil 的创建充分考虑了内容营销人员的需求。得益于 Jaq n Jil，作家和代理商都在体验高效的工作流程和内容制作的增加。
Copyfactory
copyfactory.io
Copyfactory 是一个专为销售团队和代理商设计的 B2B 文案平台。其主要目标是帮助用户节省销售文案写作任务的时间。借助 Copyfactory，用户可以在几秒钟内用几乎任何语言编写整个 A/B 销售序列。该平台允许用户使用任何数据创建自己的潜在客户个性化模板，以提高响应率。 Copyfactory 的一个独特功能是，它使用户能够训练 AI 以与自己类似的风格进行书写。 该平台对于想要在销售开发中扩大个性化工作的销售团队和代理机构特别有用。 Copyfactory 提供拖放序列创建功能，用户可以选择模板、回答几个问题并快速生成序列。协作实时编辑允许团队成员提供反馈。用户还可以根据任何潜在客户研究，使用他们想要的任何数据源创建独特的个性化模板。 Copyfactory 与团队可能已经使用的其他销售工具无缝集成，例如 Outreach、Apollo、Salesloft、Hubspot、Pipedrive 等。
Promind AI
promind.ai
ProMind AI 是一款人工智能驱动的工具，利用 OpenAI GPT 模型生成各种类型的内容，例如推文、博客文章、LinkedIn 帖子和 YouTube 脚本。该工具旨在通过自动生成优质内容来节省时间和精力。除了生成书面内容之外，ProMind AI 还具有强大的工具，可以修复代码中的错误并生成代码，这对于程序员和开发人员来说非常有用。主要功能ProMind AI 具有多项关键功能，使其成为内容创建和代码调试的强大工具。其中一些功能包括： * 内容生成：ProMind AI 可以生成各种内容类型，包括推文、博客文章、LinkedIn 帖子、YouTube 脚本等。它还可以通过按需生成高质量内容来帮助用户节省时间和精力。 * 代码调试：ProMind AI 可以帮助识别和修复软件代码中的错误，从而可能加快开发过程。 * 用户角色生成：ProMind AI 可以生成用户角色，这是目标受众群体的虚构表示。它们可用于帮助企业更好地了解客户并更有效地开展营销工作。 * OpenAI GPT 模型：ProMind AI 使用 OpenAI GPT 模型为其各种功能提供支持，确保高质量的内容和准确的代码调试。
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief 是简短生成引擎，可帮助您扩展内容营销工作。它可以帮助您比使用 Google 文档更快地创建高质量的内容摘要，通过预先收集您需要的 90% 以上的信息，并帮助您专注于最有价值的部分，例如创建出色的大纲并为作者提供工作角度和。
Wali
mywali.co
Wali 是一家领先的人工智能解决方案提供商，旨在为企业提供可行的情报和见解。我们专注于利用人工智能的力量来推动业务增长、加强决策并促进创新。我们强大的平台提供了一套专为企业量身定制的人工智能工具，使我们的客户能够在当今快节奏的数字环境中保持竞争优势。 我们非常重视伙伴关系和协作成长。我们的合作伙伴计划旨在帮助其他企业扩展产品、开拓新市场并为其客户提供更多价值。我们与合作伙伴密切合作，确保我们行业领先的人工智能解决方案易于使用、价格实惠，并根据他们的需求量身定制。
WordfixerBot
wordfixerbot.com
WordfixerBot 的释义工具具有丰富的功能，使其成为任何想要改进写作的人的绝佳选择： * 多样化的语气选项：该工具有多种语气可供选择，可以灵活地将您的写作与任何背景或受众相匹配。 * 保持原始含义：人工智能确保您的信息的本质保持不变，同时赋予其新鲜和独特的呈现方式。 * 可访问性和易用性：该工具被设计为可访问且易于使用，没有复杂的设置或陡峭的学习曲线。 使用 WordfixerBot 的好处是显而易见的： * 提高写作质量：制作的内容不仅独特，而且能引起目标读者的共鸣。 * 节省时间：快速生成释义文本而不影响质量，让您能够专注于写作或业务的其他方面。 * 避免剽窃：该工具有助于确保您的作品是原创的并且不存在剽窃问题。
Writekit
writekit.ai
人工智能驱动的写作变得简单。 Writekit 提供人工智能集成工具来简化内容制作并提高创造力。从生成富有洞察力的补充到实时团队协作，Writekit 专为需要效率、质量和无压力写作过程的作家和营销人员而设计。
Writi.io
writi.io
Writei.io 不是一个内容生成机器人；相反，它是一款由 ChatGPT 提供支持的产品 | OpenAI 的 GPT-4 AI 模型，专为 LinkedIn（和电子邮件）制作。它是一个人工智能写作助手，可以直接在 LinkedIn 上或在您的电子邮箱内创建原创内容。这些功能可通过 Chrome 扩展程序访问。 只需输入三个单词，Writi 就会提示您想说什么，然后坐下来，让 Writi 弄清楚您谈话的上下文。选择您想要使用的、专为您的特定对话而设计的内容。我们集成了 OpenAI 的 ChatGPT 的 AI | GPT-4 Turbo 并将其专门用于 LinkedIn 和电子邮件。它使用起来非常简单，但功能非常强大。
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani 是一款功能强大的人工智能文案和图像生成 SaaS（软件即服务）工具，旨在提高专业人士的生产力并简化内容编写流程。 Zomani. 提供智能写作帮助、语法和拼写检查、抄袭检测、内容优化和无缝协作功能，帮助内容作者高效地生成高质量、无错误的内容。 Zomani 将您的内容与现有内容的广泛数据库进行比较，以识别任何无意的相似之处或抄袭情况。 还有更多。
Getyn
getyn.com
Getyn 是一家处于商业解决方案创新前沿的领先软件公司。我们的专业专家团队致力于设计和开发尖端应用程序，使各种规模的企业能够在当今的竞争格局中蓬勃发展。 在 Getyn，我们专注于制定软件解决方案，以简化和增强您业务运营的关键方面。从帮助您与客户建立更牢固联系的客户关系管理 (CRM) 软件到帮助您有效吸引和转化受众的电子邮件营销软件，我们都能满足您的需求。我们的财务软件解决方案旨在优化您的财务管理，为您提供做出明智决策和推动增长所需的工具和见解。
Summary Box
summarybox.com
Summary Box 是您个人的网络人工智能副驾驶。它通过提供总结内容、书写以及与网页和上传文档聊天的功能来增强您的在线体验。它旨在让您在任何网站上的网络体验更加互动、信息丰富且高效，无论是用于研究、学习还是个人使用。 摘要框主要用作浏览器扩展，使其非常易于使用。安装后，您可以单击任何网站或文章上的“摘要框”按钮，与其进行聊天、获取摘要，甚至用它来编写内容。除了浏览器扩展之外，Summary Box 还具有全面的 Web 仪表板。在这里，用户可以访问扩展中提供的相同工具来进行总结和写作。此外，仪表板还提供了一项额外的独特功能：上传文档并与文档聊天的能力。无论是个人文档、学校笔记还是工作文档，您都可以将其全部上传到摘要框并询问有关它们的任何问题。