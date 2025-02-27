生成式人工智能软件 - 最热门应用 - 突尼斯

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生成式人工智能软件是指利用生成式人工智能算法自主创建内容的一类软件应用程序。这些算法通常基于深度学习技术，特别是生成对抗网络（GAN）或变分自动编码器（VAE）。 生成式人工智能软件可用于生成各种类型的内容，包括但不限于： * 图像：生成逼真或抽象的图像、照片般逼真的面孔、风景等。 * 视频：创建视频序列、动画和视觉效果。 * 文本：生成自然语言文本，包括文章、故事、诗歌和代码片段。 * 音乐：创作音乐曲目、旋律，甚至整个作品。 * 设计：创建产品、徽标、用户界面和建筑布局的设计。 这些软件工具对于艺术家、设计师、开发人员和其他寻求简化创作流程、探索新想法或增强现有工作流程的专业人士来说非常有价值。生成式人工智能软件通常允许用户控制各种参数或输入约束，以指导生成过程并实现期望的结果。
提交新应用
ChatGPT
chatgpt.com
CHATGPT是一个免费使用的AI系统。使用它来吸引对话，获得见解，自动化任务并见证AI的未来，全部位于一个地方。
Perplexity
perplexity.ai
困惑AI是AI-Chatbot驱动的研究和对话搜索引擎，它使用自然语言预测文本回答查询。 Cllexity于2022年启动，使用网络来源产生答案，并引用文本响应中的链接。
Google Gemini
gemini.google.com
双子座使您可以直接访问Google最好的AI模型家族，因此您可以： - 在写作，集思广益，学习等方面获得帮助 - 总结并从Gmail或Google Drive查找快速信息 - 即时生成图像 - 使用文字，语音，照片和相机以新方式获得帮助 以前称为bard。
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek提供了利用高级AI和机器学习的工具，通过提高搜索功能和大型数据集的分析来帮助组织做出更好的数据驱动决策。 该网站本身似乎着重于提供AI驱动的见解，使用户可以以更智能，更有效的方式搜索和检索数据。这可能涉及： - 智能搜索：使用AI来增强传统搜索功能，例如理解上下文或搜索中的情感。 -DATA Insights：利用AI揭示可能不会立即显而易见的数据的模式和趋势。 - 业务应用程序：帮助企业使用数据来优化决策和运营。
Claude
claude.ai
克劳德（Claude）是人类的下一代AI助手，由人类众所周知，经过训练，可以安全，准确且有安全，以帮助您尽力而为。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常AI同伴。 Microsoft Copilot利用AI的力量来提高生产力，解锁创造力，并通过简单的聊天体验帮助您更好地了解信息。
ElevenLabs
elevenlabs.io
Elevenlabs是AI音频研究和部署公司。 我们的研究团队开发了AI音频模型，以产生现实，通用和上下文感知的语音和声音效果。我们的产品团队可以使这些模型可访问日常用户，生产商和企业，以创建和本地化内容。 我们的技术用于表达有声读物和新闻文章，使视频游戏角色动画，在电影预制作中提供帮助，在娱乐中自动化本地化过程，为社交媒体和广告创建动态音频内容以及培训医疗专业人员。它还向那些失去了它们的人提供了声音，并帮助个人在日常生活中满足了无障碍需求。
VEED
veed.io
Veed是想要扩展视频制作的企业的多合一平台。市场营销，销售，L＆D和社交媒体的200多个国家 /地区的客户比以往任何时候都快30倍。 VEED将力量掌握在您的团队手中： *记录质量内容 *轻松编辑视频 *自动转录 忘记学习笨拙且昂贵的编辑软件或依靠代理商。 Veed是您直观的视频工具套件。从首席执行官到实习生的每个人都可以使用它来制作专业视频，而无需专业技能。 Veed Enterprise允许您： *实时与其他团队成员合作 *访问30,000多个股票媒体资产的图书馆 *使用自定义模板节省时间 哦，Veed具有一套AI工具，可使生产提高10倍。 Veed AI让您： *使用AI头像转换为视频 *自动生成准确的字幕 *立即删除视频和图像背景 *等等 VEED是为超过300万创作者提供世界一流视频策略的软件。 * VEED是一个视频编辑平台，可提供自动字幕，内容检测和各种设计选项之类的功能。 *用户经常提及易用性，字幕功能的准确性以及允许创造性编辑和专业质量视频的各种设计选项。 *审稿人遇到了问题，例如基于成员资格级别，偶尔处理时间缓慢的功能以及对基本计划中更高级功能的渴望的限制。
Leonardo.AI
leonardo.ai
使用AI驱动的速度和风格一致性为您的创意项目生成生产质量资产。
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI 是一门编码法学硕士，旨在改变我们构建软件的方式。 通过构建 BLACKBOX.AI，我们的目标是： 让工程师构建和发布产品的速度提高 10 倍，从而加快公司内部的创新步伐 加速全球软件工程师的增长，工程师数量从约 1 亿增加到 1B 十倍
QuillBot
quillbot.com
Quillbot是一个由AI驱动的写作平台，可帮助150个国家 /地区的每月活跃用户超过3500万。 Quillbot凭借其创新的人类产品，旨在使写作毫无痛苦，同时保留用户的独特视角和声音。
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite 是一款创新的内容生成工具，利用人工智能的力量帮助用户创建高质量的书面内容。凭借其先进的算法、可定制的选项和用户友好的界面，GravityWrite 旨在简化内容创建过程并提高生产力。 GravityWrite 是一款综合性内容生成工具，它使用人工智能技术生成引人入胜且结构良好的书面内容。它提供了用户友好的界面和一系列功能，可以轻松创建高质量的文章、博客文章、营销文案等。 GravityWrite 旨在通过自动化内容创建过程来节省用户的时间和精力。 GravityWrite 提供了多种可以增强您的内容创建过程的功能： * AI 驱动的内容生成：GravityWrite 利用先进的 AI 算法根据您的输入生成高质量的内容建议。它分析来自各种来源的数据，以提供准确且相关的内容推荐。 * 自定义选项：借助 GravityWrite，您可以自定义生成的内容，以符合您的品牌声音和目标受众。您可以调整内容的语气、风格和长度以满足您的特定需求。 * 关键字优化：GravityWrite 结合了智能关键字优化，帮助您创建 SEO 友好的内容，从而提高您的搜索引擎排名。通过无缝集成相关关键字，您可以提高内容的可见度并吸引更多的自然流量。 * 抄袭检测：GravityWrite 包含内置抄袭检测功能，以确保您生成的内容是原创且独特的。这可以帮助您保持信誉并避免搜索引擎的任何潜在处罚。 * 省时高效：GravityWrite 通过为您提供结构良好的内容建议来简化内容创建过程。这可以节省您的研究和写作时间，让您能够专注于工作的其他方面。
PromeAI
promeai.com
PromeAI 拥有强大的 AI 驱动设计助手和丰富的可控 AIGC (C-AIGC) 模型样式库，使您能够轻松创建令人惊叹的图形、视频和动画。 PromeAI 是建筑师、室内设计师、产品设计师和游戏/动画设计师的必备工具。
Fliki
fliki.ai
Fliki 借助生成式 AI 的力量，帮助您大规模创建音频和视频内容。 * Fliki 是一款视频创作工具，利用 AI 技术根据用户提供的想法或亚马逊产品链接生成视频。 * 评论者赞赏 Fliki 的用户友好界面、节省视频创建时间的能力以及所生成视频的高视觉质量。 * 用户提到了诸如画外音故障、“分钟”用法不明确、免费版本中偶尔出现的错误以及自定义和视频编辑方面的限制等问题。
D-ID
d-id.com
D-ID是生成AI景观中创新的联系，将静止的照片转变为动态的AI视频叙事和以数字人物为特色的互动体验。它的强大API在实现实时视频生成的能力方面是独一无二的，这对于跨客户体验（CX），营销以及学习和开发等领域的实时流媒体和互动互动至关重要。自助服务Creative Realiale™工作室和移动应用程序扩展了D-ID的创新范围，简化了AI生成的视频的创建和自定义，并体现了D-ID致力于丰富数字通信的承诺。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer是AI驱动的设计工具，可帮助您在几秒钟内创建设计和编辑照片。 释放您的创造力 - 在Vise -viss创建，设计和编辑您几乎可以通过AI想象的任何内容。使用生成AI的力量，用您的单词，手工艺品的下一级设计来创建引人注目的图像，例如个性化的生日贺卡，节日贺卡和手机的壁纸，甚至使用AI来编辑专家（例如专家）照片中的对象。创建想要的东西，何时何地需要。 关键功能： *图像：创建您可以想象的任何图像。科幻艺术，超现实的场景，有趣的图像？梦见它，描述它并用AI创建它。您的想象力是无限的！ *贴纸：创建一些粘附的东西。制作自定义贴纸，以帮助您介绍消息传递应用程序，社交等。 *使用AI进行编辑：使您的照片和图像与AI完美。 *生成擦除：消除不需要的干扰，以使图像中不想要的物体消失。 *删除背景：说再见对不良背景。一步步轻松删除不需要的图像背景。 *模糊背景：将最重要的关注焦点带入。模糊任何图像的背景，以使您的主题流行。 *添加过滤器，调整亮度，调整大小：自定义以适合您的创意视觉，包括调整大小以将创作变成合适的正方形或自定义尺寸。 *壁纸/背景：将其全部展示。创建自定义墙纸或背景以适合您当前的心情，发表声明或将特殊场合保持在手机屏幕上。 *贺卡：在任何场合制作完美的问候。从生日贺卡到节日贺卡及以后，即使您不知所措，也可以创建带有个性化消息和图像的周到的贺卡。 *会标：标记。在您的日常生活或特殊场合中添加一些个人流行音乐，例如婚礼，并带有定制的会标，这些字母使用字母以及更多来定义您的商标。 *邀请：创建令人惊叹的邀请。自定义您的邀请函，以及任何活动，例如生日，婚礼以及其他任何大小的事件。 *社交帖子：在线脱颖而出。与设计师一起提升和制作您的下一个社交帖子，以创建完美的图像和文本以在线共享。 *图标：视觉上表达自己。创建图标以轻松传达您的愿景并装饰设计。 *表情符号：表达自己！用定制的表情符号对任何心情都有完美的反应。 *着色书页：上色并进入您的流程。创建自定义着色书页，以使着色更令人兴奋。非常适合各个年龄段。 *框架图像：将您的照片变成定制的框架内存，您可以在任何地方共享。 *拼贴：将您喜欢的照片，样式和描述带到您最喜欢的记忆中创建自定义拼贴。 *横幅：为新闻通讯标题，社交资料等横幅创建横幅，以吸引注意力并脱颖而出。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力于利用人工智能简化语音音频，让每个人都能获得高质量的配音。 Murf 帮助用户在几分钟内创建逼真的配音，无需任何录音设备。 * Murf.ai 是一款将文本转换为语音、制作视频和字幕并提供多种语音定制的工具。 * 审阅者喜欢直观的界面、各种可用的语音、自定义发音的能力以及与 Canva 等其他平台的无缝集成。 * 审阅者提到了一些问题，例如声音有时听起来像机械人、需要更多不同语言和口音的声音以及附加功能的高成本。
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics 是一家媒体科技初创公司，正在开发一种人工智能制作工具，使独立电影制作人能够以极少的预算提供大片级的视觉特效。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位于旧金山的独立研究实验室 Midjourney, Inc. 创建和托管的生成人工智能程序和服务。Midjourney 根据自然语言描述（称为提示）生成图像，类似于 OpenAI 的 DALL-E 和 Stability AI 的 Stable Diffusion。
FakeYou
fakeyou.com
FakeYou 是一个人工智能驱动的平台，允许用户使用 Deepfake 技术将文本转换为语音或将录音转换为不同的声音。该服务提供文本到语音、语音到语音转换和视频口型同步。 FakeYou 利用经过数小时语音数据训练的先进深度学习模型来生成逼真、自然的声音。用户可以输入文本或音频，并选择众多支持的语音选项之一，例如名人、卡通、游戏角色等。 文本转语音引擎将分析输入文本并生成类似人类的声音大声朗读文本。语音转换引擎可以将录音转换为不同的声音，如荷马·辛普森或巴拉克·奥巴马。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly是全球领先的AI写作援助公司，每天被超过3000万人和70,000个专业团队信任。从立即创建初稿到完善所有信息，Grammarly可以帮助500强财产的96％的人获得观点，并获得结果，而不会损害安全性或隐私。我们认为，伟大的写作能完成工作。 Grammarly的产品产品（Grammarly Business，Grammarly Premium，Grammarly Free和Grammarly用于教育）在您所做的工作中，在500,000多个应用程序和网站上提供上下文相关的写作支持。 Grammarly成立于2009年，在Forbes Cloud 100上排名第7，这是时代最有影响力的公司之一，AI中最具创新性的公司之一，也是Inc.最好的工作场所之一。我们采用遥远的混合工作模型运作，这意味着我们主要在家中工作，并在北美和欧洲的枢纽举行亲自合作。
Replit
replit.com
repl.it是一家位于旧金山的初创企业和在线IDE（集成开发环境）。它的名称来自首字母缩写词，代表“阅读 - 评估 - 打印循环”。该服务是由Jordanian程序员Amjad Masad和Jordanian设计师Haya Odeh在2016年创建的。REPP.IT允许用户使用浏览器编写代码并构建应用程序和网站。此外，REPL.IT允许用户通过各种方式共享项目。他们还主持“果酱”，根据某个主题进行编码。竞赛奖品通常因临时帐户升级，金钱，加密货币或礼品卡而异。 repl repl。它是一个互动的编程环境。您可以在最受欢迎的编程语言中创建一个工作空间，在该语言中，您可以在可以运行代码的虚拟机上给您一个容器。在任何给定的补充中，都有两个主要部分 - 编辑器和控制台。 编辑使用摩纳哥，摩纳哥是为Visual Studio代码提供动力的技术。在移动设备上，编辑器是Ace。 repl。它有一个高级层，称为黑客计划。它允许在项目上提供更多的存储空间，私人代码和无限的合作者，而GitHub教育计划包括3个月免费的黑客计划。 Repl.it上有60多种不同的编程语言，包括Python，Ruby，HTML和Java。 该公司已从Y Combinator，Andreessen Horowitz，Bloomberg Beta和其他公司获得资金。 “该公司拥有超过500,000个活跃的开发人员和超过300万用户。 REPL.it网站还设有一个脱口秀论坛。世界上许多开发人员都使用该论坛来分享他们的创作。该论坛被卧式谈话主持人保持清洁。
Hugging Face
huggingface.co
人工智能社区建设未来。构建、训练和部署由机器学习领域的参考开源提供支持的最先进模型。
ClipDrop
clipdrop.co
无需照相馆即可创建专业的视觉效果。 ClipDrop 是一套由 AI 驱动的可视化编辑和创建工具，由 Stability AI 提供支持。该平台具有大量功能，包括背景去除、对象清理、图像放大、重新照明等工具。 ClipDrop 还提供 API，使开发人员能够将 AI 功能无缝集成到自己的应用程序中。 Reimagine XL 是 ClipDrop 的最新功能之一，可让您创建图像的无限变化，非常适合设计工作和概念艺术。
Booth AI
booth.ai
利用 AI 创作专业品质的产品摄影。 只需指定您想要的照片并上传一些示例产品图片，即可快速生成高质量的生活照片。
Runway
runwayml.com
您需要快速编辑视频所需的所有内容。神奇的AI工具，实时协作，精确编辑等等。您的下一代视频创建套件。 Runway是一家研究公司开创了人类想象的新工具。它一直处于多模式AI系统的最前沿，确保了内容创建的未来是可访问，可控制和赋予创意者权力的。跑道的使命是确保任何人都可以讲故事。它认为，应用于视听内容的深度学习技术将永远改变艺术，创造力和设计工具。
Botpress
botpress.com
Botpress 是一个用于构建 ChatGPT 聊天机器人的生成式 AI 平台，使用户能够创建具有直观构建体验的聊天机器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支持。 该平台提供广泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，后者提供了下一代聊天机器人编辑器。 此外，该平台还包括 Hub，这是用户可以用来将聊天机器人与其他工具和服务集成的最大集成集合。 它还提供各种资源，包括文档、视频教程、SDK 和 Discord 社区论坛。 Botpress Cloud 是该平台的新功能，用户可以尝试更快地构建和部署聊天机器人，而其可视化流程编辑器提供了直观的可视化流程编辑器，允许用户将用户的对话变为现实。 该平台还提供由最大的聊天机器人开源社区提供支持的各种预构建集成和技能，使用户能够加快构建过程。用户可以利用该平台从分析、误解和情绪分析中获得的见解来不断改进他们的聊天机器人。 此外，Botpress 还提供跨所有渠道的一键部署，以满足用户所在的位置。 Botpress 受到数千家组织的信赖，并构建了各种模板，包括购物伴侣、健康机器人模板、银行支持、IT 助理、电信计费顾问、健身朋友、人力资源助手和语言导师聊天机器人。 总体而言，Botpress 提供了各种工具和功能，使构建和部署聊天机器人变得更快、更轻松。
Friday AI
heyfriday.ai
Friday AI，一种自然语言写作工具，可帮助创建满足您所有需求的自定义内容。无论您是在撰写博客、广告、论文还是短篇小说，Friday AI 都可以帮助您设计传达信息所需的书面材料。 Friday AI是下一代人工智能写作助手，可以在眨眼间生成数百个单词。人工智能助手不仅仅是一个工具，它还是您工作过程中的助手，是您选择正确单词和短语来优化内容的帮手。 用户从 40 多个模板和 30 种书写语气中进行选择，输入一些关键字，BAM Friday AI 会在不到一秒的时间内生成原创的引人入胜的内容。无论您是撰写长博客、社交媒体帖子、广告、创意故事，还是寻找有关如何改进网站 SEO 和元描述的技巧，Friday AI 都可以帮助您通过超越其他软件的广泛功能来完成工作人工智能助手。 开发 Friday AI 需要社区的努力；您对 Friday AI 的反馈和使用不仅会改进我们的机器学习算法，而且会由我们的开发团队直接评估，以根据您的需求进行改进。现在，您的创意伙伴正在等待激发您的灵感。使用 Friday AI 创建更多内容并优化您的工作流程！
DeftGPT
deftgpt.com
使用 DeftGPT，您可以： * 简化您的内容写作：DeftGPT 允许您提出问题、获得即时答案并与 AI 进行互动对话。您将可以立即访问 GPT-4、gpt-3.5-turbo、Anthropic 的 Claude 以及各种其他机器人。 * 团队管理：DeftGPT 使您能够邀请无限的成员加入您的组织帐户，从而简化了管理和计费。这可以节省您的资金，同时提高整体生产力。此外，通过我们的计划，您可以将账单统一到一个帐户中，以增加便利。 * 与任何 PDF 或文档聊天：从法律协议到财务报告，DeftGPT 为您的文档注入活力。您可以提出问题、接收摘要、查找信息等等。此外，它还兼容多种格式，包括 PDF、txt、docx、doc，甚至 eml！ * 在 Google 搜索旁边获取类似 ChatGPT 的结果：与 Google 一起提供准确可靠的搜索结果的完美工具。告别不相关的数据，通过我们的智能集成获得精确的答案。使用 DeftGPT 优化您的搜索体验！ * 随时在 Chrome 上创建内容：通过按自定义快捷键，使用 Chrome 轻松制作出色的内容。这种快速、轻松的方式使您可以制作独特且引人入胜的内容或修改现有文本以执行修改社交媒体简介或精简文章等任务。此外，您还可以根据自己的喜好自定义快捷方式。 * 随处使用 DeftGPT：DeftGPT 是跨各种平台无缝集成的首选工具。在 Google 文档、电子邮件客户端和社交媒体等流行应用程序中使用它。此外，凭借其多功能性，DeftGPT 可以轻松地与 Gmail、LinkedIn、Twitter、Facebook 等平台配合使用。
WOMBO Dream
dream.ai
利用人工智能的力量创作精美的艺术品。输入提示，选择一种艺术风格，然后观看 WOMBO Dream 在几秒钟内将您的想法变成人工智能驱动的绘画。
Undetectable AI
undetectable.ai
UnDetectable.ai – 对于任何想要使用 AI 生成文本而又不想被 GPTzero 等 AI 检测器标记为人工文本的人来说，这是终极解决方案。借助 UnDetectable.ai，您可以放心，市场上的每个 AI 检测器都会将您的书写视为人类。 UnDetectable.ai 使用先进的人工智能技术，获取人工智能生成的内容，并通过模仿人类书写模式的细微变化、细微差别和不一致来增强它。结果是最终输出与人类编写的文本无法区分。
Hippo Video
hippovideo.io
河马视频：轻松的视频创建和分发AI HIPPO视频使企业能够大规模创建有影响力的视频，从而消除了对冗长的录制会议或复杂编辑的需求。我们的AI驱动平台简化了流程，使您可以： *几分钟内的手工艺专业视频：Hippo视频提供文本到视频，交互式人体化身以及屏幕和网络摄像头录制选项，以快速创建抛光视频。 *吸引更广泛的受众：具有自定义背景，CTA和多语言功能的个性化视频体验。吸引观众在全球范围内，并迎合各种偏好。 *提高参与效率：超越静态内容。我们的互动视频使观众能够与CTA，表格，民意调查和调查一起采取行动，使他们始终被吸引。 *提高效率：自动化视频制作，将现有内容（博客，文档，演示文稿）重新应用为引人入胜的格式，并释放团队的宝贵时间。 赋予您的团队跨部门的能力： *增强GTM影响：创建有影响力的视频电子邮件，解释器和演示，以提升您的销售和营销策略。 *增强L＆D：开发引人入胜的互动培训视频，以获得更有效的学习体验。 *改善客户服务：建立一个使用常见问题解答，KB文章和产品演示的综合视频库，以减少支持工作量。 *大规模个性化外展：使用AI驱动的模板为更广泛的观众制作个性化视频，从而促进了更深层次的联系。 *增强开发人员：将视频功能与河马视频SDK集成到现有平台中。
GPTZero
gptzero.me
GPTZero 是领先的人工智能检测器，用于检查文档是否由 ChatGPT 等大型语言模型编写。 GPTZero 在句子、段落和文档级别检测 AI。 GPTZero 的模型在大型、多样化的人类书写和人工智能生成文本语料库上进行训练，重点关注英语散文。迄今为止，GPTZero 已为全球超过 250 万用户提供服务，并与 100 多个教育、招聘、出版、法律等领域的组织合作。
Winston AI
gowinston.ai
Winston AI 是业界领先的 AI 内容检测工具，可帮助检查使用 ChatGPT、GPT-4、Google Gemini 和更多大型语言模型生成的 AI 内容。 AI 内容检测器是一款软件，旨在明确文本的原创性，并确定给定文本是由 ChatGPT 等 AI 文本生成工具编写还是由人类编写。人工智能内容检测使用大型数据集和许多其他因素来提供此评估。
Humbot
humbot.ai
Humbot 是一款 AI 人性化工具，可以帮助您绕过 AI 检测。使用 Humbot 使 AI 文本人性化并充满信心地书写。 Humbot 提供尖端技术，使 AI 文本人性化，并通过绕过 AI 检测实现 100% 的人类评分。它确保人工智能生成的内容是真实的、原创的，并且大多数检测器无法检测到。该过程快速、简单，并且生成高质量、可读且无语法错误的文本。凭借行业领先的技术，保证重写文本的原创性并提供其有效性的真实示例。用户称赞它在逃避检测方面的有效性，并发现它对于各种内容类型都很有用。 Humbot还确保用户数据的安全和保障。凭借其创新方法，它得到了内容创作者、研究人员和企业的积极反馈。 AI 人性化工具可以使那些试图绕过 AI 检测的人受益，同时又不影响诚实或正直。总体而言，Humbot 提供了可靠的解决方案，可以在内容创建方面保持领先地位，同时轻松绕过人工智能检测
Speechson
speechson.com
AI语音生成器在线。使用逼真自然的声音快速轻松地将文本转换为语音。
Craiyon
craiyon.com
Craiyon 是一个 AI 模型，可以根据任何文本提示绘制图像！
Fotor
fotor.com
Fotor的AI Image Generator是一种在线工具，旨在从文本提示中生成图像。它允许用户几乎通过基于输入创建AI生成的艺术和图像来立即可视化想法。 除了AI驱动的图像生成功能外，Fotor还提供了一套全面的图像编辑工具。这些包括调整大小，裁剪，模糊，锐化，并在图像中添加文本或边界。 除了传统的编辑外，用户还可以将照片转换为草图或漫画，创建拼贴，合并图像并更改照片背景。该平台还提供了操纵面部特征，高档图像甚至生成PNG文件的工具。 Fotor的功能扩展到了营销徽标，传单和海报的创建，以及YouTube缩略图或Instagram Post Designs等社交媒体资产。 该平台涵盖了广泛的应用程序，例如在图像中编辑文本，为照片着色以及从图像中删除对象或背景。除了照片编辑外，Fotor还提供类似的AI工具来生成和增强视频和GIF，还允许用户删除水印或对象。
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款由人工智能提供支持的免费在线图像创建工具。它旨在满足各种创意需求，包括创作艺术、社交媒体帖子、演示文稿、海报、视频、徽标等。 它提供了一种新手友好的方式，通过其人工智能支持的功能，像专业人士一样编辑图像。用户可以制作独特的艺术作品、逼真的图像，并尝试融合真实图像和合成图像以生成令人惊叹的视觉效果。 该平台还提供“混合图像编辑”，这是一种将不同图像混合成引人注目的作品的动态方式，从而提供巨大的创意灵活性。 Playground AI 的产品超越了标准图像编辑，允许用户将图像扩展到原始边界之外，无缝集成不同场景中的对象，并将其富有想象力的概念具体化为视觉现实。 它通过提供将想法与他人结合的功能进一步增强了协作潜力，从而扩大了创造力的范围。尽管功能强大，Playground AI 仍然致力于用户友好性、可访问性和包容性，使其成为经验丰富的设计师和图像创作新手的理想选择。
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT 是一个协作平台，2 至 2000 人的团队可以在其工作中采用人工智能。 在一个共享工作空间中学习、协作和掌握 AI。 想象一下这样一个世界：您的团队的集体智慧被人工智能放大，激发创造力，提高生产力并促进创新。 当然，您认识到像 ChatGPT 这样的法学硕士的潜力，但说服您的整个团队并不那么容易。 您希望建立有效的人工智能驱动的工作流程并与每个人分享人工智能见解，但您缺少一个实现这一目标的专用平台。 您甚至想知道，“我的团队是否充分利用了人工智能的潜力？” 认识 GPT 团队。
Rewording
rewording.io
Rewording.io 是一家快速发展的语言解决方案提供商，为全球客户提供专业的编辑、校对、翻译和转录服务。 Rewording.io 拥有一支由经验丰富的语言学家和主题专家组成的团队，致力于提供准确、文化敏感且量身定制的高质量语言解决方案，以满足每个客户的特定需求。 无论您是学生、研究人员、作家还是商业专业人士，Rewording.io 都可以通过确保您的文档无错误、写得好并有效传达您的信息来帮助您实现沟通目标。他们的服务旨在节省您的时间和精力，同时提高您的书面或口头内容的质量和影响力。 Rewording.io 还提供各种创新的语言工具和资源，包括抄袭检查器、语法检查器和引文生成器，帮助您提高写作技能并避免常见语言错误。他们用户友好的平台、响应迅速的客户支持和灵活的定价选项使您可以在需要时轻松且经济地访问所需的语言解决方案。 总体而言，对于任何希望提高沟通技巧并实现语言相关目标的人来说，Rewording.io 是值得信赖且可靠的合作伙伴。无论您需要编辑、校对、翻译还是转录方面的帮助，Rewording.io 都拥有专业知识和资源来确保您的成功。
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer 是一款先进的 AI 检测去除器，可以将 AI 文本转换为人类内容。它可以使用自然的人类书写风格使人工智能文本人性化，使其听起来足够真实以绕过人工智能检测。
Monica
monica.im
Monica 是一款由 ChatGPT APl 提供支持的 Chrome 扩展，旨在成为您轻松聊天和文案写作的个人人工智能助手。只需按 Cmd+M 或 Ctrl+M 即可开始与她聊天。或者让 Monica 帮助您撰写文本并将其插入任何网页。从 80 多个模板中进行选择，快速生成营销文案。在网页中选择一段文字，让 Monica 为您解释、翻译、改写。
whatwide.ai
whatwide.ai
WhatWide.ai - 终极人工智能助手，旨在提高您的社交媒体和在线生产力。拥有 30 多种不同的 AI 类型 - 我们可以满足您的需求！我们的服务旨在帮助小型内容创作者和中小型企业。
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite 是一款人工智能驱动的写作助手，可以帮助作家掌握讲故事的艺术并加快他们的创意写作过程。作为最好的人工智能故事生成器之一，该工具的作用不仅仅是修复语法和拼写错误。除此之外，它还为您提供改进写作风格的建议，让新角色栩栩如生，并帮助您使故事更具吸引力。这就像有一位专业的文字大师随时准备帮助您找到正确的单词，改写句子，甚至想出您可能没有想到的情节曲折。 Sudowrite 使用最先进的深度学习技术来生成真实且适合上下文的文本。 Sudowrite 基于 GPT-3 和 GPT-4，即超过 175 亿个参数的 Transformer 模型，可从训练数据中学习一般概念。该模型通过猜测接下来最有可能出现的内容来生成文本，一次一个单词。 Sudowrite 并非旨在为您写作，但可以帮助您极大地提高和加快写作速度。对于作家、创意人员和小说作家来说，它是一个极好的工具。
Paperpal
paperpal.com
Paperpal 是一款全面的 AI 学术写作助手，提供生成式 AI 支持、实时语言建议和抄袭检查，帮助您写得更好、更快，并获得更高的成功机会。 Paperpal 专为学术写作量身定制，并由 1,300 多个学科领域的专业学术编辑进行了数百万次语言更正培训，以机器速度提供人类精确度。 借助 Paperpal，您可以通过集思广益来克服写作障碍，通过清晰的大纲加快写作速度，并获得超过 25 种语言的学术翻译。您还可以获得深入的语言和语法检查，并获得根据学术写作惯例和语气量身定制的释义、单词缩减和正确单词选择方面的帮助。 从撰写初稿到确保稿件提交准备就绪，Paperpal 都能满足您的需求。免费探索或订阅 Paperpal Prime（19 美元/月），无限制地使用高级功能，包括我们值得信赖的在线抄袭检查器和 30 多项稿件提交检查。就像编写、检查、纠正、成功一样简单 - 现在就开始！
Vbee AI
vbee.vn
Vbee Text-To-Speech（文本转语音技术）是一项成功应用人工智能并产生像人一样自然的声音、有情感、有“心灵”灵魂的技术服务……Vbee TTS 解决方案让社区自动、快速、经济地通过语音构建数字内容。文本到语音转换支持 50 多种语言和 200 多种语音（男、女），让您可以轻松选择适合您使用的语音。
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser 是句子改写和论文重写的最佳释义工具。我们的换词器可以改变句子的结构并替换同义词
AKOOL
akool.com
Akool是一个突破性的生成AI平台，用于个性化的视觉营销和广告。该平台使使用AI生成的头像毫不费力地创建了工作室质量的在线培训视频，从而大大节省了成本并扩大了创造性的可能性。 借助Akool，营销创建者和创新者可以建立自定义，引人入胜的体验，以将他们转换为忠实客户的方式将人们吸引到品牌中。 Akool允许企业通过网站和API和企业等级安全选项来大规模地，每个品牌和每个客户的商业质量超级个性化视频和图像。
Artimator
artimator.io
免费的人工智能艺术生成器 我们的免费 AI 艺术生成器基于 Stable Diffusion 1.5、Stable Diffusion XL (SDXL) 和 Artimator 人工智能艺术品，将帮助您轻松地从文本描述或 AI 图像中创建令人惊叹和最美丽的艺术！您可以根据您的文字描述创造出无限的独特艺术。如果您不喜欢生成的人工智能艺术，您可以使用相同的文本描述再次生成以获得不同的结果或在提示中添加额外的说明。借助 Artimator AI 照片生成器，您可以设计不同风格的自拍照，并了解您最喜欢的卡通人物在现实生活中的样子。此外，我们的人工智能图像生成器可以轻松删除照片中不必要的物体，例如陌生人。 AI 艺术品生成器将节省您搜索免费图像的时间，并节省您购买图像库存的费用。当您使用我们的免费 AI 图像生成器生成 AI 艺术时，您将自动获得 AI 艺术的所有权利。
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一个提高工作效率的生成式人工智能平台。通过使用可靠的 GenAI，各个领域的专业人士都可以发展自己的职业生涯并在工作中脱颖而出。无论您是在撰写电子邮件、创建文档还是向同事或客户发送即时消息，Wordtune 都能完善您的写作，同时使用 AI 简化您的工作。
HeyGen
heygen.com
专业的AI视频只能通过输入，单击，拖动来完成！ 凭借无与伦比的自定义和个性化经验，Heygen的100多个现实AI头像可以是您引人入胜的发言人，以40多种语言与各种用例进行各种口音，包括营销促销，个性化的销售推销，Elearning，Elearning，Training和Develpment，Divelling和demander和Hogogy视频。 没有更昂贵且耗时的摄像头，视频代理商或演员/女演员。现在，您手中有一个个人视频工作室！ *该产品是一种视频创建工具，允许用户使用AI头像和文本到语音功能生成视频。 *用户喜欢易用性，化身和唇部同步的质量以及创建视频的速度。 *审稿人指出了客户服务的问题，预览的隐藏限制，昂贵的信用系统以及视频翻译功能的问题。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企业营销团队寻求改进其进入市场策略并简化其内容创建流程的完美解决方案。 借助 Copy.ai，团队可以快速生成有针对性的销售文案，直接针对特定客户群的痛点和需求，帮助他们更有效地与潜在客户互动并达成更多交易。 此外，我们的平台可用于生成有助于建立思想领导力并与潜在客户建立信任的内容，这也有助于提高团队 GTM 方法的有效性。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
DeepBrain AI
deepbrain.io
Deepbrain AI工具为企业供您选择提供了多种有吸引力的AI头像。该工具配备了各种种族，年龄和样式，以确保适合任何业务需求。 AI工作室还提供80多种语言的这些化身，使其成为全球企业的全球解决方案。 AI头像不仅在多个种族和专业中可用，而且该工具还允许自定义化身满足特定的业务需求。 AI AVATAR工具还包括回忆，视频文本，视频的PowerPoint，Chatgpt，Face Swap和文字到语音等功能。这些功能为企业提供了进一步的灵活性，使他们可以轻松而效率地创建视频。 Deepbrain AI工具在包括金融服务，零售，教育和媒体在内的各个行业都可以有益。 此外，头像可用于多种目的，包括培训视频，操作视频和在线视频制作。总体而言，Deepbrain AI工具为企业提供了针对视频需求的动态解决方案。 它具有多功能性和可定制性，非常适合寻求创造性方法来增强其营销策略的企业。
Elai.io
elai.io
Elai.io是一个多合一的AI视频生成平台，用于公司学习。 Elai受到2000多个客户的信任，包括富士通，Beiersdorf，Generali和其他公司，允许您生成由数字人类演讲者在几分钟内叙述的交互式视频内容，而无需相机，工作室或绿色屏幕。 与Elai一起，您可以： *从文本或URL输入中生成培训视频。 *在几秒钟内将视频转换为75多种语言。 *与AI情节板从头开始的手工艺培训脚本。 *在视频中添加交互式测验和工作流程。 *访问80多个高质量化身的库。 *通过视频或照片创建自定义数字化身。 *用28多种语言克隆您的声音。 *添加多个化身进行动态对话和基于方案的学习。 *使用API创建个性化视频内容 还有更多！
Hour One
hourone.ai
一小时，通过将所有工作流程集中在一个AI驱动的平台中，将所有工作流程集中为企业的内容创建。我们拥有市场最栩栩如生的化身，其自然动作生动地使您的业务信息动画。我们的模板，可定制为任何品牌，授权团队可以大规模制作个性化内容 - 无需设计或编辑技能。另外，凭借快速渲染和顶级安全性，HOUR ONE作为专门为企业需求设计的主要内容操作系统而脱颖而出。过去花费几个月的时间，现在只需要几分钟才能产生更高的参与度...工作更聪明，一小时的工作不太困难，并且会产生个性化的业务视频来造成影响。 * Hourone是一种视频创建工具，允许用户使用各种模板，声音和角色创建营销视频和演示文稿。 *用户喜欢易用性，可供选择的声音和角色范围，快速过程和下载时间以及客户成功团队的支持。 *审阅者遇到了诸如机器人文本到谈话功能，有限的头像选项，临时用户的学习曲线，有限的品牌功能，较慢的负载时间以及缺乏某些功能的明确说明。
Rask.ai
rask.ai
Rask AI 是一款一站式本地化工具，内容创作者和公司可以将其视频快速高效地翻译成 130 多种语言。借助“文本转语音”和“语音克隆”技术，他们可以为视频添加专业品质的配音，而无需录制或聘请配音演员。现在，您可以在配音时保留自己的声音或画外音。 2023 年 4 月上旬，Rask AI 荣获 Product Hunt 的每日产品奖，在最初的几周内，该项目就达到了 10,000 注册的第一个里程碑！ 该团队取消了订阅用户的 20 分钟和 100 MB 限制。现在，创作者可以不受任何限制地为 YouTube 或课程配音长视频。还有一件很棒的事情 - 配音过程速度提高了三倍，效率提高了三倍！ 多说话者检测和翻译是一项独特的功能，我们相信它使我们有别于其他服务。 Rask 的人工智能团队很自豪能够成为最早提供这种体验的团队之一。 工具与 YouTube、Vimeo、Instagram、Twitter 和 TikTok 等流行视频平台和社交媒体网站完全集成。 五月初，团队将添加两个很棒的功能。您可以将嘴唇动作同步到任何音频。第二个特点是总结。或者简单地说，它是 Shorts。人工智能将从视频中选择最有冲击力的时刻，并将它们变成最精彩的片段。 Rask AI 团队打破语言障碍，帮助内容创作者和公司与全球不同受众分享他们的内容，增加其内容的潜在覆盖面和影响力。
Desk AI
desks.ai
Desk AI 是一个使用 AI 演示者创建个性化销售、营销和培训视频的平台。 * 大规模提供客户教育 * 以需要的速度交付 * 使用 Google 评论、PDF、CSV、图像、博客 * 在几分钟内创建数据驱动的客户教育视频 借助 Desk AI，您现在可以： * 导入现有#PowerPoint 演示文稿 * 添加人工智能演示者，甚至是您的数字克隆！ * 集成互动测验 * 导出到 SCORM 以实现无缝 LMS 跟踪