生成式人工智能软件 - 最热门应用 - 塔吉克斯坦

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生成式人工智能软件是指利用生成式人工智能算法自主创建内容的一类软件应用程序。这些算法通常基于深度学习技术，特别是生成对抗网络（GAN）或变分自动编码器（VAE）。 生成式人工智能软件可用于生成各种类型的内容，包括但不限于： * 图像：生成逼真或抽象的图像、照片般逼真的面孔、风景等。 * 视频：创建视频序列、动画和视觉效果。 * 文本：生成自然语言文本，包括文章、故事、诗歌和代码片段。 * 音乐：创作音乐曲目、旋律，甚至整个作品。 * 设计：创建产品、徽标、用户界面和建筑布局的设计。 这些软件工具对于艺术家、设计师、开发人员和其他寻求简化创作流程、探索新想法或增强现有工作流程的专业人士来说非常有价值。生成式人工智能软件通常允许用户控制各种参数或输入约束，以指导生成过程并实现期望的结果。
提交新应用
ChatGPT
chatgpt.com
CHATGPT是一个免费使用的AI系统。使用它来吸引对话，获得见解，自动化任务并见证AI的未来，全部位于一个地方。
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek提供了利用高级AI和机器学习的工具，通过提高搜索功能和大型数据集的分析来帮助组织做出更好的数据驱动决策。 该网站本身似乎着重于提供AI驱动的见解，使用户可以以更智能，更有效的方式搜索和检索数据。这可能涉及： - 智能搜索：使用AI来增强传统搜索功能，例如理解上下文或搜索中的情感。 -DATA Insights：利用AI揭示可能不会立即显而易见的数据的模式和趋势。 - 业务应用程序：帮助企业使用数据来优化决策和运营。
Leonardo.AI
leonardo.ai
使用AI驱动的速度和风格一致性为您的创意项目生成生产质量资产。
Google Gemini
gemini.google.com
双子座使您可以直接访问Google最好的AI模型家族，因此您可以： - 在写作，集思广益，学习等方面获得帮助 - 总结并从Gmail或Google Drive查找快速信息 - 即时生成图像 - 使用文字，语音，照片和相机以新方式获得帮助 以前称为bard。
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款由人工智能提供支持的免费在线图像创建工具。它旨在满足各种创意需求，包括创作艺术、社交媒体帖子、演示文稿、海报、视频、徽标等。 它提供了一种新手友好的方式，通过其人工智能支持的功能，像专业人士一样编辑图像。用户可以制作独特的艺术作品、逼真的图像，并尝试融合真实图像和合成图像以生成令人惊叹的视觉效果。 该平台还提供“混合图像编辑”，这是一种将不同图像混合成引人注目的作品的动态方式，从而提供巨大的创意灵活性。 Playground AI 的产品超越了标准图像编辑，允许用户将图像扩展到原始边界之外，无缝集成不同场景中的对象，并将其富有想象力的概念具体化为视觉现实。 它通过提供将想法与他人结合的功能进一步增强了协作潜力，从而扩大了创造力的范围。尽管功能强大，Playground AI 仍然致力于用户友好性、可访问性和包容性，使其成为经验丰富的设计师和图像创作新手的理想选择。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
一款图形设计应用程序，可帮助您创建专业品质的社交媒体帖子、邀请函、数字明信片、图形等。从您的想法开始，为您创造一些独特的东西。
Claude
claude.ai
克劳德（Claude）是人类的下一代AI助手，由人类众所周知，经过训练，可以安全，准确且有安全，以帮助您尽力而为。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常AI同伴。 Microsoft Copilot利用AI的力量来提高生产力，解锁创造力，并通过简单的聊天体验帮助您更好地了解信息。
Reface
reface.ai
Reface – 在这里，您只需一张自拍照即可交换视频和 GIF 中的面孔、为照片制作动画并将照片变成卡通。
Perplexity
perplexity.ai
困惑AI是AI-Chatbot驱动的研究和对话搜索引擎，它使用自然语言预测文本回答查询。 Cllexity于2022年启动，使用网络来源产生答案，并引用文本响应中的链接。
Runway
runwayml.com
您需要快速编辑视频所需的所有内容。神奇的AI工具，实时协作，精确编辑等等。您的下一代视频创建套件。 Runway是一家研究公司开创了人类想象的新工具。它一直处于多模式AI系统的最前沿，确保了内容创建的未来是可访问，可控制和赋予创意者权力的。跑道的使命是确保任何人都可以讲故事。它认为，应用于视听内容的深度学习技术将永远改变艺术，创造力和设计工具。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商业品牌人工智能始终以您的品牌声音在您在线的任何地方创建内容。 Jasper 是您的创意人工智能助手，可以以您独特的品牌语气学习和写作。无论你是大胆地、厚脸皮地、正式地说话，还是只在网上说话（u do u）。此外，Jasper Everywhere 浏览器扩展使 Jasper 始终陪伴在您身边，从 CMS 到电子邮件、社交媒体，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有随着安全协议的发展而保持最新的内置安全功能，可确保您的数据安全和私密。 利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly是全球领先的AI写作援助公司，每天被超过3000万人和70,000个专业团队信任。从立即创建初稿到完善所有信息，Grammarly可以帮助500强财产的96％的人获得观点，并获得结果，而不会损害安全性或隐私。我们认为，伟大的写作能完成工作。 Grammarly的产品产品（Grammarly Business，Grammarly Premium，Grammarly Free和Grammarly用于教育）在您所做的工作中，在500,000多个应用程序和网站上提供上下文相关的写作支持。 Grammarly成立于2009年，在Forbes Cloud 100上排名第7，这是时代最有影响力的公司之一，AI中最具创新性的公司之一，也是Inc.最好的工作场所之一。我们采用遥远的混合工作模型运作，这意味着我们主要在家中工作，并在北美和欧洲的枢纽举行亲自合作。
Qwen
qwenlm.ai
QWEN AI - 来自阿里巴巴Qwen的免费生物AI工作助理。来自Qwen的免费生成AI工作助理。 OpenSource免费chatgpt。免费使用Qwen的AI聊天机器人。您的免费AI助手。立即尝试Qwen聊天！
SteosVoice
cybervoice.io
每个人的人工智能声带。 1、创造独特的内容； 2. 配音视频、捐款、独立游戏、模组； 3. 创建播客； 4. 祝贺您的顾客； 5.靠你的声音赚钱。
Eskritor
eskritor.com
Eskritor 是一款基于人工智能的内容编写工具，只需单击按钮即可帮助人们生成博客文章、产品描述和其他书面内容。 以下是使 Eskritor 在竞争中脱颖而出的强大功能。该软件配备了创新工具和先进功能，具有一系列优势。
Descript
descript.com
描述是一种新型的视频编辑器，就像文档一样容易。描述的AI功能功能和直观的界面燃料YouTube和Tiktok频道，顶级播客以及使用视频进行营销，销售以及内部培训和协作的企业。描述旨在使视频与文档和幻灯片一起成为每个通信者工具包的主要内容。
Xzero
xzeroai.com
使用 Xzero AI 促进您的内容创作，Xzero AI 是人工智能驱动的写作、图像生成和编码的领先平台。轻松为网站、博客、社交媒体等创建高质量内容。释放最佳人工智能作家的力量，取得令人惊叹的结果
Remail.ai
remail.ai
Remail 是一款 AI 电子邮件助手，使您撰写电子邮件的速度提高 10 倍。重新邮件解决方案支持 Gmail 和 Outlook，以任何语言轻松报告或撰写高质量的电子邮件回复。 Remail 是一款先进的人工智能工具，旨在彻底改变电子邮件撰写体验，使用户能够以卓越的效率撰写电子邮件。 Remail 的主要目标是通过提供可提高响应时间和整体生产力的创新功能来加快电子邮件通信过程。
Writely
writelyai.com
Writely AI 是一个创新的写作平台，可在几秒钟内生成文章、短篇故事、电子邮件和视频摘要。经过大量文本的训练，其深度学习模型模仿人类写作，产生的输出抄袭最少。 Writely 具有语调改变、翻译、创意生成和文本操作等功能，可帮助您高效且引人入胜地创建内容。 WritelyCHAT 提供任务协助，确保可靠的建议。该工具可通过 Chrome 扩展程序访问，与各种设备兼容，并且在 Instagram、LinkedIn 和 Twitter 上拥有活跃的社区。
ChatLabs
writingmate.ai
writingmate 的 ChatLabs 是一个功能强大的平台，可以访问 30 多种不同的 AI 模型，包括 GPT-4o、LLaMA 3、Google Gemini Pro、Claude 3 和 Mistral。 ChatLabs 还允许您使用内置的 GPT 助手、分析文件、搜索网络以及创建了解有关您业务的一切的自定义 AI 代理。
Writingo
writingo.ai
writingo 是一种独特的人工智能驱动解决方案，经过人工智能训练和支持，可生成高质量的内容。 writingo 可以轻松处理内容创建，无需您花费时间或精力。
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI 是 WordPress 的人工智能助手插件。它可以帮助用户使用先进的人工智能在几分钟内生成文章、产品描述和网站副本等内容。 主要特点和优点： * 在几秒钟内撰写文章、博客文章、登陆页面 * 为电子商务网站创建产品描述 * 为页面生成引人入胜的网站副本 * 内置图像生成功能来创建自定义图像 * 可作为 WordPress 插件和 Chrome 扩展使用 * 与所有主要页面构建器和主题集成 * 节省高达 90% 的内容创建时间 * 高级套餐的用户数量不受限制 * 每月包含数百万字 * 经济实惠的月度和年度定价计划 * 7 天退款保证 Bertha AI 利用最先进的人工智能技术来生成类似人类的内容。以下是其工作原理的快速概述： * 用户向 Bertha 提供内容提示、主题或他们想要为其创建内容的想法 * Bertha 分析提示并利用其庞大的知识数据库来创建相关内容 * 生成的内容在几秒内返回给用户 * 用户可以在发布之前轻松编辑和完善人工智能生成的内容 Bertha 接受了数千亿个参数的训练，能够像人类作家一样创作高质量、独特的内容。人工智能已经学习了不同的写作风格、主题、语言规则等，以生成引人入胜、信息丰富且可读的内容。
ContentBlock
contentblock.ai
利用 AI 创建内容的速度提高 10 倍。使用最先进的 AI 写作助手增强您的写作能力，以 10 倍的速度创作令人惊叹的原创内容。
ContentIn
contentin.io
ContentIn：LinkedIn 内容的个人人工智能写作助手。借助根据您的风格和声音进行训练的个性化 AI 的强大功能，以 10 倍的速度撰写更好的 LinkedIn 帖子。 超过 3000 名用户已经使用 ContentIn 来震撼他们的 LinkedIn 内容。成千上万的企业家和专业人士，就像您一样，将 LinkedIn 游戏提升到了新的水平。 以下是如何开始： 1. 注册 14 天免费试用。 2. 我们在 1 分钟内创建您的个性化 LinkedIn 内容计划。 3. 使用 AI Ghostwriter 在不到 1 小时的时间内撰写并安排第一周的 LinkedIn 帖子。 4. 我们将在接下来的 1-2 周内开始训练您的个人人工智能，以便它以您的声音和风格进行书写。 5. 有了自学人工智能，每周你都会更快地写出更好的帖子。没有更多的借口可以最终震撼您的 LinkedIn 内容游戏。 因此，越早开始，您就能越早看到令人惊叹的结果。 您是否对 LinkedIn Content 的个人 AI 写作助手感兴趣，可以以 10 倍的速度写出更好的 LinkedIn 帖子，并最终建立您的个人品牌？ 然后进行下一步。立即免费注册我们的 SaaS 工具，并在不到 1 小时的时间内写出第一周的帖子。 我们将根据您的风格和声音来分析和训练您的个人人工智能写作助手。是时候让您的 LinkedIn 游戏更上一层楼了。
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com 将帮助您利用智能 AI 在几秒钟内撰写更好、更具吸引力的网站内容、博客文章、社交媒体帖子
Cowriter
cowriter.org
Cowriter 是一款人工智能驱动的文本编辑器和文案生成器，旨在增强作家的能力并加快创意写作过程。 Cowriter 的 AI 编辑器旨在优化作家的工作效率并满足您的所有写作需求，而无需将您的手从键盘上移开。只需几秒钟即可快速轻松地创建、编辑和改进您的内容。 * 根据您的写作风格生成内容：Cowriter 可以按照您独特的写作风格理解、学习和生成内容。随着时间的推移，Cowriter 会向您学习，提供与您的语气和声音相匹配的个性化建议。 * 使用实时数据：使用来自网络的实时数据生成内容！对于每项写作任务，Cowriter 都可以研究可靠的网络资源，并撰写更好、最新和更真实的内容。轻松生成包含最新新闻、事件和趋势的文章、论文和学术论文。 * 与您自己的人工智能写作专家聊天：Cowriter 可以帮助满足各种创意写作需求，例如集思广益，提供提高读者参与度的策略指导，或创建和完善内容。 * 在几秒钟内创建营销文案：创建引人入胜的原创内容，在 Facebook、Google、Linkedin、Twitter 等上分享！
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts 是一款强大的创新工具，旨在彻底改变您的营销策略。它是一种人工智能驱动的文案写作辅助工具，可以根据您的产品和客户角色制作引人注目、有说服力的脚本。 想象一下，有一个工具可以像您一样了解您的业务和客户，并且可以以最有效的方式传达您的价值主张。这就是 LeadScripts 所做的。它消除了撰写营销文案的猜测和耗时的过程，使您能够专注于业务的其他方面。 借助 LeadScripts，您不仅获得了内容生成器，而且获得了满足您的营销文案需求的全面解决方案。它了解您的受众和产品，并利用这些知识来创建真正引起共鸣的脚本。无论是电子邮件序列、销售信函还是广告文案，LeadScripts 都会精心制作具有吸引力、说服力和转化率的内容。
Livy AI
livy.ai
Livy.AI 是一个创新的人工智能平台，旨在帮助内容创作者，特别是娱乐行业的内容创作者满足他们的内容创作需求。 Livy.AI 使用先进的人工智能算法简化了创建原创、引人入胜的高质量内容的过程。 * AI 编剧工具：使用我们的 AI 编剧工具释放 AI 在脚本生成方面的潜力。无论您是为电影、电视节目、播客还是新闻制作剧本，我们的工具都旨在加速创作过程，同时确保精彩故事讲述所需的情感共鸣和结构。它是您的创意助手，可帮助您编织引人入胜的叙述、提高生产力并将想法转化为脚本。 * AI 图像工具：Livy.AI 的 AI 图像工具是您创建具有视觉冲击力的图像以补充您的脚本的伴侣。从概念艺术到角色设计，我们的工具利用先进的人工智能来协助构思和创建讲述故事的视觉效果。这是为了毫不费力地为你的叙述带来视觉维度。 * 还有更多：除了脚本和图像生成之外，Livy.AI 还在不断扩展其工具套件，以满足娱乐行业的动态需求。借助我们的平台，探索一系列解决方案，推动您的内容创作之旅进入人工智能驱动的创造力的新时代。
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI 是一款人工智能驱动的营销文案，可帮助您为广告、登陆页面、电子邮件等创建高质量、有说服力的文案。 MarketingCopy AI 提供了一套强大的功能，可帮助您更快地创建高质量的副本和内容，并组织项目和文档中的工作。
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net是一个综合性写作增强平台，利用先进的人工智能技术，为用户提供多种强大的写作提高工具。该平台包含人工智能重写器，可以自动重写句子或段落，使其更加简洁、清晰和有效。 改写工具可帮助用户在不改变其含义的情况下改写句子。人工智能摘要器，可以自动将大块文本压缩为更短、更易于管理的摘要。还有一个文本扩展工具，允许用户快速轻松地使用相关单词、短语和想法扩展他们的写作。 借助 RewriteTool.net，用户可以提高写作技巧并轻松制作专业、高质量的内容。
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr 是由巴基斯坦公司 SnapRytr 开发的人工智能写作助手和文章撰写器。它旨在帮助小型企业和自由内容作家大规模创作精心撰写和研究的文章。借助 SnapRytr，用户的写入速度可以提高 10 倍，每月节省 100 多个小时。 AI 写作助手附带 80 多个 AI 工具，可生成社交媒体、营销、登陆页面和专业沟通的内容。它还通过智能人工智能文章编写器帮助推平作家的障碍，只需要最少量的输入即可生成高质量的内容。用户可以轻松地与同事共享生成的内容并获得反馈，并且他们可以使用 SnapRytr 的 API 来构建自己的工具或自动化 Google Sheets。 SnapRytr 提供了包含数十个免费小部件的一站式套件，包括 AI 内容写作工具、AI 商业写作工具等。用户可以选择小部件的相关类别，无论他们需要营销还是业务内容，并在一个地方方便地分类所有类型的小部件。 人工智能文章编写器使用起来毫不费力，用户可以根据主题、目录、大纲或关键词生成文章。目标是帮助用户节省写作时间，并在几分钟内写出更出色的文章。 总体而言，SnapRytr 是一款有用的人工智能写作助手，可以为用户节省无数的写作时间，让他们有时间专注于工作中更重要的方面。
Conteudize
conteudize.ai
onteudize 是一个创新的数字平台，利用人工智能来优化和自动化营销内容创建。拥有 50 多个模板，用户可以快速生成高质量的文本、创意图像和音频转录。它专为个人企业家和小型企业打造，即使仅使用移动设备和 4G 连接，也能实现高效、简单和快速的内容制作。
Copyter
copyter.com
Copyter 是一款人工智能文案，为品牌、代理商和营销人员生成内容。该软件是一个网络应用程序，包含用于简化文案写作的模板或人工智能工具。 用户可以首先输入一些有关品牌、服务或产品的单词。 Copyter 可以生成超过 37 种语言的副本，包括英语、西班牙语、法语等。所有内容均属于用户，允许内容用于私人和商业目的。 该人工智能写作平台提供按月订阅和按次付费订阅。 Copyter 主要用于创建网站登陆页面和 SEO 元描述的文本。它还适用于电子商务平台（例如亚马逊）的标题和产品描述。其他常见用例包括 PPC（按点击付费）广告、社交媒体帖子和博客。该系统包括一个集成的可读性和语法检查器，用于编辑文本并确保内容质量。
crear.ai
crear.ai
Crear.ai 是一款人工智能内容助手，可帮助用户更快地编写更好的内容。它为用户提供了 20 多个模板、个性化选项以及改写、扩展、压缩和翻译内容的能力。它还提供多种定价计划，从免费版本到年度或月度计划。
Docsie
docsie.io
Docsie 是一个基于网络的文档平台，使企业能够以多种语言构建、维护和发布优秀的产品文档。 该平台可帮助您分析客户如何与您的文档交互，并为您提供有关如何改进文档的见解。如果您只能随着产品的发展而想象，那么您的产品文档也应该如此。使用 Docsie 制作的文档将使您的客户更容易在文档中找到有关您产品的相关知识，从长远来看，让他们更满意并帮助您成功留住他们。 Docsie 还将您连接到最先进的翻译市场，该市场还可以在经过认证的翻译人员、机器学习以及先进的翻译速度和准确性改进算法的帮助下帮助您翻译产品文档。 Docsie 是一个基于 Web 的一体化文档平台，使公司能够以多种语言构建、维护和发布优秀的产品文档。我们的平台还帮助分析客户如何与其文档交互，并为他们提供有关如何改进文档的见解。
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai，人工智能满足人类潜力的地方。借助 Eleo，您可以前所未有地释放您的生产力和创造力。想象一下，节省数千个小时搜索信息、编写文本、发现想法和采购图像。是时候增强你的大脑了，给自己更多的时间，把你的写作速度提高 20 倍。 Eleo 不仅仅是另一种人工智能服务。与其他平台不同，Eleo 允许您以适当的风格聊天和写作、提出好问题、使用文案功能进行翻译，甚至生成图像。它是一款综合工具，让人工智能的使用变得有趣、快速且实用。最好的部分是什么？它价格实惠，并提供适合您需求的定价计划。 但为什么Eleo超级呢？嗯，领先的公司已经为员工配备了人工智能，以获得竞争优势。 Eleo 为您提供在快速发展的就业市场中保持领先所需的技能。它提高效率、速度和创造力，使您成为所在领域的大师。 使用 Eleo 很简单。只需注册，选择一个计划，让自己沉浸在平台中，然后毫不费力地开始执行您的任务。 Eleo 可在任何设备上使用，因此您可以随时随地访问您的信息、文档和图像。 不要落后。立即拥抱 Eleo.ai 的力量并释放您的全部潜力。与我们一起踏上人工智能世界的非凡之旅，体验生产力和创造力的未来。
Haller AI
haller.ai
Haller AI：通过我们的一体化 AI 仪表板增强您的业务 我们专门为小型企业和个体企业家提供强大的、数据驱动的人工智能解决方案，我们用户友好的仪表板使内容创建和项目管理变得轻而易举。 Haller AI 可定制、可扩展且经济高效，是您优化工作流程并实现无与伦比的业务效率的一体化解决方案。加入我们的网络，了解最新的人工智能驱动的业务解决方案。
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - 人工智能工具改变全世界作家和读者的生活。以极快的速度创建令人惊叹的内容。 Jaq N Jil 是一款功能强大的 AI 写作工具，可让您的内容编写过程更快更好，具有 AI 辅助内容规划、AI 文本扩展和重写、海量库存图片库、文本和语音激活的 AI 聊天机器人等功能更多内容在他们的专业+版本中。它还通过 Zapier 与 5,000 多个工具集成。使用该工具来撰写 SEO 博客文章、社交帖子标题、散文和论文、营销材料等等。 Jaq n Jil 的创建充分考虑了内容营销人员的需求。得益于 Jaq n Jil，作家和代理商都在体验高效的工作流程和内容制作的增加。
Promind AI
promind.ai
ProMind AI 是一款人工智能驱动的工具，利用 OpenAI GPT 模型生成各种类型的内容，例如推文、博客文章、LinkedIn 帖子和 YouTube 脚本。该工具旨在通过自动生成优质内容来节省时间和精力。除了生成书面内容之外，ProMind AI 还具有强大的工具，可以修复代码中的错误并生成代码，这对于程序员和开发人员来说非常有用。主要功能ProMind AI 具有多项关键功能，使其成为内容创建和代码调试的强大工具。其中一些功能包括： * 内容生成：ProMind AI 可以生成各种内容类型，包括推文、博客文章、LinkedIn 帖子、YouTube 脚本等。它还可以通过按需生成高质量内容来帮助用户节省时间和精力。 * 代码调试：ProMind AI 可以帮助识别和修复软件代码中的错误，从而可能加快开发过程。 * 用户角色生成：ProMind AI 可以生成用户角色，这是目标受众群体的虚构表示。它们可用于帮助企业更好地了解客户并更有效地开展营销工作。 * OpenAI GPT 模型：ProMind AI 使用 OpenAI GPT 模型为其各种功能提供支持，确保高质量的内容和准确的代码调试。
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief 是简短生成引擎，可帮助您扩展内容营销工作。它可以帮助您比使用 Google 文档更快地创建高质量的内容摘要，通过预先收集您需要的 90% 以上的信息，并帮助您专注于最有价值的部分，例如创建出色的大纲并为作者提供工作角度和。
Wali
mywali.co
Wali 是一家领先的人工智能解决方案提供商，旨在为企业提供可行的情报和见解。我们专注于利用人工智能的力量来推动业务增长、加强决策并促进创新。我们强大的平台提供了一套专为企业量身定制的人工智能工具，使我们的客户能够在当今快节奏的数字环境中保持竞争优势。 我们非常重视伙伴关系和协作成长。我们的合作伙伴计划旨在帮助其他企业扩展产品、开拓新市场并为其客户提供更多价值。我们与合作伙伴密切合作，确保我们行业领先的人工智能解决方案易于使用、价格实惠，并根据他们的需求量身定制。
WordfixerBot
wordfixerbot.com
WordfixerBot 的释义工具具有丰富的功能，使其成为任何想要改进写作的人的绝佳选择： * 多样化的语气选项：该工具有多种语气可供选择，可以灵活地将您的写作与任何背景或受众相匹配。 * 保持原始含义：人工智能确保您的信息的本质保持不变，同时赋予其新鲜和独特的呈现方式。 * 可访问性和易用性：该工具被设计为可访问且易于使用，没有复杂的设置或陡峭的学习曲线。 使用 WordfixerBot 的好处是显而易见的： * 提高写作质量：制作的内容不仅独特，而且能引起目标读者的共鸣。 * 节省时间：快速生成释义文本而不影响质量，让您能够专注于写作或业务的其他方面。 * 避免剽窃：该工具有助于确保您的作品是原创的并且不存在剽窃问题。
Writekit
writekit.ai
人工智能驱动的写作变得简单。 Writekit 提供人工智能集成工具来简化内容制作并提高创造力。从生成富有洞察力的补充到实时团队协作，Writekit 专为需要效率、质量和无压力写作过程的作家和营销人员而设计。
Writi.io
writi.io
Writei.io 不是一个内容生成机器人；相反，它是一款由 ChatGPT 提供支持的产品 | OpenAI 的 GPT-4 AI 模型，专为 LinkedIn（和电子邮件）制作。它是一个人工智能写作助手，可以直接在 LinkedIn 上或在您的电子邮箱内创建原创内容。这些功能可通过 Chrome 扩展程序访问。 只需输入三个单词，Writi 就会提示您想说什么，然后坐下来，让 Writi 弄清楚您谈话的上下文。选择您想要使用的、专为您的特定对话而设计的内容。我们集成了 OpenAI 的 ChatGPT 的 AI | GPT-4 Turbo 并将其专门用于 LinkedIn 和电子邮件。它使用起来非常简单，但功能非常强大。
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani 是一款功能强大的人工智能文案和图像生成 SaaS（软件即服务）工具，旨在提高专业人士的生产力并简化内容编写流程。 Zomani. 提供智能写作帮助、语法和拼写检查、抄袭检测、内容优化和无缝协作功能，帮助内容作者高效地生成高质量、无错误的内容。 Zomani 将您的内容与现有内容的广泛数据库进行比较，以识别任何无意的相似之处或抄袭情况。 还有更多。
Trolly.ai
trolly.ai
AI 生成 SEO 优化文章，速度提高 2 倍
Twain
twain.ai
Twain 是一款人工智能通信辅助工具，旨在帮助制作和改进对外销售信息。它能够以用户独特的语气、多种形式生成定制消息，从直接、大胆到创意、随意。 该工具满足多种出站渠道和场景，方便跨电子邮件或LinkedIn等平台轻松操作。它提供从介绍到后续求婚和分手情况的帮助。 为了推动参与，吐温确保基于语气、目标、背景和历史来传达背景驱动、目标导向的信息。该工具还提供消息改进的实时建议，提供精细的替代方案和改进。 从精心制作可靠的介绍到创建后续消息和处理反馈，吐温有效地简化了销售沟通流程。 Twain 因其在产生清晰且引起共鸣的信息方面的表现而受到认可，提供不同的定价计划，包括免费、专业和定制团队计划。 它因其增强消息的语气、结构和长度、节省时间的特性以及以可扩展方式运行的能力而受到用户的称赞。
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine 是一款基于 GPT-3 人工智能的文案写作工具，使用户能够快速轻松地创建高质量、有效的文案。它使用自然语言处理 (NLP) 来分析文本并生成引人入胜、令人信服且针对用户目标受众量身定制的内容。 TypeEngine 还为用户提供了模板库，使您可以快速为项目生成副本。借助 TypeEngine，您可以创建有说服力的文案，以自然有效的方式向受众传达信息。
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai 是终极人工智能助手 使用人工智能来帮助提高您的流程并节省工作时间。使用我们的人工智能生成高质量的内容。
Linguix Turbo
turbo.linguix.com
Linguix Turbo 是一款文本扩展和快捷方式应用程序，使 Google Chrome 用户能够通过自动执行重复的打字任务来简化其工作流程。借助 Linguix Turbo，用户可以为标准问候语、常用短语、预设回复、文本片段、日历链接和签名创建个性化模板。这些模板可以使用各种功能进行样式和格式设置，包括颜色和大小调整、链接和列表。 用户可以轻松地将模板插入到任何可以输入内容的网站内的任何文本字段中。 Linguix Turbo 还提供共享快捷方式和快速搜索方面的协作。 Linguix Turbo 是一款功能强大的生产力工具，可以节省用户宝贵的时间。立即下载该应用程序，以提高您团队的生产力并优化您的工作流程。
Beebzi.AI
beebzi.ai
Beebzi.AI，用于营销和销售的改变游戏规则的人工智能内容副驾驶平台。 Beebzi.AI 独特地融合了尖端技术和创新功能，正在彻底改变企业生成内容的方式并取得前所未有的成果。 Beebzi.AI 的平台提供 90 多个模板，每个模板都经过精心设计，以满足您可以想象到的每个用例。这些模板经过专门培训，可以生成前所未有的内容，确保您的营销和销售工作始终处于创新的前沿。从引人入胜的博客文章到引人注目的社交媒体标题，Beebzi.AI 使您能够创建与目标受众产生共鸣的引人入胜的内容。
Automateed
automateed.com
Automateed 是一种基于云的生成式 AI 工具，可通过人工智能 (AI) 技术帮助创建电子书内容和封面。该软件帮助用户在集中式界面上创建铅磁铁、Kindle 电子书和信息产品。它提供了利基研究、标题和大纲生成以及自定义格式等功能。
Arvin
arvin.chat
Arvin 是由 GPT-4 支持的 AI 浏览器扩展。随时随地与 Arvin 在线聊天，进行即时研究、阅读和创造力。
Article Insights
articleinsights.com
Article Insights 是一款人工智能驱动的内容生成器，只需点击几下即可帮助用户制作关键字丰富的文章。该软件利用巧妙的关键字组而不是杂乱的关键字来定位内容。这些关键词组是从竞争对手的内容中挖掘的数据，确保用户不会错过相关关键词。 通过 ChatGPT 集成，Article Insights 的 AI 作家可以快速生成文章。所有计划都包含为人工智能作家提供支持的人工智能积分。用户还可以利用自己的 OpenAI API 密钥并访问 ChatGPT 3.5 和 GPT-4.0 等其他模型，以进行更高级的内容创建。 Article Insights 的一个关键功能是竞争对手分析。它为用户提供了竞争对手目标关键词的直观概览，以便他们知道应该关注哪些关键词。这确保创建的内容能够利用高潜力的关键词来推动自然流量。 Article Insights 基于 WordPress 6.4.3 构建，采用响应式设计，可适应任何设备宽度。它还实施了机器人和元标签等最佳实践，以实现 SEO 友好。凭借无缝的 OpenAI 集成、直观的 UI 和强大的关键字工具，Article Insights 致力于让所有技能水平的用户都能轻松轻松地创建由 AI 驱动的内容。
MTarget
mtarget.co
MTARGET 是印度尼西亚的一个电子邮件传送平台，可帮助企业传送大量个人电子邮件，而无需维护电子邮件服务器。
Koala AI
koala.sh
Koala AI 为出版商、SEO 专业人士和社交媒体营销人员提供人工智能工具平台。
Jottingly
jottingly.com
Jottingly 是最好的 AI 写作工具，用于创建 SEO 优化、无抄袭内容、生成 AI 图像、将音频转换为文本以及创建 AI 配音。只需点击几下，您就可以更有效地运营业务。
JustBlog.ai
justblog.ai
JustBlog.ai Blog Creator 的独特之处在于它专注于 SEO 和联属博客以帮助推动电子商务。您可以使用 AI 选择细化来修改博客的任何部分，并使用 AI 自动构建相关链接。停止浪费时间撰写产品评论文章，让 JustBlog.ai 为您提供获胜所需的工具！使用 JustBlog.ai 上的 AI 工具，您可以轻松生成博客，自动提取亚马逊产品并使用您的联盟标签标记它们。 * 博客文章生成 * 产品比较和产品概述文章 * 使用人工智能选择和优化文章部分