生成式人工智能软件 - 最热门应用 - 泰国

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生成式人工智能软件是指利用生成式人工智能算法自主创建内容的一类软件应用程序。这些算法通常基于深度学习技术，特别是生成对抗网络（GAN）或变分自动编码器（VAE）。 生成式人工智能软件可用于生成各种类型的内容，包括但不限于： * 图像：生成逼真或抽象的图像、照片般逼真的面孔、风景等。 * 视频：创建视频序列、动画和视觉效果。 * 文本：生成自然语言文本，包括文章、故事、诗歌和代码片段。 * 音乐：创作音乐曲目、旋律，甚至整个作品。 * 设计：创建产品、徽标、用户界面和建筑布局的设计。 这些软件工具对于艺术家、设计师、开发人员和其他寻求简化创作流程、探索新想法或增强现有工作流程的专业人士来说非常有价值。生成式人工智能软件通常允许用户控制各种参数或输入约束，以指导生成过程并实现期望的结果。
提交新应用
ChatGPT
chatgpt.com
CHATGPT是一个免费使用的AI系统。使用它来吸引对话，获得见解，自动化任务并见证AI的未来，全部位于一个地方。
Google Gemini
gemini.google.com
双子座使您可以直接访问Google最好的AI模型家族，因此您可以： - 在写作，集思广益，学习等方面获得帮助 - 总结并从Gmail或Google Drive查找快速信息 - 即时生成图像 - 使用文字，语音，照片和相机以新方式获得帮助 以前称为bard。
Perplexity
perplexity.ai
困惑AI是AI-Chatbot驱动的研究和对话搜索引擎，它使用自然语言预测文本回答查询。 Cllexity于2022年启动，使用网络来源产生答案，并引用文本响应中的链接。
Claude
claude.ai
克劳德（Claude）是人类的下一代AI助手，由人类众所周知，经过训练，可以安全，准确且有安全，以帮助您尽力而为。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly是全球领先的AI写作援助公司，每天被超过3000万人和70,000个专业团队信任。从立即创建初稿到完善所有信息，Grammarly可以帮助500强财产的96％的人获得观点，并获得结果，而不会损害安全性或隐私。我们认为，伟大的写作能完成工作。 Grammarly的产品产品（Grammarly Business，Grammarly Premium，Grammarly Free和Grammarly用于教育）在您所做的工作中，在500,000多个应用程序和网站上提供上下文相关的写作支持。 Grammarly成立于2009年，在Forbes Cloud 100上排名第7，这是时代最有影响力的公司之一，AI中最具创新性的公司之一，也是Inc.最好的工作场所之一。我们采用遥远的混合工作模型运作，这意味着我们主要在家中工作，并在北美和欧洲的枢纽举行亲自合作。
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek提供了利用高级AI和机器学习的工具，通过提高搜索功能和大型数据集的分析来帮助组织做出更好的数据驱动决策。 该网站本身似乎着重于提供AI驱动的见解，使用户可以以更智能，更有效的方式搜索和检索数据。这可能涉及： - 智能搜索：使用AI来增强传统搜索功能，例如理解上下文或搜索中的情感。 -DATA Insights：利用AI揭示可能不会立即显而易见的数据的模式和趋势。 - 业务应用程序：帮助企业使用数据来优化决策和运营。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常AI同伴。 Microsoft Copilot利用AI的力量来提高生产力，解锁创造力，并通过简单的聊天体验帮助您更好地了解信息。
Leonardo.AI
leonardo.ai
使用AI驱动的速度和风格一致性为您的创意项目生成生产质量资产。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力于利用人工智能简化语音音频，让每个人都能获得高质量的配音。 Murf 帮助用户在几分钟内创建逼真的配音，无需任何录音设备。 * Murf.ai 是一款将文本转换为语音、制作视频和字幕并提供多种语音定制的工具。 * 审阅者喜欢直观的界面、各种可用的语音、自定义发音的能力以及与 Canva 等其他平台的无缝集成。 * 审阅者提到了一些问题，例如声音有时听起来像机械人、需要更多不同语言和口音的声音以及附加功能的高成本。
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款由人工智能提供支持的免费在线图像创建工具。它旨在满足各种创意需求，包括创作艺术、社交媒体帖子、演示文稿、海报、视频、徽标等。 它提供了一种新手友好的方式，通过其人工智能支持的功能，像专业人士一样编辑图像。用户可以制作独特的艺术作品、逼真的图像，并尝试融合真实图像和合成图像以生成令人惊叹的视觉效果。 该平台还提供“混合图像编辑”，这是一种将不同图像混合成引人注目的作品的动态方式，从而提供巨大的创意灵活性。 Playground AI 的产品超越了标准图像编辑，允许用户将图像扩展到原始边界之外，无缝集成不同场景中的对象，并将其富有想象力的概念具体化为视觉现实。 它通过提供将想法与他人结合的功能进一步增强了协作潜力，从而扩大了创造力的范围。尽管功能强大，Playground AI 仍然致力于用户友好性、可访问性和包容性，使其成为经验丰富的设计师和图像创作新手的理想选择。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商业品牌人工智能始终以您的品牌声音在您在线的任何地方创建内容。 Jasper 是您的创意人工智能助手，可以以您独特的品牌语气学习和写作。无论你是大胆地、厚脸皮地、正式地说话，还是只在网上说话（u do u）。此外，Jasper Everywhere 浏览器扩展使 Jasper 始终陪伴在您身边，从 CMS 到电子邮件、社交媒体，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有随着安全协议的发展而保持最新的内置安全功能，可确保您的数据安全和私密。 利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
一款图形设计应用程序，可帮助您创建专业品质的社交媒体帖子、邀请函、数字明信片、图形等。从您的想法开始，为您创造一些独特的东西。
Fotor
fotor.com
Fotor 的 AI 图像生成器是一款在线工具，旨在根据文本提示生成图像。它允许用户根据输入创建人工智能生成的艺术和图像，几乎立即可视化想法。 除了人工智能图像生成功能外，Fotor 还提供一整套图像编辑工具。其中包括调整大小、裁剪、模糊、锐化以及向图像添加文本或边框。 除了传统的编辑之外，用户还可以将照片转换为草图或卡通、创建拼贴画、合并图像以及更改照片背景。该平台还提供了操作面部特征、高档图像，甚至生成 PNG 文件的工具。 Fotor 的功能扩展到创建用于营销的徽标、传单和海报，以及 YouTube 缩略图或 Instagram 帖子设计等社交媒体资产。 该平台涵盖了广泛的应用，例如编辑图像中的文本、为照片着色以及从图像中删除对象或背景。除了照片编辑之外，Fotor 还提供类似的 AI 工具来生成和增强视频和 GIF，还允许用户删除水印或对象。
Speechify
speechify.com
Speechify 是一款文本转语音应用程序，可让全世界轻松访问信息。超过 20 万人使用我们的 Google Chrome 扩展程序、网络应用程序、iOS 应用程序和 Android 应用程序。我们的使命是确保阅读永远不会成为学习的障碍。 我们出色的用户是学生、专业人士和生产力爱好者。他们中的许多人有阅读障碍和注意力缺陷多动症等学习差异，而许多人只是想更快地阅读和随时随地聆听。借助 Speechify，您可以将任何书籍、文档或网站转换为音频，并在车内、洗衣服、遛狗、做晚饭、锻炼、跳伞时聆听 - 无论您的日常生活是什么！ Speechify 还为 Medium、Star Tribune、The Direct 等提供支持。轻松将文本转语音添加到您的网站。 我们无所畏惧的首席执行官 Cliff Weitzman 于 2017 年在布朗大学的一间宿舍里创立了 Speechify，这样他就可以与其他人分享他一直在开发的令人难以置信的文本转语音软件。克里夫患有阅读障碍，他对自己花费了多少时间和精力来阅读感到沮丧。先进的 TTS 技术彻底改变了游戏规则，它使他能够比普通读者快 3 倍地完成阅读，并更好地理解和保留信息。 在 Speechify，我们的目标是让阅读永远不会成为任何人学习的障碍。没有什么可以阻止您快速有效地学习信息。 在短短几年内，Speechify 已发展到在全球拥有 100 多名团队成员。我们为这支令人难以置信的团队感到自豪，该团队的成员曾担任 Snapchat、Apple、Spotify、Amazon 和 Uber 等公司的领导者和高级工程师。我们都热爱并优先考虑所有权，快速交付价值，尽可能多地学习并让我们的用户感到被赋予权力。
Booth AI
booth.ai
利用 AI 创作专业品质的产品摄影。 只需指定您想要的照片并上传一些示例产品图片，即可快速生成高质量的生活照片。
Krater AI
krater.ai
Krater.ai 是人工智能应用程序的一体化平台。 Krater.ai 使您能够利用人工智能的力量，在几秒钟内轻松创建内容和复制。 借助 Krater AI，将您的企业提升到新的水平。我们的一体化超级应用程序释放了人工智能技术的力量，实现了从内容创建到文本到语音转换功能的一切。通过 Krater，您将获得无限的可能性和真正的创新。体验无与伦比的功能和易用性 - 立即注册并获得 AI 优势。
Contlo
contlo.com
Contlo 是领先的生成式人工智能营销平台，可通过全渠道营销活动、实时生成式客户旅程、人工智能驱动的一对一超个性化细分以及有关客户行为的可行见解来推动自主客户参与。 Contlo 专为人工智能优先的世界而打造，使现代企业能够利用人工智能来协调其端到端营销。该平台帮助品牌提高客户终身价值、提高客户参与度并提供超个性化体验以留住最有价值的客户。 Contlo 受到数千家快速发展的企业的信赖，可通过吸引忠实客户并在整个客户生命周期中更快地做出数据驱动的决策来提高销售额。使他们能够借助以下工具衡量和优化个人客户体验： * 针对每个客户接触点的自主个性化营销活动： 通过电子邮件、短信、WhatsApp、网络推送、移动推送、Facebook 和 Instagram 等所有主要营销渠道中由人工智能驱动的自主营销活动，轻松吸引您的客户。 * 由法学硕士提供支持的实时生成客户旅程： 再见模板化自动化流程！让人工智能根据最近的互动构建最优化的客户参与工作流程和客户旅程，以最大限度地提高您的投资回报率。 * 使用人工智能生成客户细分以进行一对一个性化： 根据网站上的行为数据、人口统计数据和最近的操作，协调高度个性化和有针对性的客户互动。 * 法学硕士生成的见解、分析和自主报告： 获得对客户行为、活动绩效和整体商业智能的精细可见性，以及人工智能生成的见解、建议和自主报告。 * 自主客户参与、法学硕士支持的聊天机器人和统一的对话收件箱： 通过 Facebook/Instagram/WhatsApp 聊天并直接从单个仪表板拨打电话，为您的客户提供无缝的品牌体验。 Contlo 与 200 多个平台无缝集成，帮助品牌围绕其业务构建强大的自主营销技术堆栈。
AtOnce
atonce.com
AtOnce 是一个尖端的人工智能解决方案，试图成为万能的杰克。它使营销人员和内容创作者能够制作从 TikTok 创意和 Facebook 广告到博客文章和定制人工智能生成艺术的一切内容。世界各地的公司都使用它来获得高质量的 SEO 内容、提高转化率、更快的草稿创建以及缓解作家障碍。这些服务和其他服务以 30 多种语言提供，与其聊天功能相结合，使 AtOnce 能够为所有主要电子商务网站提供客户支持。
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse 是一个使用人工智能编写内容的平台，包括产品描述、博客文章和广告标题。我们正在把需要几周才能完成的事情，变成几天。
Craftly.ai
craftly.ai
Craftly.AI 是一款先进的人工智能文案辅助工具，旨在加快写作过程并提高内容质量。它旨在帮助用户在博客、搜索引擎优化、社交媒体、重写、销售、广告和网站等不同领域更快地写作。 该工具使用由行业专家培训的人工智能技术，确保提供的内容可以帮助提高排名并推动销售，无论行业如何。 它专注于制作具有多种语言的无限变体的高性能文案，使企业能够走向全球，而不必担心翻译尴尬。 Craftly.AI 还具有自定义工具和培训功能，提供跟踪、分析和自动版本控制。它还提供了一个用于协作和组织项目的工作场所，包括监控、组织和共享项目的功能。 Craftly.AI 为个人作家、营销人员、小型企业、大型团队、学生、教育工作者、机构和非营利组织提供支持。 Craftly.AI 除了是对抗作家障碍的宝贵工具之外，对于希望简化文案写作流程并提高内容整体质量的企业来说，它也是一种出色的资源。
Designs.ai
designs.ai
Designs.ai是由AI驱动的在线工具，可帮助用户创建各种数字元素。它配备了一套不同的工具，可针对营销和创造性生产的各个方面。 该平台具有AI聊天，提供强大的AI模型； AI抽奖将图纸转化为视觉上吸引人的艺术；面对面交换器，提供尖端的面部交换技术；和Imagemaker，为视觉创作开辟了无限的可能性。 AI作者是生成针对SEO优化的营销内容的工具。 Videomaker允许为不同类型的广告系列创建即时视频，而Logomaker则提供了AI设计的品牌徽标和品牌套件。 DesignMaker为视觉内容提供了动态模板，演讲者将文本脚本转换为自然声音。 ColourMatcher，GraphicMaker，Font配对和日历是平台中分别有助于颜色匹配，矢量设计，字体配对和事件计划的其他工具。 该平台还提供资源，例如教程，有关AI，设计和营销的有见地的文章，以及用于扩展知识和技能的用户社区。 该工具集旨在使用AI扩展创意生产，旨在简化流程并提高用户的效率。
WordHero
wordhero.co
WordHero 是一款专为作家、营销人员和企业主设计的人工智能写作助手。只需单击一下，只需几秒钟即可生成不同形式的内容：博客、电子邮件、社交媒体帖子、产品描述等等。 拥有一个工具可以在几秒钟内为您的企业创建长篇博客文章，这不是很神奇吗？ WordHero 利用 OpenAI 的 GPT-3（一种具有 1750 亿个参数的高级语言模型）的强大功能，为您节省研究和写作的时间和精力。 借助 WordHero，您可以使用 60 多种书写工具。他们将这些工具分为 5 大类：
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai 是适合您所有营销活动的最佳人工智能工具。 获取人工智能驱动的洞察，找到完美的定位和受众群体，为您的营销活动带来最终结果。 借助 Shakespeare.AI，像世界排名第一的营销人员一样生成高转化文本、图像/视频广告和营销策略。使您在竞争中获得不公平的优势。 * 将 CAC 降低 33% * 将您的转化率提高 40% * 制作可转化的高性能广告 * 获取人工智能优化和见解。 加入超过 1,000 多名选择 Shakespeare.Ai 的人的行列，帮助他们实现营销目标。
Yaara.ai
yaara.ai
Yaara AI提供了强大的释义工具，旨在提高用户写作的独特性和流畅性。该工具提供了 49 种不同的模式，用户可以通过这些模式自定义内容的风格或基调。 该软件包含的功能使用户能够为其内容添加更多深度和感觉，增强情感影响，提高清晰度和简洁性，并提高细节水平。 Yaara AI 的释义工具还提供了增强原创性的选项，从而使用户能够使自己的内容脱颖而出。该软件采用 GPT-3 技术，可确保正确理解文本的上下文和含义，并且生成的释义自然流畅。 用户可以控制写作中词汇变化的程度，从而可以根据需要进行定制。 Yaara AI 的工具可让用户有效地改写句子、段落、文章或文章，同时提高流畅性、词汇量和风格等各个方面。 它支持多种英语方言，包括美国、英国、加拿大和澳大利亚。各种释义模式涵盖广泛，从“创意”和“形式”到“情感”和“深入”。 因此，该软件旨在提供一个高效且易于使用的全面文本重写解决方案。
Jounce AI
jounce.ai
Jounce 是一款人工智能驱动的工具，旨在通过显着减少创建优质内容所需的时间来彻底改变营销领域。该平台提供人工智能图稿、聊天、模板和文档等服务，可简化和优化营销流程。 Jounce 提供直观的文案解决方案，使用户只需几个步骤即可创建专业的内容。它提供了一系列可定制的模板来启动文案写作过程。 输入所需的提示或指南后，Jounce 的人工智能会处理内容创建，生成多个选项供用户选择。其他功能包括人工智能驱动的文档编辑器，用于创建和编辑营销材料，并具有自动格式设置、拼写检查和语法纠正功能。 该软件还支持协作，允许无限数量的团队成员贡献想法和编写内容。它为各种内容类型（如社交媒体帖子、网站内容、电子邮件活动等）提供了 70 多个营销模板。 此外，Jounce 还提供深色模式等功能，方便用户在深夜工作时间使用。它满足营销领域各种专业人士的需求，从内容创作者到小企业主。
Molin AI
molin.ai
Molin AI 是一家 SaaS 初创公司，专门为电子商务商店开发人工智能聊天机器人，任何人都可以在几分钟内创建自己的人工智能聊天机器人。没有任何编码经验。 - 集成到所有电子商务平台和任何其他类型的网站中：Shopify、Woocommerce、Wix...借助 Molin，您将始终为您的客户提供帮助，让他们更有信心购买、退货和退货甚至给你5星评价！
BingBang.ai
bingbang.ai
BingBang.ai 是一个一体化的人工智能平台。它帮助内容创作者和企业使用生成式人工智能来克服白页综合症，创建原始图像并使内容适应不同的格式、语气和语言。已有超过 10,000 人在使用 BingBang.ai。为什么不是你呢？
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite 是一款创新的内容生成工具，利用人工智能的力量帮助用户创建高质量的书面内容。凭借其先进的算法、可定制的选项和用户友好的界面，GravityWrite 旨在简化内容创建过程并提高生产力。 GravityWrite 是一款综合性内容生成工具，它使用人工智能技术生成引人入胜且结构良好的书面内容。它提供了用户友好的界面和一系列功能，可以轻松创建高质量的文章、博客文章、营销文案等。 GravityWrite 旨在通过自动化内容创建过程来节省用户的时间和精力。 GravityWrite 提供了多种可以增强您的内容创建过程的功能： * AI 驱动的内容生成：GravityWrite 利用先进的 AI 算法根据您的输入生成高质量的内容建议。它分析来自各种来源的数据，以提供准确且相关的内容推荐。 * 自定义选项：借助 GravityWrite，您可以自定义生成的内容，以符合您的品牌声音和目标受众。您可以调整内容的语气、风格和长度以满足您的特定需求。 * 关键字优化：GravityWrite 结合了智能关键字优化，帮助您创建 SEO 友好的内容，从而提高您的搜索引擎排名。通过无缝集成相关关键字，您可以提高内容的可见度并吸引更多的自然流量。 * 抄袭检测：GravityWrite 包含内置抄袭检测功能，以确保您生成的内容是原创且独特的。这可以帮助您保持信誉并避免搜索引擎的任何潜在处罚。 * 省时高效：GravityWrite 通过为您提供结构良好的内容建议来简化内容创建过程。这可以节省您的研究和写作时间，让您能够专注于工作的其他方面。
Marmof
marmof.com
Marmof 是一款人工智能驱动的写作工具，可帮助您在短短几秒钟内创建内容。它旨在帮助您节省写作过程的时间，以便您可以专注于业务的其他方面。 Marmof 是一款内容创建工具，专为任何想要创建内容的人而设计，无论其职业或写作经验如何。成千上万的专业作家还使用 Marmof 创建的人工智能驱动、SEO 优化的内容。它可以帮助他们集思广益，节省时间，并让他们深入了解受众的需求。 Marmof 易于使用，可以从任何设备访问。只需输入您想写的主题，Marmof 就会生成一个想法列表供您选择。一旦您选择了一个想法，Marmof 将帮助您充实它，并在短短几分钟内创建一个完整的内容。
Craft
craft.do
Craft 是一个协作工作空间，您的整个团队可以聚在一起记笔记、创建文档、管理工作并一起构思。 Craft 的每日笔记提供了团队协作的范式转变。通过结构化的每日更新、调整优先级并消除障碍，推动团队的进步——所有这些都在一处完成。 借助内置的人工智能助手，您可以快速产生想法、总结较长的内容或获得编辑文档的帮助。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企业营销团队寻求改进其进入市场策略并简化其内容创建流程的完美解决方案。 借助 Copy.ai，团队可以快速生成有针对性的销售文案，直接针对特定客户群的痛点和需求，帮助他们更有效地与潜在客户互动并达成更多交易。 此外，我们的平台可用于生成有助于建立思想领导力并与潜在客户建立信任的内容，这也有助于提高团队 GTM 方法的有效性。
QuillBot
quillbot.com
Quillbot是一个由AI驱动的写作平台，可帮助150个国家 /地区的每月活跃用户超过3500万。 Quillbot凭借其创新的人类产品，旨在使写作毫无痛苦，同时保留用户的独特视角和声音。
D-ID
d-id.com
D-ID是生成AI景观中创新的联系，将静止的照片转变为动态的AI视频叙事和以数字人物为特色的互动体验。它的强大API在实现实时视频生成的能力方面是独一无二的，这对于跨客户体验（CX），营销以及学习和开发等领域的实时流媒体和互动互动至关重要。自助服务Creative Realiale™工作室和移动应用程序扩展了D-ID的创新范围，简化了AI生成的视频的创建和自定义，并体现了D-ID致力于丰富数字通信的承诺。
Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一个完整的客户服务解决方案，可在自动化和人类支持中提供无缝的客户体验，从而在降低成本的同时提高客户满意度。我们正在建立一个未来的未来，大多数客户对话都可以成功解决，而无需人力支持，从而释放了团队进行更高价值的客户对话。 包括Atlassian，Amazon和Lyft业务在内的25,000多个全球组织依靠对讲机以任何规模提供无与伦比的用户体验。 Intercom的平台用于每月发送超过5亿条消息，并可以与超过6亿个每月活跃的最终用户进行互动。 Intercom成立于2011年，并由领先的风险投资家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互联网业务成为个人。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位于旧金山的独立研究实验室 Midjourney, Inc. 创建和托管的生成人工智能程序和服务。Midjourney 根据自然语言描述（称为提示）生成图像，类似于 OpenAI 的 DALL-E 和 Stability AI 的 Stable Diffusion。
Wavel AI
wavel.ai
Wavel AI 是一个革命性的平台，它的使命是重塑我们对数字内容领域语言解决方案的思考方式。 Wavel AI 专注于创新和质量，开发了一套工具，旨在帮助企业和个人最大限度地发挥多语言音频和视频内容的潜力。本文深入探讨了使用 Wavel AI 的功能、用例和总体优势，让您一睹无缝高效内容本地化的未来。 Wavel AI 作为一种复杂的语言解决方案运行，简化了视频和音频内容本地化的过程。它利用人工智能提供配音、配音生成、文本到语音转换和语音克隆等服务。以下是对该平台如何运作的深入了解： * 配音：Wavel AI 使用户能够以 20 多种语言快速配音视频，从而扩大了全球内容创作者的影响力。 * 配音服务：该平台能够生成以 20 多种口音表达情感的配音，为视听项目增添了深度。 * 文本转语音技术：Wavel AI 提供 20 多种语言的 250 多种语音，为用户提供多种选项来满足其文本转语音需求。 * 字幕、翻译和转录：该平台不仅限于语音选项；它还提供了创建准确字幕、专业自动翻译和转录的工具，以增强可访问性和参与度。 * 语音克隆：一项尖端功能，用户可以克隆各种语言的语音，为其内容添加个性化风格。 * 视频编辑功能：从脚本和字幕编辑到字幕生成，Wavel AI 为用户提供了必备的视频编辑工具。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智能助手，旨在帮助您更快、更准确地写作。其功能包括人工智能自动完成、无抄袭结果、文本引用和释义功能。 它可以帮助您撰写博客、论文、电子邮件、个人陈述、故事和演讲等内容。 Jenni 可以用任何语言进行写作，受到谷歌、哈佛大学、剑桥、麻省理工学院和阿斯顿大学等领先机构的作家的喜爱。 Jenni 还可以用于生成准确且富有创意的报告和标题。它结合使用 OpenAI、AI21 等人工智能技术和每个用户的自定义数据来生成最高质量的内容。 Jenni 还具有内置的抄袭检查器，以确保内容的原创性和准确性。您可以免费试用 Jenni，并立即开始使用最先进的 AI 写作助手进行写作。
TextCortex
textcortex.com
TextCortex 将先进的 NLG 算法与经过验证的营销实践相结合，创建最佳的文案人工智能软件。 我们的人工智能算法经过数十亿行文本的训练，可以帮助营销人员、电子商务企业家和撰稿人每天更好地利用他们的内容。 根据 DT2 Invest 和欧盟委员会的数据，TextCortex 是欧洲 200 家最热门的早期人工智能初创公司之一。通过我们的应用程序和目的驱动的方法，我们不仅减少了计算时间，还减少了对环境的影响。
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一个提高工作效率的生成式人工智能平台。通过使用可靠的 GenAI，各个领域的专业人士都可以发展自己的职业生涯并在工作中脱颖而出。无论您是在撰写电子邮件、创建文档还是向同事或客户发送即时消息，Wordtune 都能完善您的写作，同时使用 AI 简化您的工作。
Hugging Face
huggingface.co
人工智能社区建设未来。构建、训练和部署由机器学习领域的参考开源提供支持的最先进模型。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一个专为小型企业建造的多合一营销平台。借助报告和分析，营销CRM，电子邮件活动，新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户放在中心，以便您可以更智能营销和更快地发展业务。 MailChimp的Marketing＆CRM移动应用程序可帮助您从第一天开始更智能营销和更快地发展业务。访问您所需的工具，无论您的工作带任何地方都需要您，并在几分钟之内启动并运行 - 无需经验。借助MailChimp，您将永远不会错过任何机会进行销售，带回客户，找到新订户或分享品牌的使命。 使用MailChimp进行： *营销CRM-跟上与MailChimp的营销CRM的联系。使用联系导入工具（例如名片扫描仪）查找并添加新客户。跟踪观众成长并查看有关仪表板上个人联系的见解。在一个地方完成所有操作 - 直接从应用程序中致电，短信和电子邮件。记录注释并在每次交互后添加标签，以记住重要细节。 *报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销业绩。跟踪所有广告系列的结果，并就如何改进获得可行的建议。查看电子邮件活动，登陆页面，Facebook和Instagram广告，社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 *电子邮件和自动化 - 创建，编辑和发送电子邮件营销活动，新闻通讯和自动化。通过一键式重新发送给非开放器和产品重新定位电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook＆Instagram广告 - 草稿和发布广告，设定预算并针对特定组。吸引新朋友，参与现有联系人，设置自定义受众或带回网站访问者。 *营销建议 - 获得可行的建议，以帮助改善营销。知道何时该设置废弃的购物车电子邮件或提醒您设置品牌的徽标。 *品牌管理 - 将设备的图像直接上传到MailChimp中，并在所有广告系列中使用它们。
Runway
runwayml.com
您需要快速编辑视频所需的所有内容。神奇的AI工具，实时协作，精确编辑等等。您的下一代视频创建套件。 Runway是一家研究公司开创了人类想象的新工具。它一直处于多模式AI系统的最前沿，确保了内容创建的未来是可访问，可控制和赋予创意者权力的。跑道的使命是确保任何人都可以讲故事。它认为，应用于视听内容的深度学习技术将永远改变艺术，创造力和设计工具。
VEED
veed.io
Veed是想要扩展视频制作的企业的多合一平台。市场营销，销售，L＆D和社交媒体的200多个国家 /地区的客户比以往任何时候都快30倍。 VEED将力量掌握在您的团队手中： *记录质量内容 *轻松编辑视频 *自动转录 忘记学习笨拙且昂贵的编辑软件或依靠代理商。 Veed是您直观的视频工具套件。从首席执行官到实习生的每个人都可以使用它来制作专业视频，而无需专业技能。 Veed Enterprise允许您： *实时与其他团队成员合作 *访问30,000多个股票媒体资产的图书馆 *使用自定义模板节省时间 哦，Veed具有一套AI工具，可使生产提高10倍。 Veed AI让您： *使用AI头像转换为视频 *自动生成准确的字幕 *立即删除视频和图像背景 *等等 VEED是为超过300万创作者提供世界一流视频策略的软件。 * VEED是一个视频编辑平台，可提供自动字幕，内容检测和各种设计选项之类的功能。 *用户经常提及易用性，字幕功能的准确性以及允许创造性编辑和专业质量视频的各种设计选项。 *审稿人遇到了问题，例如基于成员资格级别，偶尔处理时间缓慢的功能以及对基本计划中更高级功能的渴望的限制。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在彻底改变内容创建和客户体验的格局，成为您制作引人入胜的内容和开发强大的人工智能聊天机器人的可靠伙伴。他们的平台结合了人工智能和创造力的力量，为内容创建、音频生成和图像制作提供了一整套工具。它们使每个人都可以编写任何内容、在任何地方发布并以无与伦比的轻松方式优化其内容。 他们强大的人工智能聊天机器人构建器 Botsonic 与 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台无缝集成，确保全渠道对话不间断。它还提供人类交接功能，促进从机器人到人类交互的平稳过渡。通过 Zapier 集成，他们可以自动化任务并简化工作流程，从而增强客户参与度。 Botsonic 符合 GDPR，承诺安全的客户交互。 他们的工具套件旨在重新定义内容生成和客户体验，使 Writesonic 成为满足您所有数字需求的一站式解决方案。
DeepBrain AI
deepbrain.io
Deepbrain AI工具为企业供您选择提供了多种有吸引力的AI头像。该工具配备了各种种族，年龄和样式，以确保适合任何业务需求。 AI工作室还提供80多种语言的这些化身，使其成为全球企业的全球解决方案。 AI头像不仅在多个种族和专业中可用，而且该工具还允许自定义化身满足特定的业务需求。 AI AVATAR工具还包括回忆，视频文本，视频的PowerPoint，Chatgpt，Face Swap和文字到语音等功能。这些功能为企业提供了进一步的灵活性，使他们可以轻松而效率地创建视频。 Deepbrain AI工具在包括金融服务，零售，教育和媒体在内的各个行业都可以有益。 此外，头像可用于多种目的，包括培训视频，操作视频和在线视频制作。总体而言，Deepbrain AI工具为企业提供了针对视频需求的动态解决方案。 它具有多功能性和可定制性，非常适合寻求创造性方法来增强其营销策略的企业。
Monica
monica.im
Monica 是一款由 ChatGPT APl 提供支持的 Chrome 扩展，旨在成为您轻松聊天和文案写作的个人人工智能助手。只需按 Cmd+M 或 Ctrl+M 即可开始与她聊天。或者让 Monica 帮助您撰写文本并将其插入任何网页。从 80 多个模板中进行选择，快速生成营销文案。在网页中选择一段文字，让 Monica 为您解释、翻译、改写。
AWS Console
amazon.com
亚马逊Web服务（AWS）是亚马逊的子公司，以计量的付款方式为个人，公司和政府提供按需云计算平台和API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础架构和分布式计算构建块和工具。这些服务之一是Amazon Elastic Compute Cloud（EC2），它允许用户可以通过Internet提供一批虚拟的计算机群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大多数属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；选择操作系统；联网;以及预加载的应用程序软件，例如Web服务器，数据库和客户关系管理（CRM）。 AWS技术是在世界各地的服务器农场实施的，并由亚马逊子公司维护。费用基于用法（称为“付费”模型），硬件，操作系统，软件或网络功能的组合，由订户所需的可用性，冗余，安全性和服务选项选择。订户可以为一台虚拟AWS计算机，专用的物理计算机或两个群集付费。作为订阅协议的一部分，亚马逊为订户系统提供了安全性。 AWS从许多全球地理区域运营，包括北美的6个地区。与订阅者相比，AMAZON MARKETS AWS向订户运作，以比建立实际的物理服务器农场更快，更便宜地获得大规模计算能力。所有服务都是根据用法计费的，但是每种服务都以各种方式衡量使用。截至2017年，AWS拥有所有云的34％（IAAS，PAAS），而接下来的三位竞争对手Microsoft，Google和IBM分别为11％，8％，6％，根据Synergy Group。
Writer
writer.com
Writer是企业级人工智能生成平台。 Writer 使您的员工（产品、运营、支持、营销、人力资源等）能够通过改变他们的工作方式来最大限度地发挥创造力和 10 倍的生产力。 Writer 的安全平台可轻松捕捉您的业务数据源，并提供根据您自己的数据进行微调并遵循您自己的 AI 护栏的准确答案和内容。 Writer 将生成式 AI 交到人们工作的地方，以便他们可以轻松地进行创建、分析和管理。 Writer 的平台是企业级的，不使用或共享您的数据，并具有开放和透明的 LLM，这些 LLM 是 Writer 构建的，并且可以通过多种方式（包括自托管）进行部署。 Writer 符合 SOC 2 Type II、GDPR、HIPAA 和 PCI 标准，并部署于 Intuit、Spotify、L’Oreal、Uber 和 Deloitte 等领先企业。
Simplified
simplified.com
简化是一个创建，协作和扩展营销的应用程序。设计，写营销副本，创建视频，协作并发布到社交活动中 - 都位于同一地方。 简化为速度和简单性而建立，可帮助超过40万创作者，营销人员和企业扩展营销，简化其工作流程并单击几下完成工作。借助无代码设计编辑，AI作家，令人惊叹的模板，多个品牌套件，无限制工作区和应用内发布，您可以在不切换选项卡的情况下开始和完成营销。曾经。
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker是一款免费的文本转语音工具，提供语音合成服务，支持多种语言，包括英语、法语、德语、西班牙语、阿拉伯语、中文、日语、韩语、越南语等，以及各种语音风格。您可以用它来朗读文本和电子书，或下载音频文件用于商业用途（完全免费）。作为一款优秀的免费TTS工具，TTSMaker可以轻松在线将文本转换为语音。
Google Cloud Platform
google.com
Google提供的Google Cloud Platform（GCP）是一套云计算服务的套件，该服务在与Google内部用于其最终用户产品的基础架构上运行，例如Google Search，Gmail，Files Storage和YouTube。除了一组管理工具外，它还提供了一系列模块化云服务，包括计算，数据存储，数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。GoogleCloud Platform提供基础架构作为服务，平台作为服务以及无服务器的计算环境。 2008年4月，Google宣布了App Engine，该平台用于在Google管理的数据中心开发和托管Web应用程序，这是该公司的首个云计算服务。该服务通常于2011年11月获得。自App Engine发布以来，Google向平台添加了多个云服务。 Google Cloud Platform是Google Cloud的一部分，其中包括Google Cloud Platform公共云基础架构以及G Suite，Android和Chrome OS的企业版本以及用于机器学习和企业映射服务的应用程序编程接口（API）。
ClipDrop
clipdrop.co
无需照相馆即可创建专业的视觉效果。 ClipDrop 是一套由 AI 驱动的可视化编辑和创建工具，由 Stability AI 提供支持。该平台具有大量功能，包括背景去除、对象清理、图像放大、重新照明等工具。 ClipDrop 还提供 API，使开发人员能够将 AI 功能无缝集成到自己的应用程序中。 Reimagine XL 是 ClipDrop 的最新功能之一，可让您创建图像的无限变化，非常适合设计工作和概念艺术。
PicLumen
piclumen.com
通过文本到图像和图像到图像的方法生成人工智能图像。各种风格的无限、免费、无水印创作。
Replit
replit.com
repl.it是一家位于旧金山的初创企业和在线IDE（集成开发环境）。它的名称来自首字母缩写词，代表“阅读 - 评估 - 打印循环”。该服务是由Jordanian程序员Amjad Masad和Jordanian设计师Haya Odeh在2016年创建的。REPP.IT允许用户使用浏览器编写代码并构建应用程序和网站。此外，REPL.IT允许用户通过各种方式共享项目。他们还主持“果酱”，根据某个主题进行编码。竞赛奖品通常因临时帐户升级，金钱，加密货币或礼品卡而异。 repl repl。它是一个互动的编程环境。您可以在最受欢迎的编程语言中创建一个工作空间，在该语言中，您可以在可以运行代码的虚拟机上给您一个容器。在任何给定的补充中，都有两个主要部分 - 编辑器和控制台。 编辑使用摩纳哥，摩纳哥是为Visual Studio代码提供动力的技术。在移动设备上，编辑器是Ace。 repl。它有一个高级层，称为黑客计划。它允许在项目上提供更多的存储空间，私人代码和无限的合作者，而GitHub教育计划包括3个月免费的黑客计划。 Repl.it上有60多种不同的编程语言，包括Python，Ruby，HTML和Java。 该公司已从Y Combinator，Andreessen Horowitz，Bloomberg Beta和其他公司获得资金。 “该公司拥有超过500,000个活跃的开发人员和超过300万用户。 REPL.it网站还设有一个脱口秀论坛。世界上许多开发人员都使用该论坛来分享他们的创作。该论坛被卧式谈话主持人保持清洁。
PromeAI
promeai.com
PromeAI 拥有强大的 AI 驱动设计助手和丰富的可控 AIGC (C-AIGC) 模型样式库，使您能够轻松创建令人惊叹的图形、视频和动画。 PromeAI 是建筑师、室内设计师、产品设计师和游戏/动画设计师的必备工具。
Stockimg.ai
stockimg.ai
团队的 AI 图像生成 - 您可以轻松生成 AI 徽标、AI 书籍封面、AI 海报等 - Stockimg AI Stockimg AI 是一款由人工智能驱动的创新设计和内容创建工具，旨在简化视觉和书面内容的生成过程。 Stockimg AI 非常适合企业、营销人员和社交媒体经理，让用户能够快速高效地创建令人惊叹的设计。
BeautyPlus
beautyplus.com
BeautyPlus AI 照片编辑器专为轻松照片编辑而设计。它是一款基于人工智能的图像编辑应用程序，使用先进的人工智能算法来自动增强和编辑图片以获得更好的质量。
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind 是一个聊天 UI 前端，允许您通过 API 密钥使用所有流行 AI 模型的 AI 聊天（ChatGPT、Claude、Azure OpenAI、Gemini 等）。 通过将 API 密钥与 Typing Mind 等聊天 UI 前端结合使用，您可以享受以下好处： * 您只需按使用量付费（而不是像 ChatGPT Plus 那样按月订阅） * 您的聊天对话不会用于 OpenAI/Claude/etc 的训练。 * 在统一界面内方便地与多个模特聊天 * 享受专业、先进的聊天用户界面和大量功能 * Typing Mind 首先离线且默认私密。您的所有数据、消息和 API 密钥都存储在您的设备本地，除了您之外没有人可以看到它们。
Frase
frase.io
Frase 是一款人工智能写作和 SEO 工具，可以帮助完成与内容创建相关的各种任务。它可以免费使用，不需要任何编码知识。 AI写作工具包括AI内容生成器、简介生成器、大纲生成器、释义工具、段落重写器、博客标题生成器、描述生成器、人们也问、产品描述生成器、口号生成器、摘要生成器、价值主张生成器和句子重写器。 每个工具都是针对不同类型的内容量身定制的，可用于快速轻松地创建独特的、引人入胜的内容。此外，Frase 还提供一系列资源，包括实时产品演练、博客、速成课程和帮助中心。 借助 Frase，内容创建比以往更快、更轻松、更高效。