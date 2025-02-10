生成式人工智能软件 - 最热门应用 - 塞内加尔

Journalist AI

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Journalist AI 是一款功能强大的自动博客生成工具，为每种可以想象的博客类型提供强大的模型。 AI 利用最佳 SEO 实践，提供无版权图像，允许您集成 YouTube 视频、围绕关键字构建文章，并设法以 150 多种语言实现此目的。它具有从正确/事实到创意/原创的各种模式，包括非正式和有说服力的措辞。生成的文章可以通过方便的集成直接发布到您的网站，或者简单地下载为 .zip 文件。 Journalist AI 是终极代笔助手，可帮助您完全自动化博客并提高写作效率和内容输出。您所要做的就是向它提供一些关键字、标题或简单的业务描述，它会处理剩下的事情。可以通过外部和内部链接完全定制大纲和文章结构。前者可以自动实时找到，后者由人工智能及其全站分析独立生成。 可以用 150 多种语言生成文章，内容包含您想要的声音。根据您的个人喜好，后者的范围可以从非正式的到有说服力的。一旦您对生成的文章感到满意，您就可以简单地下载它们或直接发布它们，这要归功于与 WordPress、Shopify、Wix 等主要网站构建器的集成。请注意，所有这些都可以通过一个简单的在线界面来实现。 虽然 Journalist AI 不提供任何 API 选项或浏览器扩展，但它确实具有非常方便且直观的第三方集成。这种集成可以说是其最强大的工具，因为它允许您快速轻松地将文章发布到您的网站。不必复制内容并担心其样式是否正确，可以为您节省无数的时间和麻烦。