生成式人工智能软件 - 最热门应用 - 塞内加尔

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生成式人工智能软件是指利用生成式人工智能算法自主创建内容的一类软件应用程序。这些算法通常基于深度学习技术，特别是生成对抗网络（GAN）或变分自动编码器（VAE）。 生成式人工智能软件可用于生成各种类型的内容，包括但不限于： * 图像：生成逼真或抽象的图像、照片般逼真的面孔、风景等。 * 视频：创建视频序列、动画和视觉效果。 * 文本：生成自然语言文本，包括文章、故事、诗歌和代码片段。 * 音乐：创作音乐曲目、旋律，甚至整个作品。 * 设计：创建产品、徽标、用户界面和建筑布局的设计。 这些软件工具对于艺术家、设计师、开发人员和其他寻求简化创作流程、探索新想法或增强现有工作流程的专业人士来说非常有价值。生成式人工智能软件通常允许用户控制各种参数或输入约束，以指导生成过程并实现期望的结果。
提交新应用
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT 是一个免费使用的人工智能系统。使用它进行对话、获得见解、自动化任务并见证 AI 的未来，所有这一切都可以在一处完成。
Claude
claude.ai
克劳德（Claude）是人类的下一代AI助手，由人类众所周知，经过训练，可以安全，准确且有安全，以帮助您尽力而为。
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一款由人工智能聊天机器人驱动的研究和会话搜索引擎，可使用自然语言预测文本回答查询。 Perplexity 于 2022 年推出，使用网络来源生成答案，并引用文本响应中的链接。
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek提供了利用高级AI和机器学习的工具，通过提高搜索功能和大型数据集的分析来帮助组织做出更好的数据驱动决策。 该网站本身似乎着重于提供AI驱动的见解，使用户可以以更智能，更有效的方式搜索和检索数据。这可能涉及： - 智能搜索：使用AI来增强传统搜索功能，例如理解上下文或搜索中的情感。 -DATA Insights：利用AI揭示可能不会立即显而易见的数据的模式和趋势。 - 业务应用程序：帮助企业使用数据来优化决策和运营。
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini 让您可以直接访问 Google 最好的 AI 模型系列，这样您就可以： - 获得写作、头脑风暴、学习等方面的帮助 - 从 Gmail 或 Google 云端硬盘总结并快速查找信息 - 即时生成图像 - 使用文本、语音、照片和相机以新方式获得帮助 以前称为巴德。
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位于旧金山的初创公司，也是一个在线 IDE（集成开发环境）。它的名字来自缩写 REPL，代表“读取-评估-打印循环”。该服务由约旦程序员 Amjad Masad 和约旦设计师 Haya Odeh 于 2016 年创建。Repl.it 允许用户使用浏览器编写代码并构建应用程序和网站。此外，Repl.it 允许用户通过各种方式共享项目。他们还举办“jams”，即基于特定主题的编码比赛。竞赛奖品通常包括临时帐户升级、金钱、加密货币或礼品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一个交互式编程环境。您可以使用最流行的编程语言创建工作区，在虚拟机上为您提供一个可以运行代码的容器。在任何给定的 repl 中，都有两个主要部分 - 编辑器和控制台。 该编辑器使用 Monaco，这是为 Visual Studio Code 提供支持的相同技术。在移动设备上，编辑器是 Ace。 Repl.it 有一个名为“黑客计划”的高级套餐。它允许在项目中提供更多的存储空间、私有代码和无限的协作者，并且 Github Education 计划包括 3 个月免费的 Hacker 计划。 repl.it 上有 60 多种不同的编程语言，包括 Python、Ruby、HTML 和 Java。 该公司已获得 Y Combinator、Andreessen Horowitz、Bloomberg Beta 等公司的资助。 “该公司每周拥有超过 500,000 名活跃开发者和超过 300 万用户。 Repl.it 网站还有一个 Talk 论坛。世界各地的许多开发人员都使用该论坛来分享他们的创作。 Repl Talk 版主保持论坛的清洁。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智能伴侣。 Microsoft Copilot 利用 AI 的力量来提高工作效率、释放创造力，并通过简单的聊天体验帮助您更好地理解信息。
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker是一款免费的文本转语音工具，提供语音合成服务，支持多种语言，包括英语、法语、德语、西班牙语、阿拉伯语、中文、日语、韩语、越南语等，以及各种语音风格。您可以用它来朗读文本和电子书，或下载音频文件用于商业用途（完全免费）。作为一款优秀的免费TTS工具，TTSMaker可以轻松在线将文本转换为语音。
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs 是一家人工智能音频研究和部署公司。 我们的研究团队开发了 AI 音频模型，可以生成逼真、多功能和上下文感知的语音和声音效果。我们的产品团队使日常用户、产消者和企业可以使用这些模型来创建和本地化内容。 我们的技术用于为有声读物和新闻文章配音、为视频游戏角色制作动画、帮助电影预制作、自动化娱乐本地化流程、为社交媒体和广告创建动态音频内容以及培训医疗专业人员。它还为那些失去声音的人回馈了声音，并为日常生活中有无障碍需求的人们提供了帮助。
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款由人工智能提供支持的免费在线图像创建工具。它旨在满足各种创意需求，包括创作艺术、社交媒体帖子、演示文稿、海报、视频、徽标等。 它提供了一种新手友好的方式，通过其人工智能支持的功能，像专业人士一样编辑图像。用户可以制作独特的艺术作品、逼真的图像，并尝试融合真实图像和合成图像以生成令人惊叹的视觉效果。 该平台还提供“混合图像编辑”，这是一种将不同图像混合成引人注目的作品的动态方式，从而提供巨大的创意灵活性。 Playground AI 的产品超越了标准图像编辑，允许用户将图像扩展到原始边界之外，无缝集成不同场景中的对象，并将其富有想象力的概念具体化为视觉现实。 它通过提供将想法与他人结合的功能进一步增强了协作潜力，从而扩大了创造力的范围。尽管功能强大，Playground AI 仍然致力于用户友好性、可访问性和包容性，使其成为经验丰富的设计师和图像创作新手的理想选择。
Leonardo.AI
leonardo.ai
通过人工智能驱动的速度和风格一致性，为您的创意项目生成生产质量的资产。
Runway
runwayml.com
Runway 是一家人工智能应用研究公司，致力于塑造艺术、娱乐和人类创造力的下一个时代。 快速编辑视频所需的一切。神奇的人工智能工具、实时协作、精确编辑等等。您的下一代视频创作套件。
D-ID
d-id.com
D-ID 是生成式 AI 领域的创新纽带，它将静态照片转变为动态 AI 视频叙事和以数字人物为特色的互动体验。其强大的 API 的独特之处在于能够实现实时视频生成，这对于客户体验 (CX)、营销以及学习和开发等领域的直播和互动活动至关重要。自助服务 Creative Reality™ Studio 和移动应用程序扩展了 D-ID 的创新范围，简化了 AI 生成视频的创建和定制，并体现了 D-ID 对丰富数字通信的承诺。
PromeAI
promeai.com
PromeAI 拥有强大的 AI 驱动设计助手和丰富的可控 AIGC (C-AIGC) 模型样式库，使您能够轻松创建令人惊叹的图形、视频和动画。 PromeAI 是建筑师、室内设计师、产品设计师和游戏/动画设计师的必备工具。
Qwen
qwenlm.ai
QWEN AI - 来自阿里巴巴Qwen的免费生物AI工作助理。来自Qwen的免费生成AI工作助理。 OpenSource免费chatgpt。免费使用Qwen的AI聊天机器人。您的免费AI助手。立即尝试Qwen聊天！
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 是一个人工智能驱动的写作平台，为 150 个国家/地区超过 3500 万月活跃用户提供帮助。 QuillBot 凭借其创新的人机交互产品，旨在让写作变得轻松，同时保留用户独特的视角和声音。
Synthesia
synthesia.io
Synthesia 是公认的人工智能视频创作平台。数千家公司使用它创建 120 种语言的视频，节省高达 80% 的时间和预算。受到埃森哲、BBC、谷歌、亚马逊等机构的信赖。 只需输入文本即可创建 AI 视频。易于使用、便宜且可扩展。直接通过浏览器与真人演示者制作引人入胜的视频
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位于旧金山的独立研究实验室 Midjourney, Inc. 创建和托管的生成人工智能程序和服务。Midjourney 根据自然语言描述（称为提示）生成图像，类似于 OpenAI 的 DALL-E 和 Stability AI 的 Stable Diffusion。
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy 是您的数字研究助手，为您阅读论文并为您提供亮点！ Scholarcy 将您的文档转换为可搜索、可共享的摘要抽认卡库，可在任何设备上访问，并具有协作笔记和注释功能。从 PDF、Word、Powerpoint、ePub 或 RIS 文件创建摘要卡，从 Dropbox 导入，然后导出到 Word、Excel、EndNote、Zotero、Mendeley 等！
Creaitor.ai
creaitor.ai
Creaitor.ai 是一款一体化生成式 AI 平台，使营销人员能够以不到一半的成本以 10 倍的速度创建优化内容。 Creaitor.ai 的功能涵盖了整个内容营销生命周期，从关键词规划、SERP 分析、SEO 文章写作、高级 SEO 评分、内容绩效跟踪等等。 Creaitor.ai 使中小企业能够以 40 多种语言以其品牌自己的声音生成内容。
Rask.ai
rask.ai
Rask AI 是一款一站式本地化工具，内容创作者和公司可以将其视频快速高效地翻译成 130 多种语言。借助“文本转语音”和“语音克隆”技术，他们可以为视频添加专业品质的配音，而无需录制或聘请配音演员。现在，您可以在配音时保留自己的声音或画外音。 2023 年 4 月上旬，Rask AI 荣获 Product Hunt 的每日产品奖，在最初的几周内，该项目就达到了 10,000 注册的第一个里程碑！ 该团队取消了订阅用户的 20 分钟和 100 MB 限制。现在，创作者可以不受任何限制地为 YouTube 或课程配音长视频。还有一件很棒的事情 - 配音过程速度提高了三倍，效率提高了三倍！ 多说话者检测和翻译是一项独特的功能，我们相信它使我们有别于其他服务。 Rask 的人工智能团队很自豪能够成为最早提供这种体验的团队之一。 工具与 YouTube、Vimeo、Instagram、Twitter 和 TikTok 等流行视频平台和社交媒体网站完全集成。 五月初，团队将添加两个很棒的功能。您可以将嘴唇动作同步到任何音频。第二个特点是总结。或者简单地说，它是 Shorts。人工智能将从视频中选择最有冲击力的时刻，并将它们变成最精彩的片段。 Rask AI 团队打破语言障碍，帮助内容创作者和公司与全球不同受众分享他们的内容，增加其内容的潜在覆盖面和影响力。
PicLumen
piclumen.com
通过文本到图像和图像到图像的方法生成人工智能图像。各种风格的无限、免费、无水印创作。
Journalist AI
tryjournalist.com
Journalist AI 是一款功能强大的自动博客生成工具，为每种可以想象的博客类型提供强大的模型。 AI 利用最佳 SEO 实践，提供无版权图像，允许您集成 YouTube 视频、围绕关键字构建文章，并设法以 150 多种语言实现此目的。它具有从正确/事实到创意/原创的各种模式，包括非正式和有说服力的措辞。生成的文章可以通过方便的集成直接发布到您的网站，或者简单地下载为 .zip 文件。 Journalist AI 是终极代笔助手，可帮助您完全自动化博客并提高写作效率和内容输出。您所要做的就是向它提供一些关键字、标题或简单的业务描述，它会处理剩下的事情。可以通过外部和内部链接完全定制大纲和文章结构。前者可以自动实时找到，后者由人工智能及其全站分析独立生成。 可以用 150 多种语言生成文章，内容包含您想要的声音。根据您的个人喜好，后者的范围可以从非正式的到有说服力的。一旦您对生成的文章感到满意，您就可以简单地下载它们或直接发布它们，这要归功于与 WordPress、Shopify、Wix 等主要网站构建器的集成。请注意，所有这些都可以通过一个简单的在线界面来实现。 虽然 Journalist AI 不提供任何 API 选项或浏览器扩展，但它确实具有非常方便且直观的第三方集成。这种集成可以说是其最强大的工具，因为它允许您快速轻松地将文章发布到您的网站。不必复制内容并担心其样式是否正确，可以为您节省无数的时间和麻烦。
Wordvice AI
wordvice.ai
Wordvice AI 是一款自动化在线写作助手，提供全套写作和修订工具，包括 AI 校对器、AI 释义器、AI 摘要器、语言翻译器和抄袭检查器。 Wordvice AI 旨在成为满足您所有写作和修改需求的一站式资源。 Wordvice AI 使用最新的人工智能技术来创建有用且直观的工具，非常适合研究人员、学生和商业专业人士。新的人工智能写作生成器和扩展目前正在开发中......
Sticker AI
stickerai.net
贴纸AI生成器可以在几分钟内快速生成高质量的贴纸，为您节省宝贵的时间和精力。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分钟内生成准确、相关且优质的内容。 AI-Writer 是最准确的内容生成平台，使用最先进的人工智能写作模型从标题生成文章。
Google Cloud Platform
google.com
Google提供的Google Cloud Platform（GCP）是一套云计算服务的套件，该服务在与Google内部用于其最终用户产品的基础架构上运行，例如Google Search，Gmail，Files Storage和YouTube。除了一组管理工具外，它还提供了一系列模块化云服务，包括计算，数据存储，数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。GoogleCloud Platform提供基础架构作为服务，平台作为服务以及无服务器的计算环境。 2008年4月，Google宣布了App Engine，该平台用于在Google管理的数据中心开发和托管Web应用程序，这是该公司的首个云计算服务。该服务通常于2011年11月获得。自App Engine发布以来，Google向平台添加了多个云服务。 Google Cloud Platform是Google Cloud的一部分，其中包括Google Cloud Platform公共云基础架构以及G Suite，Android和Chrome OS的企业版本以及用于机器学习和企业映射服务的应用程序编程接口（API）。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企业营销团队寻求改进其进入市场策略并简化其内容创建流程的完美解决方案。 借助 Copy.ai，团队可以快速生成有针对性的销售文案，直接针对特定客户群的痛点和需求，帮助他们更有效地与潜在客户互动并达成更多交易。 此外，我们的平台可用于生成有助于建立思想领导力并与潜在客户建立信任的内容，这也有助于提高团队 GTM 方法的有效性。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是全球领先的人工智能写作辅助公司，每天受到超过 3000 万人和 70,000 个专业团队的信赖。从立即创建初稿到完善每条消息，Grammarly 帮助财富 500 强企业中 96% 的人在不损害安全或隐私的情况下表达自己的观点并获得结果。我们相信优秀的写作可以完成工作。 Grammarly 的产品（Grammarly Business、Grammarly Premium、Grammarly Free 和 Grammarly for Education）可随时随地为您服务，为超过 500,000 个应用程序和网站提供与上下文相关的写作支持。 Grammarly 成立于 2009 年，在福布斯云 100 强中排名第七，是《时代》杂志 100 家最具影响力的公司之一，是《Fast Company》人工智能领域最具创新力的公司之一，也是《Inc.》最佳工作场所之一。我们采用远程优先的混合工作模式，这意味着我们主要在家工作，并在北美和欧洲的中心进行面对面的协作。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商业品牌人工智能始终以您的品牌声音在您在线的任何地方创建内容。 Jasper 是您的创意人工智能助手，可以以您独特的品牌语气学习和写作。无论你是大胆地、厚脸皮地、正式地说话，还是只在网上说话（u do u）。此外，Jasper Everywhere 浏览器扩展使 Jasper 始终陪伴在您身边，从 CMS 到电子邮件、社交媒体，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有随着安全协议的发展而保持最新的内置安全功能，可确保您的数据安全和私密。 利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您保持联系。使用名片扫描仪等联系人导入工具查找并添加新客户。跟踪受众增长并在仪表板上查看有关各个联系人的见解。一站式完成所有操作 - 直接从应用程序拨打电话、发送短信和发送电子邮件。每次交互后记录笔记并添加标签以记住重要的细节。 * 报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销绩效。跟踪所有营销活动的结果并获取有关如何改进的可行建议。查看电子邮件营销活动、登陆页面、Facebook 和 Instagram 广告、社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 * 电子邮件和自动化 - 创建、编辑和发送电子邮件营销活动、时事通讯和自动化。通过一键重新发送给未打开者和产品重定向电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook 和 Instagram 广告 - 起草和发布广告、设定预算并针对特定群体。接触新朋友、吸引现有联系人、设置自定义受众或吸引回网站访问者。 * 营销建议 - 获取可操作的建议来帮助改善您的营销。了解何时需要设置废弃购物车电子邮件或收到设置品牌徽标的提醒。 * 品牌管理 - 将图像从您的设备直接上传到 Mailchimp 中，并在您的所有营销活动中使用它们。
NovelAI
novelai.net
NovelAI 是一种人工智能驱动的工具，旨在帮助创建书面内容。无论您是在起草小说、生成游戏叙事，还是只是在讲故事，NovelAI 都能提供创意和技术的独特结合，帮助您将想法变为现实。与传统的写作辅助工具不同，该平台利用先进的人工智能，不仅可以提出改进建议，还可以生成可以模仿人类作家的风格和复杂性的内容。 NovelAI 运行在一个复杂的人工智能模型上，该模型是在庞大的文学数据库上训练的，从经典小说到当代作品。这种训练使人工智能能够理解和复制各种写作风格、情节结构和角色发展。当用户输入提示或故事想法时，人工智能会使用这种训练来生成符合用户指令的内容，使其成为各种创意项目的多功能工具。
ProWritingAid
prowritingaid.com
您的私人写作教练。语法检查器、风格编辑器和写作导师集于一体。最好的写作不仅仅取决于正确的语法。您需要一个编辑工具，该工具还可以突出显示风格问题，并将您的作品与您所在流派的最佳作家进行比较。
Upword
upword.ai
Upword AI 是一个先进的人工智能研究和知识管理平台，旨在增强个人、团队和组织的工作流程。 Upword 无缝集成了一套强大的 AI 工具来帮助用户： * 在一个集中中心轻松收集、组织和管理所有专业内容和研究材料 * 使用人工智能驱动的搜索、总结、构思和内容生成功能显着加速研究、分析和写作任务 * 使团队能够轻松共享知识、共同创建文档以及利用智能 AI 助手进行集思广益和解决问题，从而更有效地进行协作 借助 Upword，知识工作者可以节省时间、提高生产力并解锁新水平的创造力和洞察力 - 所有这些都由自然语言处理和生成人工智能的最新进展提供支持。 Upword 是现代知识经济必不可少的生产力工具。
Fotor
fotor.com
Fotor 的 AI 图像生成器是一款在线工具，旨在根据文本提示生成图像。它允许用户根据输入创建人工智能生成的艺术和图像，几乎立即可视化想法。 除了人工智能图像生成功能外，Fotor 还提供一整套图像编辑工具。其中包括调整大小、裁剪、模糊、锐化以及向图像添加文本或边框。 除了传统的编辑之外，用户还可以将照片转换为草图或卡通、创建拼贴画、合并图像以及更改照片背景。该平台还提供了操作面部特征、高档图像，甚至生成 PNG 文件的工具。 Fotor 的功能扩展到创建用于营销的徽标、传单和海报，以及 YouTube 缩略图或 Instagram 帖子设计等社交媒体资产。 该平台涵盖了广泛的应用，例如编辑图像中的文本、为照片着色以及从图像中删除对象或背景。除了照片编辑之外，Fotor 还提供类似的 AI 工具来生成和增强视频和 GIF，还允许用户删除水印或对象。
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser 是句子改写和论文重写的最佳释义工具。我们的换词器可以改变句子的结构并替换同义词
Free text to speech
text-to-speech.online
免费文本转语音是一款功能强大且免费的在线文本转语音合成工具，可将文本转换为自然流畅的人声，并具有多种自定义功能。 它提供了100+个扬声器供用户选择，支持多语言和方言，甚至可以中英文混合。它在音频参数配置方面也很灵活，允许用户调整语速、音高、发音、停顿等。 该工具广泛应用于新闻阅读、旅游导航、智能硬件和通知广播等领域，甚至可以将文本内容转换成MP3文件下载保存。 此外，它还提供涵盖 129 种语言和变体的各种神经网络语音，使其能够轻松覆盖全球受众。 Chrome、Firefox、Edge 等所有主流浏览器以及微信均支持。 移动用户可以尝试使用Chrome、Firefox以及新版Edge。
Stability AI
stability.ai
Stability AI 是一个多功能平台，利用生成式 AI 来激活人类跨多个领域的潜力。它提供多种模式的开放模型，使不同地点的所有用户都可以访问它们。 Stability AI 包括一套适用于不同应用的模型：“Stable Diffusion 3 Medium”，用于高级文本到图像的转换，重点关注照片真实性和复杂性； “稳定视频扩散”作为开放式生成人工智能视频模型； “稳定音频2.0”使用先进的音频扩散技术生成高品质音乐和音效； “稳定视频 3D”可从单个图像生成高质量 3D 对象；和“Stable LM 2 1.6B”，用于体验尖端的开放获取语言模型。 Stability AI 还提供自托管最先进模型的选项，为多样化的生成式 AI 需求提供更大的灵活性。其他功能包括 Stable Assistant、Stable Artisan 以及用于将 AI 功能嵌入其他应用程序的平台 API。 为了增强安全性和可靠性，Stability AI 提供自托管许可证并维持严格的可接受的使用政策。
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite 是一款人工智能驱动的写作助手，可以帮助作家掌握讲故事的艺术并加快他们的创意写作过程。作为最好的人工智能故事生成器之一，该工具的作用不仅仅是修复语法和拼写错误。除此之外，它还为您提供改进写作风格的建议，让新角色栩栩如生，并帮助您使故事更具吸引力。这就像有一位专业的文字大师随时准备帮助您找到正确的单词，改写句子，甚至想出您可能没有想到的情节曲折。 Sudowrite 使用最先进的深度学习技术来生成真实且适合上下文的文本。 Sudowrite 基于 GPT-3 和 GPT-4，即超过 175 亿个参数的 Transformer 模型，可从训练数据中学习一般概念。该模型通过猜测接下来最有可能出现的内容来生成文本，一次一个单词。 Sudowrite 并非旨在为您写作，但可以帮助您极大地提高和加快写作速度。对于作家、创意人员和小说作家来说，它是一个极好的工具。
Andi
andisearch.com
Andi 正在利用生成式人工智能寻找下一代。 Andi 为您提供答案，而不是链接，就像询问聪明的朋友一样。 Andi 使用语言模型与实时数据相结合来生成问题的答案，并解释和总结来自最佳来源的信息。 由于 SEO 垃圾邮件、广告和监视资本主义，搜索被破坏。 Andi 理清杂乱，让您直接获得所需的知识。它以易于理解的方式直观地呈现它，并保护您免受广告技术和干扰。
Luna.ai
luna.ai
旧的销售策略已经被打破。今天的潜在客户对那些一刀切的垃圾邮件的耐心为零。电子邮件服务提供商也收紧了针对批量冷电子邮件的政策。这是一个新时代，旧的方式已经不再适用了。 如果您认为简单地发展销售团队就是灵丹妙药，那么请再想一想。尽管尽了最大努力，许多销售人员仍然未能有效理解和吸引潜在客户。销售代表的投资回报率越来越难以证明其合理性。听起来很熟悉吗？是时候做出改变了。 进入 Luna.ai，您在销售黑暗中的火箭飞船。 Luna.ai 不仅仅是另一个人工智能销售工具；这是您正在寻找的一体化潜在客户平台。基于信号的销售、大规模个性化、电子邮件送达率——Luna.ai 都涵盖了。 使用 Luna.ai，您不仅仅是销售；而是销售。您的销售方式更加明智、更加有效。想象一下，有一个系统能够从里到外了解您的潜在客户，建立在海量数据和见解的基础上，以确保每次外展活动都是准确的。精通 152 种语言，令人印象深刻。最好的部分是什么？可扩展，拥有无限的电子邮件帐户，而成本仅为传统方法的十分之一。 从本质上讲，Luna.ai 旨在帮助您在自己最喜欢做的事情上表现出色：与客户建立联系并达成交易。这是为了消除猜测并确保您发送的每条消息都具有个性化和相关性。 立即制定您的第一本行动手册。借助 Luna.ai 的预设，您将在几分钟内启动并运行。月球上见！
Codeium
codeium.com
Codeium 是一款基于人工智能的工具，旨在通过人工智能代码补全、搜索和聊天等有效功能来帮助编码过程，面向开发人员和编码专业人士。 它支持 70 多种语言，并集成到广泛使用的 IDE 中，为用户提供无缝界面。该工具可能会改变开发人员的体验，因为它旨在加速编码流程并提高生产力水平。 Codeium的生成代码功能可以帮助用户节省编码时间，从而实现更快的产品发货。 Codeium 是免费提供的，其自动完成功能不受限制，保持了包容性和不断增长的语言支持范围。 此外，它还具有经过专门训练的内部模型和基础设施，可实现自动完成和搜索功能，以及提供额外支持的聊天功能。 其产品范围从个人使用到企业级，具有多种功能，如快速代码自动完成、编辑器内人工智能聊天助手、无限制使用、通过各种平台支持、代码库的高级个性化和 GPT-4 支持等，具体取决于在所选的套餐上。 它在各种编码存储库上扩展了其代码完成和搜索功能。
Anakin.ai
anakin.ai
Anakin.ai 是一个无代码人工智能应用程序构建器，允许用户创建定制的人工智能应用程序来自动执行任务、生成内容、回答问题等。它包括数千个预构建的人工智能应用程序，适用于文本生成、聊天机器人、图像生成、工作流程管理和批处理等各种用例。该平台还包括训练 ChatGPT 功能，允许用户根据自己的数据训练聊天机器人，以及自动代理构建器，以创建自动解决复杂挑战的人工智能助手。此外，用户可以将他们的人工智能应用程序连接到任何外部服务，并将智能技术嵌入到现有软件中。
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow 使雄心勃勃的团队能够构建有影响力的 AI 代理。 Voiceflow 深受设计师和开发人员的喜爱，可帮助团队共同构建、测试、交付、衡量和改进语音和聊天体验。中端市场和财富 500 强企业的对话式 AI 产品团队（从 ClickUp 和 Instacart 到摩根大通和家得宝）信赖 Voiceflow 作为他们的协作式 AI 代理构建平台。直观的代理构建器画布、知识库和内容管理系统与可扩展的开发人员工具包相结合，用于交付可在整个客户体验中扩展的高级人工智能代理。如今，全球有超过 250,000 个雄心勃勃的团队正在 Voiceflow 上构建代理。
AISEO
aiseo.ai
利用无法检测到的人工智能内容提升您的 Google 排名！ 增强您的主题权威，提升您的 E-E-A-T 分数，完善页面和技术 SEO，并通过人工智能生成的内容（与人类撰写的文章没有区别）主导您的利基市场。潜入下面。
SurgeGraph
surgegraph.io
SurgeGraph 是一款上下文 SEO 和 AI 写作工具，专注于 SEO 的三个基石：定位正确的关键字、加快内容速度以及创建有效的内容孤岛。 SurgeGraph 的品牌承诺很简单，帮助您快速增长自然流量并实现激增效应。 * SurgeGraph 是一款软件工具，旨在协助内容创建、关键词研究和 SEO 优化。 * 评论者喜欢内容生成的速度和质量、直观的界面、频繁的更新以及关键词研究和 SEO 工具的无缝集成。 * 审阅者遇到了图像生成功能的问题、偶尔的软件错误，有些人发现关键字研究功能不如内容编写部分有用。
Trolly.ai
trolly.ai
AI 生成 SEO 优化文章，速度提高 2 倍
Twain
twain.ai
Twain 是一款人工智能通信辅助工具，旨在帮助制作和改进对外销售信息。它能够以用户独特的语气、多种形式生成定制消息，从直接、大胆到创意、随意。 该工具满足多种出站渠道和场景，方便跨电子邮件或LinkedIn等平台轻松操作。它提供从介绍到后续求婚和分手情况的帮助。 为了推动参与，吐温确保基于语气、目标、背景和历史来传达背景驱动、目标导向的信息。该工具还提供消息改进的实时建议，提供精细的替代方案和改进。 从精心制作可靠的介绍到创建后续消息和处理反馈，吐温有效地简化了销售沟通流程。 Twain 因其在产生清晰且引起共鸣的信息方面的表现而受到认可，提供不同的定价计划，包括免费、专业和定制团队计划。 它因其增强消息的语气、结构和长度、节省时间的特性以及以可扩展方式运行的能力而受到用户的称赞。
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine 是一款基于 GPT-3 人工智能的文案写作工具，使用户能够快速轻松地创建高质量、有效的文案。它使用自然语言处理 (NLP) 来分析文本并生成引人入胜、令人信服且针对用户目标受众量身定制的内容。 TypeEngine 还为用户提供了模板库，使您可以快速为项目生成副本。借助 TypeEngine，您可以创建有说服力的文案，以自然有效的方式向受众传达信息。
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai 是终极人工智能助手 使用人工智能来帮助提高您的流程并节省工作时间。使用我们的人工智能生成高质量的内容。
Write On AI
writeonai.com
Write On AI 是首屈一指的人工智能驱动的内容创建平台，彻底改变了个人和企业制作书面内容的方式。凭借最先进的人工智能技术，我们的平台提供了一套旨在提高写作效率和质量的创新工具。从生成高质量的文章到通过智能建议完善写作，Write On AI 使用户能够轻松创建引人注目的内容。我们的用户友好界面和可定制功能使其成为学生、专业人士和企业的首选工具。
Xerolag
xerolag.com
Xerolag 是一款人工智能内容生成应用程序，由最新的高级深度学习语言模型 GPT-3 提供支持。借助 Xerolag，您可以快速轻松地创建高质量、独特的内容。我们先进的人工智能技术可以生成任何语言的内容，涵盖任何主题 - 从博客文章和文章，到产品描述和网页内容。使用 Xerolag 快速获取您需要的内容！
Writerly
writerly.ai
Writerly 是一款强大但又不过分的人工智能生产力软件。我们受到全球超过 500,000 家最具创新力的组织和创作者的信任，利用生成式 AI 来提高业务成果。 更快更好地写作：使用最好的人工智能写作助手 Writerly 提高转化率并自动化您的内容营销。 Writerly 是一款由人工智能驱动的一体化写作解决方案，旨在帮助个人和机构等生成适合所有工作途径的优质、引人入胜且无抄袭的书面内容。 创建内容速度提高 4 倍。 自动将您的商业想法转化为高转化率的文章，从而提高流量、转化率和 SEO 排名。 节省时间和金钱，同时使用人工智能助手完全控制您的文案写作。
R2 Copilot
r2copilot.ai
R2 Copilot 是一款以隐私为中心、由 GPT 驱动的 AI 助手，适用于您的日常业务通信。 R2 Copilot 可作为 Microsoft Office 365 产品、社交媒体平台的插件以及各种在线服务和应用程序的扩展。 R2 旨在改变您与 AI 助手交互的方式，使用尖端的 AI 语言学习模型和创新的数据交换协议，使您的交互安全、快速且严格保密 R2 的使用基于用户和 AI 助手之间的通用交互模型 - 通过用户输入的提示和从助手收到的答案。由于它是一种通用模型，因此不需要用户进行陡峭的学习曲线。 R2 Copilot 与其他助手的真正区别在于它注重通信保密 您在使用 R2 Copilot 时撰写和提示输入的任何内容都会在您的设备上加密，并在您关闭插件时立即删除。这样，您与 R2 的通信始终保持私密。
Cohesive AI
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告别苦苦挣扎的 ChatGPT 提示！ Cohesive 将 AI 才华与您的创造力相结合，使您能够轻松创建世界一流的内容。使用功能强大的编辑器无缝地优化、编辑和发布。向神奇的内容创作问好！
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