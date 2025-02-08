生成式人工智能软件 - 最热门应用 - 塞拉利昂

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生成式人工智能软件是指利用生成式人工智能算法自主创建内容的一类软件应用程序。这些算法通常基于深度学习技术，特别是生成对抗网络（GAN）或变分自动编码器（VAE）。 生成式人工智能软件可用于生成各种类型的内容，包括但不限于： * 图像：生成逼真或抽象的图像、照片般逼真的面孔、风景等。 * 视频：创建视频序列、动画和视觉效果。 * 文本：生成自然语言文本，包括文章、故事、诗歌和代码片段。 * 音乐：创作音乐曲目、旋律，甚至整个作品。 * 设计：创建产品、徽标、用户界面和建筑布局的设计。 这些软件工具对于艺术家、设计师、开发人员和其他寻求简化创作流程、探索新想法或增强现有工作流程的专业人士来说非常有价值。生成式人工智能软件通常允许用户控制各种参数或输入约束，以指导生成过程并实现期望的结果。
提交新应用
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT 是一个免费使用的人工智能系统。使用它进行对话、获得见解、自动化任务并见证 AI 的未来，所有这一切都可以在一处完成。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
一款图形设计应用程序，可帮助您创建专业品质的社交媒体帖子、邀请函、数字明信片、图形等。从您的想法开始，为您创造一些独特的东西。
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek提供了利用高级AI和机器学习的工具，通过提高搜索功能和大型数据集的分析来帮助组织做出更好的数据驱动决策。 该网站本身似乎着重于提供AI驱动的见解，使用户可以以更智能，更有效的方式搜索和检索数据。这可能涉及： - 智能搜索：使用AI来增强传统搜索功能，例如理解上下文或搜索中的情感。 -DATA Insights：利用AI揭示可能不会立即显而易见的数据的模式和趋势。 - 业务应用程序：帮助企业使用数据来优化决策和运营。
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一款由人工智能聊天机器人驱动的研究和会话搜索引擎，可使用自然语言预测文本回答查询。 Perplexity 于 2022 年推出，使用网络来源生成答案，并引用文本响应中的链接。
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位于旧金山的初创公司，也是一个在线 IDE（集成开发环境）。它的名字来自缩写 REPL，代表“读取-评估-打印循环”。该服务由约旦程序员 Amjad Masad 和约旦设计师 Haya Odeh 于 2016 年创建。Repl.it 允许用户使用浏览器编写代码并构建应用程序和网站。此外，Repl.it 允许用户通过各种方式共享项目。他们还举办“jams”，即基于特定主题的编码比赛。竞赛奖品通常包括临时帐户升级、金钱、加密货币或礼品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一个交互式编程环境。您可以使用最流行的编程语言创建工作区，在虚拟机上为您提供一个可以运行代码的容器。在任何给定的 repl 中，都有两个主要部分 - 编辑器和控制台。 该编辑器使用 Monaco，这是为 Visual Studio Code 提供支持的相同技术。在移动设备上，编辑器是 Ace。 Repl.it 有一个名为“黑客计划”的高级套餐。它允许在项目中提供更多的存储空间、私有代码和无限的协作者，并且 Github Education 计划包括 3 个月免费的 Hacker 计划。 repl.it 上有 60 多种不同的编程语言，包括 Python、Ruby、HTML 和 Java。 该公司已获得 Y Combinator、Andreessen Horowitz、Bloomberg Beta 等公司的资助。 “该公司每周拥有超过 500,000 名活跃开发者和超过 300 万用户。 Repl.it 网站还有一个 Talk 论坛。世界各地的许多开发人员都使用该论坛来分享他们的创作。 Repl Talk 版主保持论坛的清洁。
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs 是一家人工智能音频研究和部署公司。 我们的研究团队开发了 AI 音频模型，可以生成逼真、多功能和上下文感知的语音和声音效果。我们的产品团队使日常用户、产消者和企业可以使用这些模型来创建和本地化内容。 我们的技术用于为有声读物和新闻文章配音、为视频游戏角色制作动画、帮助电影预制作、自动化娱乐本地化流程、为社交媒体和广告创建动态音频内容以及培训医疗专业人员。它还为那些失去声音的人回馈了声音，并为日常生活中有无障碍需求的人们提供了帮助。
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 是一个人工智能驱动的写作平台，为 150 个国家/地区超过 3500 万月活跃用户提供帮助。 QuillBot 凭借其创新的人机交互产品，旨在让写作变得轻松，同时保留用户独特的视角和声音。
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy 是您的数字研究助手，为您阅读论文并为您提供亮点！ Scholarcy 将您的文档转换为可搜索、可共享的摘要抽认卡库，可在任何设备上访问，并具有协作笔记和注释功能。从 PDF、Word、Powerpoint、ePub 或 RIS 文件创建摘要卡，从 Dropbox 导入，然后导出到 Word、Excel、EndNote、Zotero、Mendeley 等！
Runway
runwayml.com
Runway 是一家人工智能应用研究公司，致力于塑造艺术、娱乐和人类创造力的下一个时代。 快速编辑视频所需的一切。神奇的人工智能工具、实时协作、精确编辑等等。您的下一代视频创作套件。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是全球领先的人工智能写作辅助公司，每天受到超过 3000 万人和 70,000 个专业团队的信赖。从立即创建初稿到完善每条消息，Grammarly 帮助财富 500 强企业中 96% 的人在不损害安全或隐私的情况下表达自己的观点并获得结果。我们相信优秀的写作可以完成工作。 Grammarly 的产品（Grammarly Business、Grammarly Premium、Grammarly Free 和 Grammarly for Education）可随时随地为您服务，为超过 500,000 个应用程序和网站提供与上下文相关的写作支持。 Grammarly 成立于 2009 年，在福布斯云 100 强中排名第七，是《时代》杂志 100 家最具影响力的公司之一，是《Fast Company》人工智能领域最具创新力的公司之一，也是《Inc.》最佳工作场所之一。我们采用远程优先的混合工作模式，这意味着我们主要在家工作，并在北美和欧洲的中心进行面对面的协作。
Paperpal
paperpal.com
Paperpal 是一款全面的 AI 学术写作助手，提供生成式 AI 支持、实时语言建议和抄袭检查，帮助您写得更好、更快，并获得更高的成功机会。 Paperpal 专为学术写作量身定制，并由 1,300 多个学科领域的专业学术编辑进行了数百万次语言更正培训，以机器速度提供人类精确度。 借助 Paperpal，您可以通过集思广益来克服写作障碍，通过清晰的大纲加快写作速度，并获得超过 25 种语言的学术翻译。您还可以获得深入的语言和语法检查，并获得根据学术写作惯例和语气量身定制的释义、单词缩减和正确单词选择方面的帮助。 从撰写初稿到确保稿件提交准备就绪，Paperpal 都能满足您的需求。免费探索或订阅 Paperpal Prime（19 美元/月），无限制地使用高级功能，包括我们值得信赖的在线抄袭检查器和 30 多项稿件提交检查。就像编写、检查、纠正、成功一样简单 - 现在就开始！
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini 让您可以直接访问 Google 最好的 AI 模型系列，这样您就可以： - 获得写作、头脑风暴、学习等方面的帮助 - 从 Gmail 或 Google 云端硬盘总结并快速查找信息 - 即时生成图像 - 使用文本、语音、照片和相机以新方式获得帮助 以前称为巴德。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分钟内生成准确、相关且优质的内容。 AI-Writer 是最准确的内容生成平台，使用最先进的人工智能写作模型从标题生成文章。
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客户服务解决方案，可在自动化和人工支持方面提供无缝的客户体验，从而提高客户满意度，同时降低成本。我们正在构建一个未来，大多数客户对话都可以在不需要人工支持的情况下成功解决，从而使团队能够腾出时间来处理更高价值的客户对话。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在内的超过 25,000 个全球组织依靠 Intercom 提供任何规模的无与伦比的用户体验。 Intercom 的平台每月发送超过 5 亿条消息，并可与每月超过 6 亿的活跃最终用户进行交互。 Intercom 成立于 2011 年，得到 Kleiner Perkins、Bessemer Venture Partners 和 Social Capital 等领先风险投资家的支持，其使命是让互联网业务个性化。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智能助手，旨在帮助您更快、更准确地写作。其功能包括人工智能自动完成、无抄袭结果、文本引用和释义功能。 它可以帮助您撰写博客、论文、电子邮件、个人陈述、故事和演讲等内容。 Jenni 可以用任何语言进行写作，受到谷歌、哈佛大学、剑桥、麻省理工学院和阿斯顿大学等领先机构的作家的喜爱。 Jenni 还可以用于生成准确且富有创意的报告和标题。它结合使用 OpenAI、AI21 等人工智能技术和每个用户的自定义数据来生成最高质量的内容。 Jenni 还具有内置的抄袭检查器，以确保内容的原创性和准确性。您可以免费试用 Jenni，并立即开始使用最先进的 AI 写作助手进行写作。
Autocode
autocode.com
新用户通知。购买提醒。预定的工作。社区机器人。 SQL 查询。内部工装。使用 JavaScript 和 API 创建您想要的任何内容。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您保持联系。使用名片扫描仪等联系人导入工具查找并添加新客户。跟踪受众增长并在仪表板上查看有关各个联系人的见解。一站式完成所有操作 - 直接从应用程序拨打电话、发送短信和发送电子邮件。每次交互后记录笔记并添加标签以记住重要的细节。 * 报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销绩效。跟踪所有营销活动的结果并获取有关如何改进的可行建议。查看电子邮件营销活动、登陆页面、Facebook 和 Instagram 广告、社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 * 电子邮件和自动化 - 创建、编辑和发送电子邮件营销活动、时事通讯和自动化。通过一键重新发送给未打开者和产品重定向电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook 和 Instagram 广告 - 起草和发布广告、设定预算并针对特定群体。接触新朋友、吸引现有联系人、设置自定义受众或吸引回网站访问者。 * 营销建议 - 获取可操作的建议来帮助改善您的营销。了解何时需要设置废弃购物车电子邮件或收到设置品牌徽标的提醒。 * 品牌管理 - 将图像从您的设备直接上传到 Mailchimp 中，并在您的所有营销活动中使用它们。
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一个提高工作效率的生成式人工智能平台。通过使用可靠的 GenAI，各个领域的专业人士都可以发展自己的职业生涯并在工作中脱颖而出。无论您是在撰写电子邮件、创建文档还是向同事或客户发送即时消息，Wordtune 都能完善您的写作，同时使用 AI 简化您的工作。
Texta
texta.ai
Texta.ai 是一款人工智能文章生成器，声称可以帮助内容创作者利用自然语言技术和最先进的算法快速撰写博客文章。它提供 7 天免费试用期，以测试软件的功能，包括自动化内容制作、易于使用的界面和人工智能的最新进展。据该网站称，用户可以通过多种方式从 Texta.ai 中受益，例如为记者快速生成博客文章，或为企业创建内容。它可以通过提供免费试用并利用人工智能技术的最新进展，将自己与类似的软件竞争对手区分开来。
Revoicer
revoicer.com
在数字内容创作的世界中，强大的配音的影响力怎么强调都不为过。无论是教育视频、播客还是广告，正确的声音都可以吸引注意力、传达情感并增强整体信息。这就是配音技术领先品牌 Revoicer 发挥作用的地方。 Revoicer 成立于 2021 年，已迅速成为高品质、人性化配音的首选来源，提供 30 多种语言和旨在满足各种需求的大量功能。 使用 Revoicer 创建画外音是一个简单的过程，不需要任何技术技能。它是一个完全基于网络的应用程序，这意味着无需下载或安装任何内容。以下是这款创新应用程序的运作方式： * 用户只需将想要转换的文本粘贴到 Revoicer 应用程序中即可。 * 他们从 80 多种多种语言的人工智能语音中进行选择，并可以预览每一种语音。 * 单击“生成”按钮，即可创建画外音并准备播放。 * 如果满意，用户可以下载 MP3 文件以在各种项目中使用。
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI 是网络出版商的一款工具，可帮助他们确保制作原创内容。 原创内容 = 独特的人类创作内容...谷歌和读者想要的那种！ Originality.AI 确保原创内容能够通过...发布 AI 检测器 - Originality.AI 内部构建的 AI 旨在识别由任何流行的 NLP API 创建的内容，包括 GPT-2、GPT-J、GPT-NEO 和 GPT-3（世界上第一个识别 GPT-3 的工具） ）。 Originality.AI 可以预测内容是否由任何流行的 AI 写作助手制作。 抄袭检查器 - 严肃的网络出版商/内容营销人员需要确保他们发布的内容没有抄袭，以便他们的内容有最好的排名机会。 Originality.AI 是一款抄袭检查器，专为需要管理作家团队的严肃网络出版商而设计。只需输入您的 URL，它即可提供团队管理、仪表板、扫描历史记录、自动积分和完整站点扫描。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics充当您可信赖的业务副驾驶，目的是使您对数据驱动的决策更加聪明，更快，更有信心。 IBM Cognos Analytics为每个用户（无论是数据科学家，业务分析师还是非IT专家）都以与组织目标相关的方式执行相关分析的功能。它缩短了每个用户的旅程从简单的分析到复杂的分析，使他们可以利用数据探索未知的数据，确定新的关系，对结果有更深入的了解并挑战现状。通过IBM Cognos分析可视化，分析和分享有关您的数据的可行见解。
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始创建者创立的公司。 Databricks 源于加州大学伯克利分校的 AMPLab 项目，该项目参与了 Apache Spark 的开发，这是一个构建在 Scala 之上的开源分布式计算框架。 Databricks 开发了一个用于 Spark 的基于 Web 的平台，该平台提供自动化集群管理和 IPython 风格的笔记本。除了搭建Databricks平台外，该公司还联合举办大规模的Spark在线开放课程，并举办全球最大的Spark会议——Spark峰会。
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite 是一款人工智能驱动的写作助手，可以帮助作家掌握讲故事的艺术并加快他们的创意写作过程。作为最好的人工智能故事生成器之一，该工具的作用不仅仅是修复语法和拼写错误。除此之外，它还为您提供改进写作风格的建议，让新角色栩栩如生，并帮助您使故事更具吸引力。这就像有一位专业的文字大师随时准备帮助您找到正确的单词，改写句子，甚至想出您可能没有想到的情节曲折。 Sudowrite 使用最先进的深度学习技术来生成真实且适合上下文的文本。 Sudowrite 基于 GPT-3 和 GPT-4，即超过 175 亿个参数的 Transformer 模型，可从训练数据中学习一般概念。该模型通过猜测接下来最有可能出现的内容来生成文本，一次一个单词。 Sudowrite 并非旨在为您写作，但可以帮助您极大地提高和加快写作速度。对于作家、创意人员和小说作家来说，它是一个极好的工具。
Studio Neiro AI
studio.neiro.ai
在 Studio Neiro AI，我们提供独特的功能来创建具有类人特征和细致入微的微表情的视频头像。这些化身可以无缝地代表您的品牌的脚本或语音音频，并具有自定义 AI 化身声音的附加功能，以与演讲者的独特角色产生共鸣。 通过我们的 Studio 体验通信的未来，其中有以下功能等待着您： * 将文本转换为 150 多种语言的迷人视频。从我们的一系列人工智能头像中进行选择，自定义他们的声音，并设置所需的情绪以进行引人入胜的演示。 * 体验我们听起来自然的语音合成技术，非常适合生成适合任何业务需求的真实文本转语音 (TTS) 配音。 * 上传录音并轻松替换声音，同时以极高的准确性保持原始的声音表达、情绪和口音。 * 利用我们先进的人工智能头像和文本转语音技术，制作真正与目标受众产生联系的有影响力的广告，从而简化您的营销工作。
StudyCrumb
studycrumb.com
Studycrumb.com 是一家学术写作咨询和编辑服务公司，为学生与具有不同研究领域资格的专家校对人员提供联系。
Cohesive AI
cohesive.so
告别苦苦挣扎的 ChatGPT 提示！ Cohesive 将 AI 才华与您的创造力相结合，使您能够轻松创建世界一流的内容。使用功能强大的编辑器无缝地优化、编辑和发布。向神奇的内容创作问好！
Arvin
arvin.chat
Arvin 是由 GPT-4 支持的 AI 浏览器扩展。随时随地与 Arvin 在线聊天，进行即时研究、阅读和创造力。
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED 是一款为想要扩大视频制作规模的企业提供的一体化平台。 200 多个国家/地区的营销、销售、学习与发展和社交媒体客户制作视频的速度比以往快了 30 倍。 VEED 将权力交给您的团队： * 记录优质内容 * 轻松编辑视频 * 自动转录 忘记学习笨重且昂贵的编辑软件或依赖代理机构。 VEED 是您直观的视频工具套件。从首席执行官到实习生，每个人都可以使用它来制作专业视频，无需专业技能。 VEED Enterprise 让您： * 与其他团队成员实时协作 * 访问包含 30,000 多个媒体资源的库 * 使用自定义模板来节省时间 哦，VEED 拥有一套人工智能工具，可以使生产效率提高 10 倍。 VEED AI 让您： * 使用人工智能头像将文本转换为视频 * 自动生成准确的字幕 * 立即删除视频和图像背景 * 还有更多 VEED 是一款为超过 300 万创作者提供世界级视频策略的软件。 * VEED 是一个视频编辑平台，提供自动字幕、内容检测和各种设计选项等功能。 * 用户经常提到易用性、字幕功能的准确性以及允许创意编辑和专业品质视频的各种设计选项。 * 审阅者遇到了一些问题，例如基于会员级别的功能限制、偶尔缓慢的处理时间以及希望在基本计划中提供更高级的功能。
Tabnine
tabnine.com
Tabnine 是人工智能编码助手，可加速和简化软件开发，同时保持代码的私密性、安全性和合规性。 通过 Tabnine AI 实现编码工作流程自动化，提高工程速度、代码质量和开发人员的幸福感，并更快地进入市场。
CodeMate AI
codemate.ai
CodeMate，编写无错误代码的最快方法。 CodeMate 是一款人工智能驱动的工具，旨在帮助开发人员在不离开环境的情况下自动更正错误，从而将编码速度提高 10 倍。这就像有一个结对程序员随时帮助您调试和优化代码。 主要特点 * CodeMateGPT：此功能可自动执行调试代码、修复错误、审查和优化等任务。它可以在几秒钟内为您提供编写代码的最佳版本。 * 即时调试：CodeMate 可以根据您的方法在多个测试用例上分析您的代码，并生成详细的修复程序以及错误描述。 * CodeMate-报告：获取有关代码性能和质量的详细报告以及编程分数，帮助您提高编码技能以编写行业级代码。 * CodeMate 聊天：提出任何类型的问题并获得根据您自己的代码库量身定制的答案。这种人工智能驱动的聊天功能就在您的编辑器中，并且是端到端加密的。 * 详细的代码审查：按照通过人工智能进行软件开发时应遵循的最佳实践来审查您的代码，就像经验丰富的开发人员坐在您身边一样。
Claude
claude.ai
克劳德（Claude）是人类的下一代AI助手，由人类众所周知，经过训练，可以安全，准确且有安全，以帮助您尽力而为。
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI 是一门编码法学硕士，旨在改变我们构建软件的方式。 通过构建 BLACKBOX.AI，我们的目标是： 让工程师构建和发布产品的速度提高 10 倍，从而加快公司内部的创新步伐 加速全球软件工程师的增长，工程师数量从约 1 亿增加到 1B 十倍
crear.ai
crear.ai
Crear.ai 是一款人工智能内容助手，可帮助用户更快地编写更好的内容。它为用户提供了 20 多个模板、个性化选项以及改写、扩展、压缩和翻译内容的能力。它还提供多种定价计划，从免费版本到年度或月度计划。
Opnbx.ai
opnbx.ai
Opnbx 专注于利用人工智能进行销售。生成高度个性化且相关的电子邮件，以潜在客户理解的方式向他们传达您提供的价值。 主要特点： * 以销售为中心的人工智能技术：专为满足销售代表的需求而设计。 * 个性化电子邮件生成：创建高度个性化且相关的电子邮件以吸引潜在客户。 * 研究驱动的方法：随时了解最新的销售推广最佳实践。 * 以转化为导向：旨在将入站和出站电子邮件转变为渠道增长的渠道 使用案例： * 通过个性化且相关的销售推广电子邮件吸引潜在客户。 * 通过实施最新的最佳电子邮件实践，在竞争中保持领先地位 * 通过与潜在客户产生共鸣的相关电子邮件来提高销售转化率。 * 利用人工智能技术制作有效的销售电子邮件，节省时间和精力。
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani 是一款功能强大的人工智能文案和图像生成 SaaS（软件即服务）工具，旨在提高专业人士的生产力并简化内容编写流程。 Zomani. 提供智能写作帮助、语法和拼写检查、抄袭检测、内容优化和无缝协作功能，帮助内容作者高效地生成高质量、无错误的内容。 Zomani 将您的内容与现有内容的广泛数据库进行比较，以识别任何无意的相似之处或抄袭情况。 还有更多。
Writi.io
writi.io
Writei.io 不是一个内容生成机器人；相反，它是一款由 ChatGPT 提供支持的产品 | OpenAI 的 GPT-4 AI 模型，专为 LinkedIn（和电子邮件）制作。它是一个人工智能写作助手，可以直接在 LinkedIn 上或在您的电子邮箱内创建原创内容。这些功能可通过 Chrome 扩展程序访问。 只需输入三个单词，Writi 就会提示您想说什么，然后坐下来，让 Writi 弄清楚您谈话的上下文。选择您想要使用的、专为您的特定对话而设计的内容。我们集成了 OpenAI 的 ChatGPT 的 AI | GPT-4 Turbo 并将其专门用于 LinkedIn 和电子邮件。它使用起来非常简单，但功能非常强大。
Writekit
writekit.ai
人工智能驱动的写作变得简单。 Writekit 提供人工智能集成工具来简化内容制作并提高创造力。从生成富有洞察力的补充到实时团队协作，Writekit 专为需要效率、质量和无压力写作过程的作家和营销人员而设计。
WordfixerBot
wordfixerbot.com
WordfixerBot 的释义工具具有丰富的功能，使其成为任何想要改进写作的人的绝佳选择： * 多样化的语气选项：该工具有多种语气可供选择，可以灵活地将您的写作与任何背景或受众相匹配。 * 保持原始含义：人工智能确保您的信息的本质保持不变，同时赋予其新鲜和独特的呈现方式。 * 可访问性和易用性：该工具被设计为可访问且易于使用，没有复杂的设置或陡峭的学习曲线。 使用 WordfixerBot 的好处是显而易见的： * 提高写作质量：制作的内容不仅独特，而且能引起目标读者的共鸣。 * 节省时间：快速生成释义文本而不影响质量，让您能够专注于写作或业务的其他方面。 * 避免剽窃：该工具有助于确保您的作品是原创的并且不存在剽窃问题。
Wali
mywali.co
Wali 是一家领先的人工智能解决方案提供商，旨在为企业提供可行的情报和见解。我们专注于利用人工智能的力量来推动业务增长、加强决策并促进创新。我们强大的平台提供了一套专为企业量身定制的人工智能工具，使我们的客户能够在当今快节奏的数字环境中保持竞争优势。 我们非常重视伙伴关系和协作成长。我们的合作伙伴计划旨在帮助其他企业扩展产品、开拓新市场并为其客户提供更多价值。我们与合作伙伴密切合作，确保我们行业领先的人工智能解决方案易于使用、价格实惠，并根据他们的需求量身定制。
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief 是简短生成引擎，可帮助您扩展内容营销工作。它可以帮助您比使用 Google 文档更快地创建高质量的内容摘要，通过预先收集您需要的 90% 以上的信息，并帮助您专注于最有价值的部分，例如创建出色的大纲并为作者提供工作角度和。
Copyfactory
copyfactory.io
Copyfactory 是一个专为销售团队和代理商设计的 B2B 文案平台。其主要目标是帮助用户节省销售文案写作任务的时间。借助 Copyfactory，用户可以在几秒钟内用几乎任何语言编写整个 A/B 销售序列。该平台允许用户使用任何数据创建自己的潜在客户个性化模板，以提高响应率。 Copyfactory 的一个独特功能是，它使用户能够训练 AI 以与自己类似的风格进行书写。 该平台对于想要在销售开发中扩大个性化工作的销售团队和代理机构特别有用。 Copyfactory 提供拖放序列创建功能，用户可以选择模板、回答几个问题并快速生成序列。协作实时编辑允许团队成员提供反馈。用户还可以根据任何潜在客户研究，使用他们想要的任何数据源创建独特的个性化模板。 Copyfactory 与团队可能已经使用的其他销售工具无缝集成，例如 Outreach、Apollo、Salesloft、Hubspot、Pipedrive 等。
CuantumAI
cuantum.ai
CuantumAI 是一款内容生成软件，它使用人工智能来生成独特的文档、图像、聊天和其他多媒体。该平台提供创建工具和自定义模板来自动化内容制作。它支持多种语言。
Promind AI
promind.ai
ProMind AI 是一款人工智能驱动的工具，利用 OpenAI GPT 模型生成各种类型的内容，例如推文、博客文章、LinkedIn 帖子和 YouTube 脚本。该工具旨在通过自动生成优质内容来节省时间和精力。除了生成书面内容之外，ProMind AI 还具有强大的工具，可以修复代码中的错误并生成代码，这对于程序员和开发人员来说非常有用。主要功能ProMind AI 具有多项关键功能，使其成为内容创建和代码调试的强大工具。其中一些功能包括： * 内容生成：ProMind AI 可以生成各种内容类型，包括推文、博客文章、LinkedIn 帖子、YouTube 脚本等。它还可以通过按需生成高质量内容来帮助用户节省时间和精力。 * 代码调试：ProMind AI 可以帮助识别和修复软件代码中的错误，从而可能加快开发过程。 * 用户角色生成：ProMind AI 可以生成用户角色，这是目标受众群体的虚构表示。它们可用于帮助企业更好地了解客户并更有效地开展营销工作。 * OpenAI GPT 模型：ProMind AI 使用 OpenAI GPT 模型为其各种功能提供支持，确保高质量的内容和准确的代码调试。
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - 人工智能工具改变全世界作家和读者的生活。以极快的速度创建令人惊叹的内容。 Jaq N Jil 是一款功能强大的 AI 写作工具，可让您的内容编写过程更快更好，具有 AI 辅助内容规划、AI 文本扩展和重写、海量库存图片库、文本和语音激活的 AI 聊天机器人等功能更多内容在他们的专业+版本中。它还通过 Zapier 与 5,000 多个工具集成。使用该工具来撰写 SEO 博客文章、社交帖子标题、散文和论文、营销材料等等。 Jaq n Jil 的创建充分考虑了内容营销人员的需求。得益于 Jaq n Jil，作家和代理商都在体验高效的工作流程和内容制作的增加。
Haller AI
haller.ai
Haller AI：通过我们的一体化 AI 仪表板增强您的业务 我们专门为小型企业和个体企业家提供强大的、数据驱动的人工智能解决方案，我们用户友好的仪表板使内容创建和项目管理变得轻而易举。 Haller AI 可定制、可扩展且经济高效，是您优化工作流程并实现无与伦比的业务效率的一体化解决方案。加入我们的网络，了解最新的人工智能驱动的业务解决方案。
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai，人工智能满足人类潜力的地方。借助 Eleo，您可以前所未有地释放您的生产力和创造力。想象一下，节省数千个小时搜索信息、编写文本、发现想法和采购图像。是时候增强你的大脑了，给自己更多的时间，把你的写作速度提高 20 倍。 Eleo 不仅仅是另一种人工智能服务。与其他平台不同，Eleo 允许您以适当的风格聊天和写作、提出好问题、使用文案功能进行翻译，甚至生成图像。它是一款综合工具，让人工智能的使用变得有趣、快速且实用。最好的部分是什么？它价格实惠，并提供适合您需求的定价计划。 但为什么Eleo超级呢？嗯，领先的公司已经为员工配备了人工智能，以获得竞争优势。 Eleo 为您提供在快速发展的就业市场中保持领先所需的技能。它提高效率、速度和创造力，使您成为所在领域的大师。 使用 Eleo 很简单。只需注册，选择一个计划，让自己沉浸在平台中，然后毫不费力地开始执行您的任务。 Eleo 可在任何设备上使用，因此您可以随时随地访问您的信息、文档和图像。 不要落后。立即拥抱 Eleo.ai 的力量并释放您的全部潜力。与我们一起踏上人工智能世界的非凡之旅，体验生产力和创造力的未来。
DinuAI
dinuai.com
DinuAI 是一个创新的 SaaS 平台，利用 OpenAI 人工智能技术的力量为您的用户提供一系列卓越的功能。 DinuAI，用户可以毫不费力地生成独特且无抄袭的内容和图像，利用多种语言来增强多功能性。它是一个用于生成 AI 内容、图像和代码的一体化 SaaS 平台。它旨在帮助您立即为营销人员、撰稿人、记者、电子商务专业人士、教育工作者、社交媒体经理、博主、SEO 专家、内容作家、支持代理、歌曲作家等所有人生成高质量的文本。您还可以轻松编辑、导出、移动或发布 AI 生成的结果。
Livy AI
livy.ai
Livy.AI 是一个创新的人工智能平台，旨在帮助内容创作者，特别是娱乐行业的内容创作者满足他们的内容创作需求。 Livy.AI 使用先进的人工智能算法简化了创建原创、引人入胜的高质量内容的过程。 * AI 编剧工具：使用我们的 AI 编剧工具释放 AI 在脚本生成方面的潜力。无论您是为电影、电视节目、播客还是新闻制作剧本，我们的工具都旨在加速创作过程，同时确保精彩故事讲述所需的情感共鸣和结构。它是您的创意助手，可帮助您编织引人入胜的叙述、提高生产力并将想法转化为脚本。 * AI 图像工具：Livy.AI 的 AI 图像工具是您创建具有视觉冲击力的图像以补充您的脚本的伴侣。从概念艺术到角色设计，我们的工具利用先进的人工智能来协助构思和创建讲述故事的视觉效果。这是为了毫不费力地为你的叙述带来视觉维度。 * 还有更多：除了脚本和图像生成之外，Livy.AI 还在不断扩展其工具套件，以满足娱乐行业的动态需求。借助我们的平台，探索一系列解决方案，推动您的内容创作之旅进入人工智能驱动的创造力的新时代。
1MillionResume
1millionresume.com
使用我们的人工智能简历生成器提升您的职业生涯：在几分钟内创建您的梦想简历 我们的人工智能简历生成器旨在帮助您为您的梦想工作创建完美的简历。有了 100 万份简历，您不仅仅是在制作一份简历；您还可以创建一份简历。你正在建设一个更加光明的未来。 * 使用我们的简历生成器在 30 分钟内制作一份简历 告别花费数小时甚至数天的时间来进行文本对齐和格式设置。我们的 AI 简历生成器优化了简历创建流程，让您可以在 30 分钟内制作一份出色的简历。无论您是刚刚踏上职业生涯的毕业生，还是正在考虑职业转型的经验丰富的专业人士，我们的简历制作工具都能满足您的需求和时间限制。 * 适合每个职业道路的多样化专业模板 简历的美观可以决定你对潜在雇主的第一印象。这就是为什么 1millionresume 提供各种针对不同行业和职业阶段的专业设计模板。从创意到企业，找到一个与您独特的职业道路完美契合的模板。 * 体验人工智能在简历建设中的优势 想象一下，一个人工智能助手了解您的技能、经验和职业目标，然后将它们转化为专业制作的简历。这正是我们的人工智能简历生成器所做的。通过利用人工智能的力量，我们使简历制作过程不仅高效、有效，而且带来了令人难以置信的回报。 * 将您的简历提升到新的高度 在当今瞬息万变的就业市场中，精心制作、量身定制的简历是您获得新机会的黄金门票。传统的简历创建方法可能既麻烦又耗时，阻碍了您的职业发展。通过 1millionresume，我们将尖端技术和对职业发展的热情结合起来，为您提供创新的解决方案。
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI 是 WordPress 的人工智能助手插件。它可以帮助用户使用先进的人工智能在几分钟内生成文章、产品描述和网站副本等内容。 主要特点和优点： * 在几秒钟内撰写文章、博客文章、登陆页面 * 为电子商务网站创建产品描述 * 为页面生成引人入胜的网站副本 * 内置图像生成功能来创建自定义图像 * 可作为 WordPress 插件和 Chrome 扩展使用 * 与所有主要页面构建器和主题集成 * 节省高达 90% 的内容创建时间 * 高级套餐的用户数量不受限制 * 每月包含数百万字 * 经济实惠的月度和年度定价计划 * 7 天退款保证 Bertha AI 利用最先进的人工智能技术来生成类似人类的内容。以下是其工作原理的快速概述： * 用户向 Bertha 提供内容提示、主题或他们想要为其创建内容的想法 * Bertha 分析提示并利用其庞大的知识数据库来创建相关内容 * 生成的内容在几秒内返回给用户 * 用户可以在发布之前轻松编辑和完善人工智能生成的内容 Bertha 接受了数千亿个参数的训练，能够像人类作家一样创作高质量、独特的内容。人工智能已经学习了不同的写作风格、主题、语言规则等，以生成引人入胜、信息丰富且可读的内容。
ContentBlock
contentblock.ai
利用 AI 创建内容的速度提高 10 倍。使用最先进的 AI 写作助手增强您的写作能力，以 10 倍的速度创作令人惊叹的原创内容。
ContentIn
contentin.io
ContentIn：LinkedIn 内容的个人人工智能写作助手。借助根据您的风格和声音进行训练的个性化 AI 的强大功能，以 10 倍的速度撰写更好的 LinkedIn 帖子。 超过 3000 名用户已经使用 ContentIn 来震撼他们的 LinkedIn 内容。成千上万的企业家和专业人士，就像您一样，将 LinkedIn 游戏提升到了新的水平。 以下是如何开始： 1. 注册 14 天免费试用。 2. 我们在 1 分钟内创建您的个性化 LinkedIn 内容计划。 3. 使用 AI Ghostwriter 在不到 1 小时的时间内撰写并安排第一周的 LinkedIn 帖子。 4. 我们将在接下来的 1-2 周内开始训练您的个人人工智能，以便它以您的声音和风格进行书写。 5. 有了自学人工智能，每周你都会更快地写出更好的帖子。没有更多的借口可以最终震撼您的 LinkedIn 内容游戏。 因此，越早开始，您就能越早看到令人惊叹的结果。 您是否对 LinkedIn Content 的个人 AI 写作助手感兴趣，可以以 10 倍的速度写出更好的 LinkedIn 帖子，并最终建立您的个人品牌？ 然后进行下一步。立即免费注册我们的 SaaS 工具，并在不到 1 小时的时间内写出第一周的帖子。 我们将根据您的风格和声音来分析和训练您的个人人工智能写作助手。是时候让您的 LinkedIn 游戏更上一层楼了。
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com 将帮助您利用智能 AI 在几秒钟内撰写更好、更具吸引力的网站内容、博客文章、社交媒体帖子
Cowriter
cowriter.org
Cowriter 是一款人工智能驱动的文本编辑器和文案生成器，旨在增强作家的能力并加快创意写作过程。 Cowriter 的 AI 编辑器旨在优化作家的工作效率并满足您的所有写作需求，而无需将您的手从键盘上移开。只需几秒钟即可快速轻松地创建、编辑和改进您的内容。 * 根据您的写作风格生成内容：Cowriter 可以按照您独特的写作风格理解、学习和生成内容。随着时间的推移，Cowriter 会向您学习，提供与您的语气和声音相匹配的个性化建议。 * 使用实时数据：使用来自网络的实时数据生成内容！对于每项写作任务，Cowriter 都可以研究可靠的网络资源，并撰写更好、最新和更真实的内容。轻松生成包含最新新闻、事件和趋势的文章、论文和学术论文。 * 与您自己的人工智能写作专家聊天：Cowriter 可以帮助满足各种创意写作需求，例如集思广益，提供提高读者参与度的策略指导，或创建和完善内容。 * 在几秒钟内创建营销文案：创建引人入胜的原创内容，在 Facebook、Google、Linkedin、Twitter 等上分享！
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts 是一款强大的创新工具，旨在彻底改变您的营销策略。它是一种人工智能驱动的文案写作辅助工具，可以根据您的产品和客户角色制作引人注目、有说服力的脚本。 想象一下，有一个工具可以像您一样了解您的业务和客户，并且可以以最有效的方式传达您的价值主张。这就是 LeadScripts 所做的。它消除了撰写营销文案的猜测和耗时的过程，使您能够专注于业务的其他方面。 借助 LeadScripts，您不仅获得了内容生成器，而且获得了满足您的营销文案需求的全面解决方案。它了解您的受众和产品，并利用这些知识来创建真正引起共鸣的脚本。无论是电子邮件序列、销售信函还是广告文案，LeadScripts 都会精心制作具有吸引力、说服力和转化率的内容。
Summarizer
summarizer.org
AI Summarizer 是一款采用先进的人工智能技术来生成各种类型文本（包括文章、博客和论文）的简明摘要的工具。 该工具保留了信息的原始上下文和准确性，同时突出显示了输入材料的关键点。通过其用户界面，该工具允许用户设置所需的摘要长度。 摘要生成器还提取内容的“最佳行”，让您立即理解文本的要点。完成过程不仅仅以一种语言进行，它可以提供多种语言的摘要，而无需在摘要之前进行翻译。该工具通过提供以项目符号或单个最佳行的形式获取摘要内容的选项来提高可读性。 它确保数据安全，向用户保证它不会存储任何个人数据。 AI Summarizer 具有易于使用的方法：用户输入或上传文本，确认 reCAPTCHA，然后单击按钮生成摘要。 可以下载摘要内容、将其复制到剪贴板或清除以进行新一轮的摘要。该工具通过免费使用和无限制的每日输入增加了用户的便利。 事实证明，AI Summarizer 可以为不同职业的个人提供任何文本的精确摘要，因此非常有用。
Twain
twain.ai
Twain 是一款人工智能通信辅助工具，旨在帮助制作和改进对外销售信息。它能够以用户独特的语气、多种形式生成定制消息，从直接、大胆到创意、随意。 该工具满足多种出站渠道和场景，方便跨电子邮件或LinkedIn等平台轻松操作。它提供从介绍到后续求婚和分手情况的帮助。 为了推动参与，吐温确保基于语气、目标、背景和历史来传达背景驱动、目标导向的信息。该工具还提供消息改进的实时建议，提供精细的替代方案和改进。 从精心制作可靠的介绍到创建后续消息和处理反馈，吐温有效地简化了销售沟通流程。 Twain 因其在产生清晰且引起共鸣的信息方面的表现而受到认可，提供不同的定价计划，包括免费、专业和定制团队计划。 它因其增强消息的语气、结构和长度、节省时间的特性以及以可扩展方式运行的能力而受到用户的称赞。
Engram
engram.us
Engram 是一款人工智能驱动的语法检查器和释义器，针对非英语母语人士进行了优化。我们专有的人工智能与 ChatGPT 相结合，提供复杂的、基于上下文的编辑，使文本听起来更自然