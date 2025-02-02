生成式人工智能软件 - 最热门应用 - 瑞典

Odio.ai

odio.ai

Odio.ai 是一款创新工具，利用人工智能轻松将任何文本转换为具有超真实声音的音频。只需单击几下即可将文本转录成音频文件，还可以为您的观众创建迷人的播客和有声读物！您有多种真实的声音可供选择，包括男性和女性，以完美体现文本的声音。它包含 120 多种语言的 900 多种语音！声音是通过人工智能的最新进展生成的，从而产生高品质的声音。 特征： * 将文本转换为音频 * 从文本创建播客 * 从文本创建有声读物 * 900多种人工智能生成的声音 * 提供120多种语言 * 添加多个对话者 * 导出为 .mp3 文件并共享链接 * 发音的自定义选项，如速度、音高、音量、发音方式…… 借助 Odio.ai，您将能够在眨眼间将所有文本转换为音频文件。您所要做的就是复制/粘贴文本，选择您想要的声音，该工具会自动导出您的声音文件。您将能够调整发音的最小细节，例如停顿时间、速度、音调、发音方式……这使您能够获得逼真的渲染效果，以传达文本中所需的所有情感。您还可以在同一项目中添加多个对话者，以在阅读过程中创建动态对话。 * 使用人工智能将文本转换为音频 * 选择你想要的声音 * 语音定制 * 在一个项目中包含多个声音 * 轻松导出生成的音频文件 Odio.ai 的功能使您可以创建和托管您自己的播客。您可以根据文本音频编写不同的剧集，并轻松共享托管页面。如果您想在另一个平台上分享您的播客，Odio 还可以让您访问 rss feed。 * 制作播客 * 将文本转换成音频来创作剧集 * 访问公共托管页面 * 分享RSS提要 Odio 还允许您创建音频版本的书籍。此功能还使用人工智能音频转录来使您的文本栩栩如生。您可以逐章编写书籍的音频版本，并以专业的音质进行分享。 Odio 还使您可以在图书的公共页面上添加带有付款链接的按钮，例如，如果您只想分享摘录或提供购买印刷版本的可能性，... * 创建有声读物 * 根据转换后的文本撰写音频章节 * 使用真实的声音来阅读章节 * 访问有声读物的公共托管页面 * 添加一个按钮以包含付款链接