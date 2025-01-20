生成式人工智能软件 - 最热门应用 - 罗马尼亚

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
生成式人工智能软件是指利用生成式人工智能算法自主创建内容的一类软件应用程序。这些算法通常基于深度学习技术，特别是生成对抗网络（GAN）或变分自动编码器（VAE）。 生成式人工智能软件可用于生成各种类型的内容，包括但不限于： * 图像：生成逼真或抽象的图像、照片般逼真的面孔、风景等。 * 视频：创建视频序列、动画和视觉效果。 * 文本：生成自然语言文本，包括文章、故事、诗歌和代码片段。 * 音乐：创作音乐曲目、旋律，甚至整个作品。 * 设计：创建产品、徽标、用户界面和建筑布局的设计。 这些软件工具对于艺术家、设计师、开发人员和其他寻求简化创作流程、探索新想法或增强现有工作流程的专业人士来说非常有价值。生成式人工智能软件通常允许用户控制各种参数或输入约束，以指导生成过程并实现期望的结果。
提交新应用
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT 是一个免费使用的人工智能系统。使用它进行对话、获得见解、自动化任务并见证 AI 的未来，所有这一切都可以在一处完成。
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini 让您可以直接访问 Google 最好的 AI 模型系列，这样您就可以： - 获得写作、头脑风暴、学习等方面的帮助 - 从 Gmail 或 Google 云端硬盘总结并快速查找信息 - 即时生成图像 - 使用文本、语音、照片和相机以新方式获得帮助 以前称为巴德。
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一款由人工智能聊天机器人驱动的研究和会话搜索引擎，可使用自然语言预测文本回答查询。 Perplexity 于 2022 年推出，使用网络来源生成答案，并引用文本响应中的链接。
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic 是 Anthropic 打造的下一代人工智能助手，经过培训，安全、准确、可靠，可帮助您完成最佳工作。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智能伴侣。 Microsoft Copilot 利用 AI 的力量来提高工作效率、释放创造力，并通过简单的聊天体验帮助您更好地理解信息。
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
DeviantArt DreamUp 是一款 AI 艺术生成器，使用户能够安全、公平地创建 AI 生成的艺术。该工具使创作者能够控制他们的艺术如何使用，是否应该根据其内容来训练人工智能模型和数据集，是否可以按照他们的风格生成人工智能图像，以及当他们的风格被用作灵感时是否应该归功于他们在 DreamUp 生成的图像中。 该工具将所有图像升级到最高分辨率，并允许用户使用相同的提示重新运行，或调整原始提示以获得新的方向。 此外，DeviantArt DreamUp 还为平台上提交的所有图像自动标记 #AIart 和 DreamUp 指示。这有助于用户控制在浏览 DeviantArt 时看到的 AI 艺术数量。 所有图像必须符合服务条款和礼仪政策。所有 DeviantArt 会员均可获得 5 个免费入门提示。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是全球领先的人工智能写作辅助公司，每天受到超过 3000 万人和 70,000 个专业团队的信赖。从立即创建初稿到完善每条消息，Grammarly 帮助财富 500 强企业中 96% 的人在不损害安全或隐私的情况下表达自己的观点并获得结果。我们相信优秀的写作可以完成工作。 Grammarly 的产品（Grammarly Business、Grammarly Premium、Grammarly Free 和 Grammarly for Education）可随时随地为您服务，为超过 500,000 个应用程序和网站提供与上下文相关的写作支持。 Grammarly 成立于 2009 年，在福布斯云 100 强中排名第七，是《时代》杂志 100 家最具影响力的公司之一，是《Fast Company》人工智能领域最具创新力的公司之一，也是《Inc.》最佳工作场所之一。我们采用远程优先的混合工作模式，这意味着我们主要在家工作，并在北美和欧洲的中心进行面对面的协作。
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服务。该服务于 2011 年 11 月全面推出。自 App Engine 发布以来，Google 向该平台添加了多种云服务。 Google Cloud Platform 是 Google Cloud 的一部分，其中包括 Google Cloud Platform 公共云基础设施，以及 G Suite、企业版 Android 和 Chrome OS，以及用于机器学习和企业地图服务的应用程序编程接口 (API)。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
一款图形设计应用程序，可帮助您创建专业品质的社交媒体帖子、邀请函、数字明信片、图形等。从您的想法开始，为您创造一些独特的东西。
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款由人工智能提供支持的免费在线图像创建工具。它旨在满足各种创意需求，包括创作艺术、社交媒体帖子、演示文稿、海报、视频、徽标等。 它提供了一种新手友好的方式，通过其人工智能支持的功能，像专业人士一样编辑图像。用户可以制作独特的艺术作品、逼真的图像，并尝试融合真实图像和合成图像以生成令人惊叹的视觉效果。 该平台还提供“混合图像编辑”，这是一种将不同图像混合成引人注目的作品的动态方式，从而提供巨大的创意灵活性。 Playground AI 的产品超越了标准图像编辑，允许用户将图像扩展到原始边界之外，无缝集成不同场景中的对象，并将其富有想象力的概念具体化为视觉现实。 它通过提供将想法与他人结合的功能进一步增强了协作潜力，从而扩大了创造力的范围。尽管功能强大，Playground AI 仍然致力于用户友好性、可访问性和包容性，使其成为经验丰富的设计师和图像创作新手的理想选择。
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs 是一家人工智能音频研究和部署公司。 我们的研究团队开发了 AI 音频模型，可以生成逼真、多功能和上下文感知的语音和声音效果。我们的产品团队使日常用户、产消者和企业可以使用这些模型来创建和本地化内容。 我们的技术用于为有声读物和新闻文章配音、为视频游戏角色制作动画、帮助电影预制作、自动化娱乐本地化流程、为社交媒体和广告创建动态音频内容以及培训医疗专业人员。它还为那些失去声音的人回馈了声音，并为日常生活中有无障碍需求的人们提供了帮助。
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付费的方式向个人、公司和政府提供按需云计算平台和 API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础设施以及分布式计算构建块和工具。其中一项服务是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允许用户通过互联网随时使用虚拟计算机集群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大部分属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；操作系统的选择；联网;以及预装的应用软件，例如网络服务器、数据库和客户关系管理 (CRM)。 AWS 技术在世界各地的服务器场实施，并由亚马逊子公司维护。费用基于用户选择的使用量（称为“即用即付”模式）、硬件、操作系统、软件或网络功能的组合，以及所需的可用性、冗余性、安全性和服务选项。订阅者可以付费购买一台虚拟 AWS 计算机、一台专用物理计算机或两者的集群。作为订阅协议的一部分，亚马逊为订阅者的系统提供安全保障。 AWS 在全球许多地理区域开展业务，其中有 6 个位于北美。亚马逊向订阅者推销 AWS，将其视为比构建实际的物理服务器场更快、更便宜地获得大规模计算能力的一种方式。所有服务均根据使用情况计费，但每种服务以不同的方式衡量使用情况。根据 Synergy Group 的数据，截至 2017 年，AWS 占据了所有云（IaaS、PaaS）的 34% 的主导地位，而紧随其后的三个竞争对手微软、谷歌和 IBM 分别拥有 11%、8% 和 6% 的份额。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您保持联系。使用名片扫描仪等联系人导入工具查找并添加新客户。跟踪受众增长并在仪表板上查看有关各个联系人的见解。一站式完成所有操作 - 直接从应用程序拨打电话、发送短信和发送电子邮件。每次交互后记录笔记并添加标签以记住重要的细节。 * 报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销绩效。跟踪所有营销活动的结果并获取有关如何改进的可行建议。查看电子邮件营销活动、登陆页面、Facebook 和 Instagram 广告、社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 * 电子邮件和自动化 - 创建、编辑和发送电子邮件营销活动、时事通讯和自动化。通过一键重新发送给未打开者和产品重定向电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook 和 Instagram 广告 - 起草和发布广告、设定预算并针对特定群体。接触新朋友、吸引现有联系人、设置自定义受众或吸引回网站访问者。 * 营销建议 - 获取可操作的建议来帮助改善您的营销。了解何时需要设置废弃购物车电子邮件或收到设置品牌徽标的提醒。 * 品牌管理 - 将图像从您的设备直接上传到 Mailchimp 中，并在您的所有营销活动中使用它们。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企业营销团队寻求改进其进入市场策略并简化其内容创建流程的完美解决方案。 借助 Copy.ai，团队可以快速生成有针对性的销售文案，直接针对特定客户群的痛点和需求，帮助他们更有效地与潜在客户互动并达成更多交易。 此外，我们的平台可用于生成有助于建立思想领导力并与潜在客户建立信任的内容，这也有助于提高团队 GTM 方法的有效性。
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED 是一款为想要扩大视频制作规模的企业提供的一体化平台。 200 多个国家/地区的营销、销售、学习与发展和社交媒体客户制作视频的速度比以往快了 30 倍。 VEED 将权力交给您的团队： * 记录优质内容 * 轻松编辑视频 * 自动转录 忘记学习笨重且昂贵的编辑软件或依赖代理机构。 VEED 是您直观的视频工具套件。从首席执行官到实习生，每个人都可以使用它来制作专业视频，无需专业技能。 VEED Enterprise 让您： * 与其他团队成员实时协作 * 访问包含 30,000 多个媒体资源的库 * 使用自定义模板来节省时间 哦，VEED 拥有一套人工智能工具，可以使生产效率提高 10 倍。 VEED AI 让您： * 使用人工智能头像将文本转换为视频 * 自动生成准确的字幕 * 立即删除视频和图像背景 * 还有更多 VEED 是一款为超过 300 万创作者提供世界级视频策略的软件。 * VEED 是一个视频编辑平台，提供自动字幕、内容检测和各种设计选项等功能。 * 用户经常提到易用性、字幕功能的准确性以及允许创意编辑和专业品质视频的各种设计选项。 * 审阅者遇到了一些问题，例如基于会员级别的功能限制、偶尔缓慢的处理时间以及希望在基本计划中提供更高级的功能。
Runway
runwayml.com
Runway 是一家人工智能应用研究公司，致力于塑造艺术、娱乐和人类创造力的下一个时代。 快速编辑视频所需的一切。神奇的人工智能工具、实时协作、精确编辑等等。您的下一代视频创作套件。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位于旧金山的独立研究实验室 Midjourney, Inc. 创建和托管的生成人工智能程序和服务。Midjourney 根据自然语言描述（称为提示）生成图像，类似于 OpenAI 的 DALL-E 和 Stability AI 的 Stable Diffusion。
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 是一个人工智能驱动的写作平台，为 150 个国家/地区超过 3500 万月活跃用户提供帮助。 QuillBot 凭借其创新的人机交互产品，旨在让写作变得轻松，同时保留用户独特的视角和声音。
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT 是一个协作平台，2 至 2000 人的团队可以在其工作中采用人工智能。 在一个共享工作空间中学习、协作和掌握 AI。 想象一下这样一个世界：您的团队的集体智慧被人工智能放大，激发创造力，提高生产力并促进创新。 当然，您认识到像 ChatGPT 这样的法学硕士的潜力，但说服您的整个团队并不那么容易。 您希望建立有效的人工智能驱动的工作流程并与每个人分享人工智能见解，但您缺少一个实现这一目标的专用平台。 您甚至想知道，“我的团队是否充分利用了人工智能的潜力？” 认识 GPT 团队。
WordHero
wordhero.co
WordHero 是一款专为作家、营销人员和企业主设计的人工智能写作助手。只需单击一下，只需几秒钟即可生成不同形式的内容：博客、电子邮件、社交媒体帖子、产品描述等等。 拥有一个工具可以在几秒钟内为您的企业创建长篇博客文章，这不是很神奇吗？ WordHero 利用 OpenAI 的 GPT-3（一种具有 1750 亿个参数的高级语言模型）的强大功能，为您节省研究和写作的时间和精力。 借助 WordHero，您可以使用 60 多种书写工具。他们将这些工具分为 5 大类：
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智能助手，旨在帮助您更快、更准确地写作。其功能包括人工智能自动完成、无抄袭结果、文本引用和释义功能。 它可以帮助您撰写博客、论文、电子邮件、个人陈述、故事和演讲等内容。 Jenni 可以用任何语言进行写作，受到谷歌、哈佛大学、剑桥、麻省理工学院和阿斯顿大学等领先机构的作家的喜爱。 Jenni 还可以用于生成准确且富有创意的报告和标题。它结合使用 OpenAI、AI21 等人工智能技术和每个用户的自定义数据来生成最高质量的内容。 Jenni 还具有内置的抄袭检查器，以确保内容的原创性和准确性。您可以免费试用 Jenni，并立即开始使用最先进的 AI 写作助手进行写作。
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位于旧金山的初创公司，也是一个在线 IDE（集成开发环境）。它的名字来自缩写 REPL，代表“读取-评估-打印循环”。该服务由约旦程序员 Amjad Masad 和约旦设计师 Haya Odeh 于 2016 年创建。Repl.it 允许用户使用浏览器编写代码并构建应用程序和网站。此外，Repl.it 允许用户通过各种方式共享项目。他们还举办“jams”，即基于特定主题的编码比赛。竞赛奖品通常包括临时帐户升级、金钱、加密货币或礼品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一个交互式编程环境。您可以使用最流行的编程语言创建工作区，在虚拟机上为您提供一个可以运行代码的容器。在任何给定的 repl 中，都有两个主要部分 - 编辑器和控制台。 该编辑器使用 Monaco，这是为 Visual Studio Code 提供支持的相同技术。在移动设备上，编辑器是 Ace。 Repl.it 有一个名为“黑客计划”的高级套餐。它允许在项目中提供更多的存储空间、私有代码和无限的协作者，并且 Github Education 计划包括 3 个月免费的 Hacker 计划。 repl.it 上有 60 多种不同的编程语言，包括 Python、Ruby、HTML 和 Java。 该公司已获得 Y Combinator、Andreessen Horowitz、Bloomberg Beta 等公司的资助。 “该公司每周拥有超过 500,000 名活跃开发者和超过 300 万用户。 Repl.it 网站还有一个 Talk 论坛。世界各地的许多开发人员都使用该论坛来分享他们的创作。 Repl Talk 版主保持论坛的清洁。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商业品牌人工智能始终以您的品牌声音在您在线的任何地方创建内容。 Jasper 是您的创意人工智能助手，可以以您独特的品牌语气学习和写作。无论你是大胆地、厚脸皮地、正式地说话，还是只在网上说话（u do u）。此外，Jasper Everywhere 浏览器扩展使 Jasper 始终陪伴在您身边，从 CMS 到电子邮件、社交媒体，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有随着安全协议的发展而保持最新的内置安全功能，可确保您的数据安全和私密。 利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
Speechify
speechify.com
Speechify 是一款文本转语音应用程序，可让全世界轻松访问信息。超过 20 万人使用我们的 Google Chrome 扩展程序、网络应用程序、iOS 应用程序和 Android 应用程序。我们的使命是确保阅读永远不会成为学习的障碍。 我们出色的用户是学生、专业人士和生产力爱好者。他们中的许多人有阅读障碍和注意力缺陷多动症等学习差异，而许多人只是想更快地阅读和随时随地聆听。借助 Speechify，您可以将任何书籍、文档或网站转换为音频，并在车内、洗衣服、遛狗、做晚饭、锻炼、跳伞时聆听 - 无论您的日常生活是什么！ Speechify 还为 Medium、Star Tribune、The Direct 等提供支持。轻松将文本转语音添加到您的网站。 我们无所畏惧的首席执行官 Cliff Weitzman 于 2017 年在布朗大学的一间宿舍里创立了 Speechify，这样他就可以与其他人分享他一直在开发的令人难以置信的文本转语音软件。克里夫患有阅读障碍，他对自己花费了多少时间和精力来阅读感到沮丧。先进的 TTS 技术彻底改变了游戏规则，它使他能够比普通读者快 3 倍地完成阅读，并更好地理解和保留信息。 在 Speechify，我们的目标是让阅读永远不会成为任何人学习的障碍。没有什么可以阻止您快速有效地学习信息。 在短短几年内，Speechify 已发展到在全球拥有 100 多名团队成员。我们为这支令人难以置信的团队感到自豪，该团队的成员曾担任 Snapchat、Apple、Spotify、Amazon 和 Uber 等公司的领导者和高级工程师。我们都热爱并优先考虑所有权，快速交付价值，尽可能多地学习并让我们的用户感到被赋予权力。
Leonardo.AI
leonardo.ai
通过人工智能驱动的速度和风格一致性，为您的创意项目生成生产质量的资产。
PromeAI
promeai.com
PromeAI 拥有强大的 AI 驱动设计助手和丰富的可控 AIGC (C-AIGC) 模型样式库，使您能够轻松创建令人惊叹的图形、视频和动画。 PromeAI 是建筑师、室内设计师、产品设计师和游戏/动画设计师的必备工具。
PlayHT
play.ht
PlayHT 是一个人工智能驱动的语音生成平台，可让您立即创建超逼真的文本到语音。他们的语音人工智能可以将文本转换为自然的人类声音，跨越任何语言和口音。 * PlayHT 使用先进的语音 AI 和机器学习技术，从文本输入生成类似人类的声音。 * 他们拥有包含 142 种语言和口音的 900 多个人工智能语音库。 * 您只需将文本输入或粘贴到他们的在线文本转语音编辑器中，它就会立即合成语音。 * 您可以自定义声音、速度、音高、发音等。 * 声音听起来非常真实和人性化。
Fotor
fotor.com
Fotor 的 AI 图像生成器是一款在线工具，旨在根据文本提示生成图像。它允许用户根据输入创建人工智能生成的艺术和图像，几乎立即可视化想法。 除了人工智能图像生成功能外，Fotor 还提供一整套图像编辑工具。其中包括调整大小、裁剪、模糊、锐化以及向图像添加文本或边框。 除了传统的编辑之外，用户还可以将照片转换为草图或卡通、创建拼贴画、合并图像以及更改照片背景。该平台还提供了操作面部特征、高档图像，甚至生成 PNG 文件的工具。 Fotor 的功能扩展到创建用于营销的徽标、传单和海报，以及 YouTube 缩略图或 Instagram 帖子设计等社交媒体资产。 该平台涵盖了广泛的应用，例如编辑图像中的文本、为照片着色以及从图像中删除对象或背景。除了照片编辑之外，Fotor 还提供类似的 AI 工具来生成和增强视频和 GIF，还允许用户删除水印或对象。
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客户服务解决方案，可在自动化和人工支持方面提供无缝的客户体验，从而提高客户满意度，同时降低成本。我们正在构建一个未来，大多数客户对话都可以在不需要人工支持的情况下成功解决，从而使团队能够腾出时间来处理更高价值的客户对话。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在内的超过 25,000 个全球组织依靠 Intercom 提供任何规模的无与伦比的用户体验。 Intercom 的平台每月发送超过 5 亿条消息，并可与每月超过 6 亿的活跃最终用户进行交互。 Intercom 成立于 2011 年，得到 Kleiner Perkins、Bessemer Venture Partners 和 Social Capital 等领先风险投资家的支持，其使命是让互联网业务个性化。
Magai
magai.co
Magai 是一个基于人工智能的平台，可帮助内容创作者加速创作过程。凭借直观的聊天界面和尖端的人工智能模型，其强大的工具集使用户能够快速准确地生成和完善内容。改变内容制作方式 - Magai 是内容创作的终极解决方案。 Magai 是一个突破性的平台，有望彻底改变您与人工智能交互的内容生成、编辑和管理方式。 Magai 受到行业领导者的信赖并在多家媒体上亮相，它不仅提供强大的人工智能聊天机器人模型，而且还提供大量工具，为您的内容创建过程添加令人难以置信的功能。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力于利用人工智能简化语音音频，让每个人都能获得高质量的配音。 Murf 帮助用户在几分钟内创建逼真的配音，无需任何录音设备。 * Murf.ai 是一款将文本转换为语音、制作视频和字幕并提供多种语音定制的工具。 * 审阅者喜欢直观的界面、各种可用的语音、自定义发音的能力以及与 Canva 等其他平台的无缝集成。 * 审阅者提到了一些问题，例如声音有时听起来像机械人、需要更多不同语言和口音的声音以及附加功能的高成本。
Smodin
smodin.io
Smodin 是一款人工智能驱动的写作助手，提供各种工具来帮助写作和研究的各个方面。它提供抄袭检查、引用、语法更正、翻译、文本生成等功能。 Smodin 利用先进的人工智能模型和算法来增强其写作功能。以下概述了一些主要功能的工作原理： * 文本重写器 - 此功能使用人工智能来分析文本并重写它，同时保持原始含义。它重新措辞并更改措辞以创建新版本的文本。 * 抄袭检查器 - 抄袭检查器扫描文本并使用人工智能将其与数十亿在线资源进行比较。它突出显示任何重复或非原创内容。 * AI Writer - AI Writer 工具利用大型语言模型生成任何主题的新文本。它可以撰写完整的文章、论文、研究论文等。 * AI Grader - 该工具分析论文和书面文本，以提供反馈和改进建议。它着眼于语法、结构、可读性等元素。 * AI 聊天 - 聊天机器人使用对话式 AI 进行自然对话。它可以通过直观的聊天界面回答问题、总结文本、生成新内容等。
Verbatik
verbatik.com
Verbatik 是一项创新的文本转语音 (TTS) 服务，可使用先进的人工智能语音将文本转换为自然的语音。只需点击 5 次，用户就可以将任何文本转换为高质量的音频 mp3 或 wav 文件。 Verbatik 使用最先进的机器学习算法来生成逼真的声音。用户只需： * 从 142 种语言和口音的 600 多种人工智能语音中进行选择 * 在编辑器中输入文本 * 自定义语气、情绪、发音 * 点击合成并下载音频 Verbatik 可以处理任何长度或复杂程度的文本，以产生听起来自然的结果。
Meta AI Studio
aistudio.instagram.com
Meta 的 AI Studio 根据灵感和个人兴趣创建 AI 角色，允许用户创建独特的 AI。
Content at Scale
contentatscale.ai
Content at Scale 的 RankWell 是有史以来第一个无法检测的 AI SEO 内容编写器，旨在通过取代雇用编写团队的需要来扩展内容营销，而不会损失质量或冒声誉风险。从关键字到完整的博客文章（标题、元描述、简介到结论），无需任何人工干预。
Build AI
buildai.space
构建适合您业务的、由人工智能驱动的网络应用程序。无需任何技术技能。 在几分钟内构建人工智能界面。只需描述您的应用程序，让我们的平台完成剩下的工作。无需编码！
Hugging Face
huggingface.co
人工智能社区建设未来。构建、训练和部署由机器学习领域的参考开源提供支持的最先进模型。
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始创建者创立的公司。 Databricks 源于加州大学伯克利分校的 AMPLab 项目，该项目参与了 Apache Spark 的开发，这是一个构建在 Scala 之上的开源分布式计算框架。 Databricks 开发了一个用于 Spark 的基于 Web 的平台，该平台提供自动化集群管理和 IPython 风格的笔记本。除了搭建Databricks平台外，该公司还联合举办大规模的Spark在线开放课程，并举办全球最大的Spark会议——Spark峰会。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Opus Clip
opus.pro
OpusClip 是一个生成式 AI 视频编辑平台，只需单击一下即可轻松将您的长镜头变成病毒式短片。 Opus Clip 的使命是使视频内容创作民主化，让任何有故事可讲或热衷分享的人都可以使用它，而不仅仅是那些拥有内容创作或视频编辑专业知识的人。
Synthesia
synthesia.io
Synthesia 是公认的人工智能视频创作平台。数千家公司使用它创建 120 种语言的视频，节省高达 80% 的时间和预算。受到埃森哲、BBC、谷歌、亚马逊等机构的信赖。 只需输入文本即可创建 AI 视频。易于使用、便宜且可扩展。直接通过浏览器与真人演示者制作引人入胜的视频
Rephrase.info
rephrase.info
Rephrase.info是一款在线释义工具，利用人工智能技术来改写句子。该工具会替换具有相似含义的单词并修改句子结构，同时保留文本的原始含义。 它可以用于撰写博客文章、创作独特的文章以及营销文案等多种用途。该工具提供不同的改写模式，包括流畅、标准、创意、智能和正式，允许用户选择最适合的风格他们的内容。 它支持多种语言，使用户能够用各种语言重新表述文本。除了帮助自由作家和专业人士提升他们的写作生涯外，这种释义工具还可以通过生成高质量和独特的内容来帮助吸引受众。 它有助于提高用户对网站的参与度并提供竞争优势。该工具可应用于教育、研究、写作和新闻领域。 学生可以依靠它来制作语法准确、无抄袭的作业。教师可以将其用于学习笔记、报告和测验。 记者可以以清晰简洁的方式重新表述文本，避免逐字复制来源。研究人员受益于该工具总结和综合来自多个来源的复杂陈述的能力。 在写作方面，该工具有助于制作无抄袭且有利于 SEO 的博客文章、引人入胜的剧本写作、有说服力的文案写作和无限的内容生成。Rephrase.info 以其高质量、连贯且语法正确的释义文本而闻名。 与其他工具相比，它提供了较高的字数限制和无限的日常使用。该平台支持多种语言，确保全球用户的可访问性。
Docsie
docsie.io
Docsie 是一个基于网络的文档平台，使企业能够以多种语言构建、维护和发布优秀的产品文档。 该平台可帮助您分析客户如何与您的文档交互，并为您提供有关如何改进文档的见解。如果您只能随着产品的发展而想象，那么您的产品文档也应该如此。使用 Docsie 制作的文档将使您的客户更容易在文档中找到有关您产品的相关知识，从长远来看，让他们更满意并帮助您成功留住他们。 Docsie 还将您连接到最先进的翻译市场，该市场还可以在经过认证的翻译人员、机器学习以及先进的翻译速度和准确性改进算法的帮助下帮助您翻译产品文档。 Docsie 是一个基于 Web 的一体化文档平台，使公司能够以多种语言构建、维护和发布优秀的产品文档。我们的平台还帮助分析客户如何与其文档交互，并为他们提供有关如何改进文档的见解。
NovelAI
novelai.net
NovelAI 是一种人工智能驱动的工具，旨在帮助创建书面内容。无论您是在起草小说、生成游戏叙事，还是只是在讲故事，NovelAI 都能提供创意和技术的独特结合，帮助您将想法变为现实。与传统的写作辅助工具不同，该平台利用先进的人工智能，不仅可以提出改进建议，还可以生成可以模仿人类作家的风格和复杂性的内容。 NovelAI 运行在一个复杂的人工智能模型上，该模型是在庞大的文学数据库上训练的，从经典小说到当代作品。这种训练使人工智能能够理解和复制各种写作风格、情节结构和角色发展。当用户输入提示或故事想法时，人工智能会使用这种训练来生成符合用户指令的内容，使其成为各种创意项目的多功能工具。
Rephrase.ai
rephrase.ai
由生成式人工智能和您提供支持的文本到视频。 Rephrase Studio 是一个文本到视频生成平台，可消除视频制作的复杂性，使您能够在几分钟内使用数字化身创建具有专业外观的视频。
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker是一款免费的文本转语音工具，提供语音合成服务，支持多种语言，包括英语、法语、德语、西班牙语、阿拉伯语、中文、日语、韩语、越南语等，以及各种语音风格。您可以用它来朗读文本和电子书，或下载音频文件用于商业用途（完全免费）。作为一款优秀的免费TTS工具，TTSMaker可以轻松在线将文本转换为语音。
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow 使雄心勃勃的团队能够构建有影响力的 AI 代理。 Voiceflow 深受设计师和开发人员的喜爱，可帮助团队共同构建、测试、交付、衡量和改进语音和聊天体验。中端市场和财富 500 强企业的对话式 AI 产品团队（从 ClickUp 和 Instacart 到摩根大通和家得宝）信赖 Voiceflow 作为他们的协作式 AI 代理构建平台。直观的代理构建器画布、知识库和内容管理系统与可扩展的开发人员工具包相结合，用于交付可在整个客户体验中扩展的高级人工智能代理。如今，全球有超过 250,000 个雄心勃勃的团队正在 Voiceflow 上构建代理。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是一家独立的人工智能公司，专注于计算机视觉、自然语言处理和音频识别。 Clarifai 成立于 2013 年，是最早成立的深度学习平台之一，为非结构化图像、视频、文本和音频数据提供人工智能平台。其平台支持整个人工智能生命周期，包括图像、视频、文本和音频数据的数据探索、数据标记、模型训练、评估和推理。 Clarifai 总部位于华盛顿特区，利用机器学习和深度神经网络自动识别和分析图像、视频、文本和音频。 Clarifai 使用户能够通过 API、移动 SDK 和/或本地解决方案将人工智能技术应用到他们的产品中。
Corrector App
corrector.app
校正器应用程序是最好的语法检查器，提供多种语言版本！无需帐户或下载。与语法错误说再见！
FakeYou
fakeyou.com
FakeYou 是一个人工智能驱动的平台，允许用户使用 Deepfake 技术将文本转换为语音或将录音转换为不同的声音。该服务提供文本到语音、语音到语音转换和视频口型同步。 FakeYou 利用经过数小时语音数据训练的先进深度学习模型来生成逼真、自然的声音。用户可以输入文本或音频，并选择众多支持的语音选项之一，例如名人、卡通、游戏角色等。 文本转语音引擎将分析输入文本并生成类似人类的声音大声朗读文本。语音转换引擎可以将录音转换为不同的声音，如荷马·辛普森或巴拉克·奥巴马。
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy 是您的数字研究助手，为您阅读论文并为您提供亮点！ Scholarcy 将您的文档转换为可搜索、可共享的摘要抽认卡库，可在任何设备上访问，并具有协作笔记和注释功能。从 PDF、Word、Powerpoint、ePub 或 RIS 文件创建摘要卡，从 Dropbox 导入，然后导出到 Word、Excel、EndNote、Zotero、Mendeley 等！
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分钟内生成准确、相关且优质的内容。 AI-Writer 是最准确的内容生成平台，使用最先进的人工智能写作模型从标题生成文章。
Aha!
aha.io
啊哈！是世界领先的产品开发软件。我们帮助超过 100 万产品制造商将他们的战略变为现实。我们的工具套件包括啊哈！路线图，啊哈！想法，啊哈！白板，啊哈！知识，啊哈！发展。产品团队依靠我们的专业知识、指导模板和 Aha! 的培训计划。学院成为他们最好的。我们很自豪能够成为一家与众不同的高增长 SaaS 公司。该业务自筹资金、盈利且100%偏远。我们被公认为最适合工作的完全远程公司之一，倡导 Bootstrap Movement，并通过 Aha! 向有需要的人捐赠了超过 100 万美元。关心。 * 啊哈！是一套全面的工具，旨在帮助产品经理提供简化且协调良好的产品策略，并具有可根据特定工作流程要求进行定制的强大环境。 * 审阅者经常提到该工具的广泛功能、根据组织需求进行定制的能力、快速且有用的技术支持以及与 Jira 和 SFDC 等其他平台的有效集成。 * 审阅者遇到了自定义选项的限制，特别是字体样式和库存图标、初始设置阶段的显着复杂性、陡峭的学习曲线以及报告功能的限制，特别是无法创建有关记录更改的报告。
Conch
getconch.ai
海螺AI是一款小说写作助手，帮助你将想法转化为文字。 使用海螺生成新的句子和段落。 使用重写来重新措辞文本。 使用 Google Docs 和 Gmail 上的下一个句子功能生成下一个句子。 海螺也可以帮助你阅读。 使用摘要工具，您不仅可以总结文本，还可以使用它将复杂的文本正文转换为易于理解的句子。 特征 - 重写：突出显示并重写句子和段落 - 摘要器：总结 pdf、书籍和文章中选定的文本 - 海螺：回答任何问题或生成任何类型的内容 - 模板：生成简介、大纲等等。 - Humanizer：重写 AI 生成的文本以通过 AI 探测器 - Finder：询问有关当前网站、任何文章或任何 PDF 的问题，人工智能将挖掘答案。比默认查找好 10 倍。
Narakeet
narakeet.com
使用逼真的文本转语音轻松创建画外音。 不再浪费时间录制声音、编辑错误以及同步图像与声音。 只需输入或上传您的脚本，从我们的 500 多种声音中选择一种，即可在几分钟内获得听起来专业的音频或视频。 免费试用 Narakeet 逼真的文本转语音，无需注册。
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI 是网络出版商的一款工具，可帮助他们确保制作原创内容。 原创内容 = 独特的人类创作内容...谷歌和读者想要的那种！ Originality.AI 确保原创内容能够通过...发布 AI 检测器 - Originality.AI 内部构建的 AI 旨在识别由任何流行的 NLP API 创建的内容，包括 GPT-2、GPT-J、GPT-NEO 和 GPT-3（世界上第一个识别 GPT-3 的工具） ）。 Originality.AI 可以预测内容是否由任何流行的 AI 写作助手制作。 抄袭检查器 - 严肃的网络出版商/内容营销人员需要确保他们发布的内容没有抄袭，以便他们的内容有最好的排名机会。 Originality.AI 是一款抄袭检查器，专为需要管理作家团队的严肃网络出版商而设计。只需输入您的 URL，它即可提供团队管理、仪表板、扫描历史记录、自动积分和完整站点扫描。
GPTZero
gptzero.me
GPTZero 是领先的人工智能检测器，用于检查文档是否由 ChatGPT 等大型语言模型编写。 GPTZero 在句子、段落和文档级别检测 AI。 GPTZero 的模型在大型、多样化的人类书写和人工智能生成文本语料库上进行训练，重点关注英语散文。迄今为止，GPTZero 已为全球超过 250 万用户提供服务，并与 100 多个教育、招聘、出版、法律等领域的组织合作。
Winston AI
gowinston.ai
Winston AI 是业界领先的 AI 内容检测工具，可帮助检查使用 ChatGPT、GPT-4、Google Gemini 和更多大型语言模型生成的 AI 内容。 AI 内容检测器是一款软件，旨在明确文本的原创性，并确定给定文本是由 ChatGPT 等 AI 文本生成工具编写还是由人类编写。人工智能内容检测使用大型数据集和许多其他因素来提供此评估。
Free text to speech
text-to-speech.online
免费文本转语音是一款功能强大且免费的在线文本转语音合成工具，可将文本转换为自然流畅的人声，并具有多种自定义功能。 它提供了100+个扬声器供用户选择，支持多语言和方言，甚至可以中英文混合。它在音频参数配置方面也很灵活，允许用户调整语速、音高、发音、停顿等。 该工具广泛应用于新闻阅读、旅游导航、智能硬件和通知广播等领域，甚至可以将文本内容转换成MP3文件下载保存。 此外，它还提供涵盖 129 种语言和变体的各种神经网络语音，使其能够轻松覆盖全球受众。 Chrome、Firefox、Edge 等所有主流浏览器以及微信均支持。 移动用户可以尝试使用Chrome、Firefox以及新版Edge。