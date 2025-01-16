生成式人工智能软件 - 最热门应用 - 葡萄牙

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生成式人工智能软件是指利用生成式人工智能算法自主创建内容的一类软件应用程序。这些算法通常基于深度学习技术，特别是生成对抗网络（GAN）或变分自动编码器（VAE）。 生成式人工智能软件可用于生成各种类型的内容，包括但不限于： * 图像：生成逼真或抽象的图像、照片般逼真的面孔、风景等。 * 视频：创建视频序列、动画和视觉效果。 * 文本：生成自然语言文本，包括文章、故事、诗歌和代码片段。 * 音乐：创作音乐曲目、旋律，甚至整个作品。 * 设计：创建产品、徽标、用户界面和建筑布局的设计。 这些软件工具对于艺术家、设计师、开发人员和其他寻求简化创作流程、探索新想法或增强现有工作流程的专业人士来说非常有价值。生成式人工智能软件通常允许用户控制各种参数或输入约束，以指导生成过程并实现期望的结果。
提交新应用
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT 是一个免费使用的人工智能系统。使用它进行对话、获得见解、自动化任务并见证 AI 的未来，所有这一切都可以在一处完成。
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一款由人工智能聊天机器人驱动的研究和会话搜索引擎，可使用自然语言预测文本回答查询。 Perplexity 于 2022 年推出，使用网络来源生成答案，并引用文本响应中的链接。
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini 让您可以直接访问 Google 最好的 AI 模型系列，这样您就可以： - 获得写作、头脑风暴、学习等方面的帮助 - 从 Gmail 或 Google 云端硬盘总结并快速查找信息 - 即时生成图像 - 使用文本、语音、照片和相机以新方式获得帮助 以前称为巴德。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款帮助公司和企业家提高内部和外部效率的软件。我们的平台提供 CRM、联络中心、网站构建器、在线商店、营销活动和其他销售工具。此外，还有安全的内联网、任务和项目管理、实时文件共享和存储、通信工具和组织。人力资源要素和人工智能内置于 Bitrix24 结构中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 于 2012 年 4 月作为基于云的服务推出的一项计划。现在它可在云端和本地使用。到 2024 年，我们公司的组织数量将超过 1200 万个。 Bitrix24 为能够为从小型组织到财富 500 强公司的客户提供服务而感到自豪。
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付费的方式向个人、公司和政府提供按需云计算平台和 API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础设施以及分布式计算构建块和工具。其中一项服务是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允许用户通过互联网随时使用虚拟计算机集群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大部分属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；操作系统的选择；联网;以及预装的应用软件，例如网络服务器、数据库和客户关系管理 (CRM)。 AWS 技术在世界各地的服务器场实施，并由亚马逊子公司维护。费用基于用户选择的使用量（称为“即用即付”模式）、硬件、操作系统、软件或网络功能的组合，以及所需的可用性、冗余性、安全性和服务选项。订阅者可以付费购买一台虚拟 AWS 计算机、一台专用物理计算机或两者的集群。作为订阅协议的一部分，亚马逊为订阅者的系统提供安全保障。 AWS 在全球许多地理区域开展业务，其中有 6 个位于北美。亚马逊向订阅者推销 AWS，将其视为比构建实际的物理服务器场更快、更便宜地获得大规模计算能力的一种方式。所有服务均根据使用情况计费，但每种服务以不同的方式衡量使用情况。根据 Synergy Group 的数据，截至 2017 年，AWS 占据了所有云（IaaS、PaaS）的 34% 的主导地位，而紧随其后的三个竞争对手微软、谷歌和 IBM 分别拥有 11%、8% 和 6% 的份额。
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic 是 Anthropic 打造的下一代人工智能助手，经过培训，安全、准确、可靠，可帮助您完成最佳工作。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智能伴侣。 Microsoft Copilot 利用 AI 的力量来提高工作效率、释放创造力，并通过简单的聊天体验帮助您更好地理解信息。
Hugging Face
huggingface.co
人工智能社区建设未来。构建、训练和部署由机器学习领域的参考开源提供支持的最先进模型。
Leonardo.AI
leonardo.ai
通过人工智能驱动的速度和风格一致性，为您的创意项目生成生产质量的资产。
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服务。该服务于 2011 年 11 月全面推出。自 App Engine 发布以来，Google 向该平台添加了多种云服务。 Google Cloud Platform 是 Google Cloud 的一部分，其中包括 Google Cloud Platform 公共云基础设施，以及 G Suite、企业版 Android 和 Chrome OS，以及用于机器学习和企业地图服务的应用程序编程接口 (API)。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是全球领先的人工智能写作辅助公司，每天受到超过 3000 万人和 70,000 个专业团队的信赖。从立即创建初稿到完善每条消息，Grammarly 帮助财富 500 强企业中 96% 的人在不损害安全或隐私的情况下表达自己的观点并获得结果。我们相信优秀的写作可以完成工作。 Grammarly 的产品（Grammarly Business、Grammarly Premium、Grammarly Free 和 Grammarly for Education）可随时随地为您服务，为超过 500,000 个应用程序和网站提供与上下文相关的写作支持。 Grammarly 成立于 2009 年，在福布斯云 100 强中排名第七，是《时代》杂志 100 家最具影响力的公司之一，是《Fast Company》人工智能领域最具创新力的公司之一，也是《Inc.》最佳工作场所之一。我们采用远程优先的混合工作模式，这意味着我们主要在家工作，并在北美和欧洲的中心进行面对面的协作。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
一款图形设计应用程序，可帮助您创建专业品质的社交媒体帖子、邀请函、数字明信片、图形等。从您的想法开始，为您创造一些独特的东西。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您保持联系。使用名片扫描仪等联系人导入工具查找并添加新客户。跟踪受众增长并在仪表板上查看有关各个联系人的见解。一站式完成所有操作 - 直接从应用程序拨打电话、发送短信和发送电子邮件。每次交互后记录笔记并添加标签以记住重要的细节。 * 报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销绩效。跟踪所有营销活动的结果并获取有关如何改进的可行建议。查看电子邮件营销活动、登陆页面、Facebook 和 Instagram 广告、社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 * 电子邮件和自动化 - 创建、编辑和发送电子邮件营销活动、时事通讯和自动化。通过一键重新发送给未打开者和产品重定向电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook 和 Instagram 广告 - 起草和发布广告、设定预算并针对特定群体。接触新朋友、吸引现有联系人、设置自定义受众或吸引回网站访问者。 * 营销建议 - 获取可操作的建议来帮助改善您的营销。了解何时需要设置废弃购物车电子邮件或收到设置品牌徽标的提醒。 * 品牌管理 - 将图像从您的设备直接上传到 Mailchimp 中，并在您的所有营销活动中使用它们。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位于旧金山的独立研究实验室 Midjourney, Inc. 创建和托管的生成人工智能程序和服务。Midjourney 根据自然语言描述（称为提示）生成图像，类似于 OpenAI 的 DALL-E 和 Stability AI 的 Stable Diffusion。
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位于旧金山的初创公司，也是一个在线 IDE（集成开发环境）。它的名字来自缩写 REPL，代表“读取-评估-打印循环”。该服务由约旦程序员 Amjad Masad 和约旦设计师 Haya Odeh 于 2016 年创建。Repl.it 允许用户使用浏览器编写代码并构建应用程序和网站。此外，Repl.it 允许用户通过各种方式共享项目。他们还举办“jams”，即基于特定主题的编码比赛。竞赛奖品通常包括临时帐户升级、金钱、加密货币或礼品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一个交互式编程环境。您可以使用最流行的编程语言创建工作区，在虚拟机上为您提供一个可以运行代码的容器。在任何给定的 repl 中，都有两个主要部分 - 编辑器和控制台。 该编辑器使用 Monaco，这是为 Visual Studio Code 提供支持的相同技术。在移动设备上，编辑器是 Ace。 Repl.it 有一个名为“黑客计划”的高级套餐。它允许在项目中提供更多的存储空间、私有代码和无限的协作者，并且 Github Education 计划包括 3 个月免费的 Hacker 计划。 repl.it 上有 60 多种不同的编程语言，包括 Python、Ruby、HTML 和 Java。 该公司已获得 Y Combinator、Andreessen Horowitz、Bloomberg Beta 等公司的资助。 “该公司每周拥有超过 500,000 名活跃开发者和超过 300 万用户。 Repl.it 网站还有一个 Talk 论坛。世界各地的许多开发人员都使用该论坛来分享他们的创作。 Repl Talk 版主保持论坛的清洁。
Lilybank AI
lilybankai.com
LilybankAI 是一个人工智能驱动的内容创建平台，提供各种工具来帮助您高效生成高质量内容。他们的主要产品包括： * AI 模板 - 跨不同类别的预制模板，例如博客、电子邮件、社交媒体帖子等，您可以轻松自定义。 * AI 图像生成器 - 使用 DALL-E 2、DALL-E 3、稳定扩散等 AI 生成独特的图像。 * AI 助手 - 根据您的需求量身定制的聊天机器人，可以自动响应客户的查询。 * AI 语音转文本 - 准确地将音频转换为文本记录。 * AI Voiceover - 以超过 100 种语言将文本发送到逼真的类人语音。 * AI 代码 - 获取代码建议并在您键入时自动完成。 LilybankAI 使用先进的人工智能简化内容创建。请遵循三个简单步骤： * 输入内容 - 提供您的内容想法、文字记录、图像等。 * AI 生成 - LilybankAI 使用最新的 AI 模型分析您的输入并生成高质量的输出。 * 交付内容 - 该平台为您提供精美的定制内容，与您的受众产生共鸣。 您无需任何创造性的努力即可获得 10 倍快的结果。 LilybankAI 易于使用的界面使任何人都可以轻松创建人工智能内容。
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy 是您的数字研究助手，为您阅读论文并为您提供亮点！ Scholarcy 将您的文档转换为可搜索、可共享的摘要抽认卡库，可在任何设备上访问，并具有协作笔记和注释功能。从 PDF、Word、Powerpoint、ePub 或 RIS 文件创建摘要卡，从 Dropbox 导入，然后导出到 Word、Excel、EndNote、Zotero、Mendeley 等！
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 是一个人工智能驱动的写作平台，为 150 个国家/地区超过 3500 万月活跃用户提供帮助。 QuillBot 凭借其创新的人机交互产品，旨在让写作变得轻松，同时保留用户独特的视角和声音。
PromeAI
promeai.com
PromeAI 拥有强大的 AI 驱动设计助手和丰富的可控 AIGC (C-AIGC) 模型样式库，使您能够轻松创建令人惊叹的图形、视频和动画。 PromeAI 是建筑师、室内设计师、产品设计师和游戏/动画设计师的必备工具。
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款由人工智能提供支持的免费在线图像创建工具。它旨在满足各种创意需求，包括创作艺术、社交媒体帖子、演示文稿、海报、视频、徽标等。 它提供了一种新手友好的方式，通过其人工智能支持的功能，像专业人士一样编辑图像。用户可以制作独特的艺术作品、逼真的图像，并尝试融合真实图像和合成图像以生成令人惊叹的视觉效果。 该平台还提供“混合图像编辑”，这是一种将不同图像混合成引人注目的作品的动态方式，从而提供巨大的创意灵活性。 Playground AI 的产品超越了标准图像编辑，允许用户将图像扩展到原始边界之外，无缝集成不同场景中的对象，并将其富有想象力的概念具体化为视觉现实。 它通过提供将想法与他人结合的功能进一步增强了协作潜力，从而扩大了创造力的范围。尽管功能强大，Playground AI 仍然致力于用户友好性、可访问性和包容性，使其成为经验丰富的设计师和图像创作新手的理想选择。
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite 是一款创新的内容生成工具，利用人工智能的力量帮助用户创建高质量的书面内容。凭借其先进的算法、可定制的选项和用户友好的界面，GravityWrite 旨在简化内容创建过程并提高生产力。 GravityWrite 是一款综合性内容生成工具，它使用人工智能技术生成引人入胜且结构良好的书面内容。它提供了用户友好的界面和一系列功能，可以轻松创建高质量的文章、博客文章、营销文案等。 GravityWrite 旨在通过自动化内容创建过程来节省用户的时间和精力。 GravityWrite 提供了多种可以增强您的内容创建过程的功能： * AI 驱动的内容生成：GravityWrite 利用先进的 AI 算法根据您的输入生成高质量的内容建议。它分析来自各种来源的数据，以提供准确且相关的内容推荐。 * 自定义选项：借助 GravityWrite，您可以自定义生成的内容，以符合您的品牌声音和目标受众。您可以调整内容的语气、风格和长度以满足您的特定需求。 * 关键字优化：GravityWrite 结合了智能关键字优化，帮助您创建 SEO 友好的内容，从而提高您的搜索引擎排名。通过无缝集成相关关键字，您可以提高内容的可见度并吸引更多的自然流量。 * 抄袭检测：GravityWrite 包含内置抄袭检测功能，以确保您生成的内容是原创且独特的。这可以帮助您保持信誉并避免搜索引擎的任何潜在处罚。 * 省时高效：GravityWrite 通过为您提供结构良好的内容建议来简化内容创建过程。这可以节省您的研究和写作时间，让您能够专注于工作的其他方面。
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs 是一家人工智能音频研究和部署公司。 我们的研究团队开发了 AI 音频模型，可以生成逼真、多功能和上下文感知的语音和声音效果。我们的产品团队使日常用户、产消者和企业可以使用这些模型来创建和本地化内容。 我们的技术用于为有声读物和新闻文章配音、为视频游戏角色制作动画、帮助电影预制作、自动化娱乐本地化流程、为社交媒体和广告创建动态音频内容以及培训医疗专业人员。它还为那些失去声音的人回馈了声音，并为日常生活中有无障碍需求的人们提供了帮助。
Opus Clip
opus.pro
OpusClip 是一个生成式 AI 视频编辑平台，只需单击一下即可轻松将您的长镜头变成病毒式短片。 Opus Clip 的使命是使视频内容创作民主化，让任何有故事可讲或热衷分享的人都可以使用它，而不仅仅是那些拥有内容创作或视频编辑专业知识的人。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企业营销团队寻求改进其进入市场策略并简化其内容创建流程的完美解决方案。 借助 Copy.ai，团队可以快速生成有针对性的销售文案，直接针对特定客户群的痛点和需求，帮助他们更有效地与潜在客户互动并达成更多交易。 此外，我们的平台可用于生成有助于建立思想领导力并与潜在客户建立信任的内容，这也有助于提高团队 GTM 方法的有效性。
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI 是一门编码法学硕士，旨在改变我们构建软件的方式。 通过构建 BLACKBOX.AI，我们的目标是： 让工程师构建和发布产品的速度提高 10 倍，从而加快公司内部的创新步伐 加速全球软件工程师的增长，工程师数量从约 1 亿增加到 1B 十倍
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED 是一款为想要扩大视频制作规模的企业提供的一体化平台。 200 多个国家/地区的营销、销售、学习与发展和社交媒体客户制作视频的速度比以往快了 30 倍。 VEED 将权力交给您的团队： * 记录优质内容 * 轻松编辑视频 * 自动转录 忘记学习笨重且昂贵的编辑软件或依赖代理机构。 VEED 是您直观的视频工具套件。从首席执行官到实习生，每个人都可以使用它来制作专业视频，无需专业技能。 VEED Enterprise 让您： * 与其他团队成员实时协作 * 访问包含 30,000 多个媒体资源的库 * 使用自定义模板来节省时间 哦，VEED 拥有一套人工智能工具，可以使生产效率提高 10 倍。 VEED AI 让您： * 使用人工智能头像将文本转换为视频 * 自动生成准确的字幕 * 立即删除视频和图像背景 * 还有更多 VEED 是一款为超过 300 万创作者提供世界级视频策略的软件。 * VEED 是一个视频编辑平台，提供自动字幕、内容检测和各种设计选项等功能。 * 用户经常提到易用性、字幕功能的准确性以及允许创意编辑和专业品质视频的各种设计选项。 * 审阅者遇到了一些问题，例如基于会员级别的功能限制、偶尔缓慢的处理时间以及希望在基本计划中提供更高级的功能。
RenderNet
rendernet.ai
RenderNet AI 是一款功能强大的图像生成器，专注于创建一致的角色并控制其姿势、构图和风格。
Shopia
shopia.ai
Shopia 是一款人工智能驱动的工具，为企业、自由职业者和机构提供 SEO 和营销内容解决方案。它提供了对超过 80 名 AI 作家和 SEO 助理的团队的访问，可以在几秒钟内生成产品描述、优化的广告和完整的博客文章。该工具提供人工智能文章规划器和作者，使用户能够规划其内容策略并生成完整的文章，同时优化搜索引擎优化内容。此外，Shopia 还提供了亚马逊列表人工智能，可以分析竞争对手的列表并生成数据驱动的副本。该工具还具有一个 API，允许用户为其品牌创建自定义人工智能模型。 Shopia 为电子商务、博客作者和社交媒体专家提供解决方案，帮助对市场列表进行排名、管理 SKU、生成文章和优化广告以获得更高的投资回报率。该平台拥有一个人才网络，将用户与受好评的自由职业者联系起来，帮助将生成的副本转化为成品内容。 Shopia 还提供路线图和学习资源，包括文章、视频和帮助中心，以指导用户了解应用程序的功能。 总体而言，Shopia 是一款综合工具，利用人工智能的力量为寻求优化营销和 SEO 策略的企业和专业人士提供解决方案。
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一个提高工作效率的生成式人工智能平台。通过使用可靠的 GenAI，各个领域的专业人士都可以发展自己的职业生涯并在工作中脱颖而出。无论您是在撰写电子邮件、创建文档还是向同事或客户发送即时消息，Wordtune 都能完善您的写作，同时使用 AI 简化您的工作。
ProWritingAid
prowritingaid.com
您的私人写作教练。语法检查器、风格编辑器和写作导师集于一体。最好的写作不仅仅取决于正确的语法。您需要一个编辑工具，该工具还可以突出显示风格问题，并将您的作品与您所在流派的最佳作家进行比较。
Runway
runwayml.com
Runway 是一家人工智能应用研究公司，致力于塑造艺术、娱乐和人类创造力的下一个时代。 快速编辑视频所需的一切。神奇的人工智能工具、实时协作、精确编辑等等。您的下一代视频创作套件。
LOVO
lovo.ai
LOVO 是一个专业级内容创建平台，由生成式人工智能和先进的文本转语音技术提供支持，可为营销、广告、电子学习、入门和本地化目的创建高质量的音频和视频内容。 LOVO 拥有一个不断增长的库，包含 100 多种语言的 500 多种类人情感声音、精细的音频控制和易于使用的界面。这就是为什么超过 1,000,000 名专业人士信任 LOVO 来满足他们的音频和视频内容需求。 * LOVO 是一款文本转人工智能语音工具，允许用户从文本生成音频，提供多种语音和语言，并能够微调性能。 * 评论家经常提到 LOVO 语音的自然声音、其易用性以及通过为小段落或整个脚本生成音频来节省时间和金钱的能力。 *用户报告了语音选择的局限性、某些语音的清晰度问题以及工具中缺乏“感觉”或“情感”选项。
Booth AI
booth.ai
利用 AI 创作专业品质的产品摄影。 只需指定您想要的照片并上传一些示例产品图片，即可快速生成高质量的生活照片。
Botpress
botpress.com
Botpress 是一个用于构建 ChatGPT 聊天机器人的生成式 AI 平台，使用户能够创建具有直观构建体验的聊天机器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支持。 该平台提供广泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，后者提供了下一代聊天机器人编辑器。 此外，该平台还包括 Hub，这是用户可以用来将聊天机器人与其他工具和服务集成的最大集成集合。 它还提供各种资源，包括文档、视频教程、SDK 和 Discord 社区论坛。 Botpress Cloud 是该平台的新功能，用户可以尝试更快地构建和部署聊天机器人，而其可视化流程编辑器提供了直观的可视化流程编辑器，允许用户将用户的对话变为现实。 该平台还提供由最大的聊天机器人开源社区提供支持的各种预构建集成和技能，使用户能够加快构建过程。用户可以利用该平台从分析、误解和情绪分析中获得的见解来不断改进他们的聊天机器人。 此外，Botpress 还提供跨所有渠道的一键部署，以满足用户所在的位置。 Botpress 受到数千家组织的信赖，并构建了各种模板，包括购物伴侣、健康机器人模板、银行支持、IT 助理、电信计费顾问、健身朋友、人力资源助手和语言导师聊天机器人。 总体而言，Botpress 提供了各种工具和功能，使构建和部署聊天机器人变得更快、更轻松。
GradientJ
gradientj.com
GradientJ 帮助产品团队大规模部署大型语言模型。公司利用我们来创建由法学硕士支持的应用程序并在生产中监控它们。我们的应用程序提供了构建和比较提示、跟踪实时表现以及根据人类反馈不断改进模型的工具。
HeyGen
heygen.com
专业的AI视频只需打字、点击、拖动即可完成，就是这样！ 凭借无与伦比的定制和个性化体验，HeyGen 的 100 多个逼真的 AI 化身可以成为您的代言人，以 40 多种语言和不同的口音针对各种用例进行交谈，包括营销推广、个性化销售宣传、电子学习、培训和开发、解释器和操作方法视频。 不再需要昂贵且耗时的摄制组、视频机构或演员。您现在拥有了一个个人视频工作室！ * 该产品是一款视频创建工具，允许用户生成具有 AI 头像和文本转语音功能的视频。 * 用户喜欢易用性、头像和口型同步的质量以及创建视频的速度。 * 审阅者指出了客户服务问题、预览的隐藏限制、昂贵的信用系统以及视频翻译功能的问题。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智能助手，旨在帮助您更快、更准确地写作。其功能包括人工智能自动完成、无抄袭结果、文本引用和释义功能。 它可以帮助您撰写博客、论文、电子邮件、个人陈述、故事和演讲等内容。 Jenni 可以用任何语言进行写作，受到谷歌、哈佛大学、剑桥、麻省理工学院和阿斯顿大学等领先机构的作家的喜爱。 Jenni 还可以用于生成准确且富有创意的报告和标题。它结合使用 OpenAI、AI21 等人工智能技术和每个用户的自定义数据来生成最高质量的内容。 Jenni 还具有内置的抄袭检查器，以确保内容的原创性和准确性。您可以免费试用 Jenni，并立即开始使用最先进的 AI 写作助手进行写作。
Craft
craft.do
Craft 是一个协作工作空间，您的整个团队可以聚在一起记笔记、创建文档、管理工作并一起构思。 Craft 的每日笔记提供了团队协作的范式转变。通过结构化的每日更新、调整优先级并消除障碍，推动团队的进步——所有这些都在一处完成。 借助内置的人工智能助手，您可以快速产生想法、总结较长的内容或获得编辑文档的帮助。
Speechify
speechify.com
Speechify 是一款文本转语音应用程序，可让全世界轻松访问信息。超过 20 万人使用我们的 Google Chrome 扩展程序、网络应用程序、iOS 应用程序和 Android 应用程序。我们的使命是确保阅读永远不会成为学习的障碍。 我们出色的用户是学生、专业人士和生产力爱好者。他们中的许多人有阅读障碍和注意力缺陷多动症等学习差异，而许多人只是想更快地阅读和随时随地聆听。借助 Speechify，您可以将任何书籍、文档或网站转换为音频，并在车内、洗衣服、遛狗、做晚饭、锻炼、跳伞时聆听 - 无论您的日常生活是什么！ Speechify 还为 Medium、Star Tribune、The Direct 等提供支持。轻松将文本转语音添加到您的网站。 我们无所畏惧的首席执行官 Cliff Weitzman 于 2017 年在布朗大学的一间宿舍里创立了 Speechify，这样他就可以与其他人分享他一直在开发的令人难以置信的文本转语音软件。克里夫患有阅读障碍，他对自己花费了多少时间和精力来阅读感到沮丧。先进的 TTS 技术彻底改变了游戏规则，它使他能够比普通读者快 3 倍地完成阅读，并更好地理解和保留信息。 在 Speechify，我们的目标是让阅读永远不会成为任何人学习的障碍。没有什么可以阻止您快速有效地学习信息。 在短短几年内，Speechify 已发展到在全球拥有 100 多名团队成员。我们为这支令人难以置信的团队感到自豪，该团队的成员曾担任 Snapchat、Apple、Spotify、Amazon 和 Uber 等公司的领导者和高级工程师。我们都热爱并优先考虑所有权，快速交付价值，尽可能多地学习并让我们的用户感到被赋予权力。
ClipDrop
clipdrop.co
无需照相馆即可打造专业视觉效果
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI 是网络出版商的一款工具，可帮助他们确保制作原创内容。 原创内容 = 独特的人类创作内容...谷歌和读者想要的那种！ Originality.AI 确保原创内容能够通过...发布 AI 检测器 - Originality.AI 内部构建的 AI 旨在识别由任何流行的 NLP API 创建的内容，包括 GPT-2、GPT-J、GPT-NEO 和 GPT-3（世界上第一个识别 GPT-3 的工具） ）。 Originality.AI 可以预测内容是否由任何流行的 AI 写作助手制作。 抄袭检查器 - 严肃的网络出版商/内容营销人员需要确保他们发布的内容没有抄袭，以便他们的内容有最好的排名机会。 Originality.AI 是一款抄袭检查器，专为需要管理作家团队的严肃网络出版商而设计。只需输入您的 URL，它即可提供团队管理、仪表板、扫描历史记录、自动积分和完整站点扫描。
Undetectable AI
undetectable.ai
UnDetectable.ai – 对于任何想要使用 AI 生成文本而又不想被 GPTzero 等 AI 检测器标记为人工文本的人来说，这是终极解决方案。借助 UnDetectable.ai，您可以放心，市场上的每个 AI 检测器都会将您的书写视为人类。 UnDetectable.ai 使用先进的人工智能技术，获取人工智能生成的内容，并通过模仿人类书写模式的细微变化、细微差别和不一致来增强它。结果是最终输出与人类编写的文本无法区分。
Rask.ai
rask.ai
Rask AI 是一款一站式本地化工具，内容创作者和公司可以将其视频快速高效地翻译成 130 多种语言。借助“文本转语音”和“语音克隆”技术，他们可以为视频添加专业品质的配音，而无需录制或聘请配音演员。现在，您可以在配音时保留自己的声音或画外音。 2023 年 4 月上旬，Rask AI 荣获 Product Hunt 的每日产品奖，在最初的几周内，该项目就达到了 10,000 注册的第一个里程碑！ 该团队取消了订阅用户的 20 分钟和 100 MB 限制。现在，创作者可以不受任何限制地为 YouTube 或课程配音长视频。还有一件很棒的事情 - 配音过程速度提高了三倍，效率提高了三倍！ 多说话者检测和翻译是一项独特的功能，我们相信它使我们有别于其他服务。 Rask 的人工智能团队很自豪能够成为最早提供这种体验的团队之一。 工具与 YouTube、Vimeo、Instagram、Twitter 和 TikTok 等流行视频平台和社交媒体网站完全集成。 五月初，团队将添加两个很棒的功能。您可以将嘴唇动作同步到任何音频。第二个特点是总结。或者简单地说，它是 Shorts。人工智能将从视频中选择最有冲击力的时刻，并将它们变成最精彩的片段。 Rask AI 团队打破语言障碍，帮助内容创作者和公司与全球不同受众分享他们的内容，增加其内容的潜在覆盖面和影响力。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是领先的在线可见性管理 SaaS 平台，使全球企业能够运行搜索引擎优化、按点击付费、内容、社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush 为公司提供洞察和解决方案，帮助他们跨各种营销渠道构建、管理和衡量营销活动。 Semrush，拥有超过 87,000 名付费客户。 Semrush 的数字： - 8.08 亿个桌面域配置文件和 3210 万个移动域配置文件 - 平均每天抓取超过 43 万亿个反向链接和超过 250 亿个 URL - 超过 243 亿个关键字和单个关键字的 2000 万个创意 - 30% 的财富 500 强公司使用Semrush 是他们的首选营销工具
GPTZero
gptzero.me
GPTZero 是领先的人工智能检测器，用于检查文档是否由 ChatGPT 等大型语言模型编写。 GPTZero 在句子、段落和文档级别检测 AI。 GPTZero 的模型在大型、多样化的人类书写和人工智能生成文本语料库上进行训练，重点关注英语散文。迄今为止，GPTZero 已为全球超过 250 万用户提供服务，并与 100 多个教育、招聘、出版、法律等领域的组织合作。
D-ID
d-id.com
D-ID 是生成式 AI 领域的创新纽带，它将静态照片转变为动态 AI 视频叙事和以数字人物为特色的互动体验。其强大的 API 的独特之处在于能够实现实时视频生成，这对于客户体验 (CX)、营销以及学习和开发等领域的直播和互动活动至关重要。自助服务 Creative Reality™ Studio 和移动应用程序扩展了 D-ID 的创新范围，简化了 AI 生成视频的创建和定制，并体现了 D-ID 对丰富数字通信的承诺。
Reface
reface.ai
Reface – 在这里，您只需一张自拍照即可交换视频和 GIF 中的面孔、为照片制作动画并将照片变成卡通。
Humbot
humbot.ai
Humbot 是一款 AI 人性化工具，可以帮助您绕过 AI 检测。使用 Humbot 使 AI 文本人性化并充满信心地书写。 Humbot 提供尖端技术，使 AI 文本人性化，并通过绕过 AI 检测实现 100% 的人类评分。它确保人工智能生成的内容是真实的、原创的，并且大多数检测器无法检测到。该过程快速、简单，并且生成高质量、可读且无语法错误的文本。凭借行业领先的技术，保证重写文本的原创性并提供其有效性的真实示例。用户称赞它在逃避检测方面的有效性，并发现它对于各种内容类型都很有用。 Humbot还确保用户数据的安全和保障。凭借其创新方法，它得到了内容创作者、研究人员和企业的积极反馈。 AI 人性化工具可以使那些试图绕过 AI 检测的人受益，同时又不影响诚实或正直。总体而言，Humbot 提供了可靠的解决方案，可以在内容创建方面保持领先地位，同时轻松绕过人工智能检测
Journalist AI
tryjournalist.com
Journalist AI 是一款功能强大的自动博客生成工具，为每种可以想象的博客类型提供强大的模型。 AI 利用最佳 SEO 实践，提供无版权图像，允许您集成 YouTube 视频、围绕关键字构建文章，并设法以 150 多种语言实现此目的。它具有从正确/事实到创意/原创的各种模式，包括非正式和有说服力的措辞。生成的文章可以通过方便的集成直接发布到您的网站，或者简单地下载为 .zip 文件。 Journalist AI 是终极代笔助手，可帮助您完全自动化博客并提高写作效率和内容输出。您所要做的就是向它提供一些关键字、标题或简单的业务描述，它会处理剩下的事情。可以通过外部和内部链接完全定制大纲和文章结构。前者可以自动实时找到，后者由人工智能及其全站分析独立生成。 可以用 150 多种语言生成文章，内容包含您想要的声音。根据您的个人喜好，后者的范围可以从非正式的到有说服力的。一旦您对生成的文章感到满意，您就可以简单地下载它们或直接发布它们，这要归功于与 WordPress、Shopify、Wix 等主要网站构建器的集成。请注意，所有这些都可以通过一个简单的在线界面来实现。 虽然 Journalist AI 不提供任何 API 选项或浏览器扩展，但它确实具有非常方便且直观的第三方集成。这种集成可以说是其最强大的工具，因为它允许您快速轻松地将文章发布到您的网站。不必复制内容并担心其样式是否正确，可以为您节省无数的时间和麻烦。
Copyleaks
copyleaks.com
Copyleaks 致力于培育鼓励分享想法并增强真实性的安全环境。每天，世界上最大的企业和教育机构以及数以百万计的个人都信任 Copyleaks 独有的人工智能文本分析，以识别潜在的抄袭和人工智能生成的内容，提供负责任的人工智能采用的完全透明度，确保无错误写作并保护知识产权和版权。 建立数字信任和信心：这是 Copyleaks 的方式。
Fotor
fotor.com
Fotor 的 AI 图像生成器是一款在线工具，旨在根据文本提示生成图像。它允许用户根据输入创建人工智能生成的艺术和图像，几乎立即可视化想法。 除了人工智能图像生成功能外，Fotor 还提供一整套图像编辑工具。其中包括调整大小、裁剪、模糊、锐化以及向图像添加文本或边框。 除了传统的编辑之外，用户还可以将照片转换为草图或卡通、创建拼贴画、合并图像以及更改照片背景。该平台还提供了操作面部特征、高档图像，甚至生成 PNG 文件的工具。 Fotor 的功能扩展到创建用于营销的徽标、传单和海报，以及 YouTube 缩略图或 Instagram 帖子设计等社交媒体资产。 该平台涵盖了广泛的应用，例如编辑图像中的文本、为照片着色以及从图像中删除对象或背景。除了照片编辑之外，Fotor 还提供类似的 AI 工具来生成和增强视频和 GIF，还允许用户删除水印或对象。
Sourcegraph
sourcegraph.com
Sourcegraph 是领先的代码智能平台，彻底改变了开发人员理解、修复和自动化代码的方式。 在 Sourcegraph，我们利用 AI 的力量和 AI 编码助手 Cody 来帮助开发人员更好地理解他们的代码。我们的技术可以轻松浏览大型代码库、查找相关代码片段并获取历史背景。此外，我们的代码搜索和分析工具可帮助您快速修复错误、重构代码并提高性能 - 所有这些都在一个易于使用的界面中。 超过一百万工程师使用 Sourcegraph 来提高代码安全性、高效地培训开发人员、促进代码重用、解决事件并促进代码健康。 代码智能是提高企业工程速度、软件质量和稳定性以及团队健康的关键能力。 Databricks、Plaid、Uber、Lyft、Reddit、GE 和 Dropbox 等领先公司依靠 Sourcegraph 来构建我们都依赖的产品。 Sourcegraph 是一家全远程公司，由 Andreessen Horowitz、红杉资本、Craft Ventures、Redpoint Ventures 和 Goldcrest Capital 提供支持。
Dreamlike
dreamlike.art
借助人工智能的力量，在几秒钟内创造出令人惊叹的原创艺术。 神奇的人工智能工具。创建无尽的原始图像、修改现有图像等等。
Stockimg.ai
stockimg.ai
团队的 AI 图像生成 - 您可以轻松生成 AI 徽标、AI 书籍封面、AI 海报等 - Stockimg AI
Mistral AI
mistral.ai
快速、开源且安全的语言模型。利用私有数据和使用反馈，促进业务用例模型的专业化。由欧洲世界级团队打造，面向全球市场。
Build AI
buildai.space
构建适合您业务的、由人工智能驱动的网络应用程序。无需任何技术技能。 在几分钟内构建人工智能界面。只需描述您的应用程序，让我们的平台完成剩下的工作。无需编码！
Revoicer
revoicer.com
在数字内容创作的世界中，强大的配音的影响力怎么强调都不为过。无论是教育视频、播客还是广告，正确的声音都可以吸引注意力、传达情感并增强整体信息。这就是配音技术领先品牌 Revoicer 发挥作用的地方。 Revoicer 成立于 2021 年，已迅速成为高品质、人性化配音的首选来源，提供 30 多种语言和旨在满足各种需求的大量功能。 使用 Revoicer 创建画外音是一个简单的过程，不需要任何技术技能。它是一个完全基于网络的应用程序，这意味着无需下载或安装任何内容。以下是这款创新应用程序的运作方式： * 用户只需将想要转换的文本粘贴到 Revoicer 应用程序中即可。 * 他们从 80 多种多种语言的人工智能语音中进行选择，并可以预览每一种语音。 * 单击“生成”按钮，即可创建画外音并准备播放。 * 如果满意，用户可以下载 MP3 文件以在各种项目中使用。
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker 是一款生产力工具，可根据文本或内容（例如有关某个主题的事实、统计数据、测验、见解和教育）生成卷轴。所有卷轴都包含使用先进人工智能或克隆版本语音的语音旁白。凭借其自动驾驶模式，它有助于在 TikTok、YouTube Shorts 和 Instagram Reels 等平台上自动创建和发布 Reels。或者，每个卷轴都可以在发布前进行人工审核。所有卷轴都包含您的公司名称和徽标。 * AI 脚本生成：它根据各种文本提示或类别（如事实、统计数据、琐事、见解、促销等）创建卷轴脚本。 * 人工智能和克隆语音旁白：选择人工智能生成的语音库或克隆您的声音以获得独特的触感。 * 卷轴创建的自动驾驶模式：自动执行卷轴的创建和发布过程。 * 在社交媒体平台上自动发布：直接发布到 TikTok、YouTube Shorts 和 Instagram Reels。 * 品牌能力：将您的品牌名称或徽标纳入卷轴中。 * 多样化的模板选项：从一系列模板中进行选择以适合您的内容风格。 * 简单的用户界面：易于使用的设计适合各个级别的用户。 * 性能分析：访问内置工具来跟踪和分析卷轴的性能。
Dubverse
dubverse.ai
在快节奏的数字内容创作世界中，Dubverse.ai 成为视频制作人、教育工作者和企业的游戏规则改变者。这个创新平台利用人工智能的功能来简化和增强视频制作流程，特别注重克服语言障碍并使内容普遍可用。 Dubverse.ai 产品的核心是强大的合成媒体引擎，它通过尖端的人工智能技术增强人类的创造力。该过程简单但功能强大： * AI字幕：自动生成多种语言的准确字幕，增强观众的参与度和理解力。 * 文本转语音：将文本转换为听起来自然的画外音，使您的视频更加动态且适合更广泛的受众。 Dubverse.ai 包含一套旨在满足各种内容创建需求的功能： * 多语言支持：通过支持 60 多种语言，内容创作者可以不受语言限制地接触全球受众。 * 选择扬声器：从多种人工智能声音中进行选择，找到最适合您视频语气和风格的声音。 * 脚本编辑器：直观的脚本编辑器具有实时翻译功能，可简化编辑过程。 * 类人声音：Dubverse.ai 的文本转语音引擎提供听起来自然且引人入胜的声音。 * 内置共享：轻松与他人协作并在一处收集反馈。 * 可下载字幕：通过多语言字幕增强视频的搜索引擎优化和可访问性。