生成式人工智能软件 - 最热门应用 - 波多黎各

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生成式人工智能软件是指利用生成式人工智能算法自主创建内容的一类软件应用程序。这些算法通常基于深度学习技术，特别是生成对抗网络（GAN）或变分自动编码器（VAE）。 生成式人工智能软件可用于生成各种类型的内容，包括但不限于： * 图像：生成逼真或抽象的图像、照片般逼真的面孔、风景等。 * 视频：创建视频序列、动画和视觉效果。 * 文本：生成自然语言文本，包括文章、故事、诗歌和代码片段。 * 音乐：创作音乐曲目、旋律，甚至整个作品。 * 设计：创建产品、徽标、用户界面和建筑布局的设计。 这些软件工具对于艺术家、设计师、开发人员和其他寻求简化创作流程、探索新想法或增强现有工作流程的专业人士来说非常有价值。生成式人工智能软件通常允许用户控制各种参数或输入约束，以指导生成过程并实现期望的结果。
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT 是一个免费使用的人工智能系统。使用它进行对话、获得见解、自动化任务并见证 AI 的未来，所有这一切都可以在一处完成。
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini 让您可以直接访问 Google 最好的 AI 模型系列，这样您就可以： - 获得写作、头脑风暴、学习等方面的帮助 - 从 Gmail 或 Google 云端硬盘总结并快速查找信息 - 即时生成图像 - 使用文本、语音、照片和相机以新方式获得帮助 以前称为巴德。
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic 是 Anthropic 打造的下一代人工智能助手，经过培训，安全、准确、可靠，可帮助您完成最佳工作。
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一款由人工智能聊天机器人驱动的研究和会话搜索引擎，可使用自然语言预测文本回答查询。 Perplexity 于 2022 年推出，使用网络来源生成答案，并引用文本响应中的链接。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智能伴侣。 Microsoft Copilot 利用 AI 的力量来提高工作效率、释放创造力，并通过简单的聊天体验帮助您更好地理解信息。
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs 是一家人工智能音频研究和部署公司。 我们的研究团队开发了 AI 音频模型，可以生成逼真、多功能和上下文感知的语音和声音效果。我们的产品团队使日常用户、产消者和企业可以使用这些模型来创建和本地化内容。 我们的技术用于为有声读物和新闻文章配音、为视频游戏角色制作动画、帮助电影预制作、自动化娱乐本地化流程、为社交媒体和广告创建动态音频内容以及培训医疗专业人员。它还为那些失去声音的人回馈了声音，并为日常生活中有无障碍需求的人们提供了帮助。
Leonardo.AI
leonardo.ai
通过人工智能驱动的速度和风格一致性，为您的创意项目生成生产质量的资产。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力于利用人工智能简化语音音频，让每个人都能获得高质量的配音。 Murf 帮助用户在几分钟内创建逼真的配音，无需任何录音设备。 * Murf.ai 是一款将文本转换为语音、制作视频和字幕并提供多种语音定制的工具。 * 审阅者喜欢直观的界面、各种可用的语音、自定义发音的能力以及与 Canva 等其他平台的无缝集成。 * 审阅者提到了一些问题，例如声音有时听起来像机械人、需要更多不同语言和口音的声音以及附加功能的高成本。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
一款图形设计应用程序，可帮助您创建专业品质的社交媒体帖子、邀请函、数字明信片、图形等。从您的想法开始，为您创造一些独特的东西。
ClipDrop
clipdrop.co
无需照相馆即可打造专业视觉效果
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位于旧金山的独立研究实验室 Midjourney, Inc. 创建和托管的生成人工智能程序和服务。Midjourney 根据自然语言描述（称为提示）生成图像，类似于 OpenAI 的 DALL-E 和 Stability AI 的 Stable Diffusion。
Runway
runwayml.com
Runway 是一家人工智能应用研究公司，致力于塑造艺术、娱乐和人类创造力的下一个时代。 快速编辑视频所需的一切。神奇的人工智能工具、实时协作、精确编辑等等。您的下一代视频创作套件。
Fotor
fotor.com
Fotor 的 AI 图像生成器是一款在线工具，旨在根据文本提示生成图像。它允许用户根据输入创建人工智能生成的艺术和图像，几乎立即可视化想法。 除了人工智能图像生成功能外，Fotor 还提供一整套图像编辑工具。其中包括调整大小、裁剪、模糊、锐化以及向图像添加文本或边框。 除了传统的编辑之外，用户还可以将照片转换为草图或卡通、创建拼贴画、合并图像以及更改照片背景。该平台还提供了操作面部特征、高档图像，甚至生成 PNG 文件的工具。 Fotor 的功能扩展到创建用于营销的徽标、传单和海报，以及 YouTube 缩略图或 Instagram 帖子设计等社交媒体资产。 该平台涵盖了广泛的应用程序，例如编辑图像中的文本、为照片着色以及从图像中删除对象或背景。除了照片编辑之外，Fotor 还提供类似的 AI 工具来生成和增强视频和 GIF，还允许用户删除水印或对象。
Speechify
speechify.com
Speechify 是一款文本转语音应用程序，可让全世界轻松访问信息。超过 20 万人使用我们的 Google Chrome 扩展程序、网络应用程序、iOS 应用程序和 Android 应用程序。我们的使命是确保阅读永远不会成为学习的障碍。 我们出色的用户是学生、专业人士和生产力爱好者。他们中的许多人有阅读障碍和注意力缺陷多动症等学习差异，而许多人只是想更快地阅读和随时随地聆听。借助 Speechify，您可以将任何书籍、文档或网站转换为音频，并在车内、洗衣服、遛狗、做晚饭、锻炼、跳伞时聆听 - 无论您的日常生活是什么！ Speechify 还为 Medium、Star Tribune、The Direct 等提供支持。轻松将文本转语音添加到您的网站。 我们无所畏惧的首席执行官 Cliff Weitzman 于 2017 年在布朗大学的一间宿舍里创立了 Speechify，这样他就可以与其他人分享他一直在开发的令人难以置信的文本转语音软件。克里夫患有阅读障碍，他对自己花费了多少时间和精力来阅读感到沮丧。先进的 TTS 技术彻底改变了游戏规则，它使他能够比普通读者快 3 倍地完成阅读，并更好地理解和保留信息。 在 Speechify，我们的目标是让阅读永远不会成为任何人学习的障碍。没有什么可以阻止您快速有效地学习信息。 在短短几年内，Speechify 已发展到在全球拥有 100 多名团队成员。我们为这支令人难以置信的团队感到自豪，该团队的成员曾担任 Snapchat、Apple、Spotify、Amazon 和 Uber 等公司的领导者和高级工程师。我们都热爱并优先考虑所有权，快速交付价值，尽可能多地学习并让我们的用户感到被赋予权力。
Hugging Face
huggingface.co
人工智能社区建设未来。构建、训练和部署由机器学习领域的参考开源提供支持的最先进模型。
GPTZero
gptzero.me
GPTZero 是领先的人工智能检测器，用于检查文档是否由 ChatGPT 等大型语言模型编写。 GPTZero 在句子、段落和文档级别检测 AI。 GPTZero 的模型在大型、多样化的人类书写和人工智能生成文本语料库上进行训练，重点关注英语散文。迄今为止，GPTZero 已为全球超过 250 万用户提供服务，并与 100 多个教育、招聘、出版、法律等领域的组织合作。
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics 是一家媒体科技初创公司，正在开发一种人工智能制作工具，使独立电影制作人能够以极少的预算提供大片级的视觉特效。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企业营销团队寻求改进其进入市场策略并简化其内容创建流程的完美解决方案。 借助 Copy.ai，团队可以快速生成有针对性的销售文案，直接针对特定客户群的痛点和需求，帮助他们更有效地与潜在客户互动并达成更多交易。 此外，我们的平台可用于生成有助于建立思想领导力并与潜在客户建立信任的内容，这也有助于提高团队 GTM 方法的有效性。
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位于旧金山的初创公司，也是一个在线 IDE（集成开发环境）。它的名字来自缩写 REPL，代表“读取-评估-打印循环”。该服务由约旦程序员 Amjad Masad 和约旦设计师 Haya Odeh 于 2016 年创建。Repl.it 允许用户使用浏览器编写代码并构建应用程序和网站。此外，Repl.it 允许用户通过各种方式共享项目。他们还举办“jams”，即基于特定主题的编码比赛。竞赛奖品通常包括临时帐户升级、金钱、加密货币或礼品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一个交互式编程环境。您可以使用最流行的编程语言创建工作区，在虚拟机上为您提供一个可以运行代码的容器。在任何给定的 repl 中，都有两个主要部分 - 编辑器和控制台。 该编辑器使用 Monaco，这是为 Visual Studio Code 提供支持的相同技术。在移动设备上，编辑器是 Ace。 Repl.it 有一个名为“黑客计划”的高级套餐。它允许在项目中提供更多的存储空间、私有代码和无限的协作者，并且 Github Education 计划包括 3 个月免费的 Hacker 计划。 repl.it 上有 60 多种不同的编程语言，包括 Python、Ruby、HTML 和 Java。 该公司已获得 Y Combinator、Andreessen Horowitz、Bloomberg Beta 等公司的资助。 “该公司每周拥有超过 500,000 名活跃开发者和超过 300 万用户。 Repl.it 网站还有一个 Talk 论坛。世界各地的许多开发人员都使用该论坛来分享他们的创作。 Repl Talk 版主保持论坛的清洁。
getimg.ai
getimg.ai
使用 AI 创建图像所需的一切。 神奇的人工智能艺术工具。生成原始图像、修改现有图像、将图片扩展到原始边界之外等等。
ProWritingAid
prowritingaid.com
您的私人写作教练。语法检查器、风格编辑器和写作导师集于一体。最好的写作不仅仅取决于正确的语法。您需要一个编辑工具，该工具还可以突出显示风格问题，并将您的作品与您所在流派的最佳作家进行比较。
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 是一个人工智能驱动的写作平台，为 150 个国家/地区超过 3500 万月活跃用户提供帮助。 QuillBot 凭借其创新的人机交互产品，旨在让写作变得轻松，同时保留用户独特的视角和声音。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智能助手，旨在帮助您更快、更准确地写作。其功能包括人工智能自动完成、无抄袭结果、文本引用和释义功能。 它可以帮助您撰写博客、论文、电子邮件、个人陈述、故事和演讲等内容。 Jenni 可以用任何语言进行写作，受到谷歌、哈佛大学、剑桥、麻省理工学院和阿斯顿大学等领先机构的作家的喜爱。 Jenni 还可以用于生成准确且富有创意的报告和标题。它结合使用 OpenAI、AI21 等人工智能技术和每个用户的自定义数据来生成最高质量的内容。 Jenni 还具有内置的抄袭检查器，以确保内容的原创性和准确性。您可以免费试用 Jenni，并立即开始使用最先进的 AI 写作助手进行写作。
D-ID
d-id.com
D-ID 是生成式 AI 领域的创新纽带，它将静态照片转变为动态 AI 视频叙事和以数字人物为特色的互动体验。其强大的 API 的独特之处在于能够实现实时视频生成，这对于客户体验 (CX)、营销以及学习和开发等领域的直播和互动活动至关重要。自助服务 Creative Reality™ Studio 和移动应用程序扩展了 D-ID 的创新范围，简化了 AI 生成视频的创建和定制，并体现了 D-ID 对丰富数字通信的承诺。
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服务。该服务于 2011 年 11 月全面推出。自 App Engine 发布以来，Google 向该平台添加了多种云服务。 Google Cloud Platform 是 Google Cloud 的一部分，其中包括 Google Cloud Platform 公共云基础设施，以及 G Suite、企业版 Android 和 Chrome OS，以及用于机器学习和企业地图服务的应用程序编程接口 (API)。
PlayHT
play.ht
PlayHT 是一个人工智能驱动的语音生成平台，可让您立即创建超逼真的文本到语音。他们的语音人工智能可以将文本转换为自然的人类声音，跨越任何语言和口音。 * PlayHT 使用先进的语音 AI 和机器学习技术，从文本输入生成类似人类的声音。 * 他们拥有包含 142 种语言和口音的 900 多个人工智能语音库。 * 您只需将文本输入或粘贴到他们的在线文本转语音编辑器中，它就会立即合成语音。 * 您可以自定义声音、速度、音高、发音等。 * 声音听起来非常真实和人性化。
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款由人工智能提供支持的免费在线图像创建工具。它旨在满足各种创意需求，包括创作艺术、社交媒体帖子、演示文稿、海报、视频、徽标等。 它提供了一种新手友好的方式，通过其人工智能支持的功能，像专业人士一样编辑图像。用户可以制作独特的艺术作品、逼真的图像，并尝试融合真实图像和合成图像以生成令人惊叹的视觉效果。 该平台还提供“混合图像编辑”，这是一种将不同图像混合成引人注目的作品的动态方式，从而提供巨大的创意灵活性。 Playground AI 的产品超越了标准图像编辑，允许用户将图像扩展到原始边界之外，无缝集成不同场景中的对象，并将其富有想象力的概念具体化为视觉现实。 它通过提供将想法与他人结合的功能进一步增强了协作潜力，从而扩大了创造力的范围。尽管功能强大，Playground AI 仍然致力于用户友好性、可访问性和包容性，使其成为经验丰富的设计师和图像创作新手的理想选择。
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind 是一个聊天 UI 前端，允许您通过 API 密钥使用所有流行 AI 模型的 AI 聊天（ChatGPT、Claude、Azure OpenAI、Gemini 等）。 通过将 API 密钥与 Typing Mind 等聊天 UI 前端结合使用，您可以享受以下好处： * 您只需按使用量付费（而不是像 ChatGPT Plus 那样按月订阅） * 您的聊天对话不会用于 OpenAI/Claude/etc 的训练。 * 在统一界面内方便地与多个模特聊天 * 享受专业、先进的聊天用户界面和大量功能 * Typing Mind 首先离线且默认私密。您的所有数据、消息和 API 密钥都存储在您的设备本地，除了您之外没有人可以看到它们。
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED 是一款为想要扩大视频制作规模的企业提供的一体化平台。 200 多个国家/地区的营销、销售、学习与发展和社交媒体客户制作视频的速度比以往快了 30 倍。 VEED 将权力交给您的团队： * 记录优质内容 * 轻松编辑视频 * 自动转录 忘记学习笨重且昂贵的编辑软件或依赖代理机构。 VEED 是您直观的视频工具套件。从首席执行官到实习生，每个人都可以使用它来制作专业视频，无需专业技能。 VEED Enterprise 让您： * 与其他团队成员实时协作 * 访问包含 30,000 多个媒体资源的库 * 使用自定义模板来节省时间 哦，VEED 拥有一套人工智能工具，可以使生产效率提高 10 倍。 VEED AI 让您： * 使用人工智能头像将文本转换为视频 * 自动生成准确的字幕 * 立即删除视频和图像背景 * 还有更多 VEED 是一款为超过 300 万创作者提供世界级视频策略的软件。 * VEED 是一个视频编辑平台，提供自动字幕、内容检测和各种设计选项等功能。 * 用户经常提到易用性、字幕功能的准确性以及允许创意编辑和专业品质视频的各种设计选项。 * 审阅者遇到了一些问题，例如基于会员级别的功能限制、偶尔缓慢的处理时间以及希望在基本计划中提供更高级的功能。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
NovelAI
novelai.net
NovelAI 是一种人工智能驱动的工具，旨在帮助创建书面内容。无论您是在起草小说、生成游戏叙事，还是只是在讲故事，NovelAI 都能提供创意和技术的独特结合，帮助您将想法变为现实。与传统的写作辅助工具不同，该平台利用先进的人工智能，不仅可以提出改进建议，还可以生成可以模仿人类作家的风格和复杂性的内容。 NovelAI 运行在一个复杂的人工智能模型上，该模型是在庞大的文学数据库上训练的，从经典小说到当代作品。这种训练使人工智能能够理解和复制各种写作风格、情节结构和角色发展。当用户输入提示或故事想法时，人工智能会使用这种训练来生成符合用户指令的内容，使其成为各种创意项目的多功能工具。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Opus Clip
opus.pro
OpusClip 是一个生成式 AI 视频编辑平台，只需单击一下即可轻松将您的长镜头变成病毒式短片。 Opus Clip 的使命是使视频内容创作民主化，让任何有故事可讲或热衷分享的人都可以使用它，而不仅仅是那些拥有内容创作或视频编辑专业知识的人。
Speakatoo
speakatoo.com
Speakatoo 是最值得信赖和领先的基于人工智能的 100% 真人配音文本到语音转换工具之一，专门考虑当前的市场挑战而设计和开发，以克服现有解决方案的成本。无论您是培训师、Youtuber、自由职业者还是为 IVR 和电话服务录制专业视频、录音的公司，Speakatoo 都已被证明是其中最好的。 由于其简单性和强大的管理面板，您可以快速轻松地将任何文本转换为配音。
PromeAI
promeai.com
PromeAI 拥有强大的 AI 驱动设计助手和丰富的可控 AIGC (C-AIGC) 模型样式库，使您能够轻松创建令人惊叹的图形、视频和动画。 PromeAI 是建筑师、室内设计师、产品设计师和游戏/动画设计师的必备工具。
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI 是网络出版商的一款工具，可帮助他们确保制作原创内容。 原创内容 = 独特的人类创作内容...谷歌和读者想要的那种！ Originality.AI 确保原创内容能够通过...发布 AI 检测器 - Originality.AI 内部构建的 AI 旨在识别由任何流行的 NLP API 创建的内容，包括 GPT-2、GPT-J、GPT-NEO 和 GPT-3（世界上第一个识别 GPT-3 的工具） ）。 Originality.AI 可以预测内容是否由任何流行的 AI 写作助手制作。 抄袭检查器 - 严肃的网络出版商/内容营销人员需要确保他们发布的内容没有抄袭，以便他们的内容有最好的排名机会。 Originality.AI 是一款抄袭检查器，专为需要管理作家团队的严肃网络出版商而设计。只需输入您的 URL，它即可提供团队管理、仪表板、扫描历史记录、自动积分和完整站点扫描。
Mistral AI
mistral.ai
快速、开源且安全的语言模型。利用私有数据和使用反馈，促进业务用例模型的专业化。由欧洲世界级团队打造，面向全球市场。
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief 是简短生成引擎，可帮助您扩展内容营销工作。它可以帮助您比使用 Google 文档更快地创建高质量的内容摘要，通过预先收集您需要的 90% 以上的信息，并帮助您专注于最有价值的部分，例如创建出色的大纲并为作者提供工作角度和。
Pennore
pennore.com
Pennore 是获取优质网络内容的简单快捷的方法。通过我们，您可以立即为您的网站订购内容。订购非常容易和简单，并且您的内容是由忠诚且有能力的作家撰写的。
younet.ai
younet.ai
Younet 是一个由人工智能 (AI) 提供支持的创新平台，使用户能够根据其数据知识创建个性化的 AI 模型。我们的平台利用自然语言处理 (NLP) 的力量来理解用户查询并提供准确的响应。 Younet 的应用程序涵盖客户服务、营销、科学、销售、分析和客户参与等领域，对于寻求深入了解客户行为并提供个性化体验的企业而言，Younet 是一款多功能工具。它也可以用于个人用途来解决智力任务。通过 Younet 体验人工智能的未来。
Xzero
xzeroai.com
使用 Xzero AI 促进您的内容创作，Xzero AI 是人工智能驱动的写作、图像生成和编码的领先平台。轻松为网站、博客、社交媒体等创建高质量内容。释放最佳人工智能作家的力量，取得令人惊叹的结果
Xerolag
xerolag.com
Xerolag 是一款人工智能内容生成应用程序，由最新的高级深度学习语言模型 GPT-3 提供支持。借助 Xerolag，您可以快速轻松地创建高质量、独特的内容。我们先进的人工智能技术可以生成任何语言的内容，涵盖任何主题 - 从博客文章和文章，到产品描述和网页内容。使用 Xerolag 快速获取您需要的内容！
Write On AI
writeonai.com
Write On AI 是首屈一指的人工智能驱动的内容创建平台，彻底改变了个人和企业制作书面内容的方式。凭借最先进的人工智能技术，我们的平台提供了一套旨在提高写作效率和质量的创新工具。从生成高质量的文章到通过智能建议完善写作，Write On AI 使用户能够轻松创建引人注目的内容。我们的用户友好界面和可定制功能使其成为学生、专业人士和企业的首选工具。
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai 是终极人工智能助手 使用人工智能来帮助提高您的流程并节省工作时间。使用我们的人工智能生成高质量的内容。
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine 是一款基于 GPT-3 人工智能的文案写作工具，使用户能够快速轻松地创建高质量、有效的文案。它使用自然语言处理 (NLP) 来分析文本并生成引人入胜、令人信服且针对用户目标受众量身定制的内容。 TypeEngine 还为用户提供了模板库，使您可以快速为项目生成副本。借助 TypeEngine，您可以创建有说服力的文案，以自然有效的方式向受众传达信息。
Twain
twain.ai
Twain 是一款人工智能通信辅助工具，旨在帮助制作和改进对外销售信息。它能够以用户独特的语气、多种形式生成定制消息，从直接、大胆到创意、随意。 该工具满足多种出站渠道和场景，方便跨电子邮件或LinkedIn等平台轻松操作。它提供从介绍到后续求婚和分手情况的帮助。 为了推动参与，吐温确保基于语气、目标、背景和历史来传达背景驱动、目标导向的信息。该工具还提供消息改进的实时建议，提供精细的替代方案和改进。 从精心制作可靠的介绍到创建后续消息和处理反馈，吐温有效地简化了销售沟通流程。 Twain 因其在产生清晰且引起共鸣的信息方面的表现而受到认可，提供不同的定价计划，包括免费、专业和定制团队计划。 它因其增强消息的语气、结构和长度、节省时间的特性以及以可扩展方式运行的能力而受到用户的称赞。
Trolly.ai
trolly.ai
AI 生成 SEO 优化文章，速度提高 2 倍
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani 是一款功能强大的人工智能文案和图像生成 SaaS（软件即服务）工具，旨在提高专业人士的生产力并简化内容编写流程。 Zomani. 提供智能写作帮助、语法和拼写检查、抄袭检测、内容优化和无缝协作功能，帮助内容作者高效地生成高质量、无错误的内容。 Zomani 将您的内容与现有内容的广泛数据库进行比较，以识别任何无意的相似之处或抄袭情况。 还有更多。
Writi.io
writi.io
Writei.io 不是一个内容生成机器人；相反，它是一款由 ChatGPT 提供支持的产品 | OpenAI 的 GPT-4 AI 模型，专为 LinkedIn（和电子邮件）制作。它是一个人工智能写作助手，可以直接在 LinkedIn 上或在您的电子邮箱内创建原创内容。这些功能可通过 Chrome 扩展程序访问。 只需输入三个单词，Writi 就会提示您想说什么，然后坐下来，让 Writi 弄清楚您谈话的上下文。选择您想要使用的、专为您的特定对话而设计的内容。我们集成了 OpenAI 的 ChatGPT 的 AI | GPT-4 Turbo 并将其专门用于 LinkedIn 和电子邮件。它使用起来非常简单，但功能非常强大。
Writekit
writekit.ai
人工智能驱动的写作变得简单。 Writekit 提供人工智能集成工具来简化内容制作并提高创造力。从生成富有洞察力的补充到实时团队协作，Writekit 专为需要效率、质量和无压力写作过程的作家和营销人员而设计。
WordfixerBot
wordfixerbot.com
WordfixerBot 的释义工具具有丰富的功能，使其成为任何想要改进写作的人的绝佳选择： * 多样化的语气选项：该工具有多种语气可供选择，可以灵活地将您的写作与任何背景或受众相匹配。 * 保持原始含义：人工智能确保您的信息的本质保持不变，同时赋予其新鲜和独特的呈现方式。 * 可访问性和易用性：该工具被设计为可访问且易于使用，没有复杂的设置或陡峭的学习曲线。 使用 WordfixerBot 的好处是显而易见的： * 提高写作质量：制作的内容不仅独特，而且能引起目标读者的共鸣。 * 节省时间：快速生成释义文本而不影响质量，让您能够专注于写作或业务的其他方面。 * 避免剽窃：该工具有助于确保您的作品是原创的并且不存在剽窃问题。
Jaweb
jaweb.me
Jaweb.me 是一个为各个行业提供人工智能驱动的聊天机器人服务的网站，包括客户服务、电子商务、银行、教育等。 Jaweb 提供人工智能驱动的聊天机器人平台，以实现自动化和增强客户支持体验。聊天机器人旨在处理高达 80% 的客户查询和问题，从而缩短解决时间。该平台声称可以通过智能、个性化的互动来提高销售转化率并提高客户参与度。
Wali
mywali.co
Wali 是一家领先的人工智能解决方案提供商，旨在为企业提供可行的情报和见解。我们专注于利用人工智能的力量来推动业务增长、加强决策并促进创新。我们强大的平台提供了一套专为企业量身定制的人工智能工具，使我们的客户能够在当今快节奏的数字环境中保持竞争优势。 我们非常重视伙伴关系和协作成长。我们的合作伙伴计划旨在帮助其他企业扩展产品、开拓新市场并为其客户提供更多价值。我们与合作伙伴密切合作，确保我们行业领先的人工智能解决方案易于使用、价格实惠，并根据他们的需求量身定制。
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 的人工智能驱动的对话界面简化了您的数据分析之旅。轻松简化您的数据分析之旅，消除传统分析的复杂性。无需分析或 SQL 专业知识。在几分钟内立即生成报告和仪表板以获取有价值的见解。 为什么选择 Flowtrail AI： 在当今技术先进的世界中，有许多可用的分析平台，其中许多可以利用分析专家。相比之下，Flowtrail AI 允许您询问有关数据的任何问题并立即收到答案，因此您无需了解 SQL 查询、数据库架构或分析即可使用它。 特征： 1. 与您的数据对话：Flowtrail AI 通过与您的数据库对话自动生成报告。无需 SQL 专业知识。我们的人工智能系统了解您的意图并生成检索您所需信息所需的查询。 2. 高级数据集创建：将简单语言描述无缝转换为 SQL 查询。我们的人工智能引擎解释您的指令，构建 SQL 查询，并从连接的数据库中检索相关数据，从而使数据提取更快、更容易访问。利用动态参数创建响应用户输入的可定制数据集 3. 可定制的报告：定制您的报告以满足您的具体需求。自定义数据可视化、格式设置和分组，以创建富有洞察力且具有视觉吸引力的报告，从而有效地传达数据。集成动态参数以启用交互式过滤和个性化报告视图。 4. 可定制的仪表板：使用我们直观的拖放界面轻松构建动态仪表板。排列视觉元素并调整其大小，以制作仪表板，提供数据的全面概述，从而实现快速洞察和决策。 5. 发布和嵌入：使用受密码保护的发布方式与利益相关者安全地共享您的报告和仪表板。这可确保只有经过授权的个人才能查看您的报告并与之交互。您还可以将报告和仪表板集成到外部平台或网站中。通过在必要时嵌入可视化来提高可访问性和覆盖范围。 6. 连接最喜欢的数据库：轻松连接到您喜欢的数据库，例如 MySQL、PostgreSQL 和 MSSQL。更多选项即将推出。通过直接在 Flowtrail AI 中访问您喜欢的来源的数据来简化您的工作流程，无需手动提取和导入数据。
Chat Data
chat-data.com
聊天数据是一个多功能平台，旨在创建人工智能聊天机器人并将其集成到网站上。这些可定制的聊天机器人可以使用用户提供的数据进行训练，这些数据可以是文档或相关网站内容的链接。 聊天机器人旨在回答与其所教授内容相关的问题，从而协助提供 24/7 客户支持。除了创建通用聊天机器人之外，聊天数据还提供用于创建医疗聊天机器人的专用模型。 这些医疗聊天模型还可用于开发具有特定语言和个性特征的聊天机器人。用户可以选择 GPT-3.5 Turbo 和 GPT-4 作为其聊天机器人的模型。 该平台支持多种语言，从而确保全球受众的可用性。聊天数据使用户能够与其他人分享他们的聊天机器人创作。 它还强调数据隐私，确保对话历史记录不存储在其服务器上，而是保留在用户的浏览器中。该平台允许用户个性化他们的聊天机器人训练过程，并将聊天机器人小部件直接与自定义模型端点集成。 该界面可以根据用户的品牌个性进行定制，并可以使用不同类型的数据格式来训练聊天机器人。还提供高级功能，例如集成常见问题解答链接、自定义聊天机器人的外观、集成第三方工具以及对公共聊天机器人实施速率限制。 该平台整合了分析工具，使用户能够从聊天机器人对话中获得洞察，了解用户群的地理位置，并为未来的互动收集线索。 医疗聊天模型的使用也符合 HIPAA，使用行业标准的数据加密方法。总体而言，聊天数据旨在让用户对其聊天机器人的创建进行广泛的控制，从训练过程和外观到最终使用和分析反馈。
sitenote
sitenote.ai
sitenote 是一个用于网站通知、模式和人工智能聊天机器人的 CMS（内容管理系统）。它可以帮助营销人员发起活动来提高网站转化率，而无需任何技术专业知识。
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI 是一款人工智能驱动的营销文案，可帮助您为广告、登陆页面、电子邮件等创建高质量、有说服力的文案。 MarketingCopy AI 提供了一套强大的功能，可帮助您更快地创建高质量的副本和内容，并组织项目和文档中的工作。
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts 是一款强大的创新工具，旨在彻底改变您的营销策略。它是一种人工智能驱动的文案写作辅助工具，可以根据您的产品和客户角色制作引人注目、有说服力的脚本。 想象一下，有一个工具可以像您一样了解您的业务和客户，并且可以以最有效的方式传达您的价值主张。这就是 LeadScripts 所做的。它消除了撰写营销文案的猜测和耗时的过程，使您能够专注于业务的其他方面。 借助 LeadScripts，您不仅获得了内容生成器，而且获得了满足您的营销文案需求的全面解决方案。它了解您的受众和产品，并利用这些知识来创建真正引起共鸣的脚本。无论是电子邮件序列、销售信函还是广告文案，LeadScripts 都会精心制作具有吸引力、说服力和转化率的内容。
Livy AI
livy.ai
Livy.AI 是一个创新的人工智能平台，旨在帮助内容创作者，特别是娱乐行业的内容创作者满足他们的内容创作需求。 Livy.AI 使用先进的人工智能算法简化了创建原创、引人入胜的高质量内容的过程。 * AI 编剧工具：使用我们的 AI 编剧工具释放 AI 在脚本生成方面的潜力。无论您是为电影、电视节目、播客还是新闻制作剧本，我们的工具都旨在加速创作过程，同时确保精彩故事讲述所需的情感共鸣和结构。它是您的创意助手，可帮助您编织引人入胜的叙述、提高生产力并将想法转化为脚本。 * AI 图像工具：Livy.AI 的 AI 图像工具是您创建具有视觉冲击力的图像以补充您的脚本的伴侣。从概念艺术到角色设计，我们的工具利用先进的人工智能来协助构思和创建讲述故事的视觉效果。这是为了毫不费力地为你的叙述带来视觉维度。 * 还有更多：除了脚本和图像生成之外，Livy.AI 还在不断扩展其工具套件，以满足娱乐行业的动态需求。借助我们的平台，探索一系列解决方案，推动您的内容创作之旅进入人工智能驱动的创造力的新时代。