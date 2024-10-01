生成式人工智能软件 - 最热门应用 - 尼日利亚

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生成式人工智能软件是指利用生成式人工智能算法自主创建内容的一类软件应用程序。这些算法通常基于深度学习技术，特别是生成对抗网络（GAN）或变分自动编码器（VAE）。 生成式人工智能软件可用于生成各种类型的内容，包括但不限于： * 图像：生成逼真或抽象的图像、照片般逼真的面孔、风景等。 * 视频：创建视频序列、动画和视觉效果。 * 文本：生成自然语言文本，包括文章、故事、诗歌和代码片段。 * 音乐：创作音乐曲目、旋律，甚至整个作品。 * 设计：创建产品、徽标、用户界面和建筑布局的设计。 这些软件工具对于艺术家、设计师、开发人员和其他寻求简化创作流程、探索新想法或增强现有工作流程的专业人士来说非常有价值。生成式人工智能软件通常允许用户控制各种参数或输入约束，以指导生成过程并实现期望的结果。
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT 是一个免费使用的人工智能系统。使用它进行对话、获得见解、自动化任务并见证 AI 的未来，所有这一切都可以在一处完成。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是全球领先的人工智能写作辅助公司，每天受到超过 3000 万人和 70,000 个专业团队的信赖。从立即创建初稿到完善每条消息，Grammarly 帮助财富 500 强企业中 96% 的人在不损害安全或隐私的情况下表达自己的观点并获得结果。我们相信优秀的写作可以完成工作。 Grammarly 的产品（Grammarly Business、Grammarly Premium、Grammarly Free 和 Grammarly for Education）可随时随地为您服务，为超过 500,000 个应用程序和网站提供与上下文相关的写作支持。 Grammarly 成立于 ...
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 是一个人工智能驱动的写作平台，为 150 个国家/地区超过 3500 万月活跃用户提供帮助。 QuillBot 凭借其创新的人机交互产品，旨在让写作变得轻松，同时保留用户独特的视角和声音。
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一款由人工智能聊天机器人驱动的研究和会话搜索引擎，可使用自然语言预测文本回答查询。 Perplexity 于 2022 年推出，使用网络来源生成答案，并引用文本响应中的链接。
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini 让您可以直接访问 Google 最好的 AI 模型系列，这样您就可以： - 获得写作、头脑风暴、学习等方面的帮助 - 从 Gmail 或 Google 云端硬盘总结并快速查找信息 - 即时生成图像 - 使用文本、语音、照片和相机以新方式获得帮助 以前称为巴德。
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs 是一家人工智能音频研究和部署公司。 我们的研究团队开发了 AI 音频模型，可以生成逼真、多功能和上下文感知的语音和声音效果。我们的产品团队使日常用户、产消者和企业可以使用这些模型来创建和本地化内容。 我们的技术用于为有声读物和新闻文章配音、为视频游戏角色制作动画、帮助电影预制作、自动化娱乐本地化流程、为社交媒体和广告创建动态音频内容以及培训医疗专业人员。它还为那些失去声音的人回馈了声音，并为日常生活中有无障碍需求的人们提供了帮助。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智能伴侣。 Microsoft Copilot 利用 AI 的力量来提高工作效率、释放创造力，并通过简单的聊天体验帮助您更好地理解信息。
Spike
spikenow.com
Spike 通过将电子邮件、团队聊天、协作文档和会议整合到一个源中，解决了团队和个人的沟通混乱。 Spike 供个人使用：使用 Spike 的对话式电子邮件应用程序将您的电子邮件转变为聊天，获得更好的电子邮件体验。这就像拥有一个强大的消息传递平台，可以优先处理最重要的消息，这样您就可以专注于最重要的事情。使用您现有的电子邮件并享受整洁的电子邮件体验。 Spike for Team：团队沟通清晰！ Spike 为团队提供全面的生产力套件。它将团队聊天、电子邮件、视频会议、人工智能工具和协作文档整合到一个统一的源中。与内部团队和外部利益相关者（包括同事、合作伙伴、客户和供应商）轻松沟通和协作，无论...
Tidio
tidio.com
Tidio 是客户服务软件领域的全球领导者。 Tidio 的用户友好型平台使全球 300,000 多家企业能够为其客户提供更智能、更快速的支持。 凭借全套客户服务解决方案，Tidio 提供实时聊天、聊天机器人、票务和人工智能驱动的虚拟支持代理，帮助您解决客户问题并提高转化率。 Tidio 的软件可在所有主要内容管理系统、电子商务平台和社交媒体渠道上运行。 Tidio 成立于 2013 年，现已拥有 180 多名员工，并在旧金山、什切青和华沙设有办事处。 Tidio 为来自 205 个以上国家/地区的各种规模的客户提供服务，包括梅赛德斯、壳牌和 Praktiker。每月有 5.1 亿独立用户...
Leonardo.AI
leonardo.ai
通过人工智能驱动的速度和风格一致性，为您的创意项目生成生产质量的资产。
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客户服务解决方案，可在自动化和人工支持方面提供无缝的客户体验，从而提高客户满意度，同时降低成本。我们正在构建一个未来，大多数客户对话都可以在不需要人工支持的情况下成功解决，从而使团队能够腾出时间来处理更高价值的客户对话。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在内的超过 25,000 个全球组织依靠 Intercom 提供任何规模的无与伦比的用户体验。 Intercom 的平台每月发送超过 5 亿条消息，并可与每月超过 6 亿的活跃最终用户进行交互。 Intercom 成立于 2011 年，得到 Kleiner Perkins...
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic 是 Anthropic 打造的下一代人工智能助手，经过培训，安全、准确、可靠，可帮助您完成最佳工作。
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位于旧金山的初创公司，也是一个在线 IDE（集成开发环境）。它的名字来自缩写 REPL，代表“读取-评估-打印循环”。该服务由约旦程序员 Amjad Masad 和约旦设计师 Haya Odeh 于 2016 年创建。Repl.it 允许用户使用浏览器编写代码并构建应用程序和网站。此外，Repl.it 允许用户通过各种方式共享项目。他们还举办“jams”，即基于特定主题的编码比赛。竞赛奖品通常包括临时帐户升级、金钱、加密货币或礼品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一个交互式编程环境。您可以使用最流行的编程语言创建工作区，在虚拟机上为您提供一个可以运行代码的容器。在...
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智能助手，旨在帮助您更快、更准确地写作。其功能包括人工智能自动完成、无抄袭结果、文本引用和释义功能。 它可以帮助您撰写博客、论文、电子邮件、个人陈述、故事和演讲等内容。 Jenni 可以用任何语言进行写作，受到谷歌、哈佛大学、剑桥、麻省理工学院和阿斯顿大学等领先机构的作家的喜爱。 Jenni 还可以用于生成准确且富有创意的报告和标题。它结合使用 OpenAI、AI21 等人工智能技术和每个用户的自定义数据来生成最高质量的内容。 Jenni 还具有内置的抄袭检查器，以确保内容的原创性和准确性。您可以免费试用 Jenni，并立即开始使用最先进的 AI 写作助手进行写作。
VEED
veed.io
VEED 是一款为想要扩大视频制作规模的企业提供的一体化平台。 200 多个国家/地区的营销、销售、学习与发展和社交媒体客户制作视频的速度比以往快了 30 倍。 VEED 将权力交给您的团队： * 记录优质内容 * 轻松编辑视频 * 自动转录 忘记学习笨重且昂贵的编辑软件或依赖代理机构。 VEED 是您直观的视频工具套件。从首席执行官到实习生，每个人都可以使用它来制作专业视频，无需专业技能。 VEED Enterprise 让您： * 与其他团队成员实时协作 * 访问包含 30,000 多个媒体资源的库 * 使用自定义模板来节省时间 哦，VEED 拥有一套人工智能工具，可以使生产效率提...
PlayHT
play.ht
PlayHT 是一个人工智能驱动的语音生成平台，可让您立即创建超逼真的文本到语音。他们的语音人工智能可以将文本转换为自然的人类声音，跨越任何语言和口音。 * PlayHT 使用先进的语音 AI 和机器学习技术，从文本输入生成类似人类的声音。 * 他们拥有包含 142 种语言和口音的 900 多个人工智能语音库。 * 您只需将文本输入或粘贴到他们的在线文本转语音编辑器中，它就会立即合成语音。 * 您可以自定义声音、速度、音高、发音等。 * 声音听起来非常真实和人性化。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您...
Runway
runwayml.com
Runway 是一家人工智能应用研究公司，致力于塑造艺术、娱乐和人类创造力的下一个时代。 快速编辑视频所需的一切。神奇的人工智能工具、实时协作、精确编辑等等。您的下一代视频创作套件。
Speechify
speechify.com
Speechify 是一款文本转语音应用程序，可让全世界轻松访问信息。超过 20 万人使用我们的 Google Chrome 扩展程序、网络应用程序、iOS 应用程序和 Android 应用程序。我们的使命是确保阅读永远不会成为学习的障碍。 我们出色的用户是学生、专业人士和生产力爱好者。他们中的许多人有阅读障碍和注意力缺陷多动症等学习差异，而许多人只是想更快地阅读和随时随地聆听。借助 Speechify，您可以将任何书籍、文档或网站转换为音频，并在车内、洗衣服、遛狗、做晚饭、锻炼、跳伞时聆听 - 无论您的日常生活是什么！ Speechify 还为 Medium、Star Tribune、Th...
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分钟内生成准确、相关且优质的内容。 AI-Writer 是最准确的内容生成平台，使用最先进的人工智能写作模型从标题生成文章。
D-ID
d-id.com
D-ID 是生成式 AI 领域的创新纽带，它将静态照片转变为动态 AI 视频叙事和以数字人物为特色的互动体验。其强大的 API 的独特之处在于能够实现实时视频生成，这对于客户体验 (CX)、营销以及学习和开发等领域的直播和互动活动至关重要。自助服务 Creative Reality™ Studio 和移动应用程序扩展了 D-ID 的创新范围，简化了 AI 生成视频的创建和定制，并体现了 D-ID 对丰富数字通信的承诺。
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款由人工智能提供支持的免费在线图像创建工具。它旨在满足各种创意需求，包括创作艺术、社交媒体帖子、演示文稿、海报、视频、徽标等。 它提供了一种新手友好的方式，通过其人工智能支持的功能，像专业人士一样编辑图像。用户可以制作独特的艺术作品、逼真的图像，并尝试融合真实图像和合成图像以生成令人惊叹的视觉效果。 该平台还提供“混合图像编辑”，这是一种将不同图像混合成引人注目的作品的动态方式，从而提供巨大的创意灵活性。 Playground AI 的产品超越了标准图像编辑，允许用户将图像扩展到原始边界之外，无缝集成不同场景中的对象，并将其富有想象力的概念具体化为视觉现实...
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服...
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一个提高工作效率的生成式人工智能平台。通过使用可靠的 GenAI，各个领域的专业人士都可以发展自己的职业生涯并在工作中脱颖而出。无论您是在撰写电子邮件、创建文档还是向同事或客户发送即时消息，Wordtune 都能完善您的写作，同时使用 AI 简化您的工作。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力于利用人工智能简化语音音频，让每个人都能获得高质量的配音。 Murf 帮助用户在几分钟内创建逼真的配音，无需任何录音设备。 * Murf.ai 是一款将文本转换为语音、制作视频和字幕并提供多种语音定制的工具。 * 审阅者喜欢直观的界面、各种可用的语音、自定义发音的能力以及与 Canva 等其他平台的无缝集成。 * 审阅者提到了一些问题，例如声音有时听起来像机械人、需要更多不同语言和口音的声音以及附加功能的高成本。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位于旧金山的独立研究实验室 Midjourney, Inc. 创建和托管的生成人工智能程序和服务。Midjourney 根据自然语言描述（称为提示）生成图像，类似于 OpenAI 的 DALL-E 和 Stability AI 的 Stable Diffusion。
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser 是句子改写和论文重写的最佳释义工具。我们的换词器可以改变句子的结构并替换同义词
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
一款图形设计应用程序，可帮助您创建专业品质的社交媒体帖子、邀请函、数字明信片、图形等。从您的想法开始，为您创造一些独特的东西。
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI 是一门编码法学硕士，旨在改变我们构建软件的方式。 通过构建 BLACKBOX.AI，我们的目标是： 让工程师构建和发布产品的速度提高 10 倍，从而加快公司内部的创新步伐 加速全球软件工程师的增长，工程师数量从约 1 亿增加到 1B 十倍
Paperpal
paperpal.com
Paperpal 是一款全面的 AI 学术写作助手，提供生成式 AI 支持、实时语言建议和抄袭检查，帮助您写得更好、更快，并获得更高的成功机会。 Paperpal 专为学术写作量身定制，并由 1,300 多个学科领域的专业学术编辑进行了数百万次语言更正培训，以机器速度提供人类精确度。 借助 Paperpal，您可以通过集思广益来克服写作障碍，通过清晰的大纲加快写作速度，并获得超过 25 种语言的学术翻译。您还可以获得深入的语言和语法检查，并获得根据学术写作惯例和语气量身定制的释义、单词缩减和正确单词选择方面的帮助。 从撰写初稿到确保稿件提交准备就绪，Paperpal 都能满足您的需求。...
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付费的方式向个人、公司和政府提供按需云计算平台和 API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础设施以及分布式计算构建块和工具。其中一项服务是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允许用户通过互联网随时使用虚拟计算机集群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大部分属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；操作系统的选择；联网;以及预装的应用软件，例如网络服务器、数据库和客户关系管理 (CRM)...
FakeYou
fakeyou.com
FakeYou 是一个人工智能驱动的平台，允许用户使用 Deepfake 技术将文本转换为语音或将录音转换为不同的声音。该服务提供文本到语音、语音到语音转换和视频口型同步。 FakeYou 利用经过数小时语音数据训练的先进深度学习模型来生成逼真、自然的声音。用户可以输入文本或音频，并选择众多支持的语音选项之一，例如名人、卡通、游戏角色等。 文本转语音引擎将分析输入文本并生成类似人类的声音大声朗读文本。语音转换引擎可以将录音转换为不同的声音，如荷马·辛普森或巴拉克·奥巴马。
Fotor
fotor.com
Fotor 的 AI 图像生成器是一款在线工具，旨在根据文本提示生成图像。它允许用户根据输入创建人工智能生成的艺术和图像，几乎立即可视化想法。 除了人工智能图像生成功能外，Fotor 还提供一整套图像编辑工具。其中包括调整大小、裁剪、模糊、锐化以及向图像添加文本或边框。 除了传统的编辑之外，用户还可以将照片转换为草图或卡通、创建拼贴画、合并图像以及更改照片背景。该平台还提供了操作面部特征、高档图像，甚至生成 PNG 文件的工具。 Fotor 的功能扩展到创建用于营销的徽标、传单和海报，以及 YouTube 缩略图或 Instagram 帖子设计等社交媒体资产。 该平台涵盖了广泛的应用程...
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite 是一款创新的内容生成工具，利用人工智能的力量帮助用户创建高质量的书面内容。凭借其先进的算法、可定制的选项和用户友好的界面，GravityWrite 旨在简化内容创建过程并提高生产力。 GravityWrite 是一款综合性内容生成工具，它使用人工智能技术生成引人入胜且结构良好的书面内容。它提供了用户友好的界面和一系列功能，可以轻松创建高质量的文章、博客文章、营销文案等。 GravityWrite 旨在通过自动化内容创建过程来节省用户的时间和精力。 GravityWrite 提供了多种可以增强您的内容创建过程的功能： * AI 驱动的内容生成：GravityWrit...
Real Fake Photos
realfakephotos.com
Real Fake Photos 是一款基于人工智能的工具，旨在生成用于约会应用程序个人资料的高质量图像。它要求用户上传 10-15 张自己脸部清晰可见的照片。 然后，人工智能模型使用这些图像生成更多高质量的图片，然后可以在用户的约会资料中使用。整个过程很简单，只有三个步骤：上传图像、裁剪图像以及将用户的匹配项增加两倍。 该工具可以免费使用，但用户可以升级到高级计划以删除图像中的水印。真实的假照片提供了便利性和实惠性，并且被证明可以有效地改善约会资料匹配。 如果用户对结果不满意，可以联系支持团队来解决问题。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企业营销团队寻求改进其进入市场策略并简化其内容创建流程的完美解决方案。 借助 Copy.ai，团队可以快速生成有针对性的销售文案，直接针对特定客户群的痛点和需求，帮助他们更有效地与潜在客户互动并达成更多交易。 此外，我们的平台可用于生成有助于建立思想领导力并与潜在客户建立信任的内容，这也有助于提高团队 GTM 方法的有效性。
MetaVoice
themetavoice.xyz
Metaverse 的实时 AI 变声器。自信地说话并通过独特、超逼真的类人语音修改器让您的情感闪耀。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在彻底改变内容创建和客户体验的格局，成为您制作引人入胜的内容和开发强大的人工智能聊天机器人的可靠伙伴。他们的平台结合了人工智能和创造力的力量，为内容创建、音频生成和图像制作提供了一整套工具。它们使每个人都可以编写任何内容、在任何地方发布并以无与伦比的轻松方式优化其内容。 他们强大的人工智能聊天机器人构建器 Botsonic 与 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台无缝集成，确保全渠道对话不间断。它还提供人类交接功能，促进从机器人到人类交互的平稳过渡。通过 Zapier 集成，他们可以自动化任务并简化工作流程，从而增强客户...
Writecream
writecream.com
Writecream 是一款创新的人工智能营销工具，它使用先进的机器学习为您撰写文案 - 用于 Google 广告、登陆页面、产品描述、博客文章、社交媒体等。此外，您还可以使用 Writecream 为对外营销活动生成引人注目的个性化介绍。
Hugging Face
huggingface.co
人工智能社区建设未来。构建、训练和部署由机器学习领域的参考开源提供支持的最先进模型。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商业品牌人工智能始终以您的品牌声音在您在线的任何地方创建内容。 Jasper 是您的创意人工智能助手，可以以您独特的品牌语气学习和写作。无论你是大胆地、厚脸皮地、正式地说话，还是只在网上说话（u do u）。此外，Jasper Everywhere 浏览器扩展使 Jasper 始终陪伴在您身边，从 CMS 到电子邮件、社交媒体，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有随着安全协议的发展而保持最新的内置安全功能，可确保您的数据安全和私密。 利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过...
HeyGen
heygen.com
专业的AI视频只需打字、点击、拖动即可完成，就是这样！ 凭借无与伦比的定制和个性化体验，HeyGen 的 100 多个逼真的 AI 化身可以成为您的代言人，以 40 多种语言和不同的口音针对各种用例进行交谈，包括营销推广、个性化销售宣传、电子学习、培训和开发、解释器和操作方法视频。 不再需要昂贵且耗时的摄制组、视频机构或演员。您现在拥有了一个个人视频工作室！ * 该产品是一款视频创建工具，允许用户生成具有 AI 头像和文本转语音功能的视频。 * 用户喜欢易用性、头像和口型同步的质量以及创建视频的速度。 * 审阅者指出了客户服务问题、预览的隐藏限制、昂贵的信用系统以及视频翻译功能的问题。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer 是一款先进的 AI 检测去除器，可以将 AI 文本转换为人类内容。它可以使用自然的人类书写风格使人工智能文本人性化，使其听起来足够真实以绕过人工智能检测。
Speakatoo
speakatoo.com
Speakatoo 是最值得信赖和领先的基于人工智能的 100% 真人配音文本到语音转换工具之一，专门考虑当前的市场挑战而设计和开发，以克服现有解决方案的成本。无论您是培训师、Youtuber、自由职业者还是为 IVR 和电话服务录制专业视频、录音的公司，Speakatoo 都已被证明是其中最好的。 由于其简单性和强大的管理面板，您可以快速轻松地将任何文本转换为配音。
Undetectable AI
undetectable.ai
UnDetectable.ai – 对于任何想要使用 AI 生成文本而又不想被 GPTzero 等 AI 检测器标记为人工文本的人来说，这是终极解决方案。借助 UnDetectable.ai，您可以放心，市场上的每个 AI 检测器都会将您的书写视为人类。 UnDetectable.ai 使用先进的人工智能技术，获取人工智能生成的内容，并通过模仿人类书写模式的细微变化、细微差别和不一致来增强它。结果是最终输出与人类编写的文本无法区分。
Fliki
fliki.ai
Fliki 借助生成式 AI 的力量，帮助您大规模创建音频和视频内容。 * Fliki 是一款视频创作工具，利用 AI 技术根据用户提供的想法或亚马逊产品链接生成视频。 * 评论者赞赏 Fliki 的用户友好界面、节省视频创建时间的能力以及所生成视频的高视觉质量。 * 用户提到了诸如画外音故障、“分钟”用法不明确、免费版本中偶尔出现的错误以及自定义和视频编辑方面的限制等问题。
Writer
writer.com
Writer是企业级人工智能生成平台。 Writer 使您的员工（产品、运营、支持、营销、人力资源等）能够通过改变他们的工作方式来最大限度地发挥创造力和 10 倍的生产力。 Writer 的安全平台可轻松捕捉您的业务数据源，并提供根据您自己的数据进行微调并遵循您自己的 AI 护栏的准确答案和内容。 Writer 将生成式 AI 交到人们工作的地方，以便他们可以轻松地进行创建、分析和管理。 Writer 的平台是企业级的，不使用或共享您的数据，并具有开放和透明的 LLM，这些 LLM 是 Writer 构建的，并且可以通过多种方式（包括自托管）进行部署。 Writer 符合 SOC 2 Ty...
Wavel AI
wavel.ai
Wavel AI 是一个革命性的平台，它的使命是重塑我们对数字内容领域语言解决方案的思考方式。 Wavel AI 专注于创新和质量，开发了一套工具，旨在帮助企业和个人最大限度地发挥多语言音频和视频内容的潜力。本文深入探讨了使用 Wavel AI 的功能、用例和总体优势，让您一睹无缝高效内容本地化的未来。 Wavel AI 作为一种复杂的语言解决方案运行，简化了视频和音频内容本地化的过程。它利用人工智能提供配音、配音生成、文本到语音转换和语音克隆等服务。以下是对该平台如何运作的深入了解： * 配音：Wavel AI 使用户能够以 20 多种语言快速配音视频，从而扩大了全球内容创作者的影响力。 ...
dupdub
dupdub.com
DupDub 是一个创新的一体化内容创作平台，利用先进的人工智能技术帮助用户轻松制作高质量内容并简化工作流程。 DupDub 的用户友好平台由尖端人工智能提供支持，使用户能够将他们的想法和内容无缝转换为各种引人入胜的格式。 想法到文本功能使用户可以轻松生成引人注目的书面内容，例如营销宣传、播客脚本、创意写作作品等。只需输入一个粗略的想法或大纲，DupDub 的先进人工智能就会生成精美、连贯的文本，可供发布。 DupDub 提供 70 多种语言和口音的 400 多种超逼真的类人声音。强大的文本转语音引擎可以将任何书面脚本转换为自然的配音，从而节省用户的时间和金钱。 用户可以通过应用真实的...
Stockimg.ai
stockimg.ai
团队的 AI 图像生成 - 您可以轻松生成 AI 徽标、AI 书籍封面、AI 海报等 - Stockimg AI
LOVO
lovo.ai
LOVO 是一个专业级内容创建平台，由生成式人工智能和先进的文本转语音技术提供支持，可为营销、广告、电子学习、入门和本地化目的创建高质量的音频和视频内容。 LOVO 拥有一个不断增长的库，包含 100 多种语言的 500 多种类人情感声音、精细的音频控制和易于使用的界面。这就是为什么超过 1,000,000 名专业人士信任 LOVO 来满足他们的音频和视频内容需求。 * LOVO 是一款文本转人工智能语音工具，允许用户从文本生成音频，提供多种语音和语言，并能够微调性能。 * 评论家经常提到 LOVO 语音的自然声音、其易用性以及通过为小段落或整个脚本生成音频来节省时间和金钱的能力。 *用...
SEMrush
semrush.com
Semrush 是领先的在线可见性管理 SaaS 平台，使全球企业能够运行搜索引擎优化、按点击付费、内容、社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush 为公司提供洞察和解决方案，帮助他们跨各种营销渠道构建、管理和衡量营销活动。 Semrush，拥有超过 87,000 名付费客户。 Semrush 的数字： - 8.08 亿个桌面域配置文件和 3210 万个移动域配置文件 - 平均每天抓取超过 43 万亿个反向链接和超过 250 亿个 URL - 超过 243 亿个关键字和单个关键字的 2000 万个创意 - 30% 的财富 500 强公司使用Semrush 是他们...
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy 是您的数字研究助手，为您阅读论文并为您提供亮点！ Scholarcy 将您的文档转换为可搜索、可共享的摘要抽认卡库，可在任何设备上访问，并具有协作笔记和注释功能。从 PDF、Word、Powerpoint、ePub 或 RIS 文件创建摘要卡，从 Dropbox 导入，然后导出到 Word、Excel、EndNote、Zotero、Mendeley 等！
Descript
descript.com
Descript 是一种新型视频编辑器，就像文档一样简单。 Descript 的人工智能功能和直观的界面为 YouTube 和 TikTok 频道、热门播客以及使用视频进行营销、销售以及内部培训和协作的企业提供了动力。 Descript 旨在使视频与文档和幻灯片一起成为每个沟通者工具包的主要内容。
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble AI 使用专有的深度学习模型创建自定义 AI 语音，该模型使用文本转语音和语音转语音合成来生成高质量的 AI 生成的音频内容。 Resemble Localize 是我们的多语言本地化工具，可以翻译文本并将您的 AI 语音转换为多达 100 种语言。 Resemble Fill 是我们的生成填充（音频修复）功能，使您能够使用克隆的 AI 语音修改现有语音。 Fill 可用于修改程序化音频广告、动态流媒体广告插入 (SAI)、语音助手等。 最近，我们凭借语音 AI 对 Netflix 获得艾美奖提名的《安迪·沃霍尔日记》的贡献，荣获 2023 年威比奖“最佳语音技术应用奖...
Andi
andisearch.com
Andi 正在利用生成式人工智能寻找下一代。 Andi 为您提供答案，而不是链接，就像询问聪明的朋友一样。 Andi 使用语言模型与实时数据相结合来生成问题的答案，并解释和总结来自最佳来源的信息。 由于 SEO 垃圾邮件、广告和监视资本主义，搜索被破坏。 Andi 理清杂乱，让您直接获得所需的知识。它以易于理解的方式直观地呈现它，并保护您免受广告技术和干扰。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 充当您值得信赖的业务副驾驶，旨在让您更智能、更快速、更自信地做出数据驱动的决策。 IBM Cognos Analytics 为每个用户（无论是数据科学家、业务分析师还是非 IT 专家）提供了更多的权力，让他们能够以与组织目标相关的方式执行相关分析。它缩短了每个用户从简单到复杂分析的旅程，使他们能够利用数据探索未知、识别新关系、更深入地了解结果并挑战现状。使用 IBM Cognos Analytics 可视化、分析并与组织中的任何人共享有关数据的可行见解。
Opus Clip
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OpusClip 是一个生成式 AI 视频编辑平台，只需单击一下即可轻松将您的长镜头变成病毒式短片。 Opus Clip 的使命是使视频内容创作民主化，让任何有故事可讲或热衷分享的人都可以使用它，而不仅仅是那些拥有内容创作或视频编辑专业知识的人。