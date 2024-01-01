生成式人工智能软件 - 最热门应用 - 加拿大

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生成式人工智能软件是指利用生成式人工智能算法自主创建内容的一类软件应用程序。这些算法通常基于深度学习技术，特别是生成对抗网络（GAN）或变分自动编码器（VAE）。 生成式人工智能软件可用于生成各种类型的内容，包括但不限于： * 图像：生成逼真或抽象的图像、照片般逼真的面孔、风景等。 * 视频：创建视频序列、动画和视觉效果。 * 文本：生成自然语言文本，包括文章、故事、诗歌和代码片段。 * 音乐：创作音乐曲目、旋律，甚至整个作品。 * 设计：创建产品、徽标、用户界面和建筑布局的设计。 这些软件工具对于艺术家、设计师、开发人员和其他寻求简化创作流程、探索新想法或增强现有工作流程的专业人士来说非常有价值。生成式人工智能软件通常允许用户控制各种参数或输入约束，以指导生成过程并实现期望的结果。
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT 是一个免费使用的人工智能系统。使用它进行对话、获得见解、自动化任务并见证 AI 的未来，所有这一切都可以在一处完成。
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一款由人工智能聊天机器人驱动的研究和会话搜索引擎，可使用自然语言预测文本回答查询。 Perplexity 于 2022 年推出，使用网络来源生成答案，并引用文本响应中的链接。
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini 让您可以直接访问 Google 最好的 AI 模型系列，这样您就可以： - 获得写作、头脑风暴、学习等方面的帮助 - 从 Gmail 或 Google 云端硬盘总结并快速查找信息 - 即时生成图像 - 使用文本、语音、照片和相机以新方式获得帮助 以前称为巴德。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是全球领先的人工智能写作辅助公司，每天受到超过 3000 万人和 70,000 个专业团队的信赖。从立即创建初稿到完善每条消息，Grammarly 帮助财富 500 强企业中 96% 的人在不损害安全或隐私的情况下表达自己的观点并获得结果。我们相信优秀的写作可以完成工作。 Grammarly 的产品（Grammarly Business、Grammarly Premium、Grammarly Free 和 Grammarly for Education）可随时随地为您服务，为超过 500,000 个应用程序和网站提供与上下文相关的写作支持。 Grammarly 成立于 ...
Claude
claude.ai
Claude 是适合您任务的下一代人工智能助手，无论规模如何。
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 是一个人工智能驱动的写作平台，为 150 个国家/地区超过 3500 万月活跃用户提供帮助。 QuillBot 凭借其创新的人机交互产品，旨在让写作变得轻松，同时保留用户独特的视角和声音。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智能伴侣。 Microsoft Copilot 利用 AI 的力量来提高工作效率、释放创造力，并通过简单的聊天体验帮助您更好地理解信息。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
一款图形设计应用程序，可帮助您创建专业品质的社交媒体帖子、邀请函、数字明信片、图形等。从您的想法开始，为您创造一些独特的东西。
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款由人工智能提供支持的免费在线图像创建工具。它旨在满足各种创意需求，包括创作艺术、社交媒体帖子、演示文稿、海报、视频、徽标等。 它提供了一种新手友好的方式，通过其人工智能支持的功能，像专业人士一样编辑图像。用户可以制作独特的艺术作品、逼真的图像，并尝试融合真实图像和合成图像以生成令人惊叹的视觉效果。 该平台还提供“混合图像编辑”，这是一种将不同图像混合成引人注目的作品的动态方式，从而提供巨大的创意灵活性。 Playground AI 的产品超越了标准图像编辑，允许用户将图像扩展到原始边界之外，无缝集成不同场景中的对象，并将其富有想象力的概念具体化为视觉现实...
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客户服务解决方案，可在自动化和人工支持方面提供无缝的客户体验，从而提高客户满意度，同时降低成本。我们正在构建一个未来，大多数客户对话都可以在不需要人工支持的情况下成功解决，从而使团队能够腾出时间来处理更高价值的客户对话。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在内的超过 25,000 个全球组织依靠 Intercom 提供任何规模的无与伦比的用户体验。 Intercom 的平台每月发送超过 5 亿条消息，并可与每月超过 6 亿的活跃最终用户进行交互。 Intercom 成立于 2011 年，得到 Kleiner Perkins...
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付费的方式向个人、公司和政府提供按需云计算平台和 API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础设施以及分布式计算构建块和工具。其中一项服务是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允许用户通过互联网随时使用虚拟计算机集群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大部分属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；操作系统的选择；联网;以及预装的应用软件，例如网络服务器、数据库和客户关系管理 (CRM)...
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
Leonardo.AI
leonardo.ai
通过人工智能驱动的速度和风格一致性，为您的创意项目生成生产质量的资产。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分钟内生成准确、相关且优质的内容。 AI-Writer 是最准确的内容生成平台，使用最先进的人工智能写作模型从标题生成文章。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智能助手，旨在帮助您更快、更准确地写作。其功能包括人工智能自动完成、无抄袭结果、文本引用和释义功能。 它可以帮助您撰写博客、论文、电子邮件、个人陈述、故事和演讲等内容。 Jenni 可以用任何语言进行写作，受到谷歌、哈佛大学、剑桥、麻省理工学院和阿斯顿大学等领先机构的作家的喜爱。 Jenni 还可以用于生成准确且富有创意的报告和标题。它结合使用 OpenAI、AI21 等人工智能技术和每个用户的自定义数据来生成最高质量的内容。 Jenni 还具有内置的抄袭检查器，以确保内容的原创性和准确性。您可以免费试用 Jenni，并立即开始使用最先进的 AI 写作助手进行写作。
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI工具提供了多种有吸引力的AI头像供企业选择。该工具配备了各种种族、年龄和风格，以确保完美适合任何业务需求。 AI Studios 还提供 80 多种语言的化身，使其成为全球企业的全球解决方案。人工智能头像不仅适用于多个种族和职业，而且该工具还允许自定义头像以满足特定的业务需求。 AI Avatar 工具还包括 Rememory、文本转视频、PowerPoint 转视频、ChatGPT、换脸和文本转语音等功能。这些功能为企业提供了更大的灵活性，使他们能够轻松高效地创建视频。 DeepBrain 人工智能工具可以为各个行业带来益处，包括金融服务、零售、教育和媒体。 此...
NovelAI
novelai.net
NovelAI 是一种人工智能驱动的工具，旨在帮助创建书面内容。无论您是在起草小说、生成游戏叙事，还是只是在讲故事，NovelAI 都能提供创意和技术的独特结合，帮助您将想法变为现实。与传统的写作辅助工具不同，该平台利用先进的人工智能，不仅可以提出改进建议，还可以生成可以模仿人类作家的风格和复杂性的内容。 NovelAI 运行在一个复杂的人工智能模型上，该模型是在庞大的文学数据库上训练的，从经典小说到当代作品。这种训练使人工智能能够理解和复制各种写作风格、情节结构和角色发展。当用户输入提示或故事想法时，人工智能会使用这种训练来生成符合用户指令的内容，使其成为各种创意项目的多功能工具。
Build AI
buildai.space
构建适合您业务的、由人工智能驱动的网络应用程序。无需任何技术技能。 在几分钟内构建人工智能界面。只需描述您的应用程序，让我们的平台完成剩下的工作。无需编码！
Undetectable AI
undetectable.ai
UnDetectable.ai – 对于任何想要使用 AI 生成文本而又不想被 GPTzero 等 AI 检测器标记为人工文本的人来说，这是终极解决方案。借助 UnDetectable.ai，您可以放心，市场上的每个 AI 检测器都会将您的书写视为人类。 UnDetectable.ai 使用先进的人工智能技术，获取人工智能生成的内容，并通过模仿人类书写模式的细微变化、细微差别和不一致来增强它。结果是最终输出与人类编写的文本无法区分。
Rytr
rytr.me
Rytr是一个提供AI辅助写作解决方案的平台，专为满足各种内容制作需求而设计。该工具可以帮助个人撰稿人和企业更有效地生成原创的高质量内容，从而为他们提供便利。 它提供了一系列用例，包括创建引人注目的博客文章、SEO 元标题、社交媒体标题以及对评论和消息的响应。 它还提供了用于编写涉及产品描述、电子邮件通信、业务推介、Google Ads 等任务的功能。 Rytr API 还可以与其他应用程序集成。 Rytr 声称保持了人类听起来的语气，而不是机器人的语气，使生成的内容看起来很自然。 Rytr 还提供抄袭检查功能，确保内容的唯一性。 一个独特的功能是“我的声音”功能，它可能允许人工智能适...
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位于旧金山的初创公司，也是一个在线 IDE（集成开发环境）。它的名字来自缩写 REPL，代表“读取-评估-打印循环”。该服务由约旦程序员 Amjad Masad 和约旦设计师 Haya Odeh 于 2016 年创建。Repl.it 允许用户使用浏览器编写代码并构建应用程序和网站。此外，Repl.it 允许用户通过各种方式共享项目。他们还举办“jams”，即基于特定主题的编码比赛。竞赛奖品通常包括临时帐户升级、金钱、加密货币或礼品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一个交互式编程环境。您可以使用最流行的编程语言创建工作区，在虚拟机上为您提供一个可以运行代码的容器。在...
MetaVoice
themetavoice.xyz
Metaverse 的实时 AI 变声器。自信地说话并通过独特、超逼真的类人语音修改器让您的情感闪耀。
TextCortex
textcortex.com
TextCortex 将先进的 NLG 算法与经过验证的营销实践相结合，创建最佳的文案人工智能软件。 我们的人工智能算法经过数十亿行文本的训练，可以帮助营销人员、电子商务企业家和撰稿人每天更好地利用他们的内容。 根据 DT2 Invest 和欧盟委员会的数据，TextCortex 是欧洲 200 家最热门的早期人工智能初创公司之一。通过我们的应用程序和目的驱动的方法，我们不仅减少了计算时间，还减少了对环境的影响。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企业营销团队寻求改进其进入市场策略并简化其内容创建流程的完美解决方案。 借助 Copy.ai，团队可以快速生成有针对性的销售文案，直接针对特定客户群的痛点和需求，帮助他们更有效地与潜在客户互动并达成更多交易。 此外，我们的平台可用于生成有助于建立思想领导力并与潜在客户建立信任的内容，这也有助于提高团队 GTM 方法的有效性。
Headline Studio
coschedule.com
为您创建的每种类型的内容创建值得点击的标题。获取专门为满足各种平台的最佳实践而定制的反馈，以及基于字数平衡、字数统计、字符平衡等的建议。 * 利用人工智能在几秒钟内生成数十个标题创意：使用人工智能驱动的标题生成器节省制作完美标题的时间。选择您正在撰写的内容类型，并根据主题、受众和语气获得结果 * 分析标题速度提高 10 倍并提供更多反馈：使用数据驱动的建议和想法来微调您的内容。通过做出改变来提高您的标题得分，从而超越竞争对手的标题。请相信每个标题都会带来最大的流量、参与度和 SEO 排名。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力于利用人工智能简化语音音频，让每个人都能获得高质量的配音。 Murf 帮助用户在几分钟内创建逼真的配音，无需任何录音设备。 * Murf.ai 是一款将文本转换为语音、制作视频和字幕并提供多种语音定制的工具。 * 审阅者喜欢直观的界面、各种可用的语音、自定义发音的能力以及与 Canva 等其他平台的无缝集成。 * 审阅者提到了一些问题，例如声音有时听起来像机械人、需要更多不同语言和口音的声音以及附加功能的高成本。
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一个提高工作效率的生成式人工智能平台。通过使用可靠的 GenAI，各个领域的专业人士都可以发展自己的职业生涯并在工作中脱颖而出。无论您是在撰写电子邮件、创建文档还是向同事或客户发送即时消息，Wordtune 都能完善您的写作，同时使用 AI 简化您的工作。
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind 是一个聊天 UI 前端，允许您通过 API 密钥使用所有流行 AI 模型的 AI 聊天（ChatGPT、Claude、Azure OpenAI、Gemini 等）。 通过将 API 密钥与 Typing Mind 等聊天 UI 前端结合使用，您可以享受以下好处： * 您只需按使用量付费（而不是像 ChatGPT Plus 那样按月订阅） * 您的聊天对话不会用于 OpenAI/Claude/etc 的训练。 * 在统一界面内方便地与多个模特聊天 * 享受专业、先进的聊天用户界面和大量功能 * Typing Mind 首先离线且默认私密。您的所有数据、消息和 API 密...
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是领先的在线可见性管理 SaaS 平台，使全球企业能够运行搜索引擎优化、按点击付费、内容、社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush 为公司提供洞察和解决方案，帮助他们跨各种营销渠道构建、管理和衡量营销活动。 Semrush，拥有超过 87,000 名付费客户。 Semrush 的数字： - 8.08 亿个桌面域配置文件和 3210 万个移动域配置文件 - 平均每天抓取超过 43 万亿个反向链接和超过 250 亿个 URL - 超过 243 亿个关键字和单个关键字的 2000 万个创意 - 30% 的财富 500 强公司使用Semrush 是他们...
getimg.ai
getimg.ai
使用 AI 创建图像所需的一切。 神奇的人工智能艺术工具。生成原始图像、修改现有图像、将图片扩展到原始边界之外等等。
GetGenie Ai
getgenie.ai
借助 GetGenie AI（您的个人内容和 SEO 助手）的强大功能，生成长篇内容、短文以及介于两者之间的所有内容。分析关键字、论坛问题和竞争对手，开始统治 SERP——利用 Genie 的 AI 魔力！
Fotor
fotor.com
Fotor 的 AI 图像生成器是一款在线工具，旨在根据文本提示生成图像。它允许用户根据输入创建人工智能生成的艺术和图像，几乎立即可视化想法。 除了人工智能图像生成功能外，Fotor 还提供一整套图像编辑工具。其中包括调整大小、裁剪、模糊、锐化以及向图像添加文本或边框。 除了传统的编辑之外，用户还可以将照片转换为草图或卡通、创建拼贴画、合并图像以及更改照片背景。该平台还提供了操作面部特征、高档图像，甚至生成 PNG 文件的工具。 Fotor 的功能扩展到创建用于营销的徽标、传单和海报，以及 YouTube 缩略图或 Instagram 帖子设计等社交媒体资产。 该平台涵盖了广泛的应用程...
Frase
frase.io
Frase 是一款人工智能写作和 SEO 工具，可以帮助完成与内容创建相关的各种任务。它可以免费使用，不需要任何编码知识。 AI写作工具包括AI内容生成器、简介生成器、大纲生成器、释义工具、段落重写器、博客标题生成器、描述生成器、人们也问、产品描述生成器、口号生成器、摘要生成器、价值主张生成器和句子重写器。 每个工具都是针对不同类型的内容量身定制的，可用于快速轻松地创建独特的、引人入胜的内容。此外，Frase 还提供一系列资源，包括实时产品演练、博客、速成课程和帮助中心。 借助 Frase，内容创建比以往更快、更轻松、更高效。
Synthesia
synthesia.io
Synthesia 是公认的人工智能视频创作平台。数千家公司使用它创建 120 种语言的视频，节省高达 80% 的时间和预算。受到埃森哲、BBC、谷歌、亚马逊等机构的信赖。 只需输入文本即可创建 AI 视频。易于使用、便宜且可扩展。直接通过浏览器与真人演示者制作引人入胜的视频
VEED
veed.io
VEED 是一款为想要扩大视频制作规模的企业提供的一体化平台。 200 多个国家/地区的营销、销售、学习与发展和社交媒体客户制作视频的速度比以往快了 30 倍。 VEED 将权力交给您的团队： * 记录优质内容 * 轻松编辑视频 * 自动转录 忘记学习笨重且昂贵的编辑软件或依赖代理机构。 VEED 是您直观的视频工具套件。从首席执行官到实习生，每个人都可以使用它来制作专业视频，无需专业技能。 VEED Enterprise 让您： * 与其他团队成员实时协作 * 访问包含 30,000 多个媒体资源的库 * 使用自定义模板来节省时间 哦，VEED 拥有一套人工智能工具，可以使生产效率提...
Writer
writer.com
Writer是企业级人工智能生成平台。 Writer 使您的员工（产品、运营、支持、营销、人力资源等）能够通过改变他们的工作方式来最大限度地发挥创造力和 10 倍的生产力。 Writer 的安全平台可轻松捕捉您的业务数据源，并提供根据您自己的数据进行微调并遵循您自己的 AI 护栏的准确答案和内容。 Writer 将生成式 AI 交到人们工作的地方，以便他们可以轻松地进行创建、分析和管理。 Writer 的平台是企业级的，不使用或共享您的数据，并具有开放和透明的 LLM，这些 LLM 是 Writer 构建的，并且可以通过多种方式（包括自托管）进行部署。 Writer 符合 SOC 2 Ty...
Elai.io
elai.io
Elai.io是一款用于企业学习的一体化人工智能视频生成平台。 Elai 受到 2000 多家客户（包括富士通、拜尔斯道夫、忠意等顶级公司）的信赖，让您可以在几分钟内生成由数字真人演示者讲述的交互式视频内容，而无需摄像机、演播室或绿屏。 通过以来，您可以： * 从文本或 URL 输入生成训练视频。 * 在几秒钟内将您的视频翻译成 75 多种语言。 * 使用 AI Storyboard 从头开始制作培训脚本。 * 向您的视频添加交互式测验和工作流程。 * 访问包含 80 多个高质量头像的库。 * 从视频或照片创建自定义数字化身。 * 用 28 多种语言克隆您的声音。 * 添加多个头像以进行...
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs 是一家人工智能音频研究和部署公司。 我们的研究团队开发了 AI 音频模型，可以生成逼真、多功能和上下文感知的语音和声音效果。我们的产品团队使日常用户、产消者和企业可以使用这些模型来创建和本地化内容。 我们的技术用于为有声读物和新闻文章配音、为视频游戏角色制作动画、帮助电影预制作、自动化娱乐本地化流程、为社交媒体和广告创建动态音频内容以及培训医疗专业人员。它还为那些失去声音的人回馈了声音，并为日常生活中有无障碍需求的人们提供了帮助。
WriterZen
writerzen.net
WriterZen 是一款 SEO 内容工作流程软件，可以简化从关键词研究到内容写作的整个过程。它是为所有 SEO 级别的用户设计的。 该工具包括多种功能，例如用于查找引人入胜的内容创意和新主题的主题发现工具、用于为内容策略查找正确关键字的关键字浏览器、用于研究、构建和构建文章的内容创建者、用于搜索、构建和构造文章的内容创建器、用于查找内容策略的关键字浏览器。 由 OpenAI 的 GPT3 技术提供支持的助手，以及抄袭检查器，以确保内容的原创性和独特性。此外，WriterZen 还提供资源，例如向行业专家学习 SEO 最佳实践的学院、包含有关如何使用该工具的新闻、采访和技巧的博客、案例研...
GoCharlie.AI
gocharlie.ai
GoCharlie 是一款人工智能驱动的工具，旨在促进品牌内容创建，旨在推动新流量和增加收入。专有的人工智能助手 Charlie 可自动为各种平台创建内容。 提供的内容很广泛，延伸到产品描述、博客文章和社交媒体材料。该工具提供转录服务的能力，将视频和音频转换为文本，并且还能够根据文本输入生成 4K 图像。 附加功能包括网络搜索功能。 Charlie 拥有解释多个输入并从单个提示产生多个输出的独特能力，展示了其高度灵活的实用性。 该工具兼容各种文件格式，包括 DOC、PDF、音频和视频文件，甚至图像。 GoCharlie 旨在解决复杂问题，为整个团队提供解决方案。 它还通过其 Charl...
Build Chatbot
buildchatbot.ai
Build Chatbot 是一款易于使用的聊天机器人构建器，可让企业和个人在几分钟内创建自己的 AI 聊天机器人。它可以从各种文件类型（如 PDF、CSV、DOCX 文件、URL，甚至音频和视频）中提取详细信息。 您可以使用个人数据自动训练机器人。 Build Chatbot 的真正与众不同之处在于其独特的功能，不仅可以从各种文件格式中提取信息，还可以从音频和视频内容中提取信息。 构建聊天机器人最好的部分是它能够以类似人类的方式处理客户查询。这一独特的功能提升了客户互动，促进了客户参与度和满意度的提高。
Synthesys
synthesys.io
Synthesys 平台由当季配音和视频演员以及认识到制作 AI 视听内容需求的语言和 AI 专业人士共同开发。我们相信个性化内容和合成媒体是内容的未来。创建一种快速、轻松地分享有价值的内容的文化是我们使命的一个组成部分。无论是自由职业者、企业还是任何其他人群。 AI 配音和 AI 视频生成器。 制作您的下一个专业视听内容，无需花钱聘请演员、摄像机或音频设备
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai 是一款人工智能图像生成器，可以根据简单的文本和图像提示创建精美、逼真的图像。无论您需要用于营销材料、设计灵感还是电子商务照片的图像，Artsmart.ai 都能满足您的需求。只需选择与您想要的风格相匹配的预设，例如照片写实或印象派，然后输入提示来描述您要创建的图像。借助 Artsmart.ai，您可以轻松提升您的营销策略，并通过视觉上引人入胜的内容给您的受众留下深刻印象。
Stockimg.ai
stockimg.ai
团队的 AI 图像生成 - 您可以轻松生成 AI 徽标、AI 书籍封面、AI 海报等 - Stockimg AI
Wavel AI
wavel.ai
Wavel AI 是一个革命性的平台，它的使命是重塑我们对数字内容领域语言解决方案的思考方式。 Wavel AI 专注于创新和质量，开发了一套工具，旨在帮助企业和个人最大限度地发挥多语言音频和视频内容的潜力。本文深入探讨了使用 Wavel AI 的功能、用例和总体优势，让您一睹无缝高效内容本地化的未来。 Wavel AI 作为一种复杂的语言解决方案运行，简化了视频和音频内容本地化的过程。它利用人工智能提供配音、配音生成、文本到语音转换和语音克隆等服务。以下是对该平台如何运作的深入了解： * 配音：Wavel AI 使用户能够以 20 多种语言快速配音视频，从而扩大了全球内容创作者的影响力。 ...
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse 是一个使用人工智能编写内容的平台，包括产品描述、博客文章和广告标题。我们正在把需要几周才能完成的事情，变成几天。
WPCode
wpcode.com
自动化您的 WordPress 网站和应用程序。在几分钟内创建高级自动化，连接到您最喜欢的插件、其他 WordPress 网站和非 WordPress 应用程序。 它既简单又强大！
HeyGen
heygen.com
专业的AI视频只需打字、点击、拖动即可完成，就是这样！ 凭借无与伦比的定制和个性化体验，HeyGen 的 100 多个逼真的 AI 化身可以成为您的代言人，以 40 多种语言和不同的口音针对各种用例进行交谈，包括营销推广、个性化销售宣传、电子学习、培训和开发、解释器和操作方法视频。 不再需要昂贵且耗时的摄制组、视频机构或演员。您现在拥有了一个个人视频工作室！ * 该产品是一款视频创建工具，允许用户生成具有 AI 头像和文本转语音功能的视频。 * 用户喜欢易用性、头像和口型同步的质量以及创建视频的速度。 * 审阅者指出了客户服务问题、预览的隐藏限制、昂贵的信用系统以及视频翻译功能的问题。
Copyleaks
copyleaks.com
Copyleaks 致力于培育鼓励分享想法并增强真实性的安全环境。每天，世界上最大的企业和教育机构以及数以百万计的个人都信任 Copyleaks 独有的人工智能文本分析，以识别潜在的抄袭和人工智能生成的内容，提供负责任的人工智能采用的完全透明度，确保无错误写作并保护知识产权和版权。 建立数字信任和信心：这是 Copyleaks 的方式。
AI Majic
aimajic.com
撰写常见问题解答、文章生成器、内容改进器、博客部分、博客创意等等的未来！ 让 AI 为博客、文章、网站、社交媒体等创建内容
Artblast AI
artblastai.com
ArtBlast AI 是一款由人工智能提供支持的卓越网络应用程序，使用户能够释放他们的创造力并将他们的艺术想法变为现实。凭借用户友好的界面，它允许用户，无论其经验水平如何，都可以使用自己的概念、草图和照片生成令人惊叹且独特的艺术作品。通过将思想转化为令人着迷的视觉效果，通过个人草图和绘图与人工智能协作，并生成自己图像的显着变化，ArtBlast AI 真正提供了无限的创造力潜力。此外，用户可以通过添加描述性文本来进一步个性化他们的创作，使其成为使用人工智能技术的无与伦比的工具。通过 ArtBlast AI 体验 AI 艺术生成的魔力。 使用 ArtBlast AI（人工智能驱动的图像生成器...
Descript
descript.com
Descript 是一种新型视频编辑器，就像文档一样简单。 Descript 的人工智能功能和直观的界面为 YouTube 和 TikTok 频道、热门播客以及使用视频进行营销、销售以及内部培训和协作的企业提供了动力。 Descript 旨在使视频与文档和幻灯片一起成为每个沟通者工具包的主要内容。
Cohesive AI
cohesive.so
告别苦苦挣扎的 ChatGPT 提示！ Cohesive 将 AI 才华与您的创造力相结合，使您能够轻松创建世界一流的内容。使用功能强大的编辑器无缝地优化、编辑和发布。向神奇的内容创作问好！
Autocode
autocode.com
新用户通知。购买提醒。预定的工作。社区机器人。 SQL 查询。内部工装。使用 JavaScript 和 API 创建您想要的任何内容。
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio 是一款人工智能视频创作工具，使用户能够在几分钟内创建和翻译头像式视频，而无需昂贵的相机、演员或工作室。 VidVoice 功能提供 8 种语言的完美口型同步翻译，以及 5 种语言的实时现场配音。 Yepic API 允许进行可扩展的实时视频创建，使视频工作流程自动化更加高效。 Yepic Studio 可以使用其选择的头像来个性化包含 68 种语言的动态内容的视频，并具有将图像变成头像的会说话的照片功能。 VidVoice 允许对视频内容进行实时动态配音，让用户轻松跨越语言障碍。 Yepic 和 VidVoice 的用例包括电子商务、教育和房地产。 该视频制作...
ContentBot
contentbot.ai
对于任何希望借助人工智能更快地编写内容的营销人员来说，ContentBot 都是终极工具。我们的人工智能工具套件可帮助您通过一些简单的输入生成有意义的内容，例如博客文章和营销文案。
Speechify
speechify.com
Speechify 是一款文本转语音应用程序，可让全世界轻松访问信息。超过 20 万人使用我们的 Google Chrome 扩展程序、网络应用程序、iOS 应用程序和 Android 应用程序。我们的使命是确保阅读永远不会成为学习的障碍。 我们出色的用户是学生、专业人士和生产力爱好者。他们中的许多人有阅读障碍和注意力缺陷多动症等学习差异，而许多人只是想更快地阅读和随时随地聆听。借助 Speechify，您可以将任何书籍、文档或网站转换为音频，并在车内、洗衣服、遛狗、做晚饭、锻炼、跳伞时聆听 - 无论您的日常生活是什么！ Speechify 还为 Medium、Star Tribune、Th...