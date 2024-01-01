生成式人工智能软件 - 最热门应用 - 白俄罗斯

Vidon.ai

vidon.ai

idon.ai 自动从您的博客文章生成引人入胜的可共享视频。使用视频在社交上脱颖而出，在 Google 上排名更高，并在纯视频平台上分享您的内容。 主要优点： * 在社交媒体上脱颖而出：在社交媒体上分享您的新博客文章的预告视频。潜在客户更喜欢观看视频，并且视频被分享的可能性高出 3 倍。 * 在 Google 上排名更高：Google 喜欢视频内容！通过将视频嵌入到您的博客文章中来提高您的排名和停留时间。 * 让您的受众感到厌烦：在 TikTok 和 YouTube 等纯视频平台上分享您的内容，以便将您的内容重新定位给新受众。 工作原理： * 视频会在几秒钟内从您的博客文章中自动生成。 ...