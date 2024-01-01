生成式人工智能软件 - 最热门应用 - 阿拉伯联合酋长国

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生成式人工智能软件是指利用生成式人工智能算法自主创建内容的一类软件应用程序。这些算法通常基于深度学习技术，特别是生成对抗网络（GAN）或变分自动编码器（VAE）。 生成式人工智能软件可用于生成各种类型的内容，包括但不限于： * 图像：生成逼真或抽象的图像、照片般逼真的面孔、风景等。 * 视频：创建视频序列、动画和视觉效果。 * 文本：生成自然语言文本，包括文章、故事、诗歌和代码片段。 * 音乐：创作音乐曲目、旋律，甚至整个作品。 * 设计：创建产品、徽标、用户界面和建筑布局的设计。 这些软件工具对于艺术家、设计师、开发人员和其他寻求简化创作流程、探索新想法或增强现有工作流程的专业人士来说非常有价值。生成式人工智能软件通常允许用户控制各种参数或输入约束，以指导生成过程并实现期望的结果。
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT 是一个免费使用的人工智能系统。使用它进行对话、获得见解、自动化任务并见证 AI 的未来，所有这一切都可以在一处完成。
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini 让您可以直接访问 Google 最好的 AI 模型系列，这样您就可以： - 获得写作、头脑风暴、学习等方面的帮助 - 从 Gmail 或 Google 云端硬盘总结并快速查找信息 - 即时生成图像 - 使用文本、语音、照片和相机以新方式获得帮助 以前称为巴德。
Claude
claude.ai
Claude 是适合您任务的下一代人工智能助手，无论规模如何。
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一款由人工智能聊天机器人驱动的研究和会话搜索引擎，可使用自然语言预测文本回答查询。 Perplexity 于 2022 年推出，使用网络来源生成答案，并引用文本响应中的链接。
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs 是一家人工智能音频研究和部署公司。 我们的研究团队开发了 AI 音频模型，可以生成逼真、多功能和上下文感知的语音和声音效果。我们的产品团队使日常用户、产消者和企业可以使用这些模型来创建和本地化内容。 我们的技术用于为有声读物和新闻文章配音、为视频游戏角色制作动画、帮助电影预制作、自动化娱乐本地化流程、为社交媒体和广告创建动态音频内容以及培训医疗专业人员。它还为那些失去声音的人回馈了声音，并为日常生活中有无障碍需求的人们提供了帮助。
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 是一个人工智能驱动的写作平台，为 150 个国家/地区超过 3500 万月活跃用户提供帮助。 QuillBot 凭借其创新的人机交互产品，旨在让写作变得轻松，同时保留用户独特的视角和声音。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是全球领先的人工智能写作辅助公司，每天受到超过 3000 万人和 70,000 个专业团队的信赖。从立即创建初稿到完善每条消息，Grammarly 帮助财富 500 强企业中 96% 的人在不损害安全或隐私的情况下表达自己的观点并获得结果。我们相信优秀的写作可以完成工作。 Grammarly 的产品（Grammarly Business、Grammarly Premium、Grammarly Free 和 Grammarly for Education）可随时随地为您服务，为超过 500,000 个应用程序和网站提供与上下文相关的写作支持。 Grammarly 成立于 ...
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智能伴侣。 Microsoft Copilot 利用 AI 的力量来提高工作效率、释放创造力，并通过简单的聊天体验帮助您更好地理解信息。
Runway
runwayml.com
Runway 是一家人工智能应用研究公司，致力于塑造艺术、娱乐和人类创造力的下一个时代。 快速编辑视频所需的一切。神奇的人工智能工具、实时协作、精确编辑等等。您的下一代视频创作套件。
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付费的方式向个人、公司和政府提供按需云计算平台和 API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础设施以及分布式计算构建块和工具。其中一项服务是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允许用户通过互联网随时使用虚拟计算机集群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大部分属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；操作系统的选择；联网;以及预装的应用软件，例如网络服务器、数据库和客户关系管理 (CRM)...
VEED
veed.io
VEED 是一款为想要扩大视频制作规模的企业提供的一体化平台。 200 多个国家/地区的营销、销售、学习与发展和社交媒体客户制作视频的速度比以往快了 30 倍。 VEED 将权力交给您的团队： * 记录优质内容 * 轻松编辑视频 * 自动转录 忘记学习笨重且昂贵的编辑软件或依赖代理机构。 VEED 是您直观的视频工具套件。从首席执行官到实习生，每个人都可以使用它来制作专业视频，无需专业技能。 VEED Enterprise 让您： * 与其他团队成员实时协作 * 访问包含 30,000 多个媒体资源的库 * 使用自定义模板来节省时间 哦，VEED 拥有一套人工智能工具，可以使生产效率提...
Leonardo.AI
leonardo.ai
通过人工智能驱动的速度和风格一致性，为您的创意项目生成生产质量的资产。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
一款图形设计应用程序，可帮助您创建专业品质的社交媒体帖子、邀请函、数字明信片、图形等。从您的想法开始，为您创造一些独特的东西。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一个提高工作效率的生成式人工智能平台。通过使用可靠的 GenAI，各个领域的专业人士都可以发展自己的职业生涯并在工作中脱颖而出。无论您是在撰写电子邮件、创建文档还是向同事或客户发送即时消息，Wordtune 都能完善您的写作，同时使用 AI 简化您的工作。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款帮助公司和企业家提高内部和外部效率的软件。我们的平台提供 CRM、联络中心、网站构建器、在线商店、营销活动和其他销售工具。此外，还有安全的内联网、任务和项目管理、实时文件共享和存储、通信工具和组织。人力资源要素和人工智能内置于 Bitrix24 结构中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 于 2012 年 4 月作为基于云的服务推出的一项计划。现在它可在云端和本地使用。到 2024 年，我们公司的组织数量将超过 1200 万个。 Bitrix24 为能够为从小型组织到财富 500 强公司的客户提供服务而感到自豪。
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位于旧金山的初创公司，也是一个在线 IDE（集成开发环境）。它的名字来自缩写 REPL，代表“读取-评估-打印循环”。该服务由约旦程序员 Amjad Masad 和约旦设计师 Haya Odeh 于 2016 年创建。Repl.it 允许用户使用浏览器编写代码并构建应用程序和网站。此外，Repl.it 允许用户通过各种方式共享项目。他们还举办“jams”，即基于特定主题的编码比赛。竞赛奖品通常包括临时帐户升级、金钱、加密货币或礼品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一个交互式编程环境。您可以使用最流行的编程语言创建工作区，在虚拟机上为您提供一个可以运行代码的容器。在...
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客户服务解决方案，可在自动化和人工支持方面提供无缝的客户体验，从而提高客户满意度，同时降低成本。我们正在构建一个未来，大多数客户对话都可以在不需要人工支持的情况下成功解决，从而使团队能够腾出时间来处理更高价值的客户对话。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在内的超过 25,000 个全球组织依靠 Intercom 提供任何规模的无与伦比的用户体验。 Intercom 的平台每月发送超过 5 亿条消息，并可与每月超过 6 亿的活跃最终用户进行交互。 Intercom 成立于 2011 年，得到 Kleiner Perkins...
HeyGen
heygen.com
专业的AI视频只需打字、点击、拖动即可完成，就是这样！ 凭借无与伦比的定制和个性化体验，HeyGen 的 100 多个逼真的 AI 化身可以成为您的代言人，以 40 多种语言和不同的口音针对各种用例进行交谈，包括营销推广、个性化销售宣传、电子学习、培训和开发、解释器和操作方法视频。 不再需要昂贵且耗时的摄制组、视频机构或演员。您现在拥有了一个个人视频工作室！ * 该产品是一款视频创建工具，允许用户生成具有 AI 头像和文本转语音功能的视频。 * 用户喜欢易用性、头像和口型同步的质量以及创建视频的速度。 * 审阅者指出了客户服务问题、预览的隐藏限制、昂贵的信用系统以及视频翻译功能的问题。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分钟内生成准确、相关且优质的内容。 AI-Writer 是最准确的内容生成平台，使用最先进的人工智能写作模型从标题生成文章。
GradientJ
gradientj.com
GradientJ 帮助产品团队大规模部署大型语言模型。公司利用我们来创建由法学硕士支持的应用程序并在生产中监控它们。我们的应用程序提供了构建和比较提示、跟踪实时表现以及根据人类反馈不断改进模型的工具。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商业品牌人工智能始终以您的品牌声音在您在线的任何地方创建内容。 Jasper 是您的创意人工智能助手，可以以您独特的品牌语气学习和写作。无论你是大胆地、厚脸皮地、正式地说话，还是只在网上说话（u do u）。此外，Jasper Everywhere 浏览器扩展使 Jasper 始终陪伴在您身边，从 CMS 到电子邮件、社交媒体，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有随着安全协议的发展而保持最新的内置安全功能，可确保您的数据安全和私密。 利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过...
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind 是一个聊天 UI 前端，允许您通过 API 密钥使用所有流行 AI 模型的 AI 聊天（ChatGPT、Claude、Azure OpenAI、Gemini 等）。 通过将 API 密钥与 Typing Mind 等聊天 UI 前端结合使用，您可以享受以下好处： * 您只需按使用量付费（而不是像 ChatGPT Plus 那样按月订阅） * 您的聊天对话不会用于 OpenAI/Claude/etc 的训练。 * 在统一界面内方便地与多个模特聊天 * 享受专业、先进的聊天用户界面和大量功能 * Typing Mind 首先离线且默认私密。您的所有数据、消息和 API 密...
Hugging Face
huggingface.co
人工智能社区建设未来。构建、训练和部署由机器学习领域的参考开源提供支持的最先进模型。
ContextMinds
contextminds.com
ContextMinds 是一款免费工具，可帮助您在一个地方集思广益、研究和规划内容项目。您可以使用强大的人工智能数据库创建内容大纲、摘要甚至整个策略，确保您永远不会耗尽想法，并始终为您的内容找到正确的关键字。 ContextMinds 帮助内容营销人员和作家提出引人入胜的原创内容创意。它是开始任何内容项目的地方：收集所有笔记，直观地组织它们，并开始集思广益，同时应用程序分析您的笔记并搜索相关主题、关键字和网络结果。 ContextMinds 将提供源源不断的相关主题和关键字，就好像它在为您思考一样。您无需离开应用程序即可搜索网络 - 只需单击一下即可获得任何主题的热门网络结果。此外，它还会...
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款由人工智能提供支持的免费在线图像创建工具。它旨在满足各种创意需求，包括创作艺术、社交媒体帖子、演示文稿、海报、视频、徽标等。 它提供了一种新手友好的方式，通过其人工智能支持的功能，像专业人士一样编辑图像。用户可以制作独特的艺术作品、逼真的图像，并尝试融合真实图像和合成图像以生成令人惊叹的视觉效果。 该平台还提供“混合图像编辑”，这是一种将不同图像混合成引人注目的作品的动态方式，从而提供巨大的创意灵活性。 Playground AI 的产品超越了标准图像编辑，允许用户将图像扩展到原始边界之外，无缝集成不同场景中的对象，并将其富有想象力的概念具体化为视觉现实...
ClipDrop
clipdrop.co
无需照相馆即可打造专业视觉效果
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始创建者创立的公司。 Databricks 源于加州大学伯克利分校的 AMPLab 项目，该项目参与了 Apache Spark 的开发，这是一个构建在 Scala 之上的开源分布式计算框架。 Databricks 开发了一个用于 Spark 的基于 Web 的平台，该平台提供自动化集群管理和 IPython 风格的笔记本。除了搭建Databricks平台外，该公司还联合举办大规模的Spark在线开放课程，并举办全球最大的Spark会议——Spark峰会。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
PromeAI
promeai.com
PromeAI 拥有强大的 AI 驱动设计助手和丰富的可控 AIGC (C-AIGC) 模型样式库，使您能够轻松创建令人惊叹的图形、视频和动画。 PromeAI 是建筑师、室内设计师、产品设计师和游戏/动画设计师的必备工具。
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser 是句子改写和论文重写的最佳释义工具。我们的换词器可以改变句子的结构并替换同义词
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力于利用人工智能简化语音音频，让每个人都能获得高质量的配音。 Murf 帮助用户在几分钟内创建逼真的配音，无需任何录音设备。 * Murf.ai 是一款将文本转换为语音、制作视频和字幕并提供多种语音定制的工具。 * 审阅者喜欢直观的界面、各种可用的语音、自定义发音的能力以及与 Canva 等其他平台的无缝集成。 * 审阅者提到了一些问题，例如声音有时听起来像机械人、需要更多不同语言和口音的声音以及附加功能的高成本。
D-ID
d-id.com
D-ID 是生成式 AI 领域的创新纽带，它将静态照片转变为动态 AI 视频叙事和以数字人物为特色的互动体验。其强大的 API 的独特之处在于能够实现实时视频生成，这对于客户体验 (CX)、营销以及学习和开发等领域的直播和互动活动至关重要。自助服务 Creative Reality™ Studio 和移动应用程序扩展了 D-ID 的创新范围，简化了 AI 生成视频的创建和定制，并体现了 D-ID 对丰富数字通信的承诺。
MetaVoice
themetavoice.xyz
Metaverse 的实时 AI 变声器。自信地说话并通过独特、超逼真的类人语音修改器让您的情感闪耀。
Synthesia
synthesia.io
Synthesia 是公认的人工智能视频创作平台。数千家公司使用它创建 120 种语言的视频，节省高达 80% 的时间和预算。受到埃森哲、BBC、谷歌、亚马逊等机构的信赖。 只需输入文本即可创建 AI 视频。易于使用、便宜且可扩展。直接通过浏览器与真人演示者制作引人入胜的视频
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle 是一个人工智能驱动的音频和视频创作平台，可帮助专业和业余播客轻松创建、编辑和分发高质量的播客。 该平台为用户提供了一套工具来录制和编辑音频和视频，并通过最多 10 名参与者的远程采访创建播客。 工作室品质的录音、人工智能支持的编辑和无缝导出都可以在一个基于网络的平台上实现。工具包括多轨录音、音频转录、直观编辑、文本转语音、Magic Dust、Revoice 和 Silence Removal，以及一套人工智能驱动的工具，如背景噪音消除、填充词检测、音频转文本、播客录制、MP3 到文本以及格式转换。 Podcastle 还提供 iOS 和 Android 应用程序，以...
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen 是一款人工智能驱动的图像生成工具，允许用户根据文本提示创建独特的图像。 ImgGen 的使命是让每个人都能轻松、快速、轻松地创建图像。 ImgGen 旨在为人们提供一个用户友好的网络界面，将他们的视觉创意变为现实。 ImgGen 使用 AI 技术生成看起来真实的图像。我们的模型经过数百万张图像的训练，以捕捉模式和视觉概念。 ImgGen 由印度经验丰富的软件工程师 Ramandeep Singh 于 2023 年创立。我一直热衷于使图像生成可用于日常创意应用。在看到 AI 图像模型的快速发展后，我决定围绕这些模型创建一个易于使用的 Web 界面。
AgentGPT
agentgpt.reworkd.ai
AgentGPT 是一个自主 AI 代理平台，使用户能够直接在浏览器中创建和部署可定制的自主 AI 代理。只需为您的人工智能代理分配一个名称和目标，然后观察它踏上激动人心的旅程来实现指定的目标。 AgentGPT 通过链接对大型语言模型（例如 GPT-4）的调用来实现目标，旨在理解目标、实施策略并在无需人工干预的情况下交付结果。
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服...
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智能助手，旨在帮助您更快、更准确地写作。其功能包括人工智能自动完成、无抄袭结果、文本引用和释义功能。 它可以帮助您撰写博客、论文、电子邮件、个人陈述、故事和演讲等内容。 Jenni 可以用任何语言进行写作，受到谷歌、哈佛大学、剑桥、麻省理工学院和阿斯顿大学等领先机构的作家的喜爱。 Jenni 还可以用于生成准确且富有创意的报告和标题。它结合使用 OpenAI、AI21 等人工智能技术和每个用户的自定义数据来生成最高质量的内容。 Jenni 还具有内置的抄袭检查器，以确保内容的原创性和准确性。您可以免费试用 Jenni，并立即开始使用最先进的 AI 写作助手进行写作。
Spike
spikenow.com
Spike 通过将电子邮件、团队聊天、协作文档和会议整合到一个源中，解决了团队和个人的沟通混乱。 Spike 供个人使用：使用 Spike 的对话式电子邮件应用程序将您的电子邮件转变为聊天，获得更好的电子邮件体验。这就像拥有一个强大的消息传递平台，可以优先处理最重要的消息，这样您就可以专注于最重要的事情。使用您现有的电子邮件并享受整洁的电子邮件体验。 Spike for Team：团队沟通清晰！ Spike 为团队提供全面的生产力套件。它将团队聊天、电子邮件、视频会议、人工智能工具和协作文档整合到一个统一的源中。与内部团队和外部利益相关者（包括同事、合作伙伴、客户和供应商）轻松沟通和协作，无论...
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在彻底改变内容创建和客户体验的格局，成为您制作引人入胜的内容和开发强大的人工智能聊天机器人的可靠伙伴。我们的平台结合了人工智能和创造力的力量，为内容创建、音频生成和图像制作提供了一整套工具。我们使每个人都可以编写任何内容、在任何地方发布并以无与伦比的轻松方式优化其内容。 我们强大的人工智能聊天机器人构建器 Botsonic 与 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台无缝集成，确保全渠道对话不间断。它还提供人类交接功能，促进从机器人到人类交互的平稳过渡。通过 Zapier 集成，我们可以自动化任务并简化工作流程，从而增强客户...
Craft
craft.do
Craft 是一个协作工作空间，您的整个团队可以聚在一起记笔记、创建文档、管理工作并一起构思。 Craft 的每日笔记提供了团队协作的范式转变。通过结构化的每日更新、调整优先级并消除障碍，推动团队的进步——所有这些都在一处完成。 借助内置的人工智能助手，您可以快速产生想法、总结较长的内容或获得编辑文档的帮助。
Paperpal
paperpal.com
Paperpal 是一款全面的 AI 学术写作助手，提供生成式 AI 支持、实时语言建议和抄袭检查，帮助您写得更好、更快，并获得更高的成功机会。 Paperpal 专为学术写作量身定制，并由 1,300 多个学科领域的专业学术编辑进行了数百万次语言更正培训，以机器速度提供人类精确度。 借助 Paperpal，您可以通过集思广益来克服写作障碍，通过清晰的大纲加快写作速度，并获得超过 25 种语言的学术翻译。您还可以获得深入的语言和语法检查，并获得根据学术写作惯例和语气量身定制的释义、单词缩减和正确单词选择方面的帮助。 从撰写初稿到确保稿件提交准备就绪，Paperpal 都能满足您的需求。...
Undetectable AI
undetectable.ai
UnDetectable.ai – 对于任何想要使用 AI 生成文本而又不想被 GPTzero 等 AI 检测器标记为人工文本的人来说，这是终极解决方案。借助 UnDetectable.ai，您可以放心，市场上的每个 AI 检测器都会将您的书写视为人类。 UnDetectable.ai 使用先进的人工智能技术，获取人工智能生成的内容，并通过模仿人类书写模式的细微变化、细微差别和不一致来增强它。结果是最终输出与人类编写的文本无法区分。
Fliki
fliki.ai
Fliki 借助生成式 AI 的力量，帮助您大规模创建音频和视频内容。 * Fliki 是一款视频创作工具，利用 AI 技术根据用户提供的想法或亚马逊产品链接生成视频。 * 评论者赞赏 Fliki 的用户友好界面、节省视频创建时间的能力以及所生成视频的高视觉质量。 * 用户提到了诸如画外音故障、“分钟”用法不明确、免费版本中偶尔出现的错误以及自定义和视频编辑方面的限制等问题。
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT 是一个协作平台，2 至 2000 人的团队可以在其工作中采用人工智能。 在一个共享工作空间中学习、协作和掌握 AI。 想象一下这样一个世界：您的团队的集体智慧被人工智能放大，激发创造力，提高生产力并促进创新。 当然，您认识到像 ChatGPT 这样的法学硕士的潜力，但说服您的整个团队并不那么容易。 您希望建立有效的人工智能驱动的工作流程并与每个人分享人工智能见解，但您缺少一个实现这一目标的专用平台。 您甚至想知道，“我的团队是否充分利用了人工智能的潜力？” 认识 GPT 团队。
Techxperts Ai
techxperts.tech
Techxperts 是一个 AI 内容创建平台，可帮助您创建各种内容，包括视频、图像和文本。借助 Techxperts，您无需成为专业作家或设计师即可轻松创建高质量内容。 Techxperts 提供多种功能，可帮助您为博客、网站或社交媒体渠道创建内容。以下是 Techxperts 可以做的一些事情： * 撰写不同类型的内容，包括文章、博客文章、社交媒体帖子等 * 创建图像和视频 * 生成不同的创意文本格式，例如诗歌、代码、脚本等 * 翻译语言 * 用不同的语气书写 Techxperts 易于使用。只需向 Techxperts 提供有关您要创建的内容的一些详细信息，Techxperts 就...
Speechify
speechify.com
Speechify 是一款文本转语音应用程序，可让全世界轻松访问信息。超过 20 万人使用我们的 Google Chrome 扩展程序、网络应用程序、iOS 应用程序和 Android 应用程序。我们的使命是确保阅读永远不会成为学习的障碍。 我们出色的用户是学生、专业人士和生产力爱好者。他们中的许多人有阅读障碍和注意力缺陷多动症等学习差异，而许多人只是想更快地阅读和随时随地聆听。借助 Speechify，您可以将任何书籍、文档或网站转换为音频，并在车内、洗衣服、遛狗、做晚饭、锻炼、跳伞时聆听 - 无论您的日常生活是什么！ Speechify 还为 Medium、Star Tribune、Th...
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位于旧金山的独立研究实验室 Midjourney, Inc. 创建和托管的生成人工智能程序和服务。Midjourney 根据自然语言描述（称为提示）生成图像，类似于 OpenAI 的 DALL-E 和 Stability AI 的 Stable Diffusion。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企业营销团队寻求改进其进入市场策略并简化其内容创建流程的完美解决方案。 借助 Copy.ai，团队可以快速生成有针对性的销售文案，直接针对特定客户群的痛点和需求，帮助他们更有效地与潜在客户互动并达成更多交易。 此外，我们的平台可用于生成有助于建立思想领导力并与潜在客户建立信任的内容，这也有助于提高团队 GTM 方法的有效性。
AKOOL
content.akool.com
AKOOL 是一个突破性的生成式人工智能平台，用于个性化视觉营销和广告。借助 AKOOL，营销创造者和创新者可以构建定制的、引人入胜的体验，将人们吸引到品牌中，从而将他们转化为忠实的客户。
Simplified
simplified.com
Simplified 是一个面向现代营销团队的设计和协作平台。现在可以跨所有渠道快速制作品牌内容，而无需在上传资源后进行手动编辑；简化为您完成这一切！通过这种方式，您可以最大限度地减少麻烦，同时为营销人员节省了数小时的时间，否则他们将花费在其代理机构的各种工具中发布或编辑媒体。
Narakeet
narakeet.com
使用逼真的文本转语音轻松创建画外音。 不再浪费时间录制声音、编辑错误以及同步图像与声音。 只需输入或上传您的脚本，从我们的 500 多种声音中选择一种，即可在几分钟内获得听起来专业的音频或视频。 免费试用 Narakeet 逼真的文本转语音，无需注册。
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble AI 使用专有的深度学习模型创建自定义 AI 语音，该模型使用文本转语音和语音转语音合成来生成高质量的 AI 生成的音频内容。 Resemble Localize 是我们的多语言本地化工具，可以翻译文本并将您的 AI 语音转换为多达 100 种语言。 Resemble Fill 是我们的生成填充（音频修复）功能，使您能够使用克隆的 AI 语音修改现有语音。 Fill 可用于修改程序化音频广告、动态流媒体广告插入 (SAI)、语音助手等。 最近，我们凭借语音 AI 对 Netflix 获得艾美奖提名的《安迪·沃霍尔日记》的贡献，荣获 2023 年威比奖“最佳语音技术应用奖...
PlayHT
play.ht
PlayHT 是一个人工智能驱动的语音生成平台，可让您立即创建超逼真的文本到语音。他们的语音人工智能可以将文本转换为自然的人类声音，跨越任何语言和口音。 * PlayHT 使用先进的语音 AI 和机器学习技术，从文本输入生成类似人类的声音。 * 他们拥有包含 142 种语言和口音的 900 多个人工智能语音库。 * 您只需将文本输入或粘贴到他们的在线文本转语音编辑器中，它就会立即合成语音。 * 您可以自定义声音、速度、音高、发音等。 * 声音听起来非常真实和人性化。
Synthesys
synthesys.io
Synthesys 平台由当季配音和视频演员以及认识到制作 AI 视听内容需求的语言和 AI 专业人士共同开发。我们相信个性化内容和合成媒体是内容的未来。创建一种快速、轻松地分享有价值的内容的文化是我们使命的一个组成部分。无论是自由职业者、企业还是任何其他人群。 AI 配音和 AI 视频生成器。 制作您的下一个专业视听内容，无需花钱聘请演员、摄像机或音频设备
Magai
magai.co
Magai 是一个基于人工智能的平台，可帮助内容创作者加速创作过程。凭借直观的聊天界面和尖端的人工智能模型，其强大的工具集使用户能够快速准确地生成和完善内容。改变内容制作方式 - Magai 是内容创作的终极解决方案。 Magai 是一个突破性的平台，有望彻底改变您与人工智能交互的内容生成、编辑和管理方式。 Magai 受到行业领导者的信赖并在多家媒体上亮相，它不仅提供强大的人工智能聊天机器人模型，而且还提供大量工具，为您的内容创建过程添加令人难以置信的功能。
Chatbase
chatbase.co
为您的数据定制 ChatGPT。 只需上传您的文档或添加指向您网站的链接，即可获取类似 ChatGPT 的聊天机器人来存储您的数据。然后将其作为小部件添加到您的网站或通过 API 与其聊天。