生成式人工智能基础设施软件 - 最热门应用

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生成式人工智能基础设施软件利用机器学习、自然语言理解和云计算，为训练和部署生成模型创建可扩展、高效且安全的环境，继续引领创新。这些解决方案解决了模型可扩展性、推理速度和高可用性方面的关键挑战，促进了大型语言模型 (LLM) 和其他生成人工智能技术的开发和生产使用。值得注意的是，它们拥有用户友好的界面，可以对资源分配、成本管理和性能优化提供细粒度的控制。 其中许多工具通过提供预先训练的模型和 API 来加快开发速度。先进的解决方案可以进一步整合 API 链、数据管道集成和多云部署的功能，从而增强生成模型与外部系统和数据源交互的能力。通常集成强大的安全措施，包括数据加密和基于角色的访问控制，以确保敏感数据的安全处理和合规性。 除了基本的训练和推理功能之外，这些解决方案通常还提供高级功能，例如实时监控、微调选项和全面的文档。这些功能简化了开发人员和非开发人员的配置、部署和监控流程，使生成式 AI 模型更易于访问和管理。因此，这些解决方案在公司的人工智能和数据科学生态系统中发挥着至关重要的作用，特别是对于旨在将人工智能集成到其产品、服务或工作流程中的企业而言。 与通用云计算平台或更广泛的数据科学和机器学习工具不同，生成式人工智能基础设施解决方案专门满足生成模型的独特要求。它们为模型训练、部署、安全性和集成提供了一整套功能。这使它们与预构建的生成式人工智能软件区分开来，因为它们为数据科学家和工程师提供了开发根据其特定需求定制的生成式人工智能驱动的解决方案所需的工具和基础设施。 要纳入生成式人工智能基础设施类别，产品必须满足特定标准： * 为模型训练和推理提供可扩展的选项。 * 为计算资源和API调用提供透明、灵活的定价模型。 * 通过数据加密和 GDPR 合规性等功能实现安全数据处理。 * 支持无缝集成到现有数据管道和工作流程中，最好通过 API 或预构建的连接器。 通过满足这些标准，生成式人工智能基础设施软件使组织能够释放生成式人工智能技术的全部潜力，从而在当今的数字环境中促进创新和竞争力。
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Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow是一个平台，帮助团队创建和部署AI对话代理，支持无编码构建多渠道聊天和语音体验，促进团队协作与项目管理。
Botpress
botpress.com
Botpress是一个生成AI平台，允许用户创建聊天机器人，支持多渠道部署和高度定制，适合开发者和企业使用。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai是一款专注于计算机视觉、自然语言处理和音频识别的人工智能平台，支持图像、视频、文本和音频数据的分析与处理。
Together AI
together.ai
Together AI是一个平台，允许用户训练、微调和部署开源AI模型，支持多模式应用程序和低延迟语音API，改善客户体验和运营。
Insighto.ai
insighto.ai
Insighto.ai是一个无代码的AI聊天机器人构建工具，允许用户根据自己的数据自定义ChatGPT聊天机器人。
GPTGuard.ai
gptguard.ai
GPTGuard.ai应用通过用合成数据替换提示中的敏感信息，确保您的ChatGPT交互安全和私密，保护用户隐私。
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI推动企业应用生成式人工智能，包括聊天应用TuneChat、开发者可调优模型的TuneStudio和开源提示引擎ChainFury。
GradientJ
gradientj.com
GradientJ帮助产品团队大规模部署大型语言模型，提供构建、比较提示和监控模型性能的工具。
Promptly
trypromptly.com
迅速是一款低代码生成式AI平台，帮助企业创建和优化系统提示，支持技术与非技术用户参与及时工程。
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB是一个AI微调平台，帮助用户创建和评估自定义大型语言模型（LLM），简化微调与性能监控过程。
AICamp
aicamp.so
AICamp是一款支持多种LLM的应用，提供AI驱动的工作空间，旨在加快和简化团队任务的完成。
Katonic.ai
katonic.ai
Katonic.ai是一个无代码平台，利用生成AI帮助企业提高生产力、自动化重复任务并优化工作流程。
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud是一个适用于任何云的机器学习平台，支持数据科学、模型开发、部署及数据管道，适合多种云服务。
Opentune
opentune.ai
Opentune是一个为AI爱好者和开发者设计的应用，提供管理和定制大型语言模型的平台，并支持企业需求。
CalypsoAI
calypsoai.com
CalypsoAI是一个安全平台，提供AI系统的实时漏洞扫描、风险保护和性能分析，帮助组织管理AI安全风险。
Robust Intelligence
robustintelligence.com
Robust Intelligence 提供自动化解决方案，帮助企业保护 AI 应用，检测模型漏洞并实施安全措施，确保 AI 安全和合规。
PromptPrivacy
promptprivacy.com
及时私人是一款保护AI系统提示中敏感信息的应用，通过检测泄漏确保数据隐私。
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI是一款基于人工智能的内容创作工具，生成文本、自定义图像、声音录音和动画头像视频，提升企业和个人沟通效果。
OctoAI
octo.ai
OctoAI提供基础设施，支持生成AI应用的运行、调优和扩展，帮助开发者轻松集成和自定义AI模型。
BentoCloud
bentoml.com
BentoCloud是一个用于构建和管理AI应用的托管平台，支持多种AI模型并提供自动化资源管理和可观察性工具。
Vocode
vocode.dev
Vocode是一个开源平台，用于开发基于语音的应用程序，可实现自然对话、电话自动化和个人助手功能，支持多种语音识别和合成服务。
Chooch
chooch.ai
Chooch是一个视觉人工智能平台，通过自动化视觉评估任务，帮助企业提高视频数据搜索效率，解放人力资源。
PentaPrompt
pentaprompt.com
PentaPrompt是一个网络应用程序，提供多个生成性AI模型，允许用户定制AI环境并整合个人知识库以提高生成内容质量。
Vext
vextapp.com
Vext 是一个 LLMOps 平台，帮助用户快速构建定制化 AI 应用，以满足特定的业务需求和数据。
Aporia
aporia.com
Aporia是一个AI控制平台，确保机器学习模型的隐私、安全和可靠性，提供性能跟踪、偏差检测等工具，增强AI系统透明度。
Predibase
predibase.com
Predibase 是一个开发平台，帮助团队在云端生产化开源大语言模型，支持快速微调和服务，确保数据控制在私有云。
Archie
archie.8base.com
Archie应用可以将你的想法转化为免费的产品设计蓝图，帮助解决写作障碍，加速概念化，提供多角度评估，并增强创意。
Autoblocks
autoblocks.ai
Autoblocks AI是一个基于云的工作空间，帮助产品团队协作评估、测试和改进他们的GenAI/LLM产品。
Preamble
preamble.com
Preamble 是一个易于使用的平台和 AI 政策市场，旨在增强生成性 AI 和 LLM 系统的安全性与合规性，支持企业实施安全和隐私保护。
MarkovML
markovml.com
MarkovML 是一个低代码平台，支持数据分析和机器学习，提供数据管理、模型共享和无编码的 AI 应用构建功能。
Lakera
lakera.ai
Lakera应用为组织提供安全工具，帮助构建生成AI应用，分析LLM漏洞，减轻相关风险，确保安全与可用性的平衡。
Defog
defog.ai
Defog.ai 是一款自然语言数据查询工具，允许用户以自由形式提问，从 CSV 文件或预定义数据集中访问数据。
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry是一个云原生PaaS平台，帮助机器学习团队在自己的云或本地基础设施上快速构建、部署和管理AI应用。
Qualetics
qualetics.com
Qualetics是一款AI平台，帮助企业利用数据科学解决商业问题，实现数据收集、分析与洞察的简化。