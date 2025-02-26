生成式人工智能基础设施软件 - 最热门应用 - 土库曼斯坦

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生成式人工智能基础设施软件利用机器学习、自然语言理解和云计算，为训练和部署生成模型创建可扩展、高效且安全的环境，继续引领创新。这些解决方案解决了模型可扩展性、推理速度和高可用性方面的关键挑战，促进了大型语言模型 (LLM) 和其他生成人工智能技术的开发和生产使用。值得注意的是，它们拥有用户友好的界面，可以对资源分配、成本管理和性能优化提供细粒度的控制。 其中许多工具通过提供预先训练的模型和 API 来加快开发速度。先进的解决方案可以进一步整合 API 链、数据管道集成和多云部署的功能，从而增强生成模型与外部系统和数据源交互的能力。通常集成强大的安全措施，包括数据加密和基于角色的访问控制，以确保敏感数据的安全处理和合规性。 除了基本的训练和推理功能之外，这些解决方案通常还提供高级功能，例如实时监控、微调选项和全面的文档。这些功能简化了开发人员和非开发人员的配置、部署和监控流程，使生成式 AI 模型更易于访问和管理。因此，这些解决方案在公司的人工智能和数据科学生态系统中发挥着至关重要的作用，特别是对于旨在将人工智能集成到其产品、服务或工作流程中的企业而言。 与通用云计算平台或更广泛的数据科学和机器学习工具不同，生成式人工智能基础设施解决方案专门满足生成模型的独特要求。它们为模型训练、部署、安全性和集成提供了一整套功能。这使它们与预构建的生成式人工智能软件区分开来，因为它们为数据科学家和工程师提供了开发根据其特定需求定制的生成式人工智能驱动的解决方案所需的工具和基础设施。 要纳入生成式人工智能基础设施类别，产品必须满足特定标准： * 为模型训练和推理提供可扩展的选项。 * 为计算资源和API调用提供透明、灵活的定价模型。 * 通过数据加密和 GDPR 合规性等功能实现安全数据处理。 * 支持无缝集成到现有数据管道和工作流程中，最好通过 API 或预构建的连接器。 通过满足这些标准，生成式人工智能基础设施软件使组织能够释放生成式人工智能技术的全部潜力，从而在当今的数字环境中促进创新和竞争力。
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Opentune
opentune.ai
Opentune，一款专为人工智能爱好者、开发人员和创新者设计的尖端应用程序。 Opentune 提供了一个用于管理、定制大型语言模型并与之交互的综合平台。 Opentune 提供专门的支持和强大的基础设施，以满足您公司的需求。优先考虑安全并准备推动您的业务发展。
Insighto.ai
insighto.ai
Insighto.ai 是一个无代码人工智能聊天机器人构建器。它使您能够创建自己的自定义 ChatGPT 聊天机器人，并根据您自己的独特数据进行训练。 借助 Insighto 直观的无代码平台，构建自定义 AI 聊天机器人绝对没有麻烦。您所需要做的就是导入数据，自定义聊天机器人的外观，并将其无缝嵌入您的网站。
Archie
archie.8base.com
描述您的想法，让 Archie 生成免费的产品设计蓝图。 * 解决作家的障碍：只需用一两句话描述您的想法，Archie 将立即开始提供有关需要构建的内容的见解。 * 快速概念化：蓝图显着加速了从想法到有形设计概念的转变。 * 数据驱动的评估：Archie 将从几个不同的角度对您的想法进行初步评估。 * 增强创造力：Archie 会发现您可能没有想到的事情，并提出建议，以提高项目的价值和健全性。 * 社交化您的想法：与早期利益相关者分享您的蓝图，以收集更多见解和支持（可选）。
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI 是一种先进的、人工智能驱动的内容创建工具。它生成引人入胜的文本、定制图像、独特的录音和动画头像视频，所有这些都旨在增强您的企业和个人沟通。通过 ASKtoAI 转变您的创造力。
CalypsoAI
calypsoai.com
随着人工智能继续给各行各业带来革命性的变化，并在日常使用中变得越来越普遍，相关的风险也随之增加。在 CalypsoAI，我们认识到这些日益增长的风险。通过我们先进的 AISec 解决方案，我们的使命是通过提供突破性的人工智能安全平台来增强企业和政府组织的能力。这些平台测试、验证和保护人工智能系统，释放新机遇，强化决策流程并推动创新。我们使组织能够自信地驾驭人工智能采用的复杂环境。 CalypsoAI 致力于塑造技术与安全相结合的未来，改变企业运营方式，为建设更美好的世界做出贡献。
Defog
defog.ai
Defog.ai是一种嵌入在应用程序中的自然语言数据查询工具。该工具允许用户提出自由格式的数据问题并访问 CSV 文件或预定义数据集中的数据。 可以从 Redshift 和门票销售等数据库中查询数据，例如名为 Tickit 的示例数据集。该工具使用户能够以任何语言提出问题，并提供长尾问题的答案。 与其他解决方案不同，Defog 允许数据超能力而不损害隐私，因为它只需要访问数据库模式，而不是实际数据。 该工具由 Y Combinator 支持，并提供演示，允许用户将数据超能力嵌入到他们的应用程序中。
GradientJ
gradientj.com
GradientJ 帮助产品团队大规模部署大型语言模型。公司利用我们来创建由法学硕士支持的应用程序并在生产中监控它们。我们的应用程序提供了构建和比较提示、跟踪实时表现以及根据人类反馈不断改进模型的工具。
Lakera
lakera.ai
Lakera Guard 使组织能够构建 GenAI 应用程序，而无需担心即时注入、数据丢失、有害内容和其他 LLM 风险。 Lakera Guard 的功能基于专有数据库，该数据库结合了 LLM 应用程序、Gandalf、开源数据和我们专门的 ML 研究的见解。
MarkovML
markovml.com
MarkovML 是一个人工智能驱动的低代码平台，为数据分析和机器学习提供协作平台。它提供了一个用户友好的界面，用于存储和共享模型、实验和数据集。 该平台旨在通过消除编码的需要来简化数据分析和模型开发的过程。该平台提供了多种功能来增强数据管理和智能。 它包括一个智能数据目录，作为人工智能相关活动的集中中心，可以轻松进行数据管理、增强数据治理并提高数据理解。 该平台还提供无监督的人工智能驱动的数据分析器，可以生成深入的数据洞察、测量数据质量并为专家分析创建详细的可视化报告。MarkovML 提供无代码 GenAI 应用程序构建器，使领域专家能够创建人工智能应用程序，而无需编码。 直观的拖放界面允许为各种用例创建应用程序，例如摘要、分类和语义搜索。此外，MarkovML 提供负责任的 AI 评估器，帮助评估模型的成本、业务影响和偏差，使企业能够以负责任且具有成本效益的方式最大限度地发挥人工智能的价值。 该平台还确保数据治理、隐私和安全。此外，MarkovML 通过其 Snippet 工具提供无缝协作，该工具为团队知识、想法、指标、分析、反馈、可视化等提供共享工作空间。 该工具旨在改善团队协调并最大限度地发挥人工智能团队的潜力。总体而言，MarkovML 旨在提供一个用于数据分析、机器学习和协作的集成平台，使企业能够充分利用其数据的潜力并推进其人工智能计划。
GPTGuard.ai
gptguard.ai
保持所有CHATGPT和其他LLM互动安全和私密。 GPTGURARD的技术将提示中的敏感数据替换为合成数据而不会影响上下文。您将获得Chatgpt的所有好处，而无需任何隐私或安全问题。
PentaPrompt
pentaprompt.com
PentaPrompt 是一款 Web 应用程序，可提供对强大的生成式 AI 模型的访问。它通过提供个性化创建、简化与 AI 模型的交互以及让您能够在一个地方访问来自多个提供商的最佳模型而使您受益匪浅。
Preamble
preamble.com
Preamble 提供了一个易于使用的平台和人工智能政策市场，以增强生成式人工智能和法学硕士系统的安全性。我们帮助企业加强安全、隐私、安保和合规性人工智能护栏。 Preamble, Inc. 是一家经验丰富的领导公司。
Predibase
predibase.com
Predibase 是生产开源法学硕士的最快、最有效的方法。 作为 LoRA 培训和服务的开发人员平台，Predibase 使工程团队可以轻松地以尽可能低的成本在最先进的云基础设施上微调和服务任何开源 LLM。 Predibase 由 Apple 和 Uber 内部人工智能平台创建团队构建，快速、高效且可扩展，适合任何规模的工作。 Predibase 将易于使用的声明式界面与无服务器托管基础设施上的高端 GPU 容量相结合，用于训练和服务，为工程师提供完整 ML 生命周期的解决方案。最重要的是，Predibase 建立在开源基础之上，包括 Ludwig 和 LoRAX，并且可以部署在您的私有云中，因此您的所有数据和模型都在您的控制之下。 在与财富 500 强和高增长公司的生产中，Predibase 正在帮助工程团队在几天而不是几个月内将人工智能驱动的价值返回给他们的组织。
Promptly
trypromptly.com
面向企业的低代码生成式人工智能平台，使每个组织都可以使用人工智能。
PromptPrivacy
promptprivacy.com
Prompt Privacy 是一款尖端的第一代人工智能操作系统，专为满足人工智能时代对隐私和安全日益增长的需求而开发。 凭借其独特的无代码设计，Prompt Privacy 为专业人士、商业公司和企业提供了一个用户友好且直观的平台，以在不损害敏感数据的情况下利用人工智能的力量。
Vext
vextapp.com
Vext：LLMOps 操作系统 Vext 是一个开箱即用的 LLMOps 平台，为想要快速、大规模地搭建 LLM 管道的用户提供“Zapier for AI”体验。 借助 Vext，您可以轻松快速地开发适合您独特业务需求和数据的自定义 AI 应用程序。它不仅提供了一种无缝的方式来克服当前人工智能技术的局限性，而且还加速了您部署创新人工智能解决方案的能力，为您提供市场竞争优势。
Vocode
vocode.dev
Vocode 提供了在法学硕士之上构建任何类型的基于语音的应用程序的工具和抽象。您可以使用 Vocode 构建的示例包括设置法学硕士来接听/拨打电话、充当个人助理、加入 Zoom 会议等。 Vocode 提供什么： * 对话抽象（流式、回合制） * 对话功能（端点、情绪跟踪） * 集成所有最好的语音转文本/文本转语音提供商 * 跨平台支持（电话、网络、Zoom）
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推动 GenAI 在企业中的采用。 我们得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投资者的支持 TuneChat：我们的聊天应用程序由开源模型提供支持 TuneStudio：我们为开发人员微调和部署法学硕士的游乐场 ChainFury：我们的开源提示引擎可在 GitHub 上找到
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow 使雄心勃勃的团队能够构建有影响力的 AI 代理。 Voiceflow 深受设计师和开发人员的喜爱，可帮助团队共同构建、测试、交付、衡量和改进语音和聊天体验。中端市场和财富 500 强企业的对话式 AI 产品团队（从 ClickUp 和 Instacart 到摩根大通和家得宝）信赖 Voiceflow 作为他们的协作式 AI 代理构建平台。直观的代理构建器画布、知识库和内容管理系统与可扩展的开发人员工具包相结合，用于交付可在整个客户体验中扩展的高级人工智能代理。如今，全球有超过 250,000 个雄心勃勃的团队正在 Voiceflow 上构建代理。
Botpress
botpress.com
Botpress 是一个用于构建 ChatGPT 聊天机器人的生成式 AI 平台，使用户能够创建具有直观构建体验的聊天机器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支持。 该平台提供广泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，后者提供了下一代聊天机器人编辑器。 此外，该平台还包括 Hub，这是用户可以用来将聊天机器人与其他工具和服务集成的最大集成集合。 它还提供各种资源，包括文档、视频教程、SDK 和 Discord 社区论坛。 Botpress Cloud 是该平台的新功能，用户可以尝试更快地构建和部署聊天机器人，而其可视化流程编辑器提供了直观的可视化流程编辑器，允许用户将用户的对话变为现实。 该平台还提供由最大的聊天机器人开源社区提供支持的各种预构建集成和技能，使用户能够加快构建过程。用户可以利用该平台从分析、误解和情绪分析中获得的见解来不断改进他们的聊天机器人。 此外，Botpress 还提供跨所有渠道的一键部署，以满足用户所在的位置。 Botpress 受到数千家组织的信赖，并构建了各种模板，包括购物伴侣、健康机器人模板、银行支持、IT 助理、电信计费顾问、健身朋友、人力资源助手和语言导师聊天机器人。 总体而言，Botpress 提供了各种工具和功能，使构建和部署聊天机器人变得更快、更轻松。
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud 是一款屡获殊荣的 ML 平台，适用于拥有 100,000 多名用户的任何云，包括 NVIDIA、CFA Institute、Snowflake、Flatiron School、Nestle 等。它是一款用于云中数据科学和机器学习开发、部署和数据管道的一体化解决方案。用户可以在完全托管的环境中启动具有 4TB RAM 的笔记本、添加 GPU、连接到分布式工作集群、构建大型语言模型等。数据科学家和分析师使用他们想要使用的工具可以最好地工作。您可以在 Saturn Cloud 中使用您喜欢的语言、IDE 和机器学习库。 我们提供完整的 Git 集成、共享自定义映像和安全凭证存储，使您可以轻松地在云中扩展和构建团队。我们通过作业和部署等功能支持从实验到生产的整个机器学习生命周期。这些功能和内置工具可以在团队内轻松共享，因此可以节省时间并且可以重复工作。 Saturn Cloud 可在多种云上使用：AWS、Azure、GCP 和 OCI。请立即联系我们获取免费演示。
Aporia
aporia.com
Aporia 是领先的人工智能控制平台，受到新兴科技初创公司和财富 500 强老牌公司的信赖，可保证人工智能应用程序的隐私、安全性和可靠性。借助 Aporia，组织获得了强大的人工智能护栏，有效减轻幻觉、数据泄露和实时提示攻击。护栏检测引擎的核心是 Aporia Labs，这是一个由人工智能和网络安全专家组成的团队。该团队致力于不断研究和开发识别和减轻幻觉和即时攻击的尖端方法，确保保护您的品牌声誉和用户的信任。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是一家独立的人工智能公司，专注于计算机视觉、自然语言处理和音频识别。 Clarifai 成立于 2013 年，是最早成立的深度学习平台之一，为非结构化图像、视频、文本和音频数据提供人工智能平台。其平台支持整个人工智能生命周期，包括图像、视频、文本和音频数据的数据探索、数据标记、模型训练、评估和推理。 Clarifai 总部位于华盛顿特区，利用机器学习和深度神经网络自动识别和分析图像、视频、文本和音频。 Clarifai 使用户能够通过 API、移动 SDK 和/或本地解决方案将人工智能技术应用到他们的产品中。
Chooch
chooch.ai
Chooch 是领先的视觉 AI 平台，它将生成式 AI 和计算机视觉相结合，帮助企业自动执行重复的手动视觉审查任务，使搜索视频数据更加高效，并允许企业将人力资源重新分配到更高价值的活动。 Chooch 的 ImageChat Generative AI 可以使用提示技术视频和图像数据进行系统查询，以监控特定的视觉效果或动作，并在检测到时发送实时警报以启动进一步的行动。 Chooch 被用于许多不同的应用程序，包括检测零售盗窃、监控工作场所安全、检测武器、监控自助结账、数字资产管理等等。
Autoblocks
autoblocks.ai
Autoblocks AI 是一个基于云的工作区，使产品团队能够协作评估、测试和改进其 GenAI/LLM 产品。
Together AI
together.ai
Together AI 是一家研究驱动型人工智能公司。我们贡献领先的开源研究、模型和数据集，以推进人工智能的前沿发展。我们的去中心化云服务使各种规模组织的开发人员和研究人员能够训练、微调和部署生成人工智能模型。我们相信开放、透明的人工智能系统将推动创新并为社会创造最佳成果。
BentoCloud
bentoml.com
AI 无服务器云 - BentoCloud 是一个完全托管的平台，用于构建和运营 AI 应用程序，为 AI 团队带来敏捷的产品交付。 BentoML 是软件工程师构建人工智能产品的平台。
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry 是一个云原生 PaaS，供机器学习团队在自己的云/本地基础设施上构建、部署和交付 ML/LLM 应用程序，并通过正确的治理控制以更快、可扩展、经济高效的方式，使他们能够实现 90比其他团队更快实现价值 %。 TrueFoundry 抽象出所需的工程并提供 GenAI 加速器 - LLM PlayGround、LLM Gateway、LLM Deploy、LLM Finetune、RAG Playground 和应用程序模板，使组织能够加快整体 GenAI/LLMOps 框架的布局。企业可以在其内部系统中即插即用这些加速器，也可以在我们的加速器之上进行构建，以便为 GenAI 开发人员提供他们选择的 LLMOps 平台。 TrueFoundry 是模块化的，完全由 API 驱动，与市场上流行的工具（如 LangChain、VectorDBs、GuardRails 等）进行了原生集成。 TrueFoundry 与超过 25 家财富 500 强公司以及高科技中端市场公司合作，包括 WadhwaniAI、WhatFix、2 家财富 100 强医疗保健、Games24x7、AvisoAI 等。 TrueFoundry 得到了红杉资本、Eniac 和 Naval Ravikant、Anthony Goldbloom 等天使投资人的支持，以及来自顶尖科技公司的 50 多位 AI 和 ML 领导者、财富 500 强 CXO 以及 AlphaSense、Innovaccer、WhatFix、Rubrik 等独角兽公司创始人的支持。
Qualetics
qualetics.com
Qualetics 提供了一个革命性的人工智能平台，让您可以轻松地将数据科学用于您的业务，而不受资源和基础设施的障碍。从初创公司到大型企业，各种规模的企业都可以利用 Qualetics 平台来解决复杂的业务问题并推动增长。 Qualetics 与您的产品、系统或流程配合，利用机器学习、NLP、计算机视觉和文本分析等深度人工智能技术来收集数据并进行处理。然后，所有可操作的分析见解都会以简单的方式呈现给您的团队-易于理解的仪表板，提供顶层和微观层面的见解。 Qualetics 不仅可以让您轻松获得正确的数据见解，还可以让您的团队更轻松地理解数据并采取行动。 Qualetics 的人工智能管理系统 (AIMS) 平台是所需的工具组合，可帮助将来自多个渠道的数据路由到复杂的机器学习系统中，并以清晰、无缝的方式提供见解供企业使用。
OctoAI
octo.ai
OctoAI 提供用于运行、调整和扩展生成式 AI 应用程序的基础设施。 OctoAI 让模型为您服务，而不是相反。开发人员可以轻松访问高效的人工智能基础设施，这样他们就可以运行他们选择的模型，针对特定用例进行调整，并无缝地从开发扩展到生产。凭借市场上最快的基础模型（包括 Llama-2、Stable Diffusion 和 SDXL）、集成定制解决方案以及世界一流的 ML 系统，开发人员可以专注于构建让客户惊叹的应用程序，而无需成为 AI 基础设施专家。 该公司得到领先风险投资公司的支持，总部位于华盛顿州西雅图。 OctoAI 由创建者 Apache TVM 创立并领导，Apache TVM 是一个用于模型性能和可移植性的开源 ML 堆栈。
Robust Intelligence
robustintelligence.com
强大的智能使企业能够通过自动化解决方案来保护其人工智能转型，以防范安全威胁。 Robust Intelligence 的平台包括一个引擎，用于检测和评估模型漏洞，以及建议和实施必要的防护措施，以减轻生产中人工智能应用程序面临的威胁。这使得公司能够通过一次集成来满足人工智能安全标准，并在后台自动工作以保护应用程序从开发到生产的整个过程。 Robust Intelligence 得到红杉资本和 Tiger Global 的支持，并受到 ADP、摩根大通、Expedia、德勤、思科和美国国防部等领先公司的信任，以解锁企业人工智能使命。
Katonic.ai
katonic.ai
在无代码 Katonic 生成人工智能平台上只需几分钟即可构建强大的人工智能应用程序。借助生成式 AI 的力量，提高您和您员工的生产力、增强客户体验并完成只有大型企业才能完成的事情。 * 无需编码技能。 * 企业级安全性。 * 50+ 法学硕士可供选择 * 根据您自己的数据进行训练，并使用您自己的护栏。
AICamp
aicamp.so
借助 AICamp 独特的多种功能（例如多法学硕士支持和支持人工智能的工作区），您可以使每项团队任务更快、更轻松、更愉快。
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB 是一个 LLM Ops 平台，用于微调和评估 LLM，使通才技术团队能够轻松创建自定义 AI 模型。