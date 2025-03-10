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在营销领域，游戏化软件采用熟悉的视频游戏元素，如徽章、成就、积分、排行榜等来增强营销策略。事实证明，该软件对于旨在提高客户忠诚度、拥护度和参与度的营销人员非常有用。当企业寻求激励客户采取特定行动（例如内容共享或购买）时，游戏化软件可以作为监控和奖励此类行为的手段。 除了营销之外，游戏化软件在商业场景中也有多种应用。例如，销售团队可以利用销售游戏化软件来促进良性竞争，并为其代表提供额外的激励。此外，游戏化功能可以集成到员工参与软件和微学习平台中。无论是独立使用还是与忠诚度管理软件或品牌宣传软件等其他营销工具集成使用，游戏化软件都提供了一种增强业务运营各个方面的多功能工具。
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InAppStory
inappstory.com
通过本地通信渠道延长移动用户的生命周期。通过故事提供丰富的内容并在整个渠道中吸引人！ MISSION InAppStory 是一家国际软件公司，致力于将现有企业与潜在和现有客户联系起来，通过故事实现更高的转化率、影响力更大的影响力、客户忠诚度以及改善其移动应用程序和网站内的沟通。我们公司不仅提供用于制作故事的简单平台，而且还提供可延长移动客户生命周期的无代码产品。我们被认为是用户参与和保留的下一代解决方案，因为数百万用户本身就喜欢故事格式。我们怎么做？当涉及到任何实际的消费者交互时，可用性和速度至关重要。当公司想要在应用程序内进行通信时，我们的无代码解决方案可以使您的团队从针对每种特殊情况的臭名昭著的内容开发中解放出来。 2 小时（含茶歇），我们的集成将准备好提供丰富的内容，同时与最终用户进行应用内交流。我们的客户、中型企业和企业非常感谢我们为帮助他们取得更好的成果所做的努力：转化、新产品数据、覆盖范围指标等。同时，我们显着提高了消费者的忠诚度并延长了销售周期包括故事、小部件、游戏化体验、个性化内容、受众细分、A/B 测试、反馈调查、客户引导和 UGC 内容。我们的客户还使用我们的解决方案进行员工内部入职、沟通和培训。通过我们的解决方案协助的指标实现透明增长： -ER -总覆盖率 -平均会话时长 -CLV -ROI -CTR -MAU/DAU -应用程序粘性 -总收入 -展示次数 -流失率 -总访问量 以下是我们的客户对故事功能：“做好准备，当您开始使用 InAppStory 时，它很快就会成为您与客户沟通的主要渠道！”文化 我们公司的驱动力是人。我们所有的员工都受到平等对待，感谢他们为我们公司投入的每一分努力。我们提供一个支持性的环境，让每个人都可以实现自己的想法、尝试新事物并稳步发展业务。每个人都有不同的故事，但我们都有一个共同点：我们努力工作，聪明工作，共同建设更美好的未来。
Centrical
centrical.com
Centricalis是AI驱动的员工绩效体验平台，通过前线代理商的成功和增长，为世界领先的品牌提供一流的客户体验。 该平台通过游戏解决方案提供了实时绩效管理，自适应微学习，AI驱动的教练，质量管理和VOE的统一员工体验，以帮助组织提高生产率和销售，降低成本，降低损耗并提高客户满意度。 Centrical成立于2013年，以40种不同语言为150个国家 /地区的客户提供服务。 Centrical在纽约，Tel-Aviv和伦敦设有办事处，以及客户包括Microsoft，Teleperformance，Synchrony Financial等领先的跨国公司。
Loquiz
loquiz.com
Loquiz是一个游戏化平台，适合旅游、团队建设、员工培训和教育，可创建自定义的音频导览和互动游戏。
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo 是一个游戏化弹出窗口平台，可让您为您的网站创建定制的刮刮卡活动。为了简化我们的服务，我们只提供“刮刮卡”。那么为什么要在您的网站上使用刮刮卡呢？也很简单： - 加强访客的承诺 - 增加潜在访客的销售和潜在客户 - 通过访客增加您的品牌知识 - 通过游戏化获得更多注册
Brame
brame.io
Brame是一款易于使用的游戏化营销平台，允许企业创建自定义游戏活动，提升客户参与和忠诚度。
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission 是组织用来收集创意（活动、看板）、管理创意、管理投资组合和仪表板的创新平台。我们的独特之处在于： - 游戏化 - 通过秘密使用、排行榜、目标、智能通知吸引用户 - 集成平台 - 所有创新工具都在一个平台上并完全集成。 - 仪表板和报告 - 衡量创新和优化的成功。 - 集成 - 与 Excel、任务和项目管理系统、Power BI 以及 SSO 安全集成集成。
InteractionUP
web.interactionup.com
2.0 代参与平台。 通过我们独特的参与平台让您的互动更加活跃。
Gamify Route
gamifyroute.com
Gamify Route 易于使用、高度可定制，并拥有预制模板库，因此企业可以快速轻松地启动和运行🚀。借助 Gamify Route，您可以设计和创建交互式游戏页面来实现您的业务目标。从登陆页面到选择加入页面、验证页面、结果页面、声明页面和感谢页面，这个强大的平台提供了创建成功的基于游戏的活动所需的一切。借助我们直观的拖放编辑器，您可以轻松自定义页面设计并为您的品牌构建独特的外观。
SuperLikers
superlikers.com
拥有您所在行业中最有效、最令人上瘾的忠诚度计划并赢得客户的心
Socialman
socialman.net
Socialman是一个SaaS平台，通过多个社交媒体渠道创建和管理抽奖活动，帮助用户提高社交媒体互动和品牌曝光。
NextBee
web.nextbee.com
NextBee 的宣传计划管理工具可以通过吸引人的、引人注目的品牌社交小部件、可编程奖励和认可规则以及团体挑战来帮助加速品牌的口碑传播。
Drimify
drimify.com
Drimify是一个游戏化平台，帮助用户轻松创建和定制反馈、营销及互动体验，无需编码技能，适用于各种受众和领域。
QuizHub
quiz.konfhub.com
QuizHub是一款在线测验平台，支持互动测验、实时排行榜和多媒体内容，适合教育、培训和娱乐。
Datagame
datagame.io
Datagame 通过交互式、移动设备友好的游戏化体验增强或取代了传统的在线调查。这些游戏化调查显着提高了用户参与度和响应率，产生了更优质、更真实的见解。不断增长的 Datagame 目录包括 MaxDiff、图像和徽标测试、品牌健康研究、客户反馈等解决方案。
Captain Up
captainup.com
Captain Up 是世界上第一个基于云的参与和保留平台，利用游戏机制和行为心理学最大限度地提高客户活动和忠诚度。全球领先品牌推荐的解决方案 - 设定忠诚度和游戏化的黄金标准。
Socialshaker
socialshaker.com
Socialshaker 为营销人员提供了 30 种机制，可通过 Facebook、手机或网站上的社交媒体举办竞赛和有奖游戏。
Gleam
gleam.io
Gleam是一个营销平台，帮助企业通过比赛、赠品和抽奖活动收集用户互动和潜在客户信息。
myCred
mycred.me
myCred 让创建忠诚度计划或游戏化您的网站变得简单，这样您就可以用更少的营销工作来增加平均客户价值。
Gametize
gametize.com
Gametize是一个为各类企业提供游戏化和社区互动的平台，支持内容管理、自定义奖励及分析报告。
Cool Tabs
cool-tabs.com
在社交网络和网站上推动您的营销活动，产生潜在客户。监控您的社交网络并执行社交聆听、品牌监控和实时内容管理。 * 通过您的应用程序、网站或社交网络，通过简单的互动内容扩大您的数字受众并获得合格的潜在客户。 * 分析您的客户和用户在社交网络、论坛和媒体上关于您的品牌的社交对话。
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked是一个互动促销平台，帮助企业通过定制数字刮卡提高客户参与度、收集潜在客户数据和增强顾客忠诚度。
Qualifio
qualifio.com
Qualifio是一个互动平台，允许品牌通过测验、比赛和调查等格式提升客户参与，符合GDPR标准，促进数据收集和分析。
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu 是一个游戏化平台，旨在帮助您创建丰富的应用内体验，从而提高客户参与度和保留率。借助 50 多个预构建模板以及从头开始创建自己的模板的能力，您可以轻松解决您面临的任何保留或参与问题。 CustomerGlu 拥有解决所有现有保留和参与问题所需的一切。无论您是想推荐产品、减少漏斗中的流失率、改善重复交易还是鼓励采用功能，CustomerGlu 都能满足您的需求。主要功能： 推荐产品：提出一系列问题，根据他们的答案给出个性化推荐。新用户调查：对新用户进行调查，了解他们来自哪里，并了解要投资哪些渠道。减少渠道中的流失：通过在购物车页面上显示旋转轮子赢得优惠券来提高转化率/报酬。重复交易：用户下单后展示刮刮卡，以提高重复率。连续下单：每周/每天连续下单，养成与平台交易的习惯。功能采用：向现有客户提出有时限的挑战，让他们尝试功能并为此给予奖励。如果您没有确切地看到您正在寻找的内容，请不要担心 - 您可以从头开始创建自己的模板，以最适合您的需求。有了 CustomerGlu，就有无限的可能性。为什么信任 CustomerGlu？保护用户数据是我们的核心责任，我们致力于遵循全球合规标准。通过持续的端到端数据隐私和安全方法，CustomerGlu 可确保您的隐私。
myQuiz
myquiz.org
Myquiz是一款在线测验和互动演示的工具，允许最多100,000名参与者，自定义设置以满足教育需求。
Goosechase
goosechase.com
Goosechase是一个交互式体验平台，通过寻宝游戏和任务增强社区参与和教育，适用于多种活动和场合。
Interacty
interacty.me
Interacty是一款帮助市场营销人员通过互动体验和游戏吸引受众、提高销售的软件。用户可以创建多种互动游戏，收集潜在客户信息。
Solitics
solitics.com
Solitics是一个客户互动平台，帮助企业整合和管理客户数据，以实施个性化的营销策略并提升客户体验。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch 是一款先进的推荐和忠诚度营销软件，无论您的客户在哪里露营，无论是在您的移动或网络应用程序内还是外，都可以吸引他们。一些世界上最具创新性和知名的品牌使用 SaaSquatch 来奖励他们的拥护者、建立忠诚的社区并加速收入增长。 SaaSquatch 可以灵活地处理最先进的忠诚度和推荐计划，让您可以奖励您选择的任何行为的拥护者，然后让他们通过推荐来帮助扩大您的客户群。我们的奖励引擎可让您设置独特的赚取条件、创建奖励等级并提供各种不同的奖励来创建完美的定制计划。此外，本机集成、企业级安全性、欺诈检测和多语言支持提供了与您一起扩展的强大功能和可扩展性。利用您已有的客户数据来开展活动，提供个性化的用户体验、提高客户忠诚度并提高保留率。增加新产品功能的采用，并吸引处于客户生命周期各个阶段的用户，不错过任何增长的机会。
Scratcher
scratcher.io
Scratcher 是一个互动客户体验的游戏化平台，帮助营销人员和企业设计、管理营销活动，提高客户参与度和转化率。
ViralSweep
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ViralSweep是一款工具，帮助品牌创建和管理数字营销促销，如抽奖、赠品和推荐活动，提供用户管理和数据分析功能。
UpViral
upviral.com
UpViral是一个病毒式推荐营销平台，帮助创建比赛、赠品等活动，从而增加在线知名度和潜在客户。