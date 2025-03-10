InAppStory

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通过本地通信渠道延长移动用户的生命周期。通过故事提供丰富的内容并在整个渠道中吸引人！ MISSION InAppStory 是一家国际软件公司，致力于将现有企业与潜在和现有客户联系起来，通过故事实现更高的转化率、影响力更大的影响力、客户忠诚度以及改善其移动应用程序和网站内的沟通。我们公司不仅提供用于制作故事的简单平台，而且还提供可延长移动客户生命周期的无代码产品。我们被认为是用户参与和保留的下一代解决方案，因为数百万用户本身就喜欢故事格式。我们怎么做？当涉及到任何实际的消费者交互时，可用性和速度至关重要。当公司想要在应用程序内进行通信时，我们的无代码解决方案可以使您的团队从针对每种特殊情况的臭名昭著的内容开发中解放出来。 2 小时（含茶歇），我们的集成将准备好提供丰富的内容，同时与最终用户进行应用内交流。我们的客户、中型企业和企业非常感谢我们为帮助他们取得更好的成果所做的努力：转化、新产品数据、覆盖范围指标等。同时，我们显着提高了消费者的忠诚度并延长了销售周期包括故事、小部件、游戏化体验、个性化内容、受众细分、A/B 测试、反馈调查、客户引导和 UGC 内容。我们的客户还使用我们的解决方案进行员工内部入职、沟通和培训。通过我们的解决方案协助的指标实现透明增长： -ER -总覆盖率 -平均会话时长 -CLV -ROI -CTR -MAU/DAU -应用程序粘性 -总收入 -展示次数 -流失率 -总访问量 以下是我们的客户对故事功能：“做好准备，当您开始使用 InAppStory 时，它很快就会成为您与客户沟通的主要渠道！”文化 我们公司的驱动力是人。我们所有的员工都受到平等对待，感谢他们为我们公司投入的每一分努力。我们提供一个支持性的环境，让每个人都可以实现自己的想法、尝试新事物并稳步发展业务。每个人都有不同的故事，但我们都有一个共同点：我们努力工作，聪明工作，共同建设更美好的未来。