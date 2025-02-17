游戏化软件 - 最热门应用 - 叙利亚

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
在营销领域，游戏化软件采用熟悉的视频游戏元素，如徽章、成就、积分、排行榜等来增强营销策略。事实证明，该软件对于旨在提高客户忠诚度、拥护度和参与度的营销人员非常有用。当企业寻求激励客户采取特定行动（例如内容共享或购买）时，游戏化软件可以作为监控和奖励此类行为的手段。 除了营销之外，游戏化软件在商业场景中也有多种应用。例如，销售团队可以利用销售游戏化软件来促进良性竞争，并为其代表提供额外的激励。此外，游戏化功能可以集成到员工参与软件和微学习平台中。无论是独立使用还是与忠诚度管理软件或品牌宣传软件等其他营销工具集成使用，游戏化软件都提供了一种增强业务运营各个方面的多功能工具。
提交新应用
InAppStory
inappstory.com
通过本地通信渠道延长移动用户的生命周期。通过故事提供丰富的内容并在整个渠道中吸引人！ MISSION InAppStory 是一家国际软件公司，致力于将现有企业与潜在和现有客户联系起来，通过故事实现更高的转化率、影响力更大的影响力、客户忠诚度以及改善其移动应用程序和网站内的沟通。我们公司不仅提供用于制作故事的简单平台，而且还提供可延长移动客户生命周期的无代码产品。我们被认为是用户参与和保留的下一代解决方案，因为数百万用户本身就喜欢故事格式。我们怎么做？当涉及到任何实际的消费者交互时，可用性和速度至关重要。当公司想要在应用程序内进行通信时，我们的无代码解决方案可以使您的团队从针对每种特殊情况的臭名昭著的内容开发中解放出来。 2 小时（含茶歇），我们的集成将准备好提供丰富的内容，同时与最终用户进行应用内交流。我们的客户、中型企业和企业非常感谢我们为帮助他们取得更好的成果所做的努力：转化、新产品数据、覆盖范围指标等。同时，我们显着提高了消费者的忠诚度并延长了销售周期包括故事、小部件、游戏化体验、个性化内容、受众细分、A/B 测试、反馈调查、客户引导和 UGC 内容。我们的客户还使用我们的解决方案进行员工内部入职、沟通和培训。通过我们的解决方案协助的指标实现透明增长： -ER -总覆盖率 -平均会话时长 -CLV -ROI -CTR -MAU/DAU -应用程序粘性 -总收入 -展示次数 -流失率 -总访问量 以下是我们的客户对故事功能：“做好准备，当您开始使用 InAppStory 时，它很快就会成为您与客户沟通的主要渠道！”文化 我们公司的驱动力是人。我们所有的员工都受到平等对待，感谢他们为我们公司投入的每一分努力。我们提供一个支持性的环境，让每个人都可以实现自己的想法、尝试新事物并稳步发展业务。每个人都有不同的故事，但我们都有一个共同点：我们努力工作，聪明工作，共同建设更美好的未来。
Centrical
centrical.com
Centricalis 是一个由 AI 驱动的员工绩效体验平台，通过一线代理的成功和成长，为世界领先品牌带来一流的客户体验。 该平台通过游戏化解决方案提供统一的员工体验，包括实时绩效管理、自适应微学习、人工智能辅导、质量管理和 VoE，帮助组织提高生产力和销售、降低成本、减少人员流失并提高客户满意度。 Central 成立于 2013 年，以 40 种不同语言为 150 个国家/地区的客户提供服务。 Centrical 在纽约、特拉维夫和伦敦设有办事处，客户包括 Microsoft、Teleperformance、Synchrony Financial 等领先的跨国企业。
Loquiz
loquiz.com
用于创造、玩耍和成长的游戏化平台。非常适合+旅游经营者进行自助（音频）旅游，+活动专业人员创建混合团队建设游戏，+人力资源经理创建新员工入职游戏，+教师让学生积极学习和行动。
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo 是一个游戏化弹出窗口平台，可让您为您的网站创建定制的刮刮卡活动。为了简化我们的服务，我们只提供“刮刮卡”。那么为什么要在您的网站上使用刮刮卡呢？也很简单： - 加强访客的承诺 - 增加潜在访客的销售和潜在客户 - 通过访客增加您的品牌知识 - 通过游戏化获得更多注册
Brame
brame.io
Brame 开发了一种软件解决方案，您可以使用它轻松创建自己的游戏化活动。与 Wixx 或 Jimdoo 网站类似，您可以在订阅的基础上使用模块化系统来制作自己的游戏。价格低廉、易于使用且可定制，无需任何编程工作。
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission 是组织用来收集创意（活动、看板）、管理创意、管理投资组合和仪表板的创新平台。我们的独特之处在于： - 游戏化 - 通过秘密使用、排行榜、目标、智能通知吸引用户 - 集成平台 - 所有创新工具都在一个平台上并完全集成。 - 仪表板和报告 - 衡量创新和优化的成功。 - 集成 - 与 Excel、任务和项目管理系统、Power BI 以及 SSO 安全集成集成。
InteractionUP
web.interactionup.com
2.0 代参与平台。 通过我们独特的参与平台让您的互动更加活跃。
Gamify Route
gamifyroute.com
Gamify Route 易于使用、高度可定制，并拥有预制模板库，因此企业可以快速轻松地启动和运行🚀。借助 Gamify Route，您可以设计和创建交互式游戏页面来实现您的业务目标。从登陆页面到选择加入页面、验证页面、结果页面、声明页面和感谢页面，这个强大的平台提供了创建成功的基于游戏的活动所需的一切。借助我们直观的拖放编辑器，您可以轻松自定义页面设计并为您的品牌构建独特的外观。
SuperLikers
superlikers.com
拥有您所在行业中最有效、最令人上瘾的忠诚度计划并赢得客户的心
Socialman
socialman.net
Socialman 是一个 SaaS 平台，用于通过多个社交媒体渠道创建和管理赠品。它是一款跨平台应用程序，允许用户在 Facebook、Twitter、YouTube、Instagram、TikTok、Pinterest、Telegram、Reddit、Spotify、Steam、Discord 和 Twitch 上发布内容。 提供推荐操作、测验、民意调查和开放式问题功能，以及将用户重定向到 Google Play 和 App Store 以下载您选择的内容的选项。 Socialman 是一款为有兴趣提高社交媒体参与度和影响力的营销人员、博主和品牌提供的工具。
NextBee
web.nextbee.com
NextBee 的宣传计划管理工具可以通过吸引人的、引人注目的品牌社交小部件、可编程奖励和认可规则以及团体挑战来帮助加速品牌的口碑传播。
Drimify
drimify.com
游戏化平台。吸引观众。实现你的目标。在几分钟内定制体验和游戏。我们的使命 游戏化改变世界 每个人都喜欢玩。这是人性的一部分。在 Drimify，玩耍意味着突破创造力和创新的极限。我们的目标是让世界各地的人们能够为任何受众、年龄段或部门创造超强的游戏化体验，而无需编码技能。 Drimify 平台使任何人都能够以符合我们核心价值观的方式进行游戏化通信，并反映我们的身份：创新、积极、负责且始终平易近人。有趣的经历打破了界限，让我们以一种积极而有意义的方式相互联系。无论您身在世界何处，也无论未来游戏将我们带到何处，Drimify 都在您身边。将游戏化的超能力掌握在自己手中，以提升您的目标。 #GamificationSuperpowers
QuizHub
quiz.konfhub.com
QuizHub 简介：通过 ChatGPT 进行实时测验 使用 QuizHub 提升您的测验体验，QuizHub 是一个终极平台，旨在使在线测验具有吸引力、互动性和无缝性。 QuizHub 具有广泛的创新功能，将测验提升到新的高度，无论是用于教育目的、企业培训，还是只是与朋友一起玩乐。探索使 QuizHub 成为迷人测验首选平台的令人难以置信的功能： +使用 AI 生成问答：使用 ChatGPT 创建问题！无需担心或费力提出问题。您只需单击一下即可利用人工智能立即生成任何主题的问题！您是 ChatGPT 的粉丝吗？我们已将其无缝集成到 QuizHub 中，以简化您的生活！ +轻松创建测验：使用 QuizHub，创建测验变得轻而易举。我们直观的界面使您可以轻松设计和自定义各种问题类型的测验，包括多项选择题、对/错题等。定制您的测验以满足您的特定需求和目标。 +互动测验体验：通过我们的互动测验形式吸引参与者。 QuizHub 提供实时评分、排行榜和即时反馈，营造出充满活力的竞争氛围。参与者可以跟踪自己的进度、挑战朋友并争取第一名。 +多媒体集成：利用多媒体元素让测验变得栩栩如生。 QuizHub 支持图像、音频、代码和视频集成，使您能够通过视觉和听觉内容增强问题。让您的测验更加身临其境、有趣且信息丰富。 +有时限的测验：设置测验计时器以增加紧迫感和兴奋感。 QuizHub 允许您自定义每个问题的时间限制，创造一场激动人心的争分夺秒的竞赛。非常适合在压力下测试知识或为测验增加竞争优势。 +分析和见解：使用 QuizHub 的分析和报告工具获得有关参与者表现和测验有效性的宝贵见解。跟踪完成率、问题准确性，并确定参与者擅长或需要改进的领域。利用这些见解来增强未来的测验并优化学习成果。 +安全可靠：QuizHub优先考虑数据的安全性和可靠性。请放心，您的测验和参与者的数据受到强大的加密协议和安全托管的保护。专注于提供引人入胜的测验，而不必担心技术故障或数据泄露。 +无缝集成：轻松将 QuizHub 集成到您现有的平台或学习管理系统中。我们的平台提供无缝集成选项，使您可以轻松地将测验合并到您的网站、应用程序或电子学习环境中。 +自定义品牌：自定义测验的外观和感觉以与您的品牌保持一致。 QuizHub 提供品牌选项，使您能够添加徽标、颜色和自定义主题，以创建体现您的品牌形象的连贯且专业的测验体验。 +轻松加入测验：加入测验现在就像 1..2..3 一样简单！邀请参与者参加您的测验从未如此简单。现在，您可以使用二维码、短 URL 或测验代码轻松邀请参与者加入您的测验。使用 QuizHub 探索在线测验的无限可能性。无论是教育机构、企业培训计划，还是只是在朋友之间进行测验，QuizHub 都能满足您的需求。立即访问 https://quiz.konfhub.com 并改变您的测验体验。
Datagame
datagame.io
Datagame 通过交互式、移动设备友好的游戏化体验增强或取代了传统的在线调查。这些游戏化调查显着提高了用户参与度和响应率，产生了更优质、更真实的见解。不断增长的 Datagame 目录包括 MaxDiff、图像和徽标测试、品牌健康研究、客户反馈等解决方案。
Captain Up
captainup.com
Captain Up 是世界上第一个基于云的参与和保留平台，利用游戏机制和行为心理学最大限度地提高客户活动和忠诚度。全球领先品牌推荐的解决方案 - 设定忠诚度和游戏化的黄金标准。
Socialshaker
socialshaker.com
Socialshaker 为营销人员提供了 30 种机制，可通过 Facebook、手机或网站上的社交媒体举办竞赛和有奖游戏。
Gleam
gleam.io
Gleam 是一个增长营销平台，帮助企业专注于行动。操作可以是您想要的任何内容：电子邮件订阅者、Facebook 点赞者、Twitter 关注者或通过 #hashtag 提及您公司的人。
myCred
mycred.me
myCred 让创建忠诚度计划或游戏化您的网站变得简单，这样您就可以用更少的营销工作来增加平均客户价值。
Gametize
gametize.com
Gametize 是一个适合各种规模企业的游戏化和社区参与平台。其产品包括易于使用的内容管理系统，功能丰富，可定制的成就和奖励，激励社交行为的多种机制以及报告和分析。
Cool Tabs
cool-tabs.com
在社交网络和网站上推动您的营销活动，产生潜在客户。监控您的社交网络并执行社交聆听、品牌监控和实时内容管理。 * 通过您的应用程序、网站或社交网络，通过简单的互动内容扩大您的数字受众并获得合格的潜在客户。 * 分析您的客户和用户在社交网络、论坛和媒体上关于您的品牌的社交对话。
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked 是一个游戏化平台，用于创建互动促销活动，以增加销售线索、奖励和激励销售团队并建立客户忠诚度。将潜在客户转变为微型影响者。无论渠道如何，都可以通过个性化的活动和促销来吸引和激励您的受众。创造高质量的销售线索，收集营销选择加入，并获得识别下一个客户所需的见解。激励和奖励您的员工和渠道合作伙伴的表现。通过我们的一系列互动解决方案提高销售业绩、奖励培训并给予即时认可。
Qualifio
qualifio.com
Qualifio 使大型品牌和媒体能够通过 50 多种模板化互动格式（测验、竞赛、调查、测试、动画游戏等）跨数字渠道吸引受众。通过严格遵守 GDPR，该平台可以收集丰富的第一方数据，这些数据可以推送到客户更广泛的技术以丰富数据。目前已有 400 多家企业使用 Qualifio，包括 TF1、Nestl、PepsiCo、PSG、MediaMarkt、LOral、RTL 等。
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu 是一个游戏化平台，旨在帮助您创建丰富的应用内体验，从而提高客户参与度和保留率。借助 50 多个预构建模板以及从头开始创建自己的模板的能力，您可以轻松解决您面临的任何保留或参与问题。 CustomerGlu 拥有解决所有现有保留和参与问题所需的一切。无论您是想推荐产品、减少漏斗中的流失率、改善重复交易还是鼓励采用功能，CustomerGlu 都能满足您的需求。主要功能： 推荐产品：提出一系列问题，根据他们的答案给出个性化推荐。新用户调查：对新用户进行调查，了解他们来自哪里，并了解要投资哪些渠道。减少渠道中的流失：通过在购物车页面上显示旋转轮子赢得优惠券来提高转化率/报酬。重复交易：用户下单后展示刮刮卡，以提高重复率。连续下单：每周/每天连续下单，养成与平台交易的习惯。功能采用：向现有客户提出有时限的挑战，让他们尝试功能并为此给予奖励。如果您没有确切地看到您正在寻找的内容，请不要担心 - 您可以从头开始创建自己的模板，以最适合您的需求。有了 CustomerGlu，就有无限的可能性。为什么信任 CustomerGlu？保护用户数据是我们的核心责任，我们致力于遵循全球合规标准。通过持续的端到端数据隐私和安全方法，CustomerGlu 可确保您的隐私。
myQuiz
myquiz.org
创建在线测验和交互式演示来吸引观众。适用于任何具有互联网连接的设备。最多 100 000 名参与者
Goosechase
goosechase.com
对于 Goosechase，经验就是一切！ Goosechase 最初受到寻宝游戏的启发，是一个互动体验平台 (IXP)，使领导者、组织和学校能够参与、激活和教育他们的社区。 Goosechase 是在线创建的，但在现实世界中玩，通过旨在支持组织的引人入胜的互动挑战，让社区变得栩栩如生。直观的平台可以轻松地对任何社区产生可重复的、有趣的和积极的影响。自 2011 年在加拿大孵化以来，Goosechase 已为全球数十万个团队建设、培训、筹款、教育、旅游和娱乐体验提供了支持。
Interacty
interacty.me
营销人员（自由职业者和代理机构）、制作工作室、出版商 Interacty 允许营销人员通过互动体验和游戏吸引受众并增加销量。游戏化营销内容可以增加参与度和注意力时间，并产生更多潜在客户。 Interactive 允许您创建 20 多种不同的游戏活动。通过一次订阅，您可以随时创建测验、记忆、配对游戏、隐藏物体游戏、找不同、拼图、前后、星座、幸运饼干、幻灯片等。您可以使用内容块和直观灵活的编辑器在几分钟内创建项目或游戏。 Interacty 提供了大量节省时间的业务模板，而且它还是一个很棒的创意库 - 您一定会在这里找到适合您下一次营销活动的概念。 Interacty 与 Unsplash 集成，让您可以访问数千张免费图像。通过简单的复制粘贴，完成的项目就可以轻松嵌入您的网站。您还可以使用链接在社交网络上分享您的项目。 Interacty 支持 CNAME 和 Whitelabel，并且带有 CSS 样式的附加设计选项有助于保持您的品牌知名度。您可以通过与 CRM 集成的交互式内容表单来生成潜在客户。 Interacty 允许您将潜在客户表单直接合并到游戏中，因此收集客户信息是该流程不可或缺的一部分。您可以在完成游戏后设置自动重定向，这将显着提高转化率。您可以创建排行榜游戏并在游戏中添加计时器或倒计时，以激励观众获得最佳分数。这在举办比赛或抽奖或为活动创建游戏时非常有用。如果您是活动的演讲者，请在演讲结束时添加一个游戏，观众就会记住您的演讲。您可以查看每场比赛的统计数据并从仪表板下载潜在客户列表，同时与 Mailchimp 等营销工具集成使您可以将潜在客户直接发送到现有的 CRM。 Interacty 的游戏化功能使营销人员能够吸引用户并取得较高的业务成果。
Solitics
solitics.com
Solitics 是一个创新的客户参与平台，专门从事访客激活、客户参与和最先进的分析套件。该平台使 B2C 品牌能够自动化、个性化并全面管理其客户生命周期，实现最雄心勃勃的愿景并推动增长。凭借对快速实施（45 天内上线！）和持续创新的承诺，Solitics 合作伙伴和客户在转化、保留和生命周期价值方面见证了出色的成果。多个垂直领域的数百个全球品牌正在利用 Solitics 以创新和个性化的方式实时吸引客户。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch 是一款先进的推荐和忠诚度营销软件，无论您的客户在哪里露营，无论是在您的移动或网络应用程序内还是外，都可以吸引他们。一些世界上最具创新性和知名的品牌使用 SaaSquatch 来奖励他们的拥护者、建立忠诚的社区并加速收入增长。 SaaSquatch 可以灵活地处理最先进的忠诚度和推荐计划，让您可以奖励您选择的任何行为的拥护者，然后让他们通过推荐来帮助扩大您的客户群。我们的奖励引擎可让您设置独特的赚取条件、创建奖励等级并提供各种不同的奖励来创建完美的定制计划。此外，本机集成、企业级安全性、欺诈检测和多语言支持提供了与您一起扩展的强大功能和可扩展性。利用您已有的客户数据来开展活动，提供个性化的用户体验、提高客户忠诚度并提高保留率。增加新产品功能的采用，并吸引处于客户生命周期各个阶段的用户，不错过任何增长的机会。
Scratcher
scratcher.io
Scratcher 是专为营销人员、电子商务和企业设计的领先游戏化平台。通过用户友好的拖放编辑器，商家可以设计、设置和管理他们的交互式客户体验。 Scratcher 平台专为可靠性、强度和用户友好性而设计，使各种规模的企业都可以使用企业级技术。通过以互动方式展示产品或服务，公司可以使用游戏形式吸引受众并提升客户体验，以看到更多的销售线索、更高的转化率和活跃的客户。 Scratcher 为全球 300 多家企业提供支持，并执行了 5000 多个游戏化活动，平均转化率为 40%。
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep 是一款软件工具，可帮助品牌构建、运行和管理数字营销促销活动，例如抽奖、赠品、竞赛、即时获胜、推荐活动等。该软件套件提供的功能包括用于优化促销的 A/B 测试、插入当前营销堆栈的强大集成、防止进入者欺诈/垃圾邮件、用于多品牌处理的用户管理、通过社交活动进行的额外促销条目以及详细信息。进入者信息分析。
UpViral
upviral.com
UpViral 是终极病毒式推荐营销平台。它允许您开展抽奖、奖励和等候名单等活动，人们希望与同行分享这些活动。一旦您设置了第一个营销活动，您就会体验到口碑的真正力量。产生流量、收集潜在客户并将订阅者转化为客户。 UpViral 是在线发展业务最快且最具成本效益的方式。立即开始 14 天试用！