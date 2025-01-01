游戏串流服务 - 最热门应用

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云游戏服务（也称为游戏流媒体平台）通过将传统上游戏机或 PC 内的处理能力转移到远程服务器，彻底改变了人们玩视频游戏的方式。这些平台利用强大的互联网连接将视频游戏内容直接传输到玩家的设备，从而消除了对高端硬件的需求，并在各种设备上提供游戏体验，包括智能手机、平板电脑、智能电视和低端计算机。 云游戏服务的核心是在强大的远程服务器上渲染游戏图形和处理玩家输入，将最终的视听输出实时传输到玩家的设备。这种方法显着减少了延迟，让游戏玩家无需进行昂贵的硬件升级即可享受高保真游戏体验。
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Xbox Cloud Gaming
xbox.com
Xbox Cloud Gaming是一项云游戏服务，允许用户在多种设备上无缝访问Xbox游戏，无需专用控制台，提供灵活的游戏体验。
NVIDIA GeForce NOW
play.geforcenow.com
NVIDIA GeForce NOW 是一项云游戏服务，让用户在各种设备上无需高端硬件即可玩PC游戏，支持多平台流式播放。
Amazon Luna
luna.amazon.com
亚马逊露娜是一项云游戏服务，允许用户在多种设备上流式传输高质量游戏，无需下载和更新。支持多种控制器和订阅选项。
Shadow PC
shadow.tech
Shadow PC是一款云服务应用，允许用户通过设备远程访问强大的Windows虚拟PC，适用于游戏和生产力软件。