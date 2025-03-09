Oneteam

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与您的无桌员工建立联系是一个重大挑战，可能并不感到惊讶。它们分布在多个位置，不要坐在计算机后面，没有商务电子邮件地址，而且通常只有兼职工作，仅此而已。 老式的方法，例如Intranet，电子邮件爆炸，纸质指南和公告板，只是不再削减它了。他们创建了我们配音“无桌子差距”。猜猜是什么？这一差距可以消除团队的参与，忠诚度和成功，从而将您的最佳才能推开，并对您的业务增长产生负面影响。 在Oneteam，我们制作了最终的应用程序来弥合这一差距。将其视为您的多合一工具包：无缝的沟通，平稳的入职，交互式电子学习，有见地的调查和方便的清单：您需要的一切，都在Oneteam中。 如今，Oneteam试图释放全球无家可归的工人的全部潜力，并且已经取得了成功，在为H＆M，Toolstation，IBIS，IBIS，Westcord Hotels和DPD等组织弥合无桌子差距方面取得了成功。 Oneteam的用户友好型员工中心使每个人都可以轻松地访问旅途中的基本更新和信息。 Oneteam的好处： •用于沟通，培训和参与的内置应用程序功能 •完全自定义您的组织需求 •易于实施和管理