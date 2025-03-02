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一线员工沟通平台提高了在传统办公室或办公桌环境之外工作的员工的效率、连通性和参与度。这些平台旨在满足分散员工的独特沟通和协作需求，满足零售、制造、医疗保健、现场服务运营等领域的需求。 这些平台使企业能够通过直接消息、公告和文档共享与员工保持联系。因此，它们可以弥合沟通差距，提高生产力，并增强无法持续使用传统办公室沟通工具的员工的整体工作体验。 一线员工沟通工具通常集成在综合员工沟通平台中，促进自上而下和自下而上的沟通。一些公司可能会选择专门为一线员工和无办公桌员工量身定制的解决方案，其功能可满足特定行业的运营需求。
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WorkJam
workjam.com
WorkJam是一种统一的数字工作场所解决方案，旨在通过一个全面的平台连接和授权无办事员工。该创新工具专门针对各个行业的一线团队，包括零售，酒店，制造，物流和医疗保健。通过简化操作并增强沟通，WorkJam通过与现有的Workforce Management（WFM）系统无缝集成来提高生产率和效率。 该平台为各种各样的目标受众提供服务，专注于拥有大量无办公室工人的组织，这些组织需要有效的工具来管理其日常任务。 WorkJam通过为其所有运营需求提供集中式枢纽，解决了这些员工所面临的独特挑战，例如对信息和资源的访问有限。这在快节奏的环境中尤其有益，及时的沟通和任务管理对成功至关重要。 WorkJam涵盖了一系列满足一线工人特定需求的功能。该平台包括用于组织日常职责的任务管理，实时更新和协作的通信工具以及学习和开发资源以促进正在进行的培训。此外，自助服务功能使员工能够独立管理其时间表和任务，而独特的开放式市场可以灵活地交换和覆盖范围。这些功能共同增强了员工的体验，增强了员工之间的所有权和参与感。 通过使前线团队与组织目标保持一致，Workjam简化了日常操作，并提高了整体参与度。该平台不仅促进了更好的沟通和任务管理，而且还促进了持续学习和发展的文化。这种劳动力管理的整体方法使组织能够培养更快乐，更有生产力的前线劳动力，最终推动业务成功并提高客户忠诚度。 WorkJam在全球品牌，如Shell，Starbucks，Ulta，Couche-Tard，TJX，TJX，TJX，AEO和Woolworths的信任下，在其类别中脱颖而出。它可以为前线工人创建连接的体验的能力是一个关键的区别，这对于希望优化其运营并赋予其员工能力的组织来说，它是无价的工具。
goHappy
gohappyhub.com
GoHappy正在彻底改变雇主如何通过为他们提供最包容性和最易于使用的无应用技术来与他们的一线工人进行交流和互动。在一个与一线工人进行持续的沟通至关重要的世界中，很高兴地意识到，基于应用程序的解决方案，日常杂乱无章和PIN板上的消息只是行不通的。 GoHappy成功的关键是使雇主能够在他们的短信中到达他们已经存在的一线员工的100％。来自雇主的记录系统的自动提要意味着他们的活跃雇员总是距离即时通讯几秒钟。他们能够通过标准文本与所有员工或特定的群体联系，或包括视频，图像，链接，调查等等 - 全部可以转换为他们选择的语言。由肖恩·博耶（Shawn Boyer）创立，他还创立了Snagajob（美国最大的小时工作市场），以及一支带来了超过100年的前线员工互动经验的团队，Gohappy的使命是帮助所有前线工人感到更加珍贵和相互联系，以便他们能够充分发挥潜能。凭借强大的消息传递和反馈收集能力，Gohappy领导着一线工人参与的进步，并努力成为世界上最好的公司，以帮助雇主最大程度地提高这种参与。
Oneteam
oneteam.io
与您的无桌员工建立联系是一个重大挑战，可能并不感到惊讶。它们分布在多个位置，不要坐在计算机后面，没有商务电子邮件地址，而且通常只有兼职工作，仅此而已。 老式的方法，例如Intranet，电子邮件爆炸，纸质指南和公告板，只是不再削减它了。他们创建了我们配音“无桌子差距”。猜猜是什么？这一差距可以消除团队的参与，忠诚度和成功，从而将您的最佳才能推开，并对您的业务增长产生负面影响。 在Oneteam，我们制作了最终的应用程序来弥合这一差距。将其视为您的多合一工具包：无缝的沟通，平稳的入职，交互式电子学习，有见地的调查和方便的清单：您需要的一切，都在Oneteam中。 如今，Oneteam试图释放全球无家可归的工人的全部潜力，并且已经取得了成功，在为H＆M，Toolstation，IBIS，IBIS，Westcord Hotels和DPD等组织弥合无桌子差距方面取得了成功。 Oneteam的用户友好型员工中心使每个人都可以轻松地访问旅途中的基本更新和信息。 Oneteam的好处： •用于沟通，培训和参与的内置应用程序功能 •完全自定义您的组织需求 •易于实施和管理
Appspace
appspace.com
使用简单的通信和空间管理工具打造卓越的协作工作场所体验，让您的团队保持联系，无论他们是在工作、在家还是在旅途中。 Appspace 为成千上万的客户提供全球解决方案和支持，这些客户相信我们可以帮助他们与团队沟通并实现混合工作场所体验的现代化。我们很自豪能够帮助客户提供现代化的工作场所体验、统一品牌文化并加强沟通。
Konverse
konverse.com
Konverse 是一个强大的通信平台和应用程序，旨在团结无办公桌团队。凭借从任务管理和培训到直接聊天和企业沟通等功能，Hyatt、Realogy 和 Follett 等组织相信 Konverse 能够团结员工并赋予员工权力。
Zello
zello.com
Zello 是面向全球团队和企业的领先的一键通语音消息应用程序，可将 iOS、Android 和 Windows 设备转变为对讲机，还可以记录消息、跟踪位置和发送紧急警报。帐户管理员通过基于 Web 的集中管理控制台添加、删除团队并将其分组。渠道灵活，可以满足每个客户的需求，特别是酒店、制造、建筑、运输和零售行业的客户。 Zello 非常适合拥有无办公桌员工、现场员工、远程员工和独身员工的企业。此类别的用例包括拥有各种员工的酒店、嘈杂工地的建筑人员以及销售楼层的零售销售人员。加入数百万 Zello 用户的行列，通过任何无线或数据网络进行实时通信，共享更新、在紧急情况下进行联系并解决问题。 Zello 为数千家企业提供服务，在全球拥有超过 1.3 亿用户。目前的客户包括本田、Restoration Hardware、喜达屋/万豪酒店、优衣库、Waste Management (WM) 和 YRC Freight。 Zello 被《华尔街日报》、《纽约时报》、CBS、CNBC、《今日美国》和 TechCrunch 等知名媒体认可为可靠的通信解决方案。
Legion
legion.co
Legion Technologies提供了该行业最具创新性的劳动力管理平台。它使企业能够同时提高劳动效率和员工敬业度。 Legion WFM平台是智能，自动化和以员工为中心的。事实证明，它可以通过计划优化，减少损耗，提高生产率和提高运营效率来提供13倍的投资回报率。 Legion在员工喜欢的易于使用的平台和移动应用程序中提供了尖端技术。根据2022年Inc. 5000和The，在Norwest Venture Partners，Stripes，第一轮资本，XYZ Ventures，Webb Investment Network，Workday Ventures和NTT DOCOMO Ventures的支持下，Legion被公认为美国增长最快的私营公司之一。德勤500排名。 <>改进的计划： - 战略见解 - 劳动预算 - 按需预测 <>优化执行： -Labor优化 - 安排 - 时间和出勤率 <>员工授权： -Frontline通信 - 律师事务 - 雇员的绩效和奖励
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo是一个员工体验平台（EXP），可以通过赋予员工的能力并帮助每个人感到纳入沟通，无论他们在哪里工作，从而简化了沟通并增加了参与度。 该平台将员工的沟通，参与度，内部网和测量功能统一到一个现代员工应用程序中，该应用程序捕捉了组织的心跳并将其文化栩栩如生。 由于其简单的设计，员工可以轻松地使用WorkVivo来保持知情，参与和联系。结果，公司领导者获得了更好的监督和直接，未经过滤的渠道，可以与人们互动并真正感受到公司的脉搏和精力。 在93多个国家 /地区的年度增长超过200％，超过93个国家的300万用户以及从《财富》 500强公司到科技初创企业的客户都在执行任务 - 以提高每个人的员工经验。
WorkStep
workstep.com
WorkStep是领先的员工参与软件解决方案，旨在帮助人力资源和运营降低员工的流动率，提高生产率并提高小时员工的参与度。 WorkStep提供专门为前线团队设计的AI驱动员工参与软件。通过使人力资源和运营领导者的实时见解赋予能力，工作台可以帮助识别和解决风险，然后才能使其成为昂贵的问题，并使操作顺利进行。 Workstep的员工经验解决方案提供了全面的员工倾听，参与，员工的声音和沟通功能，包括： *员工的反馈：WorkStep通过里程碑脉冲，始终在线，年度调查和双向反馈渠道从员工那里收集实时见解。 *员工报告：报告为人力资源和OPS领导者提供有关员工行为的数据 *预测分析：WorkStep利用机器学习来确定设施或角色水平的最高领域 *影响分析：雇主可以通过跟踪受影响人群的员工情绪和保留的变化来衡量实施的任何计划的成功 *沟通：领导者可以在维持员工匿名或与劳动力的细分方面进行广泛的评论和警报回复，以引起人们对新计划的关注，分享关键更新，庆祝团队或征求反馈。 WorkStep将实时数据与AI驱动的分析和内置通信工具相结合，可帮助EHR和运营领导者识别并直接解决前线操作中的机会。这会提高保留率，提高生产率和降低成本。
Beekeeper
beekeeper.io
养蜂人使前线业务及其工人拥有所需的数字解决方案，以尽最大努力。 Beekeeper的移动优先平台成立于2012年，是专为无国服务员工设计和建造的，尽管该员工占全球劳动力的80％，但在工作场所技术方面一直在长期服务。借助Beekeeper的一线成功系统，公司可以自动化基于纸张的流程，从任何地方实时与员工进行交流，并提高前线团队的参与，生产力和安全性。
Speakap
speakap.com
Speakap提供了品牌的沟通平台，使公司能够与前线工作人员进行结构化对话，以随时随地提供并告知其无桌子的工人。该解决方案都可以在移动设备和台式机上使用，它连接工作人员并授权员工提供最佳的客户体验。从消息传递和新闻项目到私人团体和活动，Speakap为企业提供了向其劳动力提供相关和及时内容的机会，并支持业务增长和员工保留。 Speakap成立于2011年，已与全球400多个组织（例如酒店，零售，制造业等）合作，并在纽约，伦敦，阿姆斯特丹，巴塞罗那，科隆和布鲁塞尔设有地点。
Simpplr
simpplr.com
Simpplr是现代的Intranet，可以改变所有员工的工作经验，无论他们在哪里工作。 Simpplr是唯一一个统一员工参与，支持和服务的平台，利用最先进的AI模型来提供无缝，凝聚力和个性化的员工体验。 SIMPPLR客户受到700多个全球品牌的信任，包括Moderna，Snowflake，Splunk，Penske，Penske，Eurostar和AAA，可在员工的生产率，保留率和整体满意度上取得显着提高。
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激发并连接您的整个公司！ MangoApps 是一个统一的员工体验平台，将内联网、培训、团队合作和内容管理整合到仪表板和工作区中。我们用户友好、可无限定制的方法适合您公司现有的业务方式，创建一个单一的数字中心，弥合您的办公桌和一线员工之间的差距。员工可以在可定制的基于小部件的仪表板中找到他们需要的所有公司信息以及通信和协作工具，该仪表板充当单一事实来源。我们的产品适用于各个行业各种规模的团队，并具有企业规模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的界面基于现代社交媒体，包含主题、评论、表情符号反应以及团队和项目组。因此，我们客户的员工立即发现它直观且用户友好。此外，容纳所有这些工具并与大多数其他企业和公司工具集成可以节省时间和减少挫败感。带有您公司品牌的白标，您的团队可能甚至没有意识到 MangoApps 是一个外部工具 - 它感觉像是他们日常和工作流程的自然组成部分。如今，太多组织依赖过时的内联网和通信工具，将时间和信息浪费在电子邮件收件箱这个黑洞中。 MangoApps 为您提供了独特的机会，将所有团队（从一线员工到公司办公室）连接到一个中央枢纽，使他们所有人都处于循环状态并处于游戏的顶端。
LumApps
lumapps.com
LumApps 是唯一一个内联网打包解决方案，使员工能够感受到与组织的联系并从任何地方参与工作。通过提供现代化的智能数字总部，LumApps 正在彻底改变员工的敬业度和工作效率。 LumApps 利用人工智能驱动的平台使智能、有针对性的内部通信更加轻松，并将重要的人力资源资源和业务应用程序集中到一个平台中，无论协作套件是 Google Workspace 还是 Microsoft 365。与 Microsoft 和 Google 的强大集成，加上 100 多个连接任务关键型业务应用程序（例如 Box、Salesforce、SAP SuccessFactors、ServiceNow、Slack、Workday 等）的 OOTB 连接器，使组织能够充分利用其 IT 投资并提高个人和团队的生产力。 LumApps 在全球拥有超过 500 万用户，不断共同创造以解决挑战并改善员工体验和未来工作。 LumApps 被评为 2023 年 Gartner® Magic Quadrant™ 内联网打包解决方案领导者。
Element
element.io
Element 是一个基于 Matrix 的安全通信平台：一种去中心化的端到端加密协议。将您的团队聚集在一起，提高生产力和工作场所满意度，同时保留对数据的完全所有权。 Element 是 Forrester Wave：安全通信报告中的领导者。通过视频通话和即时消息轻松与您的合作伙伴、供应商或客户协作：就像 21 世纪的电子邮件一样。您甚至可以连接您的 Slack、MS Teams、WhatsApp 帐户。另一方面，可以使用安全边界和跨域网关甚至气隙部署来关闭 Element 以实现高安全性环境。基于 Matrix 构建，由于分散的网络架构，网络不存在单点故障，使其非常适合任务关键型环境。请联系我们，了解您的企业如何从 Element 中受益。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一款移动优先的劳动力管理应用程序，其功能强大的工具旨在帮助组织无人服务团队的组织提高沟通，保留员工并推动运营效率。 Connecteam允许管理人员将其业务流程放在自动驾驶仪上，并专注于业务增长，同时还可以使员工变得更加富有成效，专业和满意。节省时间并通过移动优先的自定义清单，表格和报告提高生产率；时间表的时间表班次和跟踪工作时间；简化员工沟通，提高专业技能，管理日常任务等等，全部在一个应用程序中。确保使用Active Directory单登录（SSO）的系统管理员安全登录。
Blink
joinblink.com
Blink是移动优先的员工体验平台，它可以在一个超级应用中连接您的人员，系统和文化。它桥接了数字鸿沟，在麦当劳，诺基亚，多米诺骨牌，JD Sports，Ratp Dev和Stagecoach等行业领先的公司中，将员工沟通和订婚之间的数字鸿沟，增压员工沟通和参与度。