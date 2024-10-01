一线员工沟通平台软件 - 最热门应用 - 荷兰

MangoApps

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吸引、激发并连接您的整个公司！ MangoApps 是一个统一的员工体验平台，将内联网、培训、团队合作和内容管理整合到仪表板和工作区中。我们用户友好、可无限定制的方法适合您公司现有的业务方式，创建一个单一的数字中心，弥合您的办公桌和一线员工之间的差距。员工可以在可定制的基于小部件的仪表板中找到他们需要的所有公司信息以及通信和协作工具，该仪表板充当单一事实来源。我们的产品适用于各个行业各种规模的团队，并具有企业规模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的界面基于现代社交媒体，包含主题、评论、表情符号反应以及团队和项目组。因此，我们客户的员工立即发现它直观且用户友好。此外，容纳所有这些工具...