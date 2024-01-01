一线员工沟通平台软件 - 最热门应用 - 瑞士

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
一线员工沟通平台提高了在传统办公室或办公桌环境之外工作的员工的效率、连通性和参与度。这些平台旨在满足分散员工的独特沟通和协作需求，满足零售、制造、医疗保健、现场服务运营等领域的需求。 这些平台使企业能够通过直接消息、公告和文档共享与员工保持联系。因此，它们可以弥合沟通差距，提高生产力，并增强无法持续使用传统办公室沟通工具的员工的整体工作体验。 一线员工沟通工具通常集成在综合员工沟通平台中，促进自上而下和自下而上的沟通。一些公司可能会选择专门为一线员工和无办公桌员工量身定制的解决方案，其功能可满足特定行业的运营需求。
提交新应用
Element
element.io
Element 是一个基于 Matrix 的安全通信平台：一种去中心化的端到端加密协议。将您的团队聚集在一起，提高生产力和工作场所满意度，同时保留对数据的完全所有权。 Element 是 Forrester Wave：安全通信报告中的领导者。通过视频通话和即时消息轻松与您的合作伙伴、供应商或客户协作：就像 21 世纪的电子邮件一样。您甚至可以连接您的 Slack、MS Teams、WhatsApp 帐户。另一方面，可以使用安全边界和跨域网关甚至气隙部署来关闭 Element 以实现高安全性环境。基于 Matrix 构建，由于分散的网络架构，网络不存在单点故障，使其非常适合任务关键型环境。请联系...
Connecteam
connecteam.com
Connecteam 是一款移动优先的劳动力管理应用程序，具有一套强大的工具，旨在帮助拥有无办公桌团队的组织改善沟通、留住员工并提高运营效率。 Connecteam 允许管理人员将业务流程置于自动驾驶状态并专注于业务增长，同时也让员工解放出来，提高工作效率、专业性和满意度。通过移动优先的自定义清单、表格和报告节省时间并提高工作效率；使用 GPS 时钟安排轮班并跟踪工作时间；简化员工沟通、提高专业技能、管理日常任务等等，一切尽在一个应用程序中。通过 Active Directory 单点登录 (SSO) 确保系统管理员安全、轻松地登录。
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper 为一线企业及其员工提供他们所需的数字解决方案，帮助他们尽其所能地完成工作。 Beekeeper 成立于 2012 年，其移动优先平台是为无办公桌员工设计和构建的，尽管这些员工占全球劳动力的 80%，但在工作场所技术方面长期得不到充分服务。借助 Beekeeper 的一线成功系统，公司可以实现纸质流程自动化，随时随地与员工实时沟通，并提高一线团队的参与度、生产力和安全性。
WorkJam
workjam.com
WorkJam 是领先的数字一线工作平台。具有任务管理、通信、学习、自助服务和独特的开放轮班市场技术，旨在与您当前的 WFM 解决方案配合使用。 WorkJam 受到 Shell、Ulta、Couche-Tard、TJX、AEO、Woolworths 等标志性品牌的信赖，为您提供协调前线所需的一切。
Blink
joinblink.com
Blink 是一款面向一线和关键员工的员工应用程序，将内联网、企业社交网络和安全信使集成在一个精简的软件包中。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo 是一个员工体验平台 (EXP)，它通过让员工能够表达自己的意见并帮助每个人感到被包容（无论他们在哪里工作）来简化沟通并提高参与度。该平台将员工沟通、参与、内联网和衡量功能统一到一个现代员工应用程序中，该应用程序可以捕捉组织的心跳并将其文化带入生活。 Workvivo 成立于 2017 年，取得了巨大的增长，并于 2023 年被 Zoom 收购。Workvivo 为世界各地各行业的公司提供员工体验，包括 Amazon、Motherson、White Castle、Bupa 和 Ryanair。
Legion
legion.co
Legion Technologies 提供业界最具创新性的劳动力管理平台。它使企业能够同时最大限度地提高劳动效率和员工敬业度。 Legion WFM 平台是智能、自动化且以员工为中心的。事实证明，它可以通过计划优化、减少人员流失、提高生产力和运营效率实现 13 倍的投资回报率。 Legion 通过员工喜爱的易于使用的平台和移动应用程序提供尖端技术。改进规划： - 战略洞察 - 劳动力预算 - 需求预测 优化执行： - 劳动力优化 - 自动排班 - 考勤员工授权： - 一线沟通 - Legion InstantPay - 员工绩效和奖励
Speakap
speakap.com
Speakap 提供品牌沟通平台，使公司能够与一线员工进行结构化对话，随时随地为无办公桌员工提供支持和信息。该解决方案可在移动设备和桌面设备上使用，连接员工队伍并使员工能够提供最佳的客户体验。从消息传递和新闻项目到私人团体和活动，Speakap 为企业提供了向员工提供相关且及时的内容的机会，并支持业务增长和员工保留。 Speakap 成立于 2011 年，已与全球 400 多个组织合作，涉及酒店、零售、制造等各个行业，并在纽约、伦敦、阿姆斯特丹、巴塞罗那、科隆和布鲁塞尔设有办事处。更多信息请访问 www.speakap.com。
Zello
zello.com
Zello 是面向全球团队和企业的领先的一键通语音消息应用程序，可将 iOS、Android 和 Windows 设备转变为对讲机，还可以记录消息、跟踪位置和发送紧急警报。帐户管理员通过基于 Web 的集中管理控制台添加、删除团队并将其分组。渠道灵活，可以满足每个客户的需求，特别是酒店、制造、建筑、运输和零售行业的客户。 Zello 非常适合拥有无办公桌员工、现场员工、远程员工和独身员工的企业。此类别的用例包括拥有各种员工的酒店、嘈杂工地的建筑人员以及销售楼层的零售销售人员。加入数百万 Zello 用户的行列，通过任何无线或数据网络进行实时通信，共享更新、在紧急情况下进行联系并解决问题。 Ze...
LumApps
lumapps.com
LumApps 是唯一一个内联网打包解决方案，使员工能够感受到与组织的联系并从任何地方参与工作。通过提供现代化的智能数字总部，LumApps 正在彻底改变员工的敬业度和工作效率。 LumApps 利用人工智能驱动的平台使智能、有针对性的内部通信更加轻松，并将重要的人力资源资源和业务应用程序集中到一个平台中，无论协作套件是 Google Workspace 还是 Microsoft 365。与 Microsoft 和 Google 的强大集成，加上 100 多个连接任务关键型业务应用程序（例如 Box、Salesforce、SAP SuccessFactors、ServiceNow、Slack、...
Simpplr
simpplr.com
Simpplr 是一个以最全面的内联网为基础、由人工智能驱动的员工体验平台。 Simpplr 是唯一统一员工参与、支持和服务的平台，利用最先进的人工智能模型提供无缝、一致和个性化的员工体验。我们的客户受到 Snowflake、Moderna、Eurostar、DocuSign 和 AAA 等 1000 多个领先品牌的信赖，在员工敬业度、生产力和加速的业务绩效方面取得了显着的进步。
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激发并连接您的整个公司！ MangoApps 是一个统一的员工体验平台，将内联网、培训、团队合作和内容管理整合到仪表板和工作区中。我们用户友好、可无限定制的方法适合您公司现有的业务方式，创建一个单一的数字中心，弥合您的办公桌和一线员工之间的差距。员工可以在可定制的基于小部件的仪表板中找到他们需要的所有公司信息以及通信和协作工具，该仪表板充当单一事实来源。我们的产品适用于各个行业各种规模的团队，并具有企业规模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的界面基于现代社交媒体，包含主题、评论、表情符号反应以及团队和项目组。因此，我们客户的员工立即发现它直观且用户友好。此外，容纳所有这些工具...
WorkStep
workstep.com
对于雇主：WorkStep 的软件可以帮助公司雇用和留住整个供应链的一线员工。对于求职者：针对制造、交付、装载、维修和完成工作的人员的工作网络。受聘。学习新技能。开创事业。
Oneteam
oneteam.io
Oneteam 简介：与无办公桌员工的联系是一项重大挑战，您可能不会感到惊讶。他们分布在多个地点，不坐在电脑后面，没有企业电子邮件地址，而且通常只是兼职工作，等等。内联网、电子邮件群发、纸质指南和公告板等老派方法已经不再有效。他们创造了我们所说的
Appspace
appspace.com
使用简单的通信和空间管理工具打造卓越的协作工作场所体验，让您的团队保持联系，无论他们是在工作、在家还是在旅途中。 Appspace 为成千上万的客户提供全球解决方案和支持，这些客户相信我们可以帮助他们与团队沟通并实现混合工作场所体验的现代化。我们很自豪能够帮助客户提供现代化的工作场所体验、统一品牌文化并加强沟通。
goHappy
gohappyhub.com
goHappy 正在彻底改变雇主与一线员工沟通和互动的方式，为他们提供有史以来最具包容性和最简单易用的无应用技术。在当今世界，与一线员工的持续沟通至关重要，goHappy 意识到基于应用程序的解决方案、日常聚会和看板上的消息根本行不通。 goHappy 成功的关键是使雇主能够通过短信联系 100% 的一线员工。来自雇主记录系统的自动反馈意味着他们的活跃员工总是可以在几秒钟内收到即时通信。他们能够通过标准文本或包括视频、图像、链接、调查等来接触所有员工或特定群体 - 所有这些都可以翻译成他们选择的语言。 goHappy 由 Shawn Boyer 创立，他还创立了 Snagajob（美国最大的小...
Konverse
konverse.com
Konverse 是一个强大的通信平台和应用程序，旨在团结无办公桌团队。凭借从任务管理和培训到直接聊天和企业沟通等功能，Hyatt、Realogy 和 Follett 等组织相信 Konverse 能够团结员工并赋予员工权力。