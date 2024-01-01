一线员工沟通平台软件 - 最热门应用 - 贝宁

goHappy

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goHappy 正在彻底改变雇主与一线员工沟通和互动的方式，为他们提供有史以来最具包容性和最简单易用的无应用技术。在当今世界，与一线员工的持续沟通至关重要，goHappy 意识到基于应用程序的解决方案、日常聚会和看板上的消息根本行不通。 goHappy 成功的关键是使雇主能够通过短信联系 100% 的一线员工。来自雇主记录系统的自动反馈意味着他们的活跃员工总是可以在几秒钟内收到即时通信。他们能够通过标准文本或包括视频、图像、链接、调查等来接触所有员工或特定群体 - 所有这些都可以翻译成他们选择的语言。 goHappy 由 Shawn Boyer 创立，他还创立了 Snagajob（美国最大的小...