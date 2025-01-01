找到合适的软件和服务。
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货运管理软件可帮助公司选择最适合其需求的运输选项。对于没有自己的车队并需要与货运服务提供商合作的企业来说，这尤其有价值。该软件可帮助公司收集有关各种承运商及其服务的信息，评估他们的选择，并选择最适合其运输需求的服务。它通常由负责确保及时向客户交付货物的物流和供应链专业人员使用。 货运管理软件可以作为独立解决方案提供，也可以作为综合供应链套件或运输管理系统的一部分提供。可能还需要与其他物流工具集成，例如运输软件、堆场管理系统和供应链规划解决方案。
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Shiprocket
shiprocket.in
Shiprocket是一款电子商务物流与运输解决方案，集成多个快递公司，提供订单管理、运输跟踪和费用计算。支持多种业务规模，简化物流操作。
Truckstop
truckstop.com
Truckstop是一个连接货运合作伙伴的平台，提供货物管理、监控和自动化工具，旨在提高物流效率和安全性。
Transporeon
transporeon.com
Transporeon是一个云端的物流管理平台，提供实时跟踪和分析功能，帮助简化和优化运输流程。
Convoy
convoy.com
车队是一款数字货运应用，将运营商与托运人连接，简化物流过程，提高效率，提供快付款选项，并优化运输管理。
SeaRates
searates.com
SeaRates是一个数字化物流平台，简化全球运输流程，提供货运费用比较、在线预订及货物跟踪等服务。
GoComet
gocomet.com
GoComet是一个AI驱动的运输可见性平台，自动化全球企业的物流管理，实现货运透明度和成本优化。
WebCargo
webcargo.co
WebCargo是一个数字化货运平台，简化空运预订和管理，为货运代理提供实时费率和在线支付管理。
Forto
forto.com
Forto是一个数字物流平台，简化运输流程，提供跟踪、实时更新和定制工作流程，以管理全球供应链。
uShip
uship.com
uShip应用连接用户与承运人，提供摩托车、船只及大型物品运输的报价和服务，简化物流管理。
GoRamp
goramp.com
GoRamp是一款云端运输管理系统，旨在优化物流运营，并提供实时运输跟踪和KPI监控，简化运输流程，提高效率。
FreightPath
freightpath.io
FreightPath是一款集中式运输管理平台，提供货运可视化、在线预订、实时跟踪和电子文书自动化等服务。
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket是为货运公司设计的云端运输管理系统，帮助自动化业务流程，提高运营效率与可见性。
OnTruck
ontruck.com
OnTruck是一款连接托运人和运营商的数字物流平台，简化货运管理，优化路线和时间表，提供实时跟踪和文档管理功能。
SpotGo
spotgo.eu
SpotGo是一款针对运输和物流行业的AI驱动货物管理系统，旨在提高货物发布效率，简化内部请求收集和分配流程。
Cargofive
cargofive.com
Cargofive是一款物流管理应用，提供实时跟踪、报价创建和货运价格管理，帮助用户优化货运操作和提高效率。
cargo.one
cargo.one
cargo.one 是一个连接货运代理与航空公司的平台，允许用户快速获取货运报价和预订空运，简化操作流程。
Alvys
alvys.com
Alvys是一款云原生运输管理系统，帮助运营商、经纪人和混合公司高效管理车队、调度和财务，提供一体化解决方案。
Voyager Portal
voyagerportal.com
Voyager 是一个全面的海运运营管理平台，帮助租船人、经纪人和制造商简化流程，降低成本和风险，实现内部外部协同管理。
OpenTug
opentug.com
OpenTug是一个数字化海运网络，连接货运、驳船和码头，提供预订和客户管理工具，帮助企业提高效率和降低成本。
Logipulse
logipulse.com
Logipulse是一款针对货运行业的软件，帮助用户通过集中系统管理物流流程，提高运营效率和决策能力。
FreightHub
freighthub.nz
FreightHub是一个物流平台，简化国际货运管理，提供高级跟踪、装运管理和物流优化工具，帮助企业提高效率和降低成本。
Zencargo
zencargo.com
Zencargo是一个数字货运代理平台，帮助企业管理国际货运、优化物流流程和提高供应链可见性。
Cargoson
cargoson.com
Cargoson是一款在线货运管理软件，整合运输信息、价格比较、跟踪及文档，帮助企业高效管理多个运输合作伙伴。
ShipHawk
shiphawk.com
ShipHawk是一款自动化运输管理解决方案，专注于简化高批量企业的仓库和订单处理，支持与ERP系统集成。
Bridge LCS
lcsbridge.com
Bridge LCS 是一款针对海湾地区物流行业的 SAAS 应用，帮助货运代理、清关和运输公司管理货物物流流程。
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP是一个货运管理平台，支持多种运输方式的集成管理，简化运输过程，提供实时跟踪与账单审核功能，便于优化运输成本。
Shipwell
shipwell.com
Shipwell是一个全面的运输管理平台，帮助企业简化运输流程、降低成本并提高运输效率，支持多种运输方式的管理。
Emerge
emergemarket.com
Emerge是一款货运采购应用，支持发货人和承运商直接互动，提升透明度，便于做出有效的短期和合同货运决策。
Owlery
owlery.ai
Owlery 是一个全面的供应链平台，帮助团队更快、更可靠地工作，降低成本并提高交货准确率，支持快速品牌的订单管理。
DrayNow
draynow.com
DrayNow是一款数字平台，优化货运调度，提供实时跟踪、自动排程和文档管理工具，提升物流效率和透明度。
Enqlare
enqlare.com
Enqlare是一款云端软件，旨在管理大宗货物工作流程，帮助用户降低风险并将数据转化为利润。
Beebolt
beebolt.com
Beebolt是一款供应链平台，为企业提供集中化的工具，以提高全球贸易的透明度和效率，帮助他们有效应对复杂情况。
Cargobase
cargobase.com
Cargobase是一款云端运输管理系统（TMS），帮助企业简化物流流程，提高供应链可见性和运营效率，支持多种货运方式和语言。
Ofload
ofload.com.au
Ofload应用提供国内货运的端到端供应链服务，致力于创新运输方案。
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