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货运管理软件可帮助公司选择最适合其需求的运输选项。对于没有自己的车队并需要与货运服务提供商合作的企业来说，这尤其有价值。该软件可帮助公司收集有关各种承运商及其服务的信息，评估他们的选择，并选择最适合其运输需求的服务。它通常由负责确保及时向客户交付货物的物流和供应链专业人员使用。 货运管理软件可以作为独立解决方案提供，也可以作为综合供应链套件或运输管理系统的一部分提供。可能还需要与其他物流工具集成，例如运输软件、堆场管理系统和供应链规划解决方案。