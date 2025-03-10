货运管理软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

Shipwell

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Shipwell 的 TMS 平台是一个全面的运输管理解决方案，可帮助各种规模的企业简化运输运营、降低成本并提高效率。借助 Shipwell 的 TMS，企业可以在单一平台上管理所有运输模式，包括卡车运输、铁路、空运和海运，从而提供供应链的统一视图。 Shipwell 的 TMS 平台提供广泛的功能，包括： 承运商管理：根据承运商的费率、容量和服务水平，轻松管理和从综合承运商网络中选择承运商。路线优化：根据成本、运输时间和交货要求等各种标准优化运输路线。货件可见性：实时了解您的货件，从提货到交付，并跟踪所有运输方式的货件。运费审核和付款：自动化货运发票审核和付款流程，确保开票准确，降低多收费用的风险。报告和分析：访问全面的报告和分析以监控运输支出、承运商绩效和其他关键指标。 Shipwell 的 TMS 平台还具有高度可定制性，允许企业根据其特定需求定制平台并与其现有系统（例如 WMS 和 ERP）集成。借助 Shipwell 的 TMS 平台，企业可以： 提高效率：自动化手动流程、减少错误并优化路线，从而实现更快、更高效的运输运营。降低成本：优化承运商选择，减少运输错误，实现运费审核和支付自动化，从而降低运输成本。增强可见性：实时了解所有运输方式的所有货运，从而对供应链提供更好的控制和透明度