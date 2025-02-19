货运管理软件 - 最热门应用 - 乍得

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货运管理软件可帮助公司选择最适合其需求的运输选项。对于没有自己的车队并需要与货运服务提供商合作的企业来说，这尤其有价值。该软件可帮助公司收集有关各种承运商及其服务的信息，评估他们的选择，并选择最适合其运输需求的服务。它通常由负责确保及时向客户交付货物的物流和供应链专业人员使用。 货运管理软件可以作为独立解决方案提供，也可以作为综合供应链套件或运输管理系统的一部分提供。可能还需要与其他物流工具集成，例如运输软件、堆场管理系统和供应链规划解决方案。
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Zencargo
zencargo.com
Zencargo 是一家数字货运代理和物流提供商。我们的平台允许客户预订、管理和跟踪他们的国际货运，并使用分析来推动智能供应链决策，帮助他们的业务蓬勃发展。
SpotGo
spotgo.eu
SpotGo 是专为运输和物流行业量身定制的首屈一指的人工智能驱动的 FMS（货运管理系统）。借助 SpotGo，货运代理和运输经理可以使用强大的工具，旨在简化和加快各个货运交易所的货运发布或输入其自己的 TMS 系统的自动订单。通过利用人工智能驱动的解决方案，用户体验到效率的显着提高，使他们的操作速度比传统方法快 30-35%，效率更高。 SpotGo重点关注这3个问题： 1、实际上，货运交易所90%以上的货物都是人工管理的。 2. 公司内部没有简单且专用的货运请求收集和分配解决方案 3. 市场上超过 90% 的 SPOT 货运订单都是手动输入管理系统的。
SeaRates
searates.com
SeaRates.com 于 2005 年推出，是一个数字平台，使客户能够通过几个简单的步骤在全球范围内运输货物。 SeaRates 于 2020 年成为 DP World 大家庭的一部分。我们将共同努力，继续实现货物运输流程的数字化和改进。我们帮助客户提高效率，同时提高供应链的可见性和可预测性。我们正在通过数字技术实现更智能的贸易。 SeaRates.com 提供广泛的交付选项 - 从集装箱运输和货物拼运到大型船舶运输。我们提供来自世界领先的物流提供商、航运公司和其他供应商至世界各地目的地的运费。
Cargoson
cargoson.com
面向托运人的货运管理软件 - SAAS。这是您每天轻松与许多运营商合作所需的唯一工具。无需从不同的承运商门户或电子邮件追踪您的货物。所有运输信息、价目表、价格比较运输时间、二氧化碳排放量计算、跟踪、相关文件、统计数据和通知都集中在一款基于云的智能软件（网络和移动应用程序）中。即插即用运营商集成 - 您可以拥有所有您喜欢合作的当前运营商，并根据您未来的需求添加更多运营商。
Beebolt
beebolt.com
Beebolt 是一个供应链平台，提供统一、集中的中心，提供无与伦比的透明度和效率，使企业能够熟练地应对全球贸易的复杂性，确保敏捷性和精确性。
Cargofive
cargofive.com
费率管理平台可全面了解海运费率、实时跟踪和追踪货物集装箱、创建报价等。
Enqlare
enqlare.com
Enqlare 是管理散装货运工作流程的现代方式。使用我们基于云的软件将数据转化为利润，降低风险并获得见解。
FreightPath
freightpath.io
FreightPath 是 3PL 或货运经纪公司的一个集中式 TMS 平台，可在整个网络中实现端到端货运可视性、协作和自动化。 1 |客户门户和货运网络为托运人提供自助在线预订、实时跟踪和追踪，同时为承运人提供自动承运人登记的能力以及用于跟踪和捕获 PoD 的强大驾驶员移动应用程序。 2 |实时跟踪和追踪可见性 利用 FreightPath 强大的跟踪和追踪解决方案，为您的客户提供 24/7 自助式货运可见性。体验真正无限的服务，没有任何隐藏费用或每次运输费用。 3 | 2 分钟内发货 FreightPath 的发货软件简化了复杂的工作，通过自动化和集成，您的团队可以更快地预订和发货复杂的多站货运。 4 |数字文书工作自动化 您的 3PL 或货运经纪公司可以利用 FreightPath 的数字提货单和费率确认、自动发票以及通过扫描、上传或电子签名捕获的 PoD，每周节省数百个小时。
WebCargo
webcargo.co
WebCargo® by Freightos 是连接承运商和货运代理的全球领先货运平台。尤其是，它是最大的航空货运电子订舱平台，可在数千家货运代理（包括全球排名前二十的货运代理）以及数百家航空公司、远洋班轮和卡车运输公司之间实现简单高效的货运定价和预订。该平台上的航空公司占全球航空货运能力的三分之一以上。 WebCargo 还为货运代理提供软件即服务，以促进数字货运管理、报价和在线销售。
ShipHawk
shiphawk.com
ShipHawk 专注于自动化和改进 buy Button™ 背后的世界，让企业能够使用与世界上最大的公司相同的工具和效率。 ShipHawk 与使用 ERP 的大批量零售、批发和电子商务公司合作。 ShipHawk 提供的不仅仅是仓库和履行解决方案。我们提供熟练的行业专业知识，以显着改善您的运营和成果。我们通过了解您的业务并提供实用的自动化和效率来实现这一目标，从而节省时间、降低成本并改善劳动力复杂性。
DrayNow
draynow.com
现在货运需要承运人。承运商现在需要负载。进入 DrayNow，这是业界第一个满足当今快节奏的多式联运市场需求的货运匹配平台。 DrayNow 是第一个无缝连接多式联运货运和承运商的实时市场。 DrayNow 提供了机会。
FreightHub
freighthub.nz
FreightHub 通过数字化流程、提供实时洞察并为客户提供透明度，彻底改变了国际货运代理。
Logipulse
logipulse.com
Logipulse 是货运代理行业的软件解决方案。它使货运代理能够端到端地管理其业务，同时提供良好的商业利益。
OnTruck
ontruck.com
Ontruck 的成立是为了开发技术，使卡车司机和货运公司的公路货运体验更加顺畅和高效。
OpenTug
opentug.com
OpenTug 是一个数字航运网络，旨在将货运与全国范围内的驳船和码头连接起来。该平台使托运人可以通过在美国水道上可持续运输来轻松节省资金，同时简化运营商的销售。 OpenTug 提供品牌套件，为驳船、海运和码头运营商提供预订、调度和客户管理。
Owlery
owlery.ai
Owlery 使供应链团队能够更快地工作，具有更高的可靠性，并能够降低 COGS，同时保持较高的 OTIF。 Owlery 受到快速发展品牌的信赖和喜爱，是一个完整的供应链平台 - 提供免费的供应商集成和从订单到收货的一切简单配置，您可以为您的供应链获得定制的感觉，而无需花太多钱。
Voyager Portal
voyagerportal.com
Voyager 是一个端到端散货运输运营管理平台，可帮助租船人、经纪人和制造商降低成本、风险和复杂性。 Koch Industries、GE、Equinor、OMV、Suzano 和 Gyxis 等客户以及超过 180 家公司正在统一的环境中与内部和外部利益相关者协作管理其运营，Voyager 简化了跨组织的海事运营和数据流，实现了手动流程的自动化，并提供了真实的服务。 -时间洞察。
Ofload
ofload.com.au
国内货运的端到端供应链合作伙伴。提供创新的运输解决方案
Truckstop
truckstop.com
连接到您可以信赖的货运合作伙伴，对每批货物进行定价以获得盈利，并以前所未有的速度和信心完成您的工作。在 Truckstop，我们致力于建立一个值得您信赖的网络，从我们的装载板开始，一直到为您提供创新的解决方案，帮助您运营、发展和保护盈利的货运业务。当涉及到您的安全时，我们会加倍努力，投资于增强功能的工具，以帮助您避免欺诈行为。我们力争在每一个环节都领先于不良行为者及其日益复杂的策略，以便您在整个货运生命周期中得到更好的保护。无论您是刚刚起步还是经验丰富的专业人士，请查看我们的负载板选项，找到满足您需求的计划。我们易于使用的解决方案可帮助您简化业务的各个方面，包括后台组织和簿记、风险缓解等，所有这些都是为了节省您的时间和金钱。
Shiprocket
shiprocket.in
最好的电子商务物流和运输软件解决方案之一。超过 24000 种 COD 服务并使用印度多个快递合作伙伴按时交付您的产品。无运输限制。
Forto
forto.com
货运代理和数字物流服务采用富有远见的技术，可提升您的供应链运营。
Emerge
emergemarket.com
Emerge 与其他货运采购技术的不同之处在于，Emerge 培育了一个独特的市场，允许托运人和承运人直接互动，并了解整个流程，使他们能够就现货和合同货运做出最有影响力的决策。 Emerge 平台鼓励各方建立和发展持久、有意义的关系，同时提供简化采购流程的最佳工具。
uShip
uship.com
uShip 将您与我们的承运商网络连接起来，为您的货件提供竞争，从而使摩托车、船只和其他大型物品的运输变得快速且经济实惠。
GoRamp
goramp.com
数字化和简单的供应链管理软件解决方案。 GoRamp 的综合软件解决方案通过将数字创新与无与伦比的简单性融为一体，重新定义了物流、仓库和堆场管理。体验整个供应链物流效率的新标准。
Transporeon
transporeon.com
Transporeon 是运输和物流的生命、呼吸和梦想。我们的运输管理平台为世界上最有经验的托运人、货运代理、承运人、零售商和收件人网络提供支持。借助我们的应用中心，您可以数字化端到端运输管理流程（从采购到结算）以及其间的一切。加入最全面的物流网络，拥有 1,300 多家互联托运商、145,000 多家承运商和 100 多家零售商。
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket 是一款面向货运公司的 ERP 软件。 Rose Rocket 是排名第一、屡获殊荣的一体化运输管理系统 (TMS)，可帮助数千家卡车运输和物流公司（经纪人、承运商和托运人）简化和自动化其业务。 Rose Rocket 是 Unigroup、United Van Lines、Gulf Relay、Canada Cartage、Mayflower 等数千家公司的首选运输管理软件 (TMS)，可最大限度地提高收入和订单效率、为客户提供最优惠的价格、无缝调度、最大化 ELD 跟踪和跟踪可见性，最大限度地缩短兑现时间，并与现有的工作流程集成安全地集成。
Convoy
convoy.com
我们利用技术提高货运效率，降低托运人的成本，增加承运人的收入，并消除地球的碳排放。
Cargobase
cargobase.com
Cargobase 成立于 2013 年，是一家全球物流软件公司，其使命是简化所有人的物流。解决方案：“有效的物流软件”。 Cargobase 提供 TMS lite，这是一种运输管理系统 (TMS)，它能够满足物流专业人士的核心需求——端到端管理各种供应链流程的多功能性，以及从第一天起就可以做出更好决策的可见性。 TMS lite 已在 50 个国家/地区被汽车、电子、半导体、时尚、石油和天然气、航空和农业领域的上市公司和领先企业托运人使用。
Shipwell
shipwell.com
Shipwell 的 TMS 平台是一个全面的运输管理解决方案，可帮助各种规模的企业简化运输运营、降低成本并提高效率。借助 Shipwell 的 TMS，企业可以在单一平台上管理所有运输模式，包括卡车运输、铁路、空运和海运，从而提供供应链的统一视图。 Shipwell 的 TMS 平台提供广泛的功能，包括： 承运商管理：根据承运商的费率、容量和服务水平，轻松管理和从综合承运商网络中选择承运商。路线优化：根据成本、运输时间和交货要求等各种标准优化运输路线。货件可见性：实时了解您的货件，从提货到交付，并跟踪所有运输方式的货件。运费审核和付款：自动化货运发票审核和付款流程，确保开票准确，降低多收费用的风险。报告和分析：访问全面的报告和分析以监控运输支出、承运商绩效和其他关键指标。 Shipwell 的 TMS 平台还具有高度可定制性，允许企业根据其特定需求定制平台并与其现有系统（例如 WMS 和 ERP）集成。借助 Shipwell 的 TMS 平台，企业可以： 提高效率：自动化手动流程、减少错误并优化路线，从而实现更快、更高效的运输运营。降低成本：优化承运商选择，减少运输错误，实现运费审核和支付自动化，从而降低运输成本。增强可见性：实时了解所有运输方式的所有货运，从而对供应链提供更好的控制和透明度
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP 使物流变得简单，只需登录一次即可进行所有运输管理，包括包裹、零担、TL、海运和国际空运的入库和出库货运管理。 FreightPOP 可以无缝集成到您当前的技术堆栈（ERP、WMS、CRM），并且可以根据您现有的工作流程和流程进行高度可配置，无需数月的上手时间。通过与 300 多家承运商、ERP、WMS 和费率市场的连接，轻松获得最佳费率并优化运输流程。一流的客户支持 - 通过聊天、电子邮件和电话提供。深受 Forever21、NewEgg、东芝等用户以及全球最大的汽车制造商的信赖。
Alvys
alvys.com
Alvys 是一款功能强大的云原生运输管理系统，由行业专家设计，旨在彻底改变承运商、经纪人和混合型公司的效率。这一一体化平台简化了从负载和驾驶员管理到调度和会计的一切工作。凭借 100 多个无缝集成（包含在每个订阅中），Alvys 将您的所有系统统一到一个直观的工作流程中，消除了碎片、错误和不断切换应用程序的需要。主要特点： - 无缝 EDI 连接 - 通过自动电子支票进行一键记账 - 自动创建负载 - 先进的欺诈防护和安全工具 - 全面的分析和报告 - 灵活的合同和免费的入职培训 真实用户的验证结果： - 平均负载量增加 22% 4 个月内 - 每个负载的负载创建时间减少了 12 分钟以上 - 每年节省的管理费用超过 12 万美元 - 新员工在短短 1 周内入职 通过结合尖端的云技术、轻松的 EDI 集成和数十年的行业专业知识，Alvys 能够货运公司可以通过统一、经济高效的解决方案来优化运营并加速增长。体验运输管理的未来。立即在 Alvys.com 请求免费的 Alvys 演示！
GoComet
gocomet.com
GoComet 是一个人工智能驱动的运输可视性平台，可为全球企业实现端到端物流自动化。凭借一系列人工智能驱动、基于云的产品，GoComet 涵盖了从仓库到最终收货人家门口的单次运输的多种模式。 GoComet 解决了四大物流问题：运价采购缺乏透明度、货物运输缺乏端到端可见性、沟通碎片化以及因发票不准确而导致的多付款项。 GoComet 受到 35 个国家/地区 230 多个全球品牌的信赖，其客户包括 Sun Pharma、Sapmer、Glenmark 和 Unilever 等领先的国际公司。其开源参与应用程序（例如港口拥堵工具和智能调度工具）可免费访问，并提供实时港口拥堵状态、基准运费和承运人绩效。 GoComet 总部位于新泽西州纽瓦克，业务遍及东南亚大部分地区、美国和欧洲，自 2016 年成立以来迅速发展，在全球多个地点拥有 200 多名员工。
cargo.one
cargo.one
Cargo.one 在一个平台上将货运代理与航空公司和其他货运代理商连接起来，使他们能够在几分钟（而不是几小时）内对货运进行报价，并赢得更多业务。借助 Cargo.one，货运代理可以立即比较 100 多家航空公司的空运费率，从全球值得信赖的代理处获取适用于任何国际贸易术语解释通则的始发地或目的地费用，并轻松为客户创建专业报价。一旦赢得货物，cargo.one 用户只需一键点击即可预订，立即确保运力和价格。我们的产品套件还包括数字店面（允许货运代理向其合作伙伴提供销售价格并赢得新业务）、现成分析以了解报价获胜或失败的原因、TMS 集成方法以简化运营，为企业货运代理提供定制解决方案，以加速其数字化转型。超过 20,000 家货运代理（包括全球前 20 名中的 19 家）和数千家中小型企业选择 Cargo.one 来报价和预订其空运货物。多年来，该平台的易用性、可靠的费率数据和世界一流的客户服务赢得了广泛的信任和多项奖项。其中包括 2023 年“年度国际 IT 系统提供商”奖、2023 年 Payload Asia 奖中的“年度货运预订平台”奖以及 2022 年和 2021 年世界航空货运奖中的“航空货运业信息技术”奖。 Cargo.one 是赢得发货的地方。今天免费开始。
Bridge LCS
lcsbridge.com
适用于海湾合作委员会国家（海湾地区）所有物流行业的完整解决方案。帮助管理和控制物流业务。 Bridge LCS 软件是为帮助货运代理、清关、运输商管理其货物物流流程而开发的 SAAS 解决方案。