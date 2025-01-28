货运管理软件 - 最热门应用 - 巴巴多斯

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Cargo.one 在一个平台上将货运代理与航空公司和其他货运代理商连接起来，使他们能够在几分钟（而不是几小时）内对货运进行报价，并赢得更多业务。借助 Cargo.one，货运代理可以立即比较 100 多家航空公司的空运费率，从全球值得信赖的代理处获取适用于任何国际贸易术语解释通则的始发地或目的地费用，并轻松为客户创建专业报价。一旦赢得货物，cargo.one 用户只需一键点击即可预订，立即确保运力和价格。我们的产品套件还包括数字店面（允许货运代理向其合作伙伴提供销售价格并赢得新业务）、现成分析以了解报价获胜或失败的原因、TMS 集成方法以简化运营，为企业货运代理提供定制解决方案，以加速其数字化转型。超过 20,000 家货运代理（包括全球前 20 名中的 19 家）和数千家中小型企业选择 Cargo.one 来报价和预订其空运货物。多年来，该平台的易用性、可靠的费率数据和世界一流的客户服务赢得了广泛的信任和多项奖项。其中包括 2023 年“年度国际 IT 系统提供商”奖、2023 年 Payload Asia 奖中的“年度货运预订平台”奖以及 2022 年和 2021 年世界航空货运奖中的“航空货运业信息技术”奖。 Cargo.one 是赢得发货的地方。今天免费开始。