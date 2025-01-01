Web 应用的应用商店 找到合适的软件和服务。

搜索​​​​

最热门 最近添加 自由职业者管理系统 - 最热门应用

自由职业者管理系统帮助企业组织其自由职业者和合同工。这些系统处理自由职业者和雇用他们的公司之间关系的各个方面，包括入职、合同、项目管理和付款。通过使用这些系统，企业可以跟踪临时工的数据以及分配给他们的任务，从而有效监控外包项目。此外，自由职业者管理系统简化了向自由职业者支付已完成工作费用的流程。 公司经常将自由职业者管理系统与自由职业者平台结合使用，自由职业者平台是人才市场，允许雇主找到可用的自由职业者。任何雇用多名自由职业者的企业都可以从这些系统中受益，因为它们取代了管理临时工的手动方法。这些解决方案通常与 CRM 和会计软件集成。