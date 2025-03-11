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自由职业者管理系统帮助企业组织其自由职业者和合同工。这些系统处理自由职业者和雇用他们的公司之间关系的各个方面，包括入职、合同、项目管理和付款。通过使用这些系统，企业可以跟踪临时工的数据以及分配给他们的任务，从而有效监控外包项目。此外，自由职业者管理系统简化了向自由职业者支付已完成工作费用的流程。 公司经常将自由职业者管理系统与自由职业者平台结合使用，自由职业者平台是人才市场，允许雇主找到可用的自由职业者。任何雇用多名自由职业者的企业都可以从这些系统中受益，因为它们取代了管理临时工的手动方法。这些解决方案通常与 CRM 和会计软件集成。
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Upwork
upwork.com
Upwork是一个自由职业者与企业联系的平台，提供项目发布和人才匹配服务，支持多种工作类型并确保安全支付。
Deel
deel.com
Deel是一个综合人力资源平台，使企业能够合规雇佣、管理员工和处理全球薪资，简化国际团队管理。
Remote
remote.com
Remote是一个全球雇佣管理平台，处理员工薪资、福利、税务及合规等事务，确保安全和简明的费用结构。
Field Nation
fieldnation.com
Field Nation是一个连接企业与技术人员的劳动力市场，简化现场服务管理，提升工作效率和成本控制。
Contra
contra.com
Contra是一个网络平台，为自由职业者提供灵活的工作机会，允许用户展示个人投资组合并管理项目。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust APP 是一个 AI 招聘平台，可以迅速匹配合格候选人，减少招聘时间，提高招聘效率。
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket是一个管理独立承包商和自由职业者的综合平台，支持工人验证、工作管理和自动付款，确保合规性。
Maestro
maestrocr.com
MaestroCR是一个项目管理工具，帮助项目负责人、解决方案提供者和利益相关者在一个平台上跟踪项目进展，确保沟通透明，防止信息遗漏。
Worksome
worksome.com
Workome 是一款外部劳动力管理应用，专为简化自由职业者的采购、合同和支付流程而设计，确保合规与高效。
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry是一款结合市场和自由职业者管理系统的应用，旨在简化公司与自由职业者之间的沟通与合作。
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno是一个平台，用于寻找、雇佣、管理和支付自由职业者，简化招聘和项目管理流程。
Rymotely
rymotely.co
Rymotely是一款商业管理软件，用于帮助自由职业者、自雇人士和小型企业管理项目、提案、合同、发票、收入和支出。
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk是一款管理和支付自由职业者的综合系统，支持全球协作、合规性和多币种付款，简化了自由职业者的管理流程。
Oyster
oysterhr.com
Oyster是一个全球就业平台，简化跨国招聘、管理和支付，提供合规工具和定制福利，支持180多个国家。
Ruul
ruul.io
Ruul 是一款为企业提供的综合解决方案，帮助简化与自由职业者和独立承包商的沟通与财务管理。
Optymize
optymize.io
Optymize 是一款帮助企业远程招聘新兴技术开发者的应用，提供为期两周的无风险试用。
Xolo
xolo.io
Xolo是一款专为自由职业者和企业家设计的工具，提供财务管理、发票生成、项目跟踪等功能，简化业务运营。
Native Teams
nativeteams.com
Native Teams平台帮助雇主轻松招聘全球员工，或帮助自由职业者获得雇佣状态，提供合规的国际EOR和PEO服务，支持远程工作。
Flextribe
flextribe.io
Flextribe 是一款基于云的自由职业者管理系统，帮助企业通过单一平台管理其灵活劳动力的全流程，包括招聘、分析、支付与终止。
JobBliss
jobbliss.com
JobBliss是一个自由职业者和承包商管理平台，帮助公司建立、管理和协作其临时劳动力。
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