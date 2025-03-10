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自由职业者管理系统帮助企业组织其自由职业者和合同工。这些系统处理自由职业者和雇用他们的公司之间关系的各个方面，包括入职、合同、项目管理和付款。通过使用这些系统，企业可以跟踪临时工的数据以及分配给他们的任务，从而有效监控外包项目。此外，自由职业者管理系统简化了向自由职业者支付已完成工作费用的流程。 公司经常将自由职业者管理系统与自由职业者平台结合使用，自由职业者平台是人才市场，允许雇主找到可用的自由职业者。任何雇用多名自由职业者的企业都可以从这些系统中受益，因为它们取代了管理临时工的手动方法。这些解决方案通常与 CRM 和会计软件集成。
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Field Nation
fieldnation.com
Field Nation是一个连接企业与技术人员的劳动力市场，简化现场服务管理，提升工作效率和成本控制。
Flextribe
flextribe.io
我们的软件是基于云的自由管理系统，使企业能够通过单一平台端到端管理灵活的员工队伍。充分利用该系统使企业能够识别、入职、分析、管理、支付、评级和离职外部劳动力。
JobBliss
jobbliss.com
JobBliss 是一个自由职业者和承包商管理平台，允许公司建立、管理临时员工并与其协作。比 VMS 更简单，比任务管理工具更具协作性。 JobBliss 让您的公司与承包商和自由职业者“合作”。
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry 将市场和自由职业者管理系统 (FMS) 相结合，以简化公司和自由职业者相互查找和合作的方式。
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk是一款管理和支付自由职业者的综合系统，支持全球协作、合规性和多币种付款，简化了自由职业者的管理流程。
Native Teams
nativeteams.com
使用本地团队平台，如果您是自由职业者，您可以轻松地雇用任何人，无论在任何地方，或获得就业状态。探索我们的国际EOR和PEO服务，并以完全合规性开始远程工作。
Contra
contra.com
Contra是一个网络平台，为自由职业者提供灵活的工作机会，允许用户展示个人投资组合并管理项目。
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno是一个平台，用于寻找、雇佣、管理和支付自由职业者，简化招聘和项目管理流程。
Worksome
worksome.com
Workome 是一款外部劳动力管理应用，专为简化自由职业者的采购、合同和支付流程而设计，确保合规与高效。
Xolo
xolo.io
Xolo是一款专为自由职业者和企业家设计的工具，提供财务管理、发票生成、项目跟踪等功能，简化业务运营。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust APP 是一个 AI 招聘平台，可以迅速匹配合格候选人，减少招聘时间，提高招聘效率。
Oyster
oysterhr.com
Oyster是一个全球就业平台，简化跨国招聘、管理和支付，提供合规工具和定制福利，支持180多个国家。
Ruul
ruul.io
Ruul 为企业提供全面的解决方案，以简化与自由职业者和独立承包商合作时的运营。通过处理发票和管理分包商付款等各种管理任务，Ruul 使企业能够专注于其核心活动。 Ruul 非常适合一系列企业，特别是数字经济领域的企业。它非常适合： - 寻求高效分包和财务管理解决方案的初创公司和中小型企业 (SME)。 - 需要灵活的人才管理和支付解决方案的数字机构和媒体公司。 - 定期与自由职业者和独立承包商合作的平台和社区。全球有超过 10,000 家企业和 70,000 名自由职业者依靠 Ruul 以无缝且合规的方式管理他们的工作和财务关系。
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket是一个管理独立承包商和自由职业者的综合平台，支持工人验证、工作管理和自动付款，确保合规性。
Upwork
upwork.com
Upwork是一个自由职业者与企业联系的平台，提供项目发布和人才匹配服务，支持多种工作类型并确保安全支付。
Rymotely
rymotely.co
Rymotely 是一款企业管理软件，旨在帮助自由职业者、个体经营者和小型企业经营业务。它是一站式管理项目、提案、合同、发票、收入和支出的平台。
Remote
remote.com
Remote是一个全球雇佣管理平台，处理员工薪资、福利、税务及合规等事务，确保安全和简明的费用结构。
Optymize
optymize.io
雇用新兴技术开发人员并在一夜之间扩大您的团队。 Optymize 为您处理远程招聘的繁重工作。雇用远程开发人员，保证两周无风险试用期，不问任何问题。
Maestro
maestrocr.com
MaestroCR是一个项目管理工具，帮助项目负责人、解决方案提供者和利益相关者在一个平台上跟踪项目进展，确保沟通透明，防止信息遗漏。
Deel
deel.com
Deel是一个综合人力资源平台，使企业能够合规雇佣、管理员工和处理全球薪资，简化国际团队管理。