自由职业者管理系统 - 最热门应用 - 突尼斯

Field Nation

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Field Nation 是 IT 现场服务的劳动力市场，它将公司和熟练的技术人员联系起来，在全国范围内完成出色的工作。 我们的平台使服务交付团队能够识别和他们一样关心结果的独立专业人士并与之合作。借助 Field Nation，公司可以建立和部署值得信赖的按需劳动力，而技术人员可以选择符合自己兴趣、技能和日程安排的工作。 建立更好的工作方式。与 Field Nation 一起建造它。 挑战： 对熟练技术人员的需求空前高涨。有工作要做，但工人不够。由于过时的人才战略，公司越来越厌倦了牺牲控制权并使客户关系面临风险。 然而，拥有 IT 现场服务技能和热情的人仍然存在，他们仍然致力于自己的职业，但不是您期望的地方。他们想要一种新的工作方式——灵活性、自主性和自由。 Field Nation 帮助现场服务领导者： 改善成果 >> 直接与代表您品牌的技术人员联系，并确保他们的工作按照您的规格完成，然后再单击“批准”。 + 与第三方相比，网站重新访问次数减少 40% + 通过 Field Nation 完成工作的成功率达 98% 快速响应 >> Field Nation 市场上熟练技术人员的广度和深度使您能够对客户说“是”，因为您知道您可以快速扩大规模以满足需求。 + 采购技术和派遣工作比第三方快 80% + 在主要城市首次请求的平均时间为 12 分钟 + 在美国超过 29K 个邮政编码中完成了 WO + 每年在 425,000 个站点完成 100 万个 WO + 拥有 20 多种服务类型经验的熟练技术人员 降低成本 >> 消除第三方保证金堆栈和额外费用，同时保持对工资率的控制。 + 按工作类型和地理位置了解当前市场价格 + 与第三方相比可节省高达 20% 的劳动力成本，与 W2 相比可节省高达 30% 的劳动力成本