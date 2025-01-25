自由职业者管理系统 - 最热门应用 - 所罗门群岛

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自由职业者管理系统帮助企业组织其自由职业者和合同工。这些系统处理自由职业者和雇用他们的公司之间关系的各个方面，包括入职、合同、项目管理和付款。通过使用这些系统，企业可以跟踪临时工的数据以及分配给他们的任务，从而有效监控外包项目。此外，自由职业者管理系统简化了向自由职业者支付已完成工作费用的流程。 公司经常将自由职业者管理系统与自由职业者平台结合使用，自由职业者平台是人才市场，允许雇主找到可用的自由职业者。任何雇用多名自由职业者的企业都可以从这些系统中受益，因为它们取代了管理临时工的手动方法。这些解决方案通常与 CRM 和会计软件集成。
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Field Nation
fieldnation.com
Field Nation 是 IT 现场服务的劳动力市场，它将公司和熟练的技术人员联系起来，在全国范围内完成出色的工作。 我们的平台使服务交付团队能够识别和他们一样关心结果的独立专业人士并与之合作。借助 Field Nation，公司可以建立和部署值得信赖的按需劳动力，而技术人员可以选择符合自己兴趣、技能和日程安排的工作。 建立更好的工作方式。与 Field Nation 一起建造它。 挑战： 对熟练技术人员的需求空前高涨。有工作要做，但工人不够。由于过时的人才战略，公司越来越厌倦了牺牲控制权并使客户关系面临风险。 然而，拥有 IT 现场服务技能和热情的人仍然存在，他们仍然致力于自己的职业，但不是您期望的地方。他们想要一种新的工作方式——灵活性、自主性和自由。 Field Nation 帮助现场服务领导者： 改善成果 >> 直接与代表您品牌的技术人员联系，并确保他们的工作按照您的规格完成，然后再单击“批准”。 + 与第三方相比，网站重新访问次数减少 40% + 通过 Field Nation 完成工作的成功率达 98% 快速响应 >> Field Nation 市场上熟练技术人员的广度和深度使您能够对客户说“是”，因为您知道您可以快速扩大规模以满足需求。 + 采购技术和派遣工作比第三方快 80% + 在主要城市首次请求的平均时间为 12 分钟 + 在美国超过 29K 个邮政编码中完成了 WO + 每年在 425,000 个站点完成 100 万个 WO + 拥有 20 多种服务类型经验的熟练技术人员 降低成本 >> 消除第三方保证金堆栈和额外费用，同时保持对工资率的控制。 + 按工作类型和地理位置了解当前市场价格 + 与第三方相比可节省高达 20% 的劳动力成本，与 W2 相比可节省高达 30% 的劳动力成本
Flextribe
flextribe.io
我们的软件是基于云的自由管理系统，使企业能够通过单一平台端到端管理灵活的员工队伍。充分利用该系统使企业能够识别、入职、分析、管理、支付、评级和离职外部劳动力。
JobBliss
jobbliss.com
JobBliss 是一个自由职业者和承包商管理平台，允许公司建立、管理临时员工并与其协作。比 VMS 更简单，比任务管理工具更具协作性。 JobBliss 让您的公司与承包商和自由职业者“合作”。
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry 将市场和自由职业者管理系统 (FMS) 相结合，以简化公司和自由职业者相互查找和合作的方式。
TalentDesk
talentdesk.io
用于管理和支付承包商和自由职业者费用的软件。无论他们在哪里。 TalentDesk.io 是一个端到端自由职业者管理系统 (FMS)，由领先市场 PeopleHour.com 背后的团队构建。凭借在自由职业经济领域 15 年以上的经验，我们是唯一专为严重依赖外部资源的公司打造的平台。合规地招募最优秀的自由职业人才，使用定制目录即时分配工作，并自动向任何地方的承包商进行多币种付款。受到全球电子学习、制作/媒体、咨询和高增长科技公司的信赖。
Native Teams
nativeteams.com
借助 Native Teams 平台，您可以轻松地雇用任何地方的任何人作为雇主，或者如果您是自由职业者，则可以获得就业身份。探索我们的国际 EOR 和 PEO 服务，并开始在完全合规的情况下远程工作。
Contra
contra.com
Contra 是一个网络平台，为用户提供独立工作的自由和机会。它通过专属社区和推荐网络向人们提供灵活的工作机会，展示工作组合，使自由职业者和其他独立专业人士能够按照自己的方式谋生。
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno 是企业寻找、雇用、管理和支付承包商费用所需的唯一平台。 YunoJuno 将自由职业者管理系统与由 100,000 多个经过行业审查的承包商组成的精英市场相结合，将人力资源、招聘经理、财务和法律团队集中到一个地方。从人才招聘到合规性检查、文件、付款和见解，我们的平台帮助全球领先的公司在 150 多个国家/地区降低成本、缩短招聘时间并防止错误分类。立即免费探索该平台或预订演示 - 了解 PepsiCo、Depop 和 12,000 多家全球领先公司如何使用 YunoJuno 轻松与承包商合作。
Worksome
worksome.com
强大的外部劳动力管理：重新定义承包商体验。 使用唯一用于管理独立承包商的工具，建立、管理和留住您的外部劳动力，并具有强大的合规性和快速的付款能力。
Xolo
xolo.io
Xolo 是一款全功能型业务引擎，可为业务组建、增值税合规发票、会计、税务报告、业务费用等提供本地和全球解决方案。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 正在通过 Braintrust AIR 彻底改变招聘方式，这是世界上第一个也是唯一的端到端人工智能招聘平台。 Braintrust AIR 经过人类洞察和专有数据的培训，可将招聘时间从数月缩短至数天，立即为您匹配经过预先审查的合格候选人，并为您进行第一轮电话筛选。 Braintrust AIR 受到雀巢、保时捷、Atlassian、高盛和耐克等数百家财富 1000 强企业的信赖，使人才招聘专业人员的效率提高了 100 倍，并为公司节省了数十万美元的招聘成本。
Oyster
oysterhr.com
借助 Oyster 的 EOR，无需设立商业实体即可合规招聘，并通过单个自动化平台处理所有雇佣功能。 Oyster 比传统的有记录的雇主更好，部署了深入的就业洞察力以及法律和人力资源专家团队，以确保 180 多个国家/地区的合规性。
Ruul
ruul.io
Ruul 为企业提供全面的解决方案，以简化与自由职业者和独立承包商合作时的运营。通过处理发票和管理分包商付款等各种管理任务，Ruul 使企业能够专注于其核心活动。 Ruul 非常适合一系列企业，特别是数字经济领域的企业。它非常适合： - 寻求高效分包和财务管理解决方案的初创公司和中小型企业 (SME)。 - 需要灵活的人才管理和支付解决方案的数字机构和媒体公司。 - 定期与自由职业者和独立承包商合作的平台和社区。全球有超过 10,000 家企业和 70,000 名自由职业者依靠 Ruul 以无缝且合规的方式管理他们的工作和财务关系。
WorkMarket
workmarket.com
ADP 的 WorkMarket 提供了最先进的技术平台，使您的企业能够在当今的竞争格局中进行扩展。我们的平台使公司能够高效、合规地组织、管理和支付其扩展的劳动力。 WorkMarket 位于纽约州纽约市，成立于 2010 年，2018 年被 ADP 收购。
Upwork
upwork.com
Upwork（原名 Elance-oDesk）是一个美国自由职业平台，企业和个人在该平台上进行联系以开展业务。 2015 年，Elance 与 oDesk 合并后更名为 Upwork，公司现全名为 Upwork Global Inc。Upwork 目前总部位于加利福尼亚州圣克拉拉和旧金山，但为世界各地的客户提供服务。 Upwork 拥有超过 1200 万注册自由职业者和 500 万注册客户。每年发布 300 万个价值超过 10 亿美元的职位，使 Upwork 成为全球最大的自由职业者市场。
Rymotely
rymotely.co
Rymotely 是一款企业管理软件，旨在帮助自由职业者、个体经营者和小型企业经营业务。它是一站式管理项目、提案、合同、发票、收入和支出的平台。
Remote
remote.com
Remote 是您用于管理和支付全球全职员工和合同工工资的一体化解决方案。我们的平台处理多个国家/地区的国际薪资、福利、税收、股票期权和合规性。无论您的团队位于何处，Remote 都能通过强大的全球就业解决方案确保最佳体验。我们无与伦比的知识产权保护和顶级安全措施让您在全球范围内高枕无忧。此外，Remote 提供统一费率定价模式，无隐藏费用，帮助您有效管理预算，同时专注于推动业务增长。
Optymize
optymize.io
雇用新兴技术开发人员并在一夜之间扩大您的团队。 Optymize 为您处理远程招聘的繁重工作。雇用远程开发人员，保证两周无风险试用期，不问任何问题。
Maestro
maestrocr.com
MaestroCR 是一个项目管理工具，可以简化所有相关方的流程。它使项目所有者、解决方案提供商（软件开发人员、撰稿人、设计师等）、利益相关者和贡献者能够在通用平台上跟踪项目的进度。 MaestroCR 与其他项目管理工具的区别在于，它使您能够控制项目从估算到交付的每个阶段。 MaestroCR 将项目级联为提案、估算、工作量、交付、批准和发票。在每个阶段，项目所有者和解决方案提供商必须就期望达成一致。因此，可以防止由于错过电子邮件、电话或消息而导致的通信故障，并确保透明的通信。运行多个项目可能会导致截止日期被忽视、消息丢失或请求被忽视。 MaestroCR 的创建是为了帮助您克服这些挑战。从仪表板中，您可以查看每个项目的任务及其状态。在庆祝项目里程碑的同时，MaestroCR 管理可能的变更请求和修订的讨论和协议，以确保项目顺利运行。 MaestroCR 与 Jira、Trello、Basecamp、Microsoft Azure DevOps、Asana、Wrike、GitHub、GitLab Slack、Webhooks.io、Google Drive、Zeplin, Inc.、draw.io 的集成允许您与内部团队分享您的工作，外包合作伙伴不间断。因此，可以防止电子邮件、电话和不同应用程序之间的通信故障，并确保透明的通信。 https://www.itechpost.com/articles/108459/20211227/best-project-management-tools-for-startups-and-businesses.htm
Deel
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Deel 是面向全球团队的一体化人力资源平台。这意味着任何地方的任何团队都可以进行端到端的人力资源管理。在几分钟内即可合规地雇用、入职全职员工或独立承包商并为其支付工资。您将第一次在一个地方集中了解整个员工队伍。借助 Deel，公司可以利用 Deel 的内部后台办公室和本地实体实现全球薪资发放。员工、经理和领导者可以通过 Deel 的现代化自助界面更新提款详细信息、可视化团队结构、监督工资支出总额以及完成数十项其他任务。如今，Deel 为从中小型企业到上市公司的 20,000 多家客户提供服务，帮助超过 120,000 名员工从任何地方获得工资。创建本地化的法律合同、跟踪休假、发放奖金、管理股权等。立即预订 Deel 平台个人指南的演示并解锁您的全球员工队伍。