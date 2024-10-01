自由职业者管理系统 - 最热门应用 - 法罗群岛

Field Nation

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Field Nation 是 IT 现场服务的劳动力市场，它将公司和熟练的技术人员联系起来，在全国范围内完成出色的工作。 我们的平台使服务交付团队能够识别和他们一样关心结果的独立专业人士并与之合作。借助 Field Nation，公司可以建立和部署值得信赖的按需劳动力，而技术人员可以选择符合自己兴趣、技能和日程安排的工作。 建立更好的工作方式。与 Field Nation 一起建造它。 挑战： 对熟练技术人员的需求空前高涨。有工作要做，但工人不够。由于过时的人才战略，公司越来越厌倦了牺牲控制权并使客户关系面临风险。 然而，拥有 IT 现场服务技能和热情的人仍然存在，他们仍然致力于自己的...