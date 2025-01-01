自由职业者平台 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
自由职业者平台将公司与独立专业人员联系起来，担任临时角色或特殊项目。这些平台提供了一个市场，企业可以根据技能、经验、位置和其他标准浏览自由职业者的资料。公司还可以发布项目描述以接收自由职业者的建议。这使得各种规模的公司都可以外包需要专业技能或额外人力的任务，使全职员工能够专注于其他业务活动。一些平台专门针对具有写作、设计或编程等特定技能的自由职业者，而另一些平台则提供广泛的专业技能。 企业经常将自由职业者平台与自由职业者管理系统一起使用，这有助于管理与他们合作的所有自由职业者的付款、可用性和项目完成情况。需要更多帮助寻找自由职业者的公司可能会选择招聘或人才中介机构，而不是直接在自由职业者平台上与候选人互动。
提交新应用
Fiverr
fiverr.com
Fiverr是一个在线市场，连接自由职业者与客户，提供各种服务，包括编程、设计、营销等，方便用户找到合适的专业人才。
Upwork
upwork.com
Upwork是一个自由职业者与企业联系的平台，提供项目发布和人才匹配服务，支持多种工作类型并确保安全支付。
Dribbble
dribbble.com
Dribbble是一个设计师展示作品、获取反馈和寻找工作的社区平台，专注于高质量的设计内容和职业机会。
Freelancer
freelancer.com
Freelancer是一个连接雇主与自由职业者的平台，可发布项目、竞标并管理任务，涵盖各种行业和项目类型。
PeoplePerHour
peopleperhour.com
PeoplePerHour是一个在线市场，企业和自由职业者可以在此发布工作和寻找项目，管理沟通和付款。
Airtasker
airtasker.com
AirTasker是一个澳大利亚的在线服务市场，连接需要完成任务的人与希望提供服务的专业人士。
Malt
malt.com
麦芽是一个连接自由职业者与企业的平台，方便企业寻找和雇佣专业人才，促进项目管理与协作。
Bark.com
bark.com
Bark.com 应用评估当地企业，帮助用户快速找到合适的专业人士完成工作。
Toptal
toptal.com
Toptal 是一个平台，连接企业与顶级无代码和低代码开发者，支持定制应用开发和自动化工作流。可在48小时内建立联系。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust APP 是一个 AI 招聘平台，可以迅速匹配合格候选人，减少招聘时间，提高招聘效率。
Contra
contra.com
Contra是一个网络平台，为自由职业者提供灵活的工作机会，允许用户展示个人投资组合并管理项目。
notch
notch.financial
Notch是一款应收账款自动化软件，帮助用户管理发票、付款及对账，提高现金流和运营效率。
Alura Market
alura.io
Alura Market是一个为Etsy卖家提供自由职业服务的市场，帮助优化清单、提升可见性并进行市场研究。
Arc
arc.dev
Arc是一个远程职业平台，帮助开发者从任何地方找到顶级远程开发工作，集中提供大量在线职位信息。
Comeup
comeup.com
Comeup是一款在线服务平台，成立于2013年。用户可以浏览网站，选择合适的服务并轻松下单。
Andela
andela.com
安德拉是一个平台，通过全球技术人才网络帮助企业找到合适的工程师，支持项目快速交付和灵活的团队构建。
Anytask
anytask.com
AnyTask是一个全球自由职业市场，利用区块链技术，提供零卖方费用，支持无银行账户的自由职业者。可满足各种外包需求。
talent.io
talent.io
Talent.io是一个平台，帮助技术人才找到心仪的工作，并协助公司建立优秀的技术团队，支持全职和自由职业的职位。
WorkGenius
workgenius.com
WorkGenius是一个自由职业人才招聘和管理平台，利用AI技术简化招聘流程，提供自动化项目管理和付款服务，确保企业与合适自由职业者匹配。
Fastwork
fastwork.id
Fastwork是一款可帮助用户寻找专业自由职业者或提供线上兼职机会的应用程序，适用于印尼市场。
Turing
turing.com
Turing为管理复杂数据的组织构建和部署生成式AI产品与解决方案，帮助提升效率和解决业务挑战。
WriterAccess
writeraccess.com
WriterAccess是一个内容创作平台，连接企业与专业作家，提供高质量内容创作和项目管理工具。
Proxify
proxify.io
Proxify连接全球顶尖开发者与远程全职工作机会，已成功帮助1200+客户开发产品，3500+开发者信任其网络。
Truelancer
truelancer.com
Truelancer 是一个在线平台，雇主可以招聘专业人才，自由职业者可以寻找工作并赚取收入，覆盖多种行业和项目。
Codementor
codementor.io
Codementor是一个连接开发者与导师的平台，提供代码指导、项目讨论和技能提升的机会。
Feedcoyote
feedcoyote.com
Feedcoyote是一个AI驱动的专业协作网络，帮助自由职业者建立团队、管理项目并有效合作。
Worksome
worksome.com
Workome 是一款外部劳动力管理应用，专为简化自由职业者的采购、合同和支付流程而设计，确保合规与高效。
Cad Crowd
cadcrowd.com
CAD人群是一个连接用户与CAD设计师和工程师的平台，提供3D建模、产品设计和原型制作等服务。
OpenTalent
opentalent.co
Opentalent是一个招聘应用，简化候选人管理，提供AI筛选、招聘营销工具和工作流程自动化，提升招聘效率和候选人体验。
Flexiple
flexiple.com
Flexiple 是一个顶尖自由开发者和设计师的网络，时薪在30至100美元之间。
Worksible
worksible.com
Worksible 是一款帮助个人和公司连接的平台，用户可上传服务并申请项目，便于自由职业者与其他用户交流合作。
Codeable
codeable.io
Codeable是一个连接客户与WordPress专家的平台，帮助解决WordPress相关问题和提供网站开发服务。
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry是一款结合市场和自由职业者管理系统的应用，旨在简化公司与自由职业者之间的沟通与合作。
Crowdspring
crowdspring.com
Crowdspring是一个设计市场，提供商标、网站和产品设计服务，并支持企业命名，保证退款。
Designhill
designhill.com
Designhill是一个在线设计市场，帮助用户以实惠的价格获取定制设计，支持多种设计需求和设计师协作。
Revelo
revelo.com
Revelo 是一个在线平台，帮助美国公司聘用来自拉丁美洲的远程软件开发人员，提供全套的雇佣、薪资和合规服务。
Contently
contently.com
Contently 是一个内容营销平台，帮助品牌高效创建和管理数字内容，并提供分析和优化工具以提升内容表现。
Contentoo
contentoo.com
Contentoo是一个内容创建平台，连接企业和高端自由撰稿人，使用AI技术生成个性化的高质量内容。
Toogit
toogit.com
Toogit是一个在线平台，帮助雇主与自由职业者高效匹配，简化招聘流程，确保项目的最佳人选。
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno是一个平台，用于寻找、雇佣、管理和支付自由职业者，简化招聘和项目管理流程。
Useme
useme.com
Useme是一个简化企业与自由职业者之间支付和发票流程的平台，适用于所有国家，支持国际合作。
OpenTrain
opentrain.ai
OpenTrain是一款AI数据标注市场应用，连接全球AI培训师和数据标注员，支持安全支付和多种项目需求。
Zoopup
zoopup.com
Zoopup是一个平台，连接企业与自由职业者，允许自由职业者竞标项目并出售服务，同时提供技能培训资源。
LaborX
laborx.com
LaborX是一个全球招聘平台，连接个人与工作机会，并支持加密货币支付。使用智能合约确保信誉和争议解决。
Perfectlancer
perfectlancer.com
Perfectlancer是一个自由职业平台，企业可以在此雇佣专业的自由职业者，提供零交易费和低佣金，同时为客户提供现金返还。
FreeeUp
freeup.net
FreeeUp 是一个自由职业者市场，连接企业主与预先筛选的全球自由职业者，提供85种技能服务，支持快速雇佣与管理。
Rozgaar India
rozgaarindia.com
Rozgaar India是一个连接自由职业者与雇主的平台，提供灵活的远程工作机会，帮助用户找到适合的项目。
Pangea.app
about.pangea.app
Pangea.app帮助雇主与临时人才合作，方便地进行合同转全职招聘，人才具有设计、增长等领域2-5年经验。
Zerys
zerys.com
Zerys是一个内容规划与生产平台，帮助企业创建优化的博客、白皮书和电子书，并连接专业作家。
Cinode
cinode.com
Cinode是一个整合平台，帮助管理人才、技能和项目，提高咨询公司的增长与协作效率。
Skyword360
skyword.com
Skyword360 是一个内容营销平台，帮助品牌整合内容创建和分发，以实现营销目标并增强受众互动。
Wripple
wripple.com
Wripple是一个按需人才平台，连接品牌与高技能自由职业者，提供项目管理软件，支持多种角色与项目类型的招聘。
Vicoland
vicoland.com
Vicoland 应用帮助 SAP Fieldglass 客户提升专业服务项目的成本、质量和速度，提供灵活的虚拟公司团队，降低管理费用。
WittyPen
wittypen.com
WittyPen是一个内容平台，连接企业与专业作家，支持内容创作和管理，满足不同营销渠道的需求。
Ithire
ithire.com
ITHIRE是一个招聘平台，连接客户与技术领域的开发者，提供实时通讯、项目管理和安全支付等功能，简化招聘流程。
Notchup
notchup.com
Notchup是一款团队分析和技术团队管理工具，支持AI技能差距识别、准确的工时管理和团队沟通分析。
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper内容是一个AI驱动的内容营销平台，提供内容创作、管理和分发的工具，支持文本、图形和视频等多种内容类型。
Twine
twine.net
Twine应用连接公司与超过50万名来自190多个国家的自由职业者，提供数字、创意和人工智能领域的灵活工作机会。
YouTeam
youteam.io
YouTeam 是一个连接工程师的平台，用户可以轻松快速地调配或缩减团队，访问来自欧洲和拉丁美洲的顶尖人才网络。