自由职业者平台 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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自由职业者平台将公司与独立专业人员联系起来，担任临时角色或特殊项目。这些平台提供了一个市场，企业可以根据技能、经验、位置和其他标准浏览自由职业者的资料。公司还可以发布项目描述以接收自由职业者的建议。这使得各种规模的公司都可以外包需要专业技能或额外人力的任务，使全职员工能够专注于其他业务活动。一些平台专门针对具有写作、设计或编程等特定技能的自由职业者，而另一些平台则提供广泛的专业技能。 企业经常将自由职业者平台与自由职业者管理系统一起使用，这有助于管理与他们合作的所有自由职业者的付款、可用性和项目完成情况。需要更多帮助寻找自由职业者的公司可能会选择招聘或人才中介机构，而不是直接在自由职业者平台上与候选人互动。
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Salesfolks
salesfolks.com
销售人员是寻找和雇用销售专业人员的主要目的地。立即利用我们超过 500 万销售专业人员的数据来发展您的销售团队。使用最先进的数字联合技术填充您的销售招聘渠道、邀请销售候选人并推销您的空缺销售职位。简而言之，销售人员是扩大销售团队规模的最佳方式。
Anytask
anytask.com
AnyTask是一个全球自由职业市场，利用区块链技术，提供零卖方费用，支持无银行账户的自由职业者。可满足各种外包需求。
Ithire
ithire.com
ITHIRE是一个招聘平台，连接客户与技术领域的开发者，提供实时通讯、项目管理和安全支付等功能，简化招聘流程。
Cad Crowd
cadcrowd.com
CAD人群是一个连接用户与CAD设计师和工程师的平台，提供3D建模、产品设计和原型制作等服务。
Gun.io
gun.io
Gun.io 是一家全球软件人才机构，为优秀的公司提供独家、经过审查的人才，而这些人才是在招聘网站的一堆简历中找不到的。对于招聘公司来说，Gun.io 的高级开发团队会在其经过审查的人才网络中确定理想的候选人，组织面试，并启动每次合作。公司可以与开发人员进行自由职业或受薪工作，Gun.io 处理所有账单、付款和合同，因此工作可以无缝开始。此外，雇佣后支持意味着公司和开发人员都可以在需要时获得帮助。
Truelancer
truelancer.com
Truelancer 是一个在线平台，雇主可以招聘专业人才，自由职业者可以寻找工作并赚取收入，覆盖多种行业和项目。
nDash
ndash.com
nDash 为世界领先的品牌和机构提供内容创建软件和服务。立即访问 nDash.com 免费注册并开始构建您的内容社区。
FreeeUp
freeup.net
FreeeUp 是一个快速发展的自由职业者市场，将企业主与来自世界各地经过预先审查的自由职业者联系起来。 FreeeUp 与其他自由职业市场的不同之处在于，它会面试并审查所有想要加入市场的自由职业者，然后只允许前 1% 的申请者进入市场。自由职业者通过该平台设定自己的小时费率或固定费率，目前提供超过 85 种不同的技能组合，从电子商务到数字营销再到网络开发。自由职业者主要分布在美国和菲律宾，其中 20% 的自由职业者分布在 25 个以上的国家/地区。企业可以免费创建一个帐户，没有月费或最低限额。企业可以快速访问经过预先审查的自由职业者网络。企业可以提交其所需自由职业者的请求，并在 1 个工作日内满足预先审查的匹配要求。 FreeeUp 软件使企业主可以轻松雇用和管理自由职业者的工时跟踪和计费。在极少数情况下，自由职业者会辞职，FreeeUp 会立即替换他们，并承担所有替换费用。此外，FreeeUp 拥有一支出色的客户服务团队，全天候为客户提供帮助，帮助他们使用该平台并解决客户遇到的任何问题。
Notchup
notchup.com
Notchup（以前称为 CodeMonk.ai）不仅仅为您与顶尖人才建立联系。我们专注于团队分析、准确的时间表管理和人工智能驱动的技能差距识别，确保您不仅能够建立而且还能维持高绩效和协作的团队。我们提供从团队组建到项目完成的无缝体验，使我们成为寻求高效优化技术团队的公司的理想选择。 Notchup 独有的功能： 通过 AI 识别技能差距：我们的 AI 驱动工具可帮助您识别项目中的技能差距，使您能够建立完全符合项目需求的团队。时间表功能：通过我们全面的时间表功能确保准确及时的付款。通过彻底审查人才时间表，我们可以防止出现差异并进行必要的更正。独特的团队分析功能：我们先进的团队分析功能由 DiSC 评估提供支持，使您能够分析团队沟通风格和个性。通过我们的数据驱动方法优化您团队的协同作用和生产力。在一个地方构建、组建和优化定制敏捷技术团队。
Gigged AI
gigged.ai
以技能为基础的人才市场通过内部流动和开放人才解决技术技能短缺问题。我们的开放人才市场 (OTM) 使用人工智能为您的数字项目创建基于结果或时间和材料的工作说明书 (SOW)，并立即将您与我们全球人才库中经过验证的自由职业者匹配。我们的内部人才市场 (ITM) 提供劳动力内部的技能分析，并将其与正确的项目相匹配，从而减少对昂贵的外部招聘的需求并提高员工保留率。我们的产品旨在帮助降低成本和人员数量，同时推动项目工作向前发展。鉴于持续的市场动荡和日益灵活的方法，我们的工具使客户能够通过更灵活、敏捷的资源配置方法来提高效率。
Rozgaar India
rozgaarindia.com
Rozgaar India是一个连接自由职业者与雇主的平台，提供灵活的远程工作机会，帮助用户找到适合的项目。
hackajob
hackajob.com
hackajob 是一个技术人才市场，帮助美国、英国和印度的企业组织更有效地招聘优质人才。公司根据技能和偏好与高意向的求职者进行匹配，而候选人则通过接受或拒绝面试请求私下探索工作机会 - 85% 的人在 48 小时内回复。通过 Hackajob，领先的科技雇主将节省的时间重新投入到采购中，通过量身定制的雇主品牌以及强大的多样性和市场洞察来推动他们的科技招聘策略。 hackajob 由五个核心模块组成： 来源：在我们的私人人才市场中快速、大规模地寻找高质量的技术人才。按需：快速、灵活、合规的合同招聘。品牌：战术性雇主品牌内容，可提高您对更广泛科技受众的吸引力。 DE&I：全面的内置解决方案可帮助您实现 DE&I 目标。见解：独特的市场数据和见解，可帮助您制定技术招聘策略。
Twine
twine.net
Twine 将公司与 190 多个国家/地区的超过 500,000 名自由专家联系起来。我们为众多人才提供灵活的工作机会。 Twine 涵盖数字、创意和人工智能——软件开发、图形设计、动画、营销、视频产品以及其间的一切。
YouTeam
youteam.io
响应市场浪潮：无缝插入和拔出工程师。 两周重新调整您的团队：借助 YouTeam，轻松提升或精简团队，访问由来自欧洲和拉丁美洲的 50,000 多名顶尖人才组成的独特网络。
Contra
contra.com
Contra是一个网络平台，为自由职业者提供灵活的工作机会，允许用户展示个人投资组合并管理项目。
Designhill
designhill.com
Designhill是一个在线设计市场，帮助用户以实惠的价格获取定制设计，支持多种设计需求和设计师协作。
Popular Pays
popularpays.com
Pope Pays 是适合各种规模品牌的一体化影响者营销和视觉内容创建平台。旨在让协作变得简单直观，Popular Pays 使您能够扩展内容创建工作并发起可推动业务影响的营销活动，而无需兼顾多个平台或创作者接触点。我们的创作者市场可让您轻松寻找与您的品牌价值观和受众相符的影响者和创作者。 Pope Pays 是 Meta、TikTok、Amazon 和 Pinterest 的官方合作伙伴，并与 Kelloggs、Kraft、Delta 和 Lyft 等品牌合作。
Contentoo
contentoo.com
Contentoo是一个内容创建平台，连接企业和高端自由撰稿人，使用AI技术生成个性化的高质量内容。
ClearVoice
clearvoice.com
ClearVoice 通过结合我们由数千名经过审查的自由职业人才组成的网络、我们的端到端制作能力以及强大的内容平台，消除了内容制作的麻烦。在过去的十年中，我们为从财富 500 强公司到中小企业的客户制作了数十万条内容，因此我们了解优质内容，并构建了平台和工作流程来证明这一点。创建能够带来结果的内容需要时间和专注，我们的团队将帮助您的品牌更快、一致、大规模地创建优质内容，同时提供由合适的作家制作的合适的作品，让您能够专注于其他营销需求。准备好以更好的内容推动成果了吗？信任 ClearVoice 的品牌包括： CARFAX Esurance McKesson Cox Intuit Cisco Intel Cabela’s
LaborX
laborx.com
LaborX 是一个全球招聘平台，将个人与工作机会联系起来，并使他们能够以加密货币获得报酬。智能合约是声誉和争议解决系统的基础，确保双方的义务得到执行。
Wripple
wripple.com
Wripple 是一个面向现代营销人员的按需人才平台，提供经过审查的人才和软件的私人市场，可在一个地方管理自由职业者关系。该平台的市场将品牌和广告代理商与高技能的按需人才联系起来，以提高速度、效率和灵活性。客户可以找到并雇用跨 45 个以上角色的个人自由职业者以及跨 25 个以上项目类型（从战略到设计到媒体和技术）的现成团队。 Wripple 由数字巨头 Razorfish 的高管于 2018 年创立。作为传统机构和数字公司的资深人士，联合创始人意识到技术颠覆可能会永远改变数字服务，而且会变得更好。通过 Wripple，客户可以快速且经济高效地获得精英代理人才。人才可以在开放、灵活的环境中更好地工作。
Vicoland
vicoland.com
Vicoland 使 SAP Fieldglass 客户能够通过新型供应商：虚拟公司（又名“Vicos”）提高专业服务 SOW 项目的成本、质量和速度。 Vicos 是像真正的公司一样运作的自由团队，但具有 0 管理费用和 100% 的灵活性，可以聘请最好的专家。该解决方案由 SAP.iO 孵化和/或资助，SAP.iO 是 SAP 的战略业务部门，负责投资和加速初创企业创新。
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获取灵活的人才并建立远程团队 QwidPro 是一个灵活的人才市场，可让您的企业立即雇用人才并为短期或关键项目建立远程团队，以便您可以根据需要扩大或缩小劳动力规模。 24/7 人才获取：随时获取 3000 多名熟练的专业人员。多元化人才：网络开发人员、创意人员、营销人员或财务专家 快速且经济高效的人才：快速、经济地寻找人才。安全支付：保护您的金融交易。即时专家匹配：在几分钟内找到专家。无与伦比的人才价值：获得顶级、具有成本效益的人才。降低管理费用：降低运营成本。轻松发布职位：轻松发布职位。定制：根据您的特定项目要求建立量身定制的团队。在您需要时获得您需要的人才！
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AI 数据标签市场：寻找、雇用并安全支付来自 110 多个国家/地区经过审查的 AI 培训师/数据标签师以及任何领域的专业知识。 OpenTrain AI - 全球网络的主要特点：访问来自 110 多个国家/地区的人工智能培训师和数据标签员的 #1 开放网络，他们在众多领域、语言和数据注释学科中拥有不同的专业知识。 - 全面的人才解决方案：寻找自由人工智能培训师和外包数据标签提供商，以找到适合任何项目规模或复杂性的合适人选。 -安全的全球支付：利用我们的托管里程碑支付系统在全球范围内向您的人工智能培训师付款。客户可以通过所有主要信用卡进行付款，资金安全地托管，直到项目里程碑成功完成并获得批准。 -高效的支付系统：我们的系统支持 110 多个国家/地区的自动支付，使您可以轻松地从单一平台雇用多样化的全球人才来满足任何人工智能培训要求。 OpenTrain AI：AI 构建者和 AI 培训师连接共创未来
OpenTalent
opentalent.co
Opentalent是一个招聘应用，简化候选人管理，提供AI筛选、招聘营销工具和工作流程自动化，提升招聘效率和候选人体验。
Flexiple
flexiple.com
Flexiple 是一个由排名前 1% 的自由开发人员和设计师组成的网络，每小时费率从 30 美元到 100 美元不等
Zoopup
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Zoopup是一个平台，连接企业与自由职业者，允许自由职业者竞标项目并出售服务，同时提供技能培训资源。
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worksible.com
一家想要改变传统工作和培训方式的初创公司。获得个人和专业成长所需的所有工具。注册 Worksible 并上传您作为自由职业者的服务，以便客户或公司可以找到您并雇用您。您还可以与其他用户建立联系，向他们学习、共同开展项目等等。公司将能够发布自由职业者必须申请并发送报价的项目。
SolveCube
solvecube.com
尖端人工智能人才市场，旨在为全球 14 个以上领域的公司寻找兼职、短期或永久职位的领域专家。
Cinode
cinode.com
Cinode是一个整合平台，帮助管理人才、技能和项目，提高咨询公司的增长与协作效率。
Feedcoyote
feedcoyote.com
Feedcoyote是一个AI驱动的专业协作网络，帮助自由职业者建立团队、管理项目并有效合作。
Fastwork
fastwork.id
Fastwork是一款可帮助用户寻找专业自由职业者或提供线上兼职机会的应用程序，适用于印尼市场。
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry 将市场和自由职业者管理系统 (FMS) 相结合，以简化公司和自由职业者相互查找和合作的方式。
Alura Market
alura.io
Alura Market是一个为Etsy卖家提供自由职业服务的市场，帮助优化清单、提升可见性并进行市场研究。
Toogit
toogit.com
Toogit是一个在线平台，帮助雇主与自由职业者高效匹配，简化招聘流程，确保项目的最佳人选。
Simbiosis
simbiosis.team
Simbiosis 是一种技术招聘解决方案，用于招聘、补偿和管理来自拉丁美洲的近岸开发商。公司可以从我们由 5000 多名英语流利的远程开发人员组成的网络中寻找专业人才，这些开发人员以全职模式工作。我们的客户通常可以减少 60% 以上的招聘时间和费用，同时通过文化契合、美国时区一致和专业技术专业知识的人才来扩大他们的团队。
Perfectlancer
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Perfectlancer 是一个自由职业平台，企业可以在其中聘请专业的自由职业者，如作家、设计师、开发人员、营销人员等，并取得进步。这是一个新的自由职业网站，0％交易费，没有任何服务费或其他隐藏费用。他们还有一个有吸引力的现金返还系统。客户在平台上消费的任何金额都将获得 2% 的积分返还。与其他竞争平台相比，自由职业者也有很多好处。 Perfectlancer 每月为其自由职业者提供 20 次免费出价。这是对新自由职业者的 50 个欢迎投标的补充。此外，佣金仅为 14%，明显低于主要竞争平台。
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WittyPen是一个内容平台，连接企业与专业作家，支持内容创作和管理，满足不同营销渠道的需求。
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Turing为管理复杂数据的组织构建和部署生成式AI产品与解决方案，帮助提升效率和解决业务挑战。
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Talent.io是一个平台，帮助技术人才找到心仪的工作，并协助公司建立优秀的技术团队，支持全职和自由职业的职位。
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Contently 是一个内容营销平台，帮助品牌高效创建和管理数字内容，并提供分析和优化工具以提升内容表现。
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YunoJuno是一个平台，用于寻找、雇佣、管理和支付自由职业者，简化招聘和项目管理流程。
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