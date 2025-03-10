自由职业者平台 - 最热门应用 - 梵蒂冈

FreeeUp

freeup.net

FreeeUp 是一个快速发展的自由职业者市场，将企业主与来自世界各地经过预先审查的自由职业者联系起来。 FreeeUp 与其他自由职业市场的不同之处在于，它会面试并审查所有想要加入市场的自由职业者，然后只允许前 1% 的申请者进入市场。自由职业者通过该平台设定自己的小时费率或固定费率，目前提供超过 85 种不同的技能组合，从电子商务到数字营销再到网络开发。自由职业者主要分布在美国和菲律宾，其中 20% 的自由职业者分布在 25 个以上的国家/地区。企业可以免费创建一个帐户，没有月费或最低限额。企业可以快速访问经过预先审查的自由职业者网络。企业可以提交其所需自由职业者的请求，并在 1 个工作日内满足预先审查的匹配要求。 FreeeUp 软件使企业主可以轻松雇用和管理自由职业者的工时跟踪和计费。在极少数情况下，自由职业者会辞职，FreeeUp 会立即替换他们，并承担所有替换费用。此外，FreeeUp 拥有一支出色的客户服务团队，全天候为客户提供帮助，帮助他们使用该平台并解决客户遇到的任何问题。