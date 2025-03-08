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回到我们登陆广场的出现 - 在这里，技能Matter Zoopup是一个虚拟广场，通过命名其服务价格，您可以走进一家商店来竞标项目。自由职业者开设自己的商店，以他们可以访问，浏览和购买的价格出售其产品或服务。然后是一个街机，在每个人都可以自由参加比赛的地方举行比赛，客户选择了最佳项目并授予他们奖品。像任何尊重自由市场和贸易的蓬勃发展的市场一样，Zoopup Plaza欢迎所有具有交易技能的专业的商人，以及寻求商人必须提供的特殊商品（即技能）的客户。为了回应市场的需求日益增长，以创建基于自由职业者就业的透明度和稳定性的市场结构而建立了Zoopup。该平台的目的是为将人才与有意义和有利可图的机会联系起来创造机会。我们为客户和自由职业者带来了稳定，多样性和机会，以帮助他们浏览独立的零工经济模式。自由职业者可以为寻求正式指导的人提供技能课程，在邮箱中有一些途径。整个系统都是由无限的关系和交战束缚的，这些线索将增强每个人的可行前景。您成长，我们与您一起成长，自由市场为大型跨国公司，初创企业和中小型企业创造了很多机会，以与市场上最优秀的人才合作并创造优质的产品和服务经验。无论是长期开发项目，短期任务还是一次性的一次性设计要求，我们都会召集人才和客户与他们的愿景结合进行协作。 Zoopup平台旨在促进协作 - 无论是通过参加比赛，通过浏览投资组合来创建自己的团队，并通过发布培训计划并订阅培训计划，还是仅通过销售和购买工作来创建自己的团队。我们超越了由地理，行业，专业知识和经验创造的界限，以重写完全根据人才和需求政府的参与规则。 Zoopup一个强大的参与平台，可以不断探索，以找到新的商机和技能开发途径。遍历您的员工队伍，无论您是否有一个项目，有限的时间参与度，都需要专家咨询，然后才能进入新市场，或者您需要临时人员配备解决方案，您都可以探索独立人才的邮箱，并快速且平稳地满足您的要求。我们的预先参与模型促进了更快的招聘过程，以确保您通过行政障碍并进入业务presto。走向动态交战是什么促进了动态互动？采用所有人拥有的每种技能的行业和风险投资的动态应用，无论他们可能在探索新的技能建立机会建立新的技能的机会，技能共享建立联盟，以互惠互利，并与最新的发展保持同步，这是一个平台，可以体验到动态的互动，并从无界机会中受益于卓越的机会。