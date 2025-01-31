自由职业者平台 - 最热门应用 - 苏丹

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Gigged AI
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以技能为基础的人才市场通过内部流动和开放人才解决技术技能短缺问题。我们的开放人才市场 (OTM) 使用人工智能为您的数字项目创建基于结果或时间和材料的工作说明书 (SOW)，并立即将您与我们全球人才库中经过验证的自由职业者匹配。我们的内部人才市场 (ITM) 提供劳动力内部的技能分析，并将其与正确的项目相匹配，从而减少对昂贵的外部招聘的需求并提高员工保留率。我们的产品旨在帮助降低成本和人员数量，同时推动项目工作向前发展。鉴于持续的市场动荡和日益灵活的方法，我们的工具使客户能够通过更灵活、敏捷的资源配置方法来提高效率。
Rozgaar India
rozgaarindia.com
Rozgaarindia.com 正在彻底改变人们的工作方式。我们比以往更快地将世界与经过验证的才华横溢的自由职业者联系起来，进行协作，并在安全可靠的在线环境中完成工作。我们的使命是简化自由职业者和远程招聘，为一天、一个月或一年提供最一致的自由职业者，以满足您的专业需求。我们易于使用的平台使您能够充满信心和信任地单击一下即可管理资产负债表外的优秀员工，这样您就可以节省时间并专注于您的成功。我们将专业的自由职业者与最高的自由职业要求相匹配，使自由职业的远程工作比以往任何时候都更加高效。我们的目标是通过将雇主与最优秀的自由职业者联系起来，使雇用远程员工的过程变得更加容易，这些自由职业者可以与他们一起工作一天、一个月或一年。我们用户友好的平台使客户只需单击一下即可充满信心和信任地管理表外人才，从而节省他们的时间并让他们专注于自己的成功。此外，创业是一种生活方式；你必须不分时间地工作。这是承担风险的能力和意愿，因为这不是任何人的天生属性，所以我需要学会相信自己并简单地去追求它。
Anytask
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AnyTask.com 是一个全球自由职业者市场，利用 Electroneum Ltd. 基于区块链的支付技术来消除自由职业者拥有银行账户的需要，同时还承诺零卖家费用 - 与其他自由职业者相比，他们可以节省高达 20% 的费用市场。从买方的角度来看，一切照旧。来自世界各地的自由职业者愿意通过外包您的工作来帮助您和您的企业节省时间和金钱。从设计和营销服务，到写作和个人协助，您都可以在 AnyTask.com 上找到所需的一切。
Ithire
ithire.com
我们是谁？ ITHIRE 是一个连接技术领域客户和开发人员的市场和招聘平台。我们的应用内消息和视频通信、工作跟踪和监控系统提供无缝的工作流程和高质量的结果。我们的主要服务包括： 为客户和自由职业者提供的一体化平台；通过IThire智能时间追踪器控制工作流程；由 Itire 认证和控制的项目经理机会；安全支付；每小时保护政策/托管；用户友好的界面可实现有效协作。欲了解更多信息，请访问 itire.com
Cad Crowd
cadcrowd.com
CAD 人群 |按需聘请设计师进行 3D 建模、CAD 设计和工业设计。服务：产品设计、原型和 3D 动画。
Gun.io
gun.io
Gun.io 是一家全球软件人才机构，为优秀的公司提供独家、经过审查的人才，而这些人才是在招聘网站的一堆简历中找不到的。对于招聘公司来说，Gun.io 的高级开发团队会在其经过审查的人才网络中确定理想的候选人，组织面试，并启动每次合作。公司可以与开发人员进行自由职业或受薪工作，Gun.io 处理所有账单、付款和合同，因此工作可以无缝开始。此外，雇佣后支持意味着公司和开发人员都可以在需要时获得帮助。
Truelancer
truelancer.com
在 Truelancer.com，我们的使命是建立一个由值得信赖的自由职业者组成的全球社区。 Truelancer.com 是一个在线平台，供雇主雇用专业人士来完成工作，自由职业者和专业人士可以通过与世界各地的真实客户合作来搜索工作并赚钱。客户可以找到开发人员、设计师、内容编写者、虚拟助理、移动应用程序开发人员和许多其他专业人士。 IT 与编程、平面设计、内容写作、数据输入、财务、销售、营销等各种类别的项目都可以在 Truelancer.com 上发布和找到。在 Truelancer.com 上创建帐户、寻找工作或发布项目都是免费的。
nDash
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FreeeUp
freeup.net
FreeeUp 是一个快速发展的自由职业者市场，将企业主与来自世界各地经过预先审查的自由职业者联系起来。 FreeeUp 与其他自由职业市场的不同之处在于，它会面试并审查所有想要加入市场的自由职业者，然后只允许前 1% 的申请者进入市场。自由职业者通过该平台设定自己的小时费率或固定费率，目前提供超过 85 种不同的技能组合，从电子商务到数字营销再到网络开发。自由职业者主要分布在美国和菲律宾，其中 20% 的自由职业者分布在 25 个以上的国家/地区。企业可以免费创建一个帐户，没有月费或最低限额。企业可以快速访问经过预先审查的自由职业者网络。企业可以提交其所需自由职业者的请求，并在 1 个工作日内满足预先审查的匹配要求。 FreeeUp 软件使企业主可以轻松雇用和管理自由职业者的工时跟踪和计费。在极少数情况下，自由职业者会辞职，FreeeUp 会立即替换他们，并承担所有替换费用。此外，FreeeUp 拥有一支出色的客户服务团队，全天候为客户提供帮助，帮助他们使用该平台并解决客户遇到的任何问题。
Notchup
notchup.com
Notchup（以前称为 CodeMonk.ai）不仅仅为您与顶尖人才建立联系。我们专注于团队分析、准确的时间表管理和人工智能驱动的技能差距识别，确保您不仅能够建立而且还能维持高绩效和协作的团队。我们提供从团队组建到项目完成的无缝体验，使我们成为寻求高效优化技术团队的公司的理想选择。 Notchup 独有的功能： 通过 AI 识别技能差距：我们的 AI 驱动工具可帮助您识别项目中的技能差距，使您能够建立完全符合项目需求的团队。时间表功能：通过我们全面的时间表功能确保准确及时的付款。通过彻底审查人才时间表，我们可以防止出现差异并进行必要的更正。独特的团队分析功能：我们先进的团队分析功能由 DiSC 评估提供支持，使您能够分析团队沟通风格和个性。通过我们的数据驱动方法优化您团队的协同作用和生产力。在一个地方构建、组建和优化定制敏捷技术团队。
WittyPen
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WittyPen 是一个帮助个人、初创企业和企业从其行业中可靠的作家那里获取内容的平台。
Salesfolks
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销售人员是寻找和雇用销售专业人员的主要目的地。立即利用我们超过 500 万销售专业人员的数据来发展您的销售团队。使用最先进的数字联合技术填充您的销售招聘渠道、邀请销售候选人并推销您的空缺销售职位。简而言之，销售人员是扩大销售团队规模的最佳方式。
hackajob
hackajob.com
hackajob 是一个技术人才市场，帮助美国、英国和印度的企业组织更有效地招聘优质人才。公司根据技能和偏好与高意向的求职者进行匹配，而候选人则通过接受或拒绝面试请求私下探索工作机会 - 85% 的人在 48 小时内回复。通过 Hackajob，领先的科技雇主将节省的时间重新投入到采购中，通过量身定制的雇主品牌以及强大的多样性和市场洞察来推动他们的科技招聘策略。 hackajob 由五个核心模块组成： 来源：在我们的私人人才市场中快速、大规模地寻找高质量的技术人才。按需：快速、灵活、合规的合同招聘。品牌：战术性雇主品牌内容，可提高您对更广泛科技受众的吸引力。 DE&I：全面的内置解决方案可帮助您实现 DE&I 目标。见解：独特的市场数据和见解，可帮助您制定技术招聘策略。
Twine
twine.net
Twine 将公司与 190 多个国家/地区的超过 500,000 名自由专家联系起来。我们为众多人才提供灵活的工作机会。 Twine 涵盖数字、创意和人工智能——软件开发、图形设计、动画、营销、视频产品以及其间的一切。
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响应市场浪潮：无缝插入和拔出工程师。 两周重新调整您的团队：借助 YouTeam，轻松提升或精简团队，访问由来自欧洲和拉丁美洲的 50,000 多名顶尖人才组成的独特网络。
Contra
contra.com
Contra 是一个网络平台，为用户提供独立工作的自由和机会。它通过专属社区和推荐网络向人们提供灵活的工作机会，展示工作组合，使自由职业者和其他独立专业人士能够按照自己的方式谋生。
Designhill
designhill.com
Designhill.com 是一个在线设计市场，可帮助企业主以实惠的价格获取高质量的定制设计。有特定设计需求的企业，如标志设计、网页设计、文具设计、包装设计（超过35+设计类别）等，可以举办设计竞赛，并从来自世界各地的设计师提交的数十种设计中进行选择。该网站是众包定制设计市场和设计师学习和展示其创意作品的创意平台的结合体。
Popular Pays
popularpays.com
Pope Pays 是适合各种规模品牌的一体化影响者营销和视觉内容创建平台。旨在让协作变得简单直观，Popular Pays 使您能够扩展内容创建工作并发起可推动业务影响的营销活动，而无需兼顾多个平台或创作者接触点。我们的创作者市场可让您轻松寻找与您的品牌价值观和受众相符的影响者和创作者。 Pope Pays 是 Meta、TikTok、Amazon 和 Pinterest 的官方合作伙伴，并与 Kelloggs、Kraft、Delta 和 Lyft 等品牌合作。
Contentoo
contentoo.com
与排名前 10% 的自由内容创作者结合无与伦比的技术和世界一流的运营支持来创作高端内容。 Contentoo 成立于 2017 年，是一个将排名前 10% 的内容创作者与（国际）公司的营销部门联系起来的平台。如今，我们的自由职业者社区包括内容营销策略师、SEO 专家、增长营销人员和其他自由职业者，他们可以通过我们的平台帮助您进行内容营销。
SolveCube
solvecube.com
尖端人工智能人才市场，旨在为全球 14 个以上领域的公司寻找兼职、短期或永久职位的领域专家。
Wripple
wripple.com
Wripple 是一个面向现代营销人员的按需人才平台，提供经过审查的人才和软件的私人市场，可在一个地方管理自由职业者关系。该平台的市场将品牌和广告代理商与高技能的按需人才联系起来，以提高速度、效率和灵活性。客户可以找到并雇用跨 45 个以上角色的个人自由职业者以及跨 25 个以上项目类型（从战略到设计到媒体和技术）的现成团队。 Wripple 由数字巨头 Razorfish 的高管于 2018 年创立。作为传统机构和数字公司的资深人士，联合创始人意识到技术颠覆可能会永远改变数字服务，而且会变得更好。通过 Wripple，客户可以快速且经济高效地获得精英代理人才。人才可以在开放、灵活的环境中更好地工作。
Vicoland
vicoland.com
Vicoland 使 SAP Fieldglass 客户能够通过新型供应商：虚拟公司（又名“Vicos”）提高专业服务 SOW 项目的成本、质量和速度。 Vicos 是像真正的公司一样运作的自由团队，但具有 0 管理费用和 100% 的灵活性，可以聘请最好的专家。该解决方案由 SAP.iO 孵化和/或资助，SAP.iO 是 SAP 的战略业务部门，负责投资和加速初创企业创新。
QwidPro
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获取灵活的人才并建立远程团队 QwidPro 是一个灵活的人才市场，可让您的企业立即雇用人才并为短期或关键项目建立远程团队，以便您可以根据需要扩大或缩小劳动力规模。 24/7 人才获取：随时获取 3000 多名熟练的专业人员。多元化人才：网络开发人员、创意人员、营销人员或财务专家 快速且经济高效的人才：快速、经济地寻找人才。安全支付：保护您的金融交易。即时专家匹配：在几分钟内找到专家。无与伦比的人才价值：获得顶级、具有成本效益的人才。降低管理费用：降低运营成本。轻松发布职位：轻松发布职位。定制：根据您的特定项目要求建立量身定制的团队。在您需要时获得您需要的人才！
OpenTrain
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AI 数据标签市场：寻找、雇用并安全支付来自 110 多个国家/地区经过审查的 AI 培训师/数据标签师以及任何领域的专业知识。 OpenTrain AI - 全球网络的主要特点：访问来自 110 多个国家/地区的人工智能培训师和数据标签员的 #1 开放网络，他们在众多领域、语言和数据注释学科中拥有不同的专业知识。 - 全面的人才解决方案：寻找自由人工智能培训师和外包数据标签提供商，以找到适合任何项目规模或复杂性的合适人选。 -安全的全球支付：利用我们的托管里程碑支付系统在全球范围内向您的人工智能培训师付款。客户可以通过所有主要信用卡进行付款，资金安全地托管，直到项目里程碑成功完成并获得批准。 -高效的支付系统：我们的系统支持 110 多个国家/地区的自动支付，使您可以轻松地从单一平台雇用多样化的全球人才来满足任何人工智能培训要求。 OpenTrain AI：AI 构建者和 AI 培训师连接共创未来
OpenTalent
opentalent.co
您是否厌倦了传统人才池解决方案的局限性？ OpenTalent 提供了一种创新且易于使用的方法来捕获和维护即将担任的职位的潜在候选人库。
Flexiple
flexiple.com
Flexiple 是一个由排名前 1% 的自由开发人员和设计师组成的网络，每小时费率从 30 美元到 100 美元不等
Zoopup
zoopup.com
关于我们 走进 Zoop Plaza – 技能至关重要 ZoopUp 是一个虚拟广场，人们走进一家商店，通过为其服务定价来竞标项目。自由职业者开设自己的商店，按照他们报价的价格销售他们的产品或服务，客户可以访问、浏览和购买。然后是一个游乐场，在那里举行比赛，每个人都可以自由参与，客户选择最好的项目并颁发奖品。与任何尊重自由市场和贸易的繁荣市场一样，ZoopUp 广场欢迎拥有交易技能的各行各业的交易者以及正在寻找交易者必须提供的特殊商品（即技能）的客户。 ZoopUp 的成立是为了满足市场日益增长的需求，即为自由职业创建一个基于透明度和稳定性的市场结构。该平台的目标是创造机会，将人才与有意义且利润丰厚的机会联系起来。我们为客户和自由职业者带来稳定性、多样性和机会，帮助他们驾驭零工经济的独立参与模式。 ZoopUp 广场内有一些途径，自由职业者可以为那些寻求正式指导的人提供技能课程。整个系统由无限的关系和参与线索所支撑，这将增强每个人的可行前景。您成长，我们与您一起成长自由职业市场为大型跨国公司、初创企业和中小企业创造了大量机会，让他们与市场上最优秀的人才合作，创造优质的产品和服务体验。无论是长期开发项目、短期任务还是快速的一次性设计要求，我们都会将人才和客户聚集在一起，就他们的愿景进行合作。 ZoopUp 平台旨在促进协作——无论是通过参加竞赛、通过浏览作品集并为项目找到合适的人员组合来创建自己的团队、通过发布培训计划并订阅这些计划，还是通过简单地销售和购买工作。我们超越地域、行业、专业知识和经验所造成的界限，重写完全由人才和需求管理的参与规则。 ZoopUp 是一个强大的参与平台，可以不断探索以寻找新的商机和技能发展途径。 ZoopUp 您的员工队伍 无论您的项目单一、参与时间有限、在进入新市场之前需要专家咨询还是需要临时人员配置解决方案，您都可以探索 ZoopUp 的独立人才库，并快速、顺利地满足您的要求。我们预先设计的参与模型可促进更快的招聘流程，以确保您通过行政障碍并立即投入业务。迈向动态参与 是什么促进动态参与？跨行业和企业动态应用技能组合 运用一个人拥有的每一项技能，无论它们有多么多样化 探索新的技能培养机会 技能共享 建立互惠互利的联盟 及时了解最新发展 ZoopUp 是一个可以体验动态参与的平台并从无限的卓越机会中受益。
Worksible
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一家想要改变传统工作和培训方式的初创公司。获得个人和专业成长所需的所有工具。注册 Worksible 并上传您作为自由职业者的服务，以便客户或公司可以找到您并雇用您。您还可以与其他用户建立联系，向他们学习、共同开展项目等等。公司将能够发布自由职业者必须申请并发送报价的项目。
Cinode
cinode.com
谁知道什么，谁有空，我可以卖什么？我们提供有关您目前缺少的销售、交付和技能的重要见解。 Cinode 是一款促进咨询公司发展的一体化平台。我们是北欧地区的首选是有原因的。
LaborX
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LaborX 是一个全球招聘平台，将个人与工作机会联系起来，并使他们能够以加密货币获得报酬。智能合约是声誉和争议解决系统的基础，确保双方的义务得到执行。
Feedcoyote
feedcoyote.com
Feedcoyote 是一个由人工智能驱动的专业协作网络，它将自由职业者连接起来，建立团队，在复杂的项目上进行协作，分包，共享资源，并一起赚更多的钱，同时使用内置的项目管理工具在一个地方管理一切。我们精心策划的自由职业者网络与内置项目管理工具相结合，可以对抗经济孤立，提高用户的生产力和收入潜力。我们的使命是帮助全球 15 亿自由职业者共同繁荣发展他们的业务。我们正在通过集中生产力工具并利用社区的力量实现无缝协作来重塑自由职业。
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让专业的自由职业者来帮助您的工作或业务，或者在印度尼西亚自由职业网站上寻找在线工作！
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Cavalry 将市场和自由职业者管理系统 (FMS) 相结合，以简化公司和自由职业者相互查找和合作的方式。
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Etsy 卖家排名第一的自由职业服务市场。我们将 Etsy 企业与经过审查的自由职业者联系起来，提供帮助 Etsy 卖家取得成功的服务。
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Simbiosis 是一种技术招聘解决方案，用于招聘、补偿和管理来自拉丁美洲的近岸开发商。公司可以从我们由 5000 多名英语流利的远程开发人员组成的网络中寻找专业人才，这些开发人员以全职模式工作。我们的客户通常可以减少 60% 以上的招聘时间和费用，同时通过文化契合、美国时区一致和专业技术专业知识的人才来扩大他们的团队。
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Perfectlancer 是一个自由职业平台，企业可以在其中聘请专业的自由职业者，如作家、设计师、开发人员、营销人员等，并取得进步。这是一个新的自由职业网站，0％交易费，没有任何服务费或其他隐藏费用。他们还有一个有吸引力的现金返还系统。客户在平台上消费的任何金额都将获得 2% 的积分返还。与其他竞争平台相比，自由职业者也有很多好处。 Perfectlancer 每月为其自由职业者提供 20 次免费出价。这是对新自由职业者的 50 个欢迎投标的补充。此外，佣金仅为 14%，明显低于主要竞争平台。
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Malt 是欧洲自由职业者的创新市场。 麦芽是基于国家的。我们完全可以在： - BE：www.malt.be België（荷兰） - BE：fr.malt.be Belgique（法语） - 德国：www.malt.de Deutschland（德语） - DE：en.malt.de 德国（英语） - ES：www.malt.es España (español) - 法国：www.malt.fr 法国 (français) - FR：en.malt.fr 法国（英语） - NL：www.malt.nl Nederland（荷兰）
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快速高效地寻找和聘用杰出人才。 WorkGenius 提供市场上领先的端到端自由职业招聘和管理解决方案。我们提供基于创新技术的人员配置方法，以行业领先的价格更快地获得经过审查的人才，同时减少付款和合规问题。
Upwork
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Upwork（原名 Elance-oDesk）是一个美国自由职业平台，企业和个人在该平台上进行联系以开展业务。 2015 年，Elance 与 oDesk 合并后更名为 Upwork，公司现全名为 Upwork Global Inc。Upwork 目前总部位于加利福尼亚州圣克拉拉和旧金山，但为世界各地的客户提供服务。 Upwork 拥有超过 1200 万注册自由职业者和 500 万注册客户。每年发布 300 万个价值超过 10 亿美元的职位，使 Upwork 成为全球最大的自由职业者市场。
Turing
turing.com
图灵为管理复杂数据的组织构建和部署生成式人工智能产品和解决方案。我们深受全球商业企业的信赖，帮助他们解决人力智能业务挑战并提高生产力。
Toptal
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Toptal 是一个旨在将企业与其专业网络中的顶级无代码和低代码开发人员联系起来的平台。 Conneciton 只需 48 小时即可完成，从而可以在几周内验证并发布最小可行产品 (MVP)。 开发人员经过专业审查，使其成为关键任务项目的可靠选择。在参与之前，企业可以进行无风险试用，只有在满意后才付款。 Toptal 拥有各种角色的专业人员，能够开发定制应用程序、创建自动化工作流程、集成第三方 API 以及优化数据库性能。 他们还提供跨多个平台的专业知识，包括 Adalo、AirDev Canvas、Airtable、Appgyver、Appian、AppSheet、Backendless、Bubble、FlutterFlow、Glide 等。 该平台提供了一个选项来定制您的团队以满足特定的项目需求。
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Talent.io 是技术人才找到自己喜欢的工作以及公司建立优秀技术团队的最简单方法。我们的精选平台拥有一个由 100,000 名合格技术专业人士和欧洲 7,000 家公司组成的社区。我们支持长期和自由职业、现场和远程工作，并已帮助 6,000 多名候选人找到了他们应得的工作。
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Skyword360平台将内容置于所有营销活动的核心。 Skyword360 旨在确保所有跨渠道规划、内容创建和激活与企业的整体内容策略和营销目标保持一致。通过这种以内容为中心的方法，营销领导者能够创造独特且一致的客户体验，从而使他们的品牌脱颖而出并推动可衡量的结果。 Skyword360 为内容运营的所有基本要素提供工具：策略、规划、创建、收集、激活、个性化和优化。凭借来自超过 46 个国家/地区的国际自由职业社区以及将平台翻译成 14 种语言的能力，内容运营可以大规模无缝执行。
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Proxify 的使命是将世界各地的顶级开发者与他们应得的机会联系起来。自推出以来，Proxify 的开发人员已成功与 1200 多家满意的客户合作，构建他们的产品和增长功能。 3500 多名才华横溢的开发人员信任 Proxify 及其网络来实现他们的梦想和目标。 Proxify 是由对远程全职工作感兴趣的才华横溢的开发人员组成的全球网络打造的。
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