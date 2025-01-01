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欺诈检测软件
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欺诈检测软件 - 最热门应用

欺诈检测软件也称为在线欺诈检测软件，旨在识别和防止非法和高风险的在线活动。这些工具的工作原理是持续监控用户行为并计算风险级别，以检测潜在的欺诈性购买、交易或访问尝试。 IT 和合规部门（尤其是企业和数字银行公司的 IT 和合规部门）依靠这些工具来监控和降低用户的欺诈风险。通过采用欺诈检测软件，公司旨在保护敏感信息、防止网络攻击并防止欺诈交易和身份盗窃。 利用机器学习和实时行为分析，这些工具可以考虑设备和 IP 声誉等因素，实时对风险进行分类。尽管与电子商务欺诈防护软件有一些重叠，但欺诈检测解决方案主要侧重于欺诈活动的实时监控、检测和警报，而电子商务工具更关注监管执行和分析购买行为。

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GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply提供地理位置合规和反欺诈解决方案，帮助验证用户身份，确保遵守法规，主要用于游戏、金融和媒体行业。

Castle

Castle

castle.io

Castle是一款身份和欺诈风险管理平台，帮助安全团队在注册、登录和交易时发现、调查和处理欺诈。

LexisNexis

LexisNexis

lexisnexis.com

LexisNexis是一个法律研究平台，提供法律信息、分析和AI工具，帮助法律专业人士提高工作效率和决策质量。

Onfido

Onfido

onfido.com

Onfido 是一款 AI 驱动的身份验证解决方案，帮助企业自动化用户身份验证，支持多个国家和文档，确保安全性与合规性。

Fingerprint

Fingerprint

fingerprint.com

Fingerprint是一个设备智能平台，帮助开发者构建高效的欺诈检测解决方案，提供稳定的访客ID和实时决策的API。

Authorize.net

Authorize.net

authorize.net

Authorize.net 是一种支付处理应用，帮助小企业在线、面对面和手机上安全接受信用卡和电子支票付款。

Pipl

Pipl

pipl.com

Pipl是一款综合搜索工具，帮助用户从多个来源有效查找和管理信息，关注数据隐私与安全。

Sumsub

Sumsub

sumsub.com

Sumsub是一个综合身份证明和合规平台，提供KYC、AML和防欺诈解决方案，简化企业的验证过程，支持快速全球用户验证。

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint是一款网络安全平台，提供电子邮件安全、数据丢失防护和合规性解决方案，帮助组织防范网络威胁和保护数据。

hCaptcha

hCaptcha

hcaptcha.com

hCaptcha是一个隐私优先的安全工具，通过挑战响应测试保护网站免受机器人和滥用。支持多平台集成，提供不同版本以满足安全需求。

iDenfy

iDenfy

idenfy.com

iDenfy是一款全球身份验证和欺诈预防平台，提供端到端的身份验证服务，利用人工智能和生物识别技术确保用户安全。

IPQS

IPQS

ipqualityscore.com

IPQ是一款全面的欺诈预防API套件，可实时检测和阻止各种欺诈活动，保障企业数字安全。

CHEQ

CHEQ

cheq.ai

CHEQ应用程序通过先进算法和实时监控，检测并阻止无效流量和恶意用户，确保数据安全和营销效果。

Authsignal

Authsignal

authsignal.com

Authsignal是一个身份验证平台，支持无密码和多因素身份验证，帮助企业提高客户身份安全和降低欺诈风险。

Stytch

Stytch

stytch.com

Stytch是一个身份验证平台，提供无密码身份验证和各种安全选项，支持Web和移动应用程序的快速集成。

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva是一个安全平台，提供Web应用防火墙、DDoS保护、API安全、数据监控及Cloud WAF，帮助保护数字资产免受网络威胁。

Bolt Merchant

Bolt Merchant

bolt.com

Bolt Merchant 应用程序简化了支付处理和订单管理，支持在线及店内交易，提供安全、快速的结账体验。

Ocrolus

Ocrolus

ocrolus.com

Ocrolus是一个文档AI平台，通过高效自动化处理文档，帮助快速、准确地做出财务决策，支持多种文档类型。

Recorded Future

Recorded Future

recordedfuture.com

记录的未来是一款威胁情报平台，提供实时威胁监控与分析，帮助组织识别和减轻安全风险。

Socure

Socure

socure.com

Socure是一个数字身份验证和欺诈预防平台，利用AI和机器学习技术提供自动化身份验证，确保合规并减少风险。

Forter

Forter

forter.com

Forter是一个预防欺诈的平台，通过实时分析和机器学习技术，保护数字交易安全，有效区分合法与欺诈性交易。

Prove

Prove

prove.com

Prove是一款手机身份验证应用，通过手机简化用户身份验证过程，帮助企业提升客户体验和安全性，广泛应用于多个行业。

SEON

SEON

seon.io

SEON是一款防欺诈及反洗钱平台，帮助企业检测和预防欺诈威胁，提供实时监控和定制化欺诈检测策略。

Trustpair

Trustpair

trustpair.com

Trustpair是一款领先的支付欺诈预防平台，帮助大型公司自动化P2P流程并确保账户所有权验证，提升风险管理效果。

Sift

Sift

sift.com

Sift是一款由人工智能驱动的欺诈检测平台，帮助企业确保数字信任和提升消费者体验，服务于700多家企业。

DataDome

DataDome

datadome.co

DataDome 是一款网络安全应用，专门保护网站和应用免受恶意流量和攻击，提供实时监控、恶意流量识别及用户行为分析。

Inscribe

Inscribe

inscribe.ai

Inscribe AI为风险团队提供自动化手动入职和承保任务的解决方案，帮助减少人员和预算需求，同时降低欺诈损失。

Chargebacks911

Chargebacks911

chargebacks911.com

Chargebacks911是一款帮助商家管理拒绝和欺诈的应用，提供全面的拒绝管理解决方案和交易数据分析工具。

Fraud.net

Fraud.net

fraud.net

Fraud.net是一个全面的欺诈、AML和KYC平台，帮助数字企业和金融科技公司检测欺诈、优化客户 onboarding 和交易监控。

NoFraud

NoFraud

nofraud.com

NoFraud是一款电商欺诈预防和结账解决方案，实时扫描每笔订单，提供交易决定并确保顺畅的客户体验。

Verosint

Verosint

verosint.com

Verosint是一款领先的账户欺诈检测与预防解决方案，提供信号基础的身份保障，旨在帮助在线企业。

Eftsure

Eftsure

eftsure.com

Eftsure是一个防止付款欺诈的验证平台，通过多重验证确保企业支付安全，保护B2B交易准确无误。

CertifID

CertifID

certifid.com

CertifID是一款数字身份和设备验证解决方案，旨在防止房地产交易中的电汇欺诈，提供安全的银行信息共享和保险保障。

Netacea

Netacea

netacea.com

Netacea 是一个防护应用，可检测和防止针对在线品牌的复杂机器人攻击，保护网站、应用和API免受恶意活动。

Oscilar

Oscilar

oscilar.com

Oscilar是一款AI驱动的实时风险决策平台，旨在保护在线交易，快速准确地检测和防止欺诈和盗窃。

Trustfull

Trustfull

trustfull.com

Trustfull是一款实时风险决策平台，基于数字足迹收集数据，帮助企业评估风险，改善在线体验，适用于KYC、AML等场景。

FraudLabs Pro

FraudLabs Pro

fraudlabspro.com

FraudLabs Pro帮助商家检测在线欺诈，分析交易风险，减少退款，提高运营效率，支持多平台无缝集成。

Riskified

Riskified

riskified.com

风险平台提供先进的欺诈管理解决方案，利用机器学习技术保护商人免受欺诈交易，提升顾客购物体验和收入。

Eye4Fraud

Eye4Fraud

eye4fraud.com

Eye4Fraud是一个在线订单验证和欺诈保护服务，帮助卖家降低交易风险，确保交易安全。

Kount

Kount

kount.com

Kount是一个欺诈检测软件，帮助各行业企业防范欺诈并定制防范策略，降低财务损失风险。

Signifyd

Signifyd

signifyd.com

Signifyd是一款电子商务欺诈保护软件，帮助商家识别消费者行为，防止欺诈，优化收入，支持跨境交易，提升安全性。

ClearSale

ClearSale

br.clear.sale

ClearSale是一款电子商务欺诈保护应用，通过机器学习技术帮助商家检测和防止欺诈，提供安全的交易处理和定制报告功能。

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Ravelin是一个利用机器学习和人类见解预防在线支付欺诈的平台，提供安全可靠的支付解决方案，支持商家增强客户信任。

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