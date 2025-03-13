欺诈检测软件 - 最热门应用

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欺诈检测软件也称为在线欺诈检测软件，旨在识别和防止非法和高风险的在线活动。这些工具的工作原理是持续监控用户行为并计算风险级别，以检测潜在的欺诈性购买、交易或访问尝试。 IT 和合规部门（尤其是企业和数字银行公司的 IT 和合规部门）依靠这些工具来监控和降低用户的欺诈风险。通过采用欺诈检测软件，公司旨在保护敏感信息、防止网络攻击并防止欺诈交易和身份盗窃。 利用机器学习和实时行为分析，这些工具可以考虑设备和 IP 声誉等因素，实时对风险进行分类。尽管与电子商务欺诈防护软件有一些重叠，但欺诈检测解决方案主要侧重于欺诈活动的实时监控、检测和警报，而电子商务工具更关注监管执行和分析购买行为。