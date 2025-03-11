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欺诈检测软件也称为在线欺诈检测软件，旨在识别和防止非法和高风险的在线活动。这些工具的工作原理是持续监控用户行为并计算风险级别，以检测潜在的欺诈性购买、交易或访问尝试。 IT 和合规部门（尤其是企业和数字银行公司的 IT 和合规部门）依靠这些工具来监控和降低用户的欺诈风险。通过采用欺诈检测软件，公司旨在保护敏感信息、防止网络攻击并防止欺诈交易和身份盗窃。 利用机器学习和实时行为分析，这些工具可以考虑设备和 IP 声誉等因素，实时对风险进行分类。尽管与电子商务欺诈防护软件有一些重叠，但欺诈检测解决方案主要侧重于欺诈活动的实时监控、检测和警报，而电子商务工具更关注监管执行和分析购买行为。
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GeoComply
geocomply.com
GeoComply提供地理位置合规和反欺诈解决方案，帮助验证用户身份，确保遵守法规，主要用于游戏、金融和媒体行业。
Castle
castle.io
Castle是一款身份和欺诈风险管理平台，帮助安全团队在注册、登录和交易时发现、调查和处理欺诈。
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis是一个法律研究平台，提供法律信息、分析和AI工具，帮助法律专业人士提高工作效率和决策质量。
Onfido
onfido.com
Onfido 是一款 AI 驱动的身份验证解决方案，帮助企业自动化用户身份验证，支持多个国家和文档，确保安全性与合规性。
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint是一个设备智能平台，帮助开发者构建高效的欺诈检测解决方案，提供稳定的访客ID和实时决策的API。
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net 是一种支付处理应用，帮助小企业在线、面对面和手机上安全接受信用卡和电子支票付款。
Pipl
pipl.com
Pipl是一款综合搜索工具，帮助用户从多个来源有效查找和管理信息，关注数据隐私与安全。
Sumsub
sumsub.com
Sumsub是一个综合身份证明和合规平台，提供KYC、AML和防欺诈解决方案，简化企业的验证过程，支持快速全球用户验证。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint是一款网络安全平台，提供电子邮件安全、数据丢失防护和合规性解决方案，帮助组织防范网络威胁和保护数据。
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha是一个隐私优先的安全工具，通过挑战响应测试保护网站免受机器人和滥用。支持多平台集成，提供不同版本以满足安全需求。
iDenfy
idenfy.com
iDenfy是一款全球身份验证和欺诈预防平台，提供端到端的身份验证服务，利用人工智能和生物识别技术确保用户安全。
IPQS
ipqualityscore.com
IPQ是一款全面的欺诈预防API套件，可实时检测和阻止各种欺诈活动，保障企业数字安全。
CHEQ
cheq.ai
CHEQ应用程序通过先进算法和实时监控，检测并阻止无效流量和恶意用户，确保数据安全和营销效果。
Authsignal
authsignal.com
Authsignal是一个身份验证平台，支持无密码和多因素身份验证，帮助企业提高客户身份安全和降低欺诈风险。
Stytch
stytch.com
Stytch是一个身份验证平台，提供无密码身份验证和各种安全选项，支持Web和移动应用程序的快速集成。
Imperva
imperva.com
Imperva是一个安全平台，提供Web应用防火墙、DDoS保护、API安全、数据监控及Cloud WAF，帮助保护数字资产免受网络威胁。
Bolt Merchant
bolt.com
Bolt Merchant 应用程序简化了支付处理和订单管理，支持在线及店内交易，提供安全、快速的结账体验。
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus是一个文档AI平台，通过高效自动化处理文档，帮助快速、准确地做出财务决策，支持多种文档类型。
Recorded Future
recordedfuture.com
记录的未来是一款威胁情报平台，提供实时威胁监控与分析，帮助组织识别和减轻安全风险。
Socure
socure.com
Socure是一个数字身份验证和欺诈预防平台，利用AI和机器学习技术提供自动化身份验证，确保合规并减少风险。
Forter
forter.com
Forter是一个预防欺诈的平台，通过实时分析和机器学习技术，保护数字交易安全，有效区分合法与欺诈性交易。
Prove
prove.com
Prove是一款手机身份验证应用，通过手机简化用户身份验证过程，帮助企业提升客户体验和安全性，广泛应用于多个行业。
SEON
seon.io
SEON是一款防欺诈及反洗钱平台，帮助企业检测和预防欺诈威胁，提供实时监控和定制化欺诈检测策略。
Trustpair
trustpair.com
Trustpair是一款领先的支付欺诈预防平台，帮助大型公司自动化P2P流程并确保账户所有权验证，提升风险管理效果。
Sift
sift.com
Sift是一款由人工智能驱动的欺诈检测平台，帮助企业确保数字信任和提升消费者体验，服务于700多家企业。
DataDome
datadome.co
DataDome 是一款网络安全应用，专门保护网站和应用免受恶意流量和攻击，提供实时监控、恶意流量识别及用户行为分析。
Inscribe
inscribe.ai
Inscribe AI为风险团队提供自动化手动入职和承保任务的解决方案，帮助减少人员和预算需求，同时降低欺诈损失。
Chargebacks911
chargebacks911.com
Chargebacks911是一款帮助商家管理拒绝和欺诈的应用，提供全面的拒绝管理解决方案和交易数据分析工具。
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net是一个全面的欺诈、AML和KYC平台，帮助数字企业和金融科技公司检测欺诈、优化客户 onboarding 和交易监控。
NoFraud
nofraud.com
NoFraud是一款电商欺诈预防和结账解决方案，实时扫描每笔订单，提供交易决定并确保顺畅的客户体验。
Verosint
verosint.com
Verosint 是领先的账户欺诈检测和预防解决方案，为在线企业提供基于信号的身份保证。
Eftsure
eftsure.com
Eftsure 是澳大利亚支付欺诈预防领域的市场领导者。我们的端到端解决方案专为企业设计，每年可保障超过 120 亿美元的 B2B 支付。我们的使命是建立一个更安全的商业社区。凭借一个庞大且不断增长的经过验证的供应商详细信息数据库（同类中唯一的数据库），我们使用多因素验证为企业提供对供应商入职、接收发票和付款的更多了解和控制。简而言之，我们确保我们的客户永远不会向错误的人付款。
CertifID
certifid.com
CertifID 是一种数字身份和设备验证解决方案，产权公司、律师事务所、贷方、房地产经纪人以及购房者和卖家使用它来防止电汇欺诈。在美国，电汇欺诈是影响房地产行业的最重大风险。通过验证交易各方的凭据并安全地共享银行详细信息，CertifID 让您高枕无忧，并为其保护的每条线路提供高达 100 万美元的直接保险。 CertifID 与领先的游戏制作软件系统集成，使忙碌的游戏和托管操作员能够从工作流程中消除耗时的手动流程。 CertifID 拥有数万笔转账和零保险索赔，每月可帮助保护数十亿美元免遭欺诈。 CertifID 由产权公司所有者和电汇欺诈受害者创建，是一个专门构建的解决方案，随时准备承担行业最大的风险。
Netacea
netacea.com
Netacea 机器人防护可检测并防止针对在线品牌的复杂机器人攻击。 Netacea 机器人管理位于技术基础设施的最边缘，无需使用代理，它将跨 API、应用程序和网站的所有流量的无与伦比的可见性与不断发展的检测、响应和威胁情报功能相结合。其结果是为高流量企业提供更有效的自动化机器人防护。 Netacea 机器人防护可为全球最大的在线品牌检测、缓解和防止复杂的机器人攻击。防止暴力攻击，例如帐户接管、撞库、支付滥用、API 攻击和在线欺诈。通过单一低代码无代理部署，Netacea 允许品牌分析 Web、应用程序和 API 上的所有流量源，以检测并阻止自动威胁，避免它们对您的企业或客户造成损害。
Oscilar
oscilar.com
Oscilar 解决了当今企业和消费者面临的最大挑战之一：如何保护在线交易免受欺诈、盗窃和风险。我们的使命是通过保护各种方式的在线交易，使互联网变得更安全。 Oscilar 是首个由人工智能驱动的实时风险决策平台，它以前所未有的方式将实时数据、人工智能和决策结合在一起，创建最先进的信用和欺诈检测平台。我们的人工智能风险决策技术使企业能够在几毫秒内便捷、准确地评估每笔在线交易的风险。
Trustfull
trustfull.com
Trustfull 是一个实时风险决策平台，可根据数字足迹收集数据。 Trustfull 利用对电话号码、电子邮件、IP、设备和浏览器等多种信号的静默检查，帮助不同行业的公司评估风险并提供更安全的在线体验。主要用例包括：KYC、AML、账户接管、促销滥用和综合身份欺诈检测。
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
Fraudlabs Pro帮助商家保护其在线商店免受恶意欺诈者的侵害。它筛选了使用信用卡，贝宝等进行交易的所有订单以进行在线欺诈。结果，它通过降低退款，提高运营效率和增加收入来增加电子商务商人的利润。
Riskified
riskified.com
Riskified 是市场上最智能、最准确的电子商务欺诈管理合作伙伴，拥有由全球商家网络提供支持的机器学习平台，可最大程度地减少欺诈并最大化净收入，并得到真正的退款保证和优质合作伙伴模型的支持。我们的平台拥有 180 多个国家/地区的 4 亿多购物者，每天评估数百万笔交易。由于这些数据会反馈到我们的系统中，因此我们的平台在每笔交易中都会变得更加智能。我们的商家受益于所有这些数据，而不仅仅是他们自己数据库中的数据。除了强大的退款保证产品之外，Riskified 还构建了全面的解决方案组合，以在整个客户生命周期中保护和支持商家。借助我们的帐户安全、策略保护和支付优化解决方案，我们可以帮助商家在不断发展的电子商务欺诈世界中导航并保持领先地位。
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Eye4Fraud 筛选、验证并保证您的在线订单，以便您可以放心地销售和发货。通过将您的订单转移到 Eye4Fraud，您可以利用世界上最完整的消费者购物数据池。
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Kount 是信任和安全技术。企业选择与其独特挑战相关的解决方案，我们帮助他们充满信心地成长——无论是什么行业。我们利用数据驱动的决策、先进的机器学习和数十年的经验来克服普遍困扰当今成长型企业的挑战。结果是对每次互动都更有信心。
Signifyd
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Signifyd 是一家商业保护提供商，致力于解决电子商务购物者从帐户创建到结帐再到退货请求的整个过程中关键转换点的欺诈和滥用挑战。我们帮助商家决定购物者何时适合采取某种行动——例如创建帐户、完成交易或请求退款。我们可以准确地做到这一点，因为我们之前在我们保护的数千个电子商务店面中见过 98% 的购物者。通过让更多优质购物者进入，知名客户的收入通常会增加 5 - 9%。我们对自己的决定非常有信心，因此我们会为订单批准提供担保，这让我们的商家有信心自动履行订单，因为他们知道如果确实发生退款，我们将 100% 向他们退款。
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ClearSale 是最完整的电子商务欺诈防护解决方案。我们将先进的统计技术与世界上最大的专业欺诈分析师团队相结合，提供与市场上其他任何产品不同的平衡、真实的方法。我们提供业内最高的订单批准率和最低的错误拒绝率。
Ravelin
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Ravelin 提供先进的技术和专门的支持，帮助您防止不断变化的欺诈威胁并放心地接受付款。
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