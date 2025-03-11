CertifID

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CertifID 是一种数字身份和设备验证解决方案，产权公司、律师事务所、贷方、房地产经纪人以及购房者和卖家使用它来防止电汇欺诈。在美国，电汇欺诈是影响房地产行业的最重大风险。通过验证交易各方的凭据并安全地共享银行详细信息，CertifID 让您高枕无忧，并为其保护的每条线路提供高达 100 万美元的直接保险。 CertifID 与领先的游戏制作软件系统集成，使忙碌的游戏和托管操作员能够从工作流程中消除耗时的手动流程。 CertifID 拥有数万笔转账和零保险索赔，每月可帮助保护数十亿美元免遭欺诈。 CertifID 由产权公司所有者和电汇欺诈受害者创建，是一个专门构建的解决方案，随时准备承担行业最大的风险。