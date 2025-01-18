欺诈检测软件 - 最热门应用 - 巴拉圭

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Fraud.net 运营着第一个为全球数字企业和金融科技公司构建的全栈欺诈、反洗钱和 KYC 平台。这个屡获殊荣的云平台可帮助各种规模的组织利用人工智能驱动的风险情报来检测欺诈，简化客户引导和交易监控工作流程，并利用实时、可操作的见解来实现更安全、更智能和更有利可图决定。 Fraud.net 是 AWS 合作伙伴网络的光荣成员。 AWS 基础设施 + Fraud.net 的情报层 = 一个完整的、基于云的欺诈管理平台。 Fraud.net 利用 20 多种 AWS 服务来提供企业级风险管理和收入增强平台。 Fraud.net 每月代表全球金融服务和数字商务公司处理和分析数十亿笔交易、应用程序和事件。 Fraud.net 屡获殊荣的 TransactionAI 解决方案已在 AWS Marketplace 中提供：https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ojxruzi5mf7yi Fraud.net 总部位于纽约，拥有在电子商务、金融服务、数据科学和先进技术。它由惠特尼·安德森 (Whitney Anderson) 和凯茜·罗斯 (Cathy Ross) 于 2016 年创立。在与金融机构和在线零售商合作了二十多年后，他们认识到需要为像他们这样的企业领导者提供尖端的欺诈预防工具。 Fraud.net 经常被列为快速发展和创新的公司，赢得了 Accenture、Amazon Web Services、Gartner、Red Herring 和其他几个组织的认可。请立即联系我们安排免费咨询。